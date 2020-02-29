ФК Львов - ФК Александрия онлайн трансляция матча

Противостояние между командой ФК Львов (Львов) и командой ФК Александрия (Александрия) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2021.
Дата проведения матча: 29.02.2020
Время начала матча: 14:00
История противостояний между ФК Львов (Львов) и командой ФК Александрия (Александрия):
Прошедший матч между командами закончился победой в пользу ФК Александрия, тогда как команда ФК Львов осталась с поражением. Столкновение ФК Александрия и ФК Львов в предыдущем футбольном матче 28.09.2019 закончилось со счетом: 2:0 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: ФК Львов (Львов)
Год основания ФК Львов (Львов): 2006
Страна: Украина
Тренер: Егише Меликян
Предыдущий матч команды ФК Львов был сыгран против Олимпик - 23.02.2020, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021 и закончился победой команды ФК Львов.
Название: ФК Александрия (Александрия)
Год основания ФК Александрия (Александрия): 1991
Страна: Украина
Тренер: Владимир Шаран
Прошедший матч команды ФК Александрия был сыгран против Колос - 23.02.2020, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021 и закончился победой команды Колос.
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