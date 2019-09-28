Колос - Карпаты онлайн трансляция матча

Анонс матча Колос - Карпаты 29.02.2020, Премьер-лига

Противостояние между командой Колос (Ковалевка) и командой Карпаты (Львов) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2021.

Дата проведения матча: 29.02.2020

Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Колос (Ковалевка) и командой Карпаты (Львов):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды Колос, тогда как команда Карпаты осталась с поражением. Столкновение Карпаты и Колос в предыдущем футбольном матче 28.09.2019 закончилось с таким счетом: 1:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Колос (Ковалевка)

Год основания Колос (Ковалевка): 2012

Страна: Украина

Тренер: Руслан Костышин



Прошедший матч команды Колос был сыгран против ФК Александрия - 23.02.2020, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021 и закончился победой команды Колос.

Команда гостей

Название: Карпаты (Львов)

Год основания Карпаты (Львов): 1963

Страна: Украина

Тренер: Роман Санжар



Прошедший поединок команды Карпаты был сыгран против СК Днепр-1 - 23.02.2020, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021 и закончился ничьей.

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