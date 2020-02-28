СК Днепр-1 - Динамо онлайн трансляция матча

Анонс матча СК Днепр-1 - Динамо 28.02.2020, Премьер-лига

Противостояние между командой СК Днепр-1 (Днепр) и командой Динамо (Киев) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2021.

Дата проведения матча: 28.02.2020

Время начала матча: 19:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами СК Днепр-1 (Днепр) и командой Динамо (Киев):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу Динамо, тогда как команда СК Днепр-1 осталась с поражением. Столкновение Динамо и СК Днепр-1 в предыдущем футбольном матче 29.09.2019 закончилось со следующими результатом: 2:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: СК Днепр-1 (Днепр)

Год основания СК Днепр-1 (Днепр): 2017

Страна: Украина

Тренер: Дмитрий Михайленко



Предыдущий матч команды СК Днепр-1 был сыгран против Карпаты - 23.02.2020, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Динамо (Киев)

Год основания Динамо (Киев): 1927

Страна: Украина

Тренер: Алексей Михайличенко



Предыдущий матч команды Динамо был сыгран против Ворскла - 22.02.2020, в рамках турнира Премьер-лига 2021 и закончился победой команды Динамо.

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