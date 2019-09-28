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Колос - Карпаты онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 29 февраля 2020, 17:00 . Трансляция: Футбол 2
Рейтинг матча:
Колос
Ковалевка
2 - 1
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96'
Карпаты
Львов
Ход матча
11' Олег Ильин 44' Александру Бойкиук
Кто победит?
19 Пользователей сделало свой выбор
Колос
47%
Ничья
21%
Карпаты
32%
Личные встречи
Колос
2
Побед
2
Игр
0
Побед
Карпаты
Премьер-лига 2019/2020
28.09.2019 - 17:00 Карпаты 1 - 2 Завершен Колос
Клубные товарищеские матчи 2019
16.07.2019 - 19:30 Колос 1 - 0 Завершен Карпаты
Последние матчи - Колос
Премьер-лига 2021
23.02.2020 - 14:00 ФК Александрия 1 - 2 Завершен Колос В
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
15.02.2020 - 10:00 Подбескидзе 0 - 0 Завершен Колос Н
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
11.02.2020 - 16:00 Колос 0 - 1 Завершен Жетысу П
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
08.02.2020 - 14:00 Спартак Трнава 2 - 1 Завершен Колос П
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
07.02.2020 - 14:00 Колос 0 - 0 Завершен Насаф Н
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Последние матчи - Карпаты
Премьер-лига 2021
23.02.2020 - 14:00 Карпаты 1 - 1 Завершен СК Днепр-1 Н
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
14.02.2020 - 16:00 Карпаты 2 - 2 Завершен Динамо Н
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
09.02.2020 - 15:00 Карпаты 2 - 1 Завершен Металлург Бекабад (Узб)(Stat) В
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
05.02.2020 - 13:30 Карпаты 0 - 1 Завершен Тузла Сити П
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
01.02.2020 - 14:00 Середь 0 - 3 Завершен Карпаты В
Показать больше
Кто победит?
19 Пользователей сделало свой выбор
Колос
47%
Ничья
21%
Карпаты
32%
Главные события
44'
Александру Бойкиук
ГООЛ! Олег Ильин
11'
Составы команд
Стартовый состав
  • 25
    Евгений Волынец
    Вратарь
  • 10
    Евгений Морозко
    Нападающий
  • 69
    Олег Ильин
    Полузащитник
    11
  • 13
    Виталий Гавриш
    Полузащитник
  • 17
    Александр Бондаренко
    Нападающий
  • 17
    Александру Бойкиук
    44
  • 34
    Тим Халл
  • 30
    Андро Гиоргадзе
    Защитник
  • 7
    Дмитрий Клец
    Полузащитник
  • 66
    Маркос Мартинс дос Анжос
  • 29
    Егор Назарина
    Полузащитник
  • 41
    Евгений Пасич
    Полузащитник
Запасные игроки
  • 15
    Александр Черноморец
    Защитник
  • 6
    Максим Максименко
    Защитник
  • 7
    Владимир Лысенко
    Нападающий
  • 99
    Евгений Задоя
    Полузащитник
  • 1
    Антон Яшков
    Вратарь
  • 22
    Андрей Тлумак
    Вратарь
  • 8
    Алексей Хахлов
Тренеры
Трансляция
90+2'
Офсайд
Целая группа игроков Карпат попала в офсайд после подачи со штрафного с левого фланга.
Инфо
Арбитр позволил командам провести на поле еще, как минимум, пять минут.
90'
Опасный момент
Мимо ворот пришелся удар головой от Вильхамссона, который на левом углу штрафной выиграл борьбу у Халла.
89'
Назарина нарушил правила в борьбе против Емца на левом фланге.
88'
Нет сил у Карпат большим числом игроков выходить на чужую половину.
86'
Смирный испытает судороги у границ чужой штрафной.
85'
Кожушко пришлось фолить против Клеца после потери мяча на чужой половине.
83'
Желтая карточка
Желтая для Смирного за неспортивный фол против Ляха на половине поля Карпат.
80'
Замена
А Кожушко заменил Ильина.
80'
Замена
Задоя вышел на поле вместо Бондаренко.
78'
Гоооол!!!
ГОЛ! Козак замкнул ближнюю штангу при подаче углового с правого фланга точным ударом головой!
77'
Желтая карточка
Отложенная желтая для Притулы за фол в начале атаки соперников, которая переросла в контратаку Карпат.
76'
Опасный момент
ВОЛЫНЕЦ! Назарина разрядил свою пушку со средней дистанции, но голкипер успел сложиться!
74'
Замена
Кириленка вышел на замену Бойчуку.
72'
Карпаты атакуют в медленном темпе. Без обострений.
69'
Замена
Вильхамссон вышел на поле вместо Морозко.
68'
Опасный момент
ОРИХОВСКИЙ! ШТАНГА! Прямой удар со стандарта от игрока Колоса отправил мяч в левый каркас ворот!
65'
Желтая карточка
Пасич получил желтую после стыка с Волынцом в чужой штрафной.
63'
Самое интересное событие тайма — замена бутс у Ефремова. Все внимание на нем!
62'
Долго искали амуницию игроку Колосу, но новая обувь все равно нашлась.
60'
Разорвали бутсу Ефремову в пылу борьбы!
58'
Бойчук не смог дотянуться до мяча после заброса в левую половину чужой штрафной.
55'
Опасный момент
ВОЛЫНЕЦ! Не замерз голкипер, отразив опасный удар Пасича со входа в штрафную!
53'
Прямой удар Богданова с дальнего штрафного отправил мяч в рекламный щит за воротами.
51'
Медленно продвигается вперед команды Санжара.
49'
Угловой на левом фланге заработал Колос. Богданов на подаче.
47'
Желтая карточка
Грубый фол со стороны Гиоргадзе в центре поля против Смирного.
46'
Замена
Козак вышел после перерыва вместо Сливы.
Свисток
Второй тайм начался!
Свисток
Перерыв. 2:0 в нашем матче по итогам первой половины.
45'
Инфо
Текущий тайм продлится еще, как минимум, одну минуту.
44'
Желтая карточка
Бойчук грубо пошел в стык с Петровым на чужой половине поля.
42'
Гоооол!!!
ГОЛ! С первой попытки пробить Кудрика ударом со стандарта не получилось — голкипер вытащил из правой девятки своих ворот удар Богданова, но Петров вместе с голкипером отправил мяч в ворота на добивании!
41'
Штрафной у левого угла чужих владений для Колоса.
41'
Опасный момент
А не зашел ли в штрафную Бондаренко перед тем, как его сбил с ног Назарина?!
39'
Пасич прорвался по левому флангу атаки, однако выдал в завершении совершенно невнятную подачу.
38'
Против Клеца опасно пошел выставленной вперед ногой Смирный на чужой половине поля.
35'
Лях пробросил мяч себе на ход по правому флангу, после чего его снес с ног Емец.
32'
Прострел Бойчука с левого фланга перехватил Богданов.
29'
Офсайд
ОФсайд у Бондаренко при выносе мяча из штрафной в исполнении Волынца.
27'
Назарина не справился с обработкой мяча на правом фланге своей половины поля.
25'
Желтая карточка
Желтая для Емца за грубый фол против Мартинса на чужой половине.
23'
А что было не так в действиях Бойчука при подаче с левого фланга от Пасича? Фол против голкипера?!
21'
Вынесли мяч из штрафной защитник после попытки Богданова загрузить мяч верхом в штрафную.
19'
Невнятная потеря контроля над мячом со стороны Смирного на правом фланге в борьбе против Сливы.
17'
Опасный момент
ХАЛЛ! Бойчук мягко подал с левого фланга на голову центральному защитнику, который ударом головой отправил мяч в сторону от левой штанги!
16'
Петров врезал сзади по ногам Притуле на подступах к штрафной своей команды.
15'
Неточный удар Смирного из-за пределов штрафной завершил очередную атаку Колоса.
13'
Прострел Ориховского с правого фланга так и не дошел до Бондаренко.
11'
Гоооол!!!
ГОЛ! Бондаренко мягко подал с левого фланга на вход во вратарскую, где Сливу опередил Ильин, после чего произошел точный удар головой от Олега!
10'
Опасный момент
Клец заблокировал удар Морозко из опасной близости к воротам!
10'
Падение Ильина в чужой штрафной в борьбе против Назарины не убедило арбитра.
8'
Гиоргадзе нарушил правила в центре поля.
6'
Опасный момент
Удар из-за пределов штрафной от Ильина пришелся точно в Кудрика, который продолжал стоять по центру ворот.
6'
Фолят команды очень активно на первых минутах.
4'
Качество газона оставляет желать лучшего сегодня.
2'
Офсайд
Спорный офсайд у Бойчука был зафиксирован при забросе с правого фланга.
1'
С фола против Морозко в центре поля начали игроки Карпат.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Каниболоцкий, Хахлев, Матар, Козак, Тлумак, Прийма, Кириленка.
Карпаты: Кудрик — Мартинс, Гиоргадзе, Халл, Слива — Клец — Лях, Назарина, Притула, Пасич — Бойчук.
Запасные: Яшков, Максименко, Черноморец, Задоя, Лысенко, Кожушко, Вильхамссон.
Колос: Волынец — Ефремов, Гавриш, Петров, Емец — Ориховский — Ильин, Смирный, Богданов, Морозко — Бондаренко.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Максим Козыряцкий (Запорожье, Украина) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка двадцатого тура Украинской Премьер-лиги. На поле стадиона "Оболонь-Арена" (Киев, Украина) сыграют Колос из с. Ковалевка и львовские Карпаты.
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Анонс матча Колос - Карпаты 29.02.2020, Премьер-лига

Противостояние между командой Колос (Ковалевка) и командой Карпаты (Львов) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2021.

Дата проведения матча: 29.02.2020
Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Колос (Ковалевка) и командой Карпаты (Львов):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды Колос, тогда как команда Карпаты осталась с поражением. Столкновение Карпаты и Колос в предыдущем футбольном матче 28.09.2019 закончилось с таким счетом: 1:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Колос - Карпаты можно посмотреть 29.02.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Колос - Карпаты, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Колос (Ковалевка)
Год основания Колос (Ковалевка): 2012
Страна: Украина
Тренер: Руслан Костышин

Прошедший матч команды Колос был сыгран против ФК Александрия - 23.02.2020, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021 и закончился победой команды Колос.

Команда гостей

Название: Карпаты (Львов)
Год основания Карпаты (Львов): 1963
Страна: Украина
Тренер: Роман Санжар

Прошедший поединок команды Карпаты был сыгран против СК Днепр-1 - 23.02.2020, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Колос - Карпаты онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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