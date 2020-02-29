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Десна - ФК Мариуполь онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 29 февраля 2020, 14:00 . Трансляция: УНИАН ТВ
Рейтинг матча:
Десна
Чернигов
4 - 0
Матч завершен
ФК Мариуполь
Мариуполь
Ход матча
Кто победит?
27 Пользователей сделало свой выбор
Десна
59%
Ничья
19%
ФК Мариуполь
22%
Прогноз на матч
Личные встречи
Десна
7
Побед
9
Игр
1
Побед
ФК Мариуполь
Премьер-лига 2021
29.02.2020 - 14:00 Десна 4 - 0 Завершен ФК Мариуполь
Премьер-лига 2019/2020
29.09.2019 - 14:00 ФК Мариуполь 0 - 4 Завершен Десна
Премьер-лига 2018
27.10.2018 - 14:00 Десна 2 - 0 Завершен ФК Мариуполь
Премьер-лига 2018/2019
29.07.2018 - 19:30 ФК Мариуполь 1 - 4 Завершен Десна
Последние матчи - Десна
Премьер-лига 2021
29.02.2020 - 14:00 Десна 4 - 0 Завершен ФК Мариуполь В
Премьер-лига 2021
23.02.2020 - 17:00 Шахтер 1 - 0 Завершен Десна П
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
19.02.2020 - 16:00 Динамо Батуми 1 - 1 Завершен Десна Н
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
17.02.2020 - 16:00 Витебск 0 - 4 Завершен Десна В
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
13.02.2020 - 16:30 Десна 1 - 0 Завершен Валмиера (Лат)(Stat) В
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Последние матчи - ФК Мариуполь
Премьер-лига 2021
29.02.2020 - 14:00 Десна 4 - 0 Завершен ФК Мариуполь П
Премьер-лига 2021
22.02.2020 - 14:00 ФК Мариуполь 1 - 2 Завершен Заря П
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
13.02.2020 - 15:00 ФК Мариуполь 1 - 2 Завершен Локомотив Тбилиси П
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
13.02.2020 - 10:00 ФК Мариуполь 9 - 0 Завершен Валмиера (Лат)(Stat) В
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
10.02.2020 - 16:00 ФК Мариуполь 2 - 1 Завершен Черноморец Одесса В
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Новости команд
Кто победит?
27 Пользователей сделало свой выбор
Десна
59%
Ничья
19%
ФК Мариуполь
22%
Трансляция
Спасибо, что провели эти два часа вместе с нами. Всем пока!
90+5'
Свисток
Матч окончен! Убедительная победа Десны, которая отрывается от Александрии и сокращает отрыв до Динамо.
90+2'
Гоооол!!!
4:0! Шикарная атака Десны! Картушов - Конопля - Будковский (пяткой!) - Калитвинцев забивает уже в пустые ворота. Второй раз в сезоне Десна обыгрывает Мариуполь с разницей в четыре гола!
90+1'
Инфо
Три минуты добавлены.
89'
Арвеладзе со штрафного выполнил подачу, на которую откликнулся только Гальчук на выходе.
87'
Уголовой
Фаворов с середины штрафной головой переправлял мяч в сторону мариупольской рамки, но мяч прошёл выше цели.
85'
Замена
Ефим Конопля получает несколько минут от Рябоконя. Молодой латераль меняет Филиппова.
83'
Уголовой
Северяне выиграли второй этаж после подачи углового на свои ворота, но на подборе мяч отскочил к Топалову, который в касание пробил выше рамки.
81'
Замена
Филипп Будковский меняет Андрея Тотовицкого.
79'
Игра постепенно затихает. В последние минуты не наблюдается ничего интересного на поле.
76'
Замена
Последняя замена у приазовцев. Руслан Фомин уже за полем, Андрей Кулаков занимает его позицию в нападении.
76'
Ух! Картушов обстукался с Тотовицким и вываливался практически один на один, однако Гальчук на выходе первым мяч забрал.
74'
Уголовой
После прямых подач и розыгрыша Десна пытается и дальше экспериментировать на угловых. На этот раз пошёл пас чуть назад с подачей, однако снаряд пошёл в неудобную точку, поэтому даже ударить по воротам не получилось.
71'
Филиппов вырезал на правый угол вратарской пас на Арвеладзе, но Леван на передачу не пошёл, и Гальчук мяч забрал.
69'
Замена
Первая замена от Десны. Орест Кузык уходит с поля, Егор Картушов на него выходит.
65'
Чурко от правой боковой линии штрафной площадки выкручивал мяч в дальнюю девятку, и снаряд немного разминулся со створом ворот! Очень хороший момент для приазовцев.
65'
Замена
