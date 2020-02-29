Десна - ФК Мариуполь онлайн трансляция матча

Анонс матча Десна - ФК Мариуполь 29.02.2020, Премьер-лига

Матч между командой Десна (Чернигов) и командой ФК Мариуполь (Мариуполь) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2021.

Дата проведения матча: 29.02.2020

Время начала матча: 14:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Десна (Чернигов) и командой ФК Мариуполь (Мариуполь):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу Десна, тогда как команда ФК Мариуполь осталась с поражением. Столкновение Десна и ФК Мариуполь в предыдущем футбольном матче 29.02.2020 закончилось со следующими результатом: 4:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Десна (Чернигов)

Год основания Десна (Чернигов): 1960

Страна: Украина

Тренер: Александр Рябоконь



Прошедший матч команды Десна был сыгран против ФК Мариуполь - 29.02.2020, в рамках турнира Премьер-лига 2021 и закончился победой команды Десна.

Команда гостей

Название: ФК Мариуполь (Мариуполь)

Год основания ФК Мариуполь (Мариуполь): 1960

Страна: Украина

Тренер: Александр Бабич



Предыдущий поединок команды ФК Мариуполь был сыгран против Десна - 29.02.2020, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021 и закончился победой команды Десна.

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