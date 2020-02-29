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ФК Львов - ФК Александрия онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 29 февраля 2020, 14:00 . Трансляция: Футбол 2
Рейтинг матча:
ФК Львов
Львов
0 - 0
Обновить
5'
ФК Александрия
Александрия
Ход матча
Кто победит?
9 Пользователей сделало свой выбор
ФК Львов
44%
Ничья
22%
ФК Александрия
33%
Прогноз на матч
Личные встречи
ФК Львов
2
Побед
6
Игр
3
Побед
ФК Александрия
Премьер-лига 2019/2020
28.09.2019 - 19:30 ФК Александрия 2 - 0 Завершен ФК Львов
Премьер-лига 2020
19.05.2019 - 14:00 ФК Александрия 0 - 1 Завершен ФК Львов
Премьер-лига 2020
13.04.2019 - 19:30 ФК Львов 1 - 2 Завершен ФК Александрия
Премьер-лига 2018
09.12.2018 - 17:00 ФК Александрия 1 - 2 Завершен ФК Львов
Последние матчи - ФК Львов
Премьер-лига 2021
23.02.2020 - 19:30 Олимпик 0 - 1 Завершен ФК Львов В
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
11.02.2020 - 14:00 ФК Львов 1 - 1 Завершен Лори(Stat) Н
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
10.02.2020 - 10:15 ФК Мариуполь 1 - 1 Завершен ФК Львов Н
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
09.02.2020 - 14:15 ФК Львов 2 - 0 Завершен Мура В
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
07.02.2020 - 16:00 ФК Львов 0 - 0 Завершен Валмиера (Лат)(Stat) Н
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Последние матчи - ФК Александрия
Премьер-лига 2021
23.02.2020 - 14:00 ФК Александрия 1 - 2 Завершен Колос П
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
12.02.2020 - 18:30 ФК Александрия 1 - 2 Завершен СК Днепр-1 П
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
12.02.2020 - 15:00 ФК Александрия 0 - 1 Завершен Динамо Тбилиси П
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
06.02.2020 - 15:45 Левски 1 - 2 Завершен ФК Александрия В
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
24.01.2020 - 16:30 ФК Александрия 5 - 0 Завершен Македония Герче Петров В
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Кто победит?
9 Пользователей сделало свой выбор
ФК Львов
44%
Ничья
22%
ФК Александрия
33%
Составы команд
Стартовый состав
  • 23
    Богдан Сарнавский
    Вратарь
  • 33
    Сергей Борзенко
    Защитник
  • 5
    Владислав Приймак
    Защитник
  • 96
    Рафаэль Сабино
    Полузащитник
  • 10
    Алваро Таварес
  • 31
    Олег Билык
    Вратарь
  • 11
    Денис Мирошниченко
    Защитник
  • 17
    Валерий Лучкевич
    Защитник
Запасные игроки
Тренеры
Трансляция
3'
"Александрия" контролирует мяч и пытается развить атаку. "Львов" активно прессингует соперника.
1'
Свисток
Матч начался!
Главный арбитр встречи - Анатолий Абдула
"Львов", стартовый состав: Сарнавский - Гончар, Борзенко, Братков, Татарков - Сабино, Приймак, Бопесу - Алваро, Богунов - Ренан. Запасные: Пеньков, Люлька, Клименчук, Шина, Жонатан, Яковелли, Велвес.
"Александрия", стартовый состав: Билык - Лучкевич, Дубра, Шендрик, Мирошниченко - Банада, Запорожан, Гречишкин - Мишенко, Ситало, Вантух. Запасные: Панькив, Гордиенко, Стецьков, Протасов, Третьяков, Бухал, Грицук.
Добрыйдень, дорогие друзья! UA-Футбол представляет Вам текстовую онлайн-трансляцию матча 20-го тура УПЛ: "Львов" - "Александрия". Начало поединка - 14:00.
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Последние матчи
Завершен 12:30 - Сегодня Знамя Труда Знамя Труда 0 Динамо Брянск Динамо Брянск 3 Завершен 12:15 - Сегодня Слован Велвари Слован Велвари 2 Хомутов Хомутов 0 Завершен 12:15 - Сегодня Перт Перт 1 Перт Глори U21 (Авс)(Stat) Перт Глори U21 (Авс)(Stat) 1 Завершен 12:15 - Сегодня Моторлет Моторлет 3 Чески-Брод Чески-Брод 2 Завершен 12:15 - Сегодня Збройовка II Збройовка II 1 Слован Росице Слован Росице 2

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Анонс матча ФК Львов - ФК Александрия 29.02.2020, Премьер-лига

Противостояние между командой ФК Львов (Львов) и командой ФК Александрия (Александрия) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2021.

Дата проведения матча: 29.02.2020
Время начала матча: 14:00

История предыдущих матчей

История противостояний между ФК Львов (Львов) и командой ФК Александрия (Александрия):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу ФК Александрия, тогда как команда ФК Львов осталась с поражением. Столкновение ФК Александрия и ФК Львов в предыдущем футбольном матче 28.09.2019 закончилось со счетом: 2:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча ФК Львов - ФК Александрия можно посмотреть 29.02.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча ФК Львов - ФК Александрия, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: ФК Львов (Львов)
Год основания ФК Львов (Львов): 2006
Страна: Украина
Тренер: Егише Меликян

Предыдущий матч команды ФК Львов был сыгран против Олимпик - 23.02.2020, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021 и закончился победой команды ФК Львов.

Команда гостей

Название: ФК Александрия (Александрия)
Год основания ФК Александрия (Александрия): 1991
Страна: Украина
Тренер: Владимир Шаран

Прошедший матч команды ФК Александрия был сыгран против Колос - 23.02.2020, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021 и закончился победой команды Колос.

Следите за результатами матча ФК Львов - ФК Александрия онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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