Вторая замена от тренерского штаба гостей. Дмитрий Топалов меняет Игоря Тищенко.
62'
Десна уверенно держит оборону. В течение последней минуты три подачи прошли в штрафную хозяев (две с игры и одна со стандарта), но ни одну из них ударом приазовцы не завершили.
59'
Уголовой
Гальчук на выходе в высоком прыжке забирает мяч в руки после подачи углового на его ворота.
58'
Гоооол!!!
Александр Филиппов уверенно реализовал 11-метровый! 3:0!
56'
Желтая карточка
Назарий Муравский ещё и жёлтую получил за этот фол.
56'
Опасный момент
Филиппов пошёл на контакт в штрафной Мариуполя и упал после столкновения с Муравским. Рефери ставит пенальти!
55'
Деснянцы хитро разыграли штрафной и Мостовой завершал его ударом метров с 25-ти - мимо ворот.
53'
Желтая карточка
Даниил Игнатенко за умышленный фол против Кузыка предупреждён.
51'
Уголовой
Мариуполь также получил шанс на угловой и также до удара дело не довёл, запутавшись в розыгрыше мяча в штрафной Десны.
50'
Уголовой
Кузык разыграл угловой, чуть сблизился с штрафной площадью Мариуполя, но выполнил подачу очень неудачную.
48'
Кузык убежал в контратаку левым флангом, сместился к центру, посадил на пятую точку Чоботенко, но сил с правой на точный удар с линии штрафной уже не хватило - выше.
46'
Свисток
Второй тайм стартовал.
46'
Замена
Бабич провёл в перерыве замену. Джойским Дава уступил место на поле Назарию Муравскому. Камерунец, если честно, действительно провёл не самый качественный поединок.
Последние минуты тайма прошли при владении приазоцев, но чего-то серьезного от гостей мы не увидели. Десна справедливо ведёт в счёте, а футбол Мариуполя на фоне таких черниговчан выглядит "детским",
45+2'
Свисток
Перерыв
45+1'
Чурко без подготовки пробивал низом с правого края штрафной Десны, однако мяч прошёл далеко от рамки.
45+1'
Инфо
Минута добавлена к основным 45.
44'
Кирюханцев справа выполнил подачу в руки Пасту.
42'
Эффектная атака от Мариуполя. После подачи слева Чурко пробил в касание без приёма метров с 15-ти выше ворот.
42'
Мариуполь впервые за долгое время зашёл в штрафную Десны, но всё завершилось заблокированным ударом Мишнёва.
39'
Уголовой
Два кряду угловых для Десны, но ни разу акцентированно пробить по воротам Гальчука северяне не смогли.
38'
Опасный момент
О-хо-хо! Филиппов остался без присмотра перед штрафной, получил пас, развернулся и пробивал: мяч после рикошета едва не юркнул в сетку! Гальчук уже не спасал.
37'
Команды взяли небольшую паузу и сейчас идёт игра исключительно в центре поля.
34'
Очень хорошая атака гостей с острейшим прострелом слева в середину черниговской штрафной, но там почему-то никого не оказалось из игроков линии нападения Мариуполя.
33'
Мариуполь провёл несколько неуверенных атак, которые до удара довести не получилось.
30'
Опасный момент
Классная атака Десны с передачей на открытого Калитвнцева на позиции правого инсайда. Влад вошёл в штрафную, переложил под левую ногу и пробил - Гальчук пробил только перед собой, но оборонцы подстраховали своего вратаря и выбили на угловой.
28'
Уголовой
Приазовцы заработали ещё один угловой, вновь не сумев довести дело до удара.
26'
Шикарная атака Десны левым полуфлангом завершилась ударом Тотовицкого, который заблокировали. Второй волной той же атаки Калитвинцев мощно пробивал метров с 20-ти прямо по центру - Гальчук справился.
25'
Приазовцы перехватили мяч на чужой половине, но Федорчук и Горбунов перемудрили, выпустив мяч за лицевую.
24'
Тотовицкий справа низом простреливал в штрафную Мариуполя, но защитники вынесли мяч в аут.
21'
Гоооол!!!
Ещё один стандарт приносит Десне успех! После подачи с углового Дава в центре штрафной случайно продлил мяч на дальнюю стойку, а там Андрей Тотовицкий передачу соперника замкнул - дубль экс-игрока Мариуполя и 2:0!
21'
Классный удар Калитвнцева низом под левую шестёрку - Гальчук перевёл на угловой.
19'
Желтая карточка
Джойским Дава подыграл рукой в центре поля. Рефери расценил этот "жест" как срыв атаки, поэтому показал камерунцу жёлтую.
18'
Уголовой
И ещё одна подача от углового флажка в штрафную Десы вновь завершается без удара. Пока что главная особенность всех угловых Мариуполя - подача зачастую идёт на Дава. Кстати, за 18 минут зрители уже увидели 8 угловых на две команды. Это очень высокий показатель.
17'
Уголовой
Вновь подача с фланга на Дава, однако снова центрбек приазовцев акцентированно не пробил.
16'
Игнатенко издали без подготовки пробивал. Мяч после рикошета вышел на угловой.
15'
Тотовицкий получил микроповреждение, поэтому игра замерла минуты на полторы пока медики оказывали помощь игроку хозяев.
12'
Гоооол!!!
Десна выходит вперёд! Андрей Тотовицкий забил бывшей команде: после подачи с углового на ближнюю штангу, там в суматохе быстрее всех сориентировался Тотовицкий, замкнув подачу. 1:0!
11'
Опасный момент
Горячо у ворот теперь Мариуполя! Кузык сделал прекрасную подачу в штрафную, Дава буквально снял мяч с головы Филиппова, сыграв первым на втором этаже!
10'
Уголовой
Ещё одна острая подача с углового почти в ворота, но Паст вытащил, а затем было нападение на вратаря со стороны футболистов Мариуполя.
10'
Опасный момент
Опасный момент у ворота Десны! Пошла подача с углового на ближнюю штангу, где свои и чужие едва не затолкали снаряд за линию ворот! К счастью для хозяев, деснянцы выбили мяч за лицевую.
8'
Мариуполь отвечает своим стандартом: подача слева шла на линию вратарской, однако Дава в высоком прыжке не замкнул.
7'
Опасный момент
Долгая подготовка к удару. В итоге, Калитвинцев обводил стенку ударом под перекладину, но Гальчук вытащил!
5'
Желтая карточка
Тотовицкий заработал ещё один стандарт, в метре от линии штрафной. Сергей Чоботенко за грубый подкат получил жёлтую.
3'
Десна заработала штрафной на левом фланге атаки. Кузык выполнил подачу, но пробить из северян никто не смог.
1'
Свисток
Матч начался! Десна разыграла с центра поля.
Инфо
Андрей Коваленко - главный арбитр встречи.
Инфо
Мариуполь (старт): Гальчук - Кирюханцев, Дава, Чоботенко, Горбунов - Игнатенко, Федорчук - Тищенко, Мишнев, Чурко - Фомин.
Инфо
Десна (старт): Паст - Фаворов, Тамм, Гитченко, Мостовой - Домбровский, Арвеладзе - Калитвнцев, Кузик - Тотовицкий - Филиппов.
Всем привет! Вы на текстовой онлайн трансляции матча украинской Премьер-лиги между Десной и Мариуполем. Приазовцы очень неудачно играют против черниговской команды, забив только гол в трёх последних матчах и пропустив за это время 10. Удастся ли Мариуполю обыграть команду Рябоконя впервые с 2016 года - узнаем через два с половиной часа!
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Анонс матча Десна - ФК Мариуполь 29.02.2020, Премьер-лига

Матч между командой Десна (Чернигов) и командой ФК Мариуполь (Мариуполь) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2021.

Дата проведения матча: 29.02.2020
Время начала матча: 14:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Десна (Чернигов) и командой ФК Мариуполь (Мариуполь):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу Десна, тогда как команда ФК Мариуполь осталась с поражением. Столкновение Десна и ФК Мариуполь в предыдущем футбольном матче 29.02.2020 закончилось со следующими результатом: 4:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Десна - ФК Мариуполь можно посмотреть 29.02.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Десна - ФК Мариуполь, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Десна (Чернигов)
Год основания Десна (Чернигов): 1960
Страна: Украина
Тренер: Александр Рябоконь

Прошедший матч команды Десна был сыгран против ФК Мариуполь - 29.02.2020, в рамках турнира Премьер-лига 2021 и закончился победой команды Десна.

Команда гостей

Название: ФК Мариуполь (Мариуполь)
Год основания ФК Мариуполь (Мариуполь): 1960
Страна: Украина
Тренер: Александр Бабич

Предыдущий поединок команды ФК Мариуполь был сыгран против Десна - 29.02.2020, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021 и закончился победой команды Десна.

Следите за результатами матча Десна - ФК Мариуполь онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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