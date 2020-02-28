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СК Днепр-1 - Динамо онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 28 февраля 2020, 19:00 . Трансляция: 2+2
Рейтинг матча:
СК Днепр-1
Днепр
0 - 0
Обновить
6'
Динамо
Киев
Ход матча
Кто победит?
34 Пользователей сделало свой выбор
СК Днепр-1
18%
Ничья
26%
Динамо
56%
Прогноз на матч
Личные встречи
СК Днепр-1
0
Побед
2
Игр
2
Побед
Динамо
Премьер-лига 2019/2020
29.09.2019 - 17:00 Динамо 2 - 0 Завершен СК Днепр-1
Кубок Украины 2017/2018
18.04.2018 - 19:00 СК Днепр-1 1 - 4 Завершен Динамо
Последние матчи - СК Днепр-1
Премьер-лига 2021
23.02.2020 - 14:00 Карпаты 1 - 1 Завершен СК Днепр-1 Н
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
16.02.2020 - 16:30 СК Днепр-1 2 - 1 Завершен Динамо Батуми В
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
15.02.2020 - 16:00 СК Днепр-1 2 - 4 Завершен Кайрат П
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
12.02.2020 - 18:30 ФК Александрия 1 - 2 Завершен СК Днепр-1 В
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
12.02.2020 - 14:00 СК Днепр-1 1 - 2 Завершен Чанчун Ятай П
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Последние матчи - Динамо
Премьер-лига 2021
22.02.2020 - 17:00 Динамо 2 - 1 Завершен Ворскла В
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
15.02.2020 - 16:00 Динамо 0 - 2 Завершен Динамо Тбилиси П
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021
15.02.2020 - 16:00 Динамо 2 - 0 Завершен Динамо В
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021
12.02.2020 - 15:00 Динамо 2 - 4 Завершен Тобол П
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021
11.02.2020 - 16:00 Динамо 1 - 1 Завершен БАТЭ Н
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
34 Пользователей сделало свой выбор
СК Днепр-1
18%
Ничья
26%
Динамо
56%
Составы команд
Стартовый состав
  • 0
    Валерий Юрчук
    Вратарь
  • 0
    Сергей Логинов
    Полузащитник
  • 0
    Максим Лопыренок
    Защитник
  • 0
    Владимир Полевой
    Полузащитник
  • 0
    Игорь Когут
    Полузащитник
  • 0
    Александр Назаренко
    Полузащитник
  • 0
    Сергей Кравченко
  • 0
    Алексей Чичиков
    Полузащитник
  • 0
    Георгий Бущан
    Вратарь
  • 0
    Александр Караваев
    Нападающий
  • 0
    Артём Шабанов
    Защитник
  • 0
    Виталий Буяльский
    Полузащитник
  • 0
    Владимир Шепелев
    Полузащитник
  • 0
    Беньямин Вербич
    Полузащитник
  • 0
    Сергей Сидорчук
    Полузащитник
  • 0
    Томаш Кендзера
    Защитник
  • 0
    Виталий Мыколенко
    Защитник
  • 0
    Денис Попов
  • 0
    Назарий Русин
    Нападающий
Запасные игроки
Тренеры
Трансляция
4'
Днепр очень активно начал игру, Динамо не ожидало и не может перехватить инициативу
2'
Уголовой
Чичиков пробил после розыгрыша углового, немного неточно
1'
Опасный момент
Сразу опасный момент - Шепелев потерял мяч в центре поля, Хобленко вышел на хорошую позицию и пробивал, рикошет от Шабанова и мяч пролетел рядом со стойкой
Свисток
Матч начался
Динамо: 1. Бущан, 4. Попов, 16. Миколенко, 94. Кенздера, 5. Сидорчук, 7. Вербич, 8. Шепелев, 29. Буяльский, 30. Шабанов, 20. Караваев, 70. Русин
Запасные: 71. Бойко, 6. Кадири, 14. Де Пена, 15. Цыганков, 99. Дуэлунд, 9. Соль, 10. Шапаренко
Днепр-1: 33. Юрчук, 3. Адамюк, 15. Логинов, 71. Лопыренок, 8. Полевой, 20. Ди Франко, 25. Когут, 29. Назаренко, 4. Кравченко, 9. Хобленко, 77. Чичиков
Запасные: 31. Клищук, 23. Тейлор, 30. Гуйе, 11. Шаповал, 44. Батагов, 69. Вакулко, 89. Супряга
Добрый вечер, дорогие друзья, Вашему вниманию предлагается текстовая онлайн трансляция матча УПЛ СК Днепр-1 - Динамо.
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Комментарии(2)
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VladislavXX
28.02.2020 в 11:54
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VladislavXX
28.02.2020 в 11:52
Днепр-1 обязан побеждать!!!
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Последние матчи
Завершен 17:15 - Сегодня Торпедо БелАз Торпедо БелАз 1 Балтика Балтика 0 Завершен 17:00 - Сегодня ИРП Чески-Тешин ИРП Чески-Тешин 0 Bohumin (Чех)(Stat) Bohumin (Чех)(Stat) 0 Завершен 17:00 - Сегодня Чайка Песчанокопское Чайка Песчанокопское 3 Викинг Викинг 5 Завершен 17:00 - Сегодня "Хеугесунн" 0 Старт Старт 2 Завершен 17:00 - Сегодня Конгсвингер Конгсвингер 1 Эльверум Эльверум 3

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Анонс матча СК Днепр-1 - Динамо 28.02.2020, Премьер-лига

Противостояние между командой СК Днепр-1 (Днепр) и командой Динамо (Киев) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2021.

Дата проведения матча: 28.02.2020
Время начала матча: 19:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами СК Днепр-1 (Днепр) и командой Динамо (Киев):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу Динамо, тогда как команда СК Днепр-1 осталась с поражением. Столкновение Динамо и СК Днепр-1 в предыдущем футбольном матче 29.09.2019 закончилось со следующими результатом: 2:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча СК Днепр-1 - Динамо можно посмотреть 28.02.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча СК Днепр-1 - Динамо, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: СК Днепр-1 (Днепр)
Год основания СК Днепр-1 (Днепр): 2017
Страна: Украина
Тренер: Дмитрий Михайленко

Предыдущий матч команды СК Днепр-1 был сыгран против Карпаты - 23.02.2020, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Динамо (Киев)
Год основания Динамо (Киев): 1927
Страна: Украина
Тренер: Алексей Михайличенко

Предыдущий матч команды Динамо был сыгран против Ворскла - 22.02.2020, в рамках турнира Премьер-лига 2021 и закончился победой команды Динамо.

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