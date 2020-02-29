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Заря - Олимпик онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 01 марта 2020, 14:00 . Трансляция: УНИАН ТВ
Рейтинг матча:
Заря
Луганск
1 - 0
Матч завершен
Олимпик
Донецк
Ход матча
19' Владислав Кочергин 35' Владлен Юрченко
75' Владислав Кабаев 78' Максим Лунёв 78' Дмитрий Хомченовский 79' Тейшейра 85' Дмитрий Хомченовский 90' Владлен Юрченко 90' Богдан Михайличенко
Кто победит?
29 Пользователей сделало свой выбор
Заря
66%
Ничья
7%
Олимпик
28%
Прогноз на матч
Личные встречи
Заря
6
Побед
13
Игр
2
Побед
Олимпик
Премьер-лига 2019/2020
29.09.2019 - 19:30 Олимпик 0 - 5 Завершен Заря
Премьер-лига 2018
25.11.2018 - 14:00 Олимпик 1 - 1 Завершен Заря
Премьер-лига 2018/2019
19.08.2018 - 19:30 Заря 0 - 0 Завершен Олимпик
Премьер-лига 2017/2018
05.11.2017 - 19:30 Олимпик 3 - 3 Завершен Заря
Последние матчи - Заря
Премьер-лига 2021
22.02.2020 - 14:00 ФК Мариуполь 1 - 2 Завершен Заря В
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
14.02.2020 - 16:30 Заря 0 - 0 Завершен Торпедо БелАз Н
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
10.02.2020 - 16:30 Заря 4 - 0 Завершен Железничар В
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
06.02.2020 - 16:00 Заря 3 - 0 Завершен Ордабасы В
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
29.01.2020 - 16:45 Заря 2 - 0 Завершен Вождовац В
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Последние матчи - Олимпик
Премьер-лига 2021
23.02.2020 - 19:30 Олимпик 0 - 1 Завершен ФК Львов П
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
14.02.2020 - 13:00 Олимпик 2 - 0 Завершен Кайсар (Каз)(Stat) В
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
13.02.2020 - 17:30 Олимпик 1 - 0 Завершен Динамо Батуми В
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
08.02.2020 - 15:00 Олимпик 0 - 0 Завершен Расинг Люксембург (Люк)(Stat) Н
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
07.02.2020 - 10:00 Олимпик 1 - 1 Завершен Работнички Н
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Новости команд
Кто победит?
29 Пользователей сделало свой выбор
Заря
66%
Ничья
7%
Олимпик
28%
Главные события
Евгений Чеберко
90+6'
Владлен Юрченко
90'
Богдан Михайличенко
90'
Дмитрий Хомченовский
85'
ГООЛ! Владислав Кабаев
75'
Владлен Юрченко
35'
Владислав Кочергин
19'
Составы команд
Стартовый состав
  • 0
    Заури Махарадзе
    Вратарь
  • 0
    Владислав Кабаев
    Нападающий
    75
  • 0
    Владислав Кочергин
    Полузащитник
    19
  • 0
    Владлен Юрченко
    Полузащитник
    90 35
  • 0
    Богдан Леднев
    Полузащитник
  • 0
    Дмитрий Иванисния
  • 0
    Богдан Михайличенко
    Полузащитник
    90
  • 0
    Евгений Чеберко
    Полузащитник
  • 0
    Виталий Вернидуб
    Защитник
  • 0
    Александр Тымчик
    Защитник
  • 0
    Владимир Крынский
    Вратарь
  • 0
    Павел Ксенз
    Полузащитник
  • 0
    Дмитрий Гришко
    Защитник
  • 0
    Антон Кравченко
    Защитник
  • 0
    Сергей Политыло
    Полузащитник
  • 0
    Максим Дегтярёв
    Нападающий
Запасные игроки
  • 0
    Максим Лунёв
    Нападающий
    78
  • 0
    Дмитрий Хомченовский
    Полузащитник
    85 78
  • 0
    Ловро Цвек
  • 0
    Тейшейра
    Полузащитник
    79
Тренеры
Трансляция
Свисток
Матч окончен
90+6'
Желтая карточка
Евгений Чеберко (Заря) желтая карточка за срыв атаки соперника
90+4'
Опасный момент
Невероятно - штанга спасает ворота луганчан, защитники позволили пробить головой Шахабу, откровенное везение команды Скрипника
90+1'
Опасный момент
Невероятный пожар у ворот Заря, оборона растерялась и Завийский, а затем Зотько едва не занесли мяч в сетку
90+1'
Замена
Владлен Юрченко (Заря) уходит с поля, его заменил Цвек
90'
Инфо
6 мин. добавлено
90'
Желтая карточка
Богдан Михайличенко (Заря) награжден горчичником за грубый фол
89'
И сразу же ответный выпад гостей, ударом завершается атака, над воротами просвистел мяч
88'
Леднев затянул с ударом и его успели заблокировать защитники
87'
Очень нервная концовка, скорости высокие, но и ошибок, потерь мяча много
85'
Желтая карточка
Дмитрий Хомченовский (Заря) наказан за грубую игру
84'
Опасный момент
Опаснейшая атака Олимпика, удар с нескольких метров берет Махарадзе
83'
Уголовой
Махарадзе выбивает мяч из ворот после удара с углового от Тейшейры, "сухой лист" едва не залетел в сетку
80'
Замена
Чогадзе у гостей заменил Ксенза
79'
Замена
Тейшейра (Олимпик) усилит дончан
78'
Замена
Дмитрий Хомченовский и Максим Лунев (Заря) вышли на замену
76'
Гоооол!!!
Владислав Кабаев (Заря) забивает гол, после углового Ксенз неудачно выбил мяч и Кабаев на дальней штанге переправил снаряд в сетку - 1:0.
75'
Опасный момент
И снова пожар у ворот Махарадзе, Гришко оказался один с мячом на дальней штанге, не получился у него удар
74'
Опасный момент
Сейв Махарадзе - Иванисеня ошибся и выдал пас на ход Дегтяреву, который не смог один в один переиграть голкипера
71'
Крынский забирает мяч после навеса с левого края
70'
Показалось, что нарушили правила против Перовича, когда он боролся в штрафной, арбитр ничего подозрительного не увидел
67'
Желтая карточка
Лебеденко наказан за фол против Леднева
65'
Дончане контролируют мяч, без продвижения вперед и без отборов со стороны луганчан - рваный темп встречи
63'
Навес Вернидуба в штрафную - точно в руки голкиперу
62'
Более агрессивен Олимпик в эти минуты, Заря вынужденна отойти в центр поля, много борьбы сейчас
59'
Шахаб пробивал издали - неточно
57'
Опасный момент
Опасный удар от Кравченко со штрафного, в обвод стенки, рядом со штангой пролетел мяч
55'
Дальний удар Дегтярева - очень неