ФК Львов - ФК Александрия онлайн трансляция матча

29.02.2020 в 08:33 Львов - Александрия. Анонс и прогноз на игру УПЛ "Львов", который все еще мечтает о топ-6, примет "Александрию", задача которой попасть в еврокубки. Поединок начнется в субботу 29 марта в 14:00 на стадионе "Украина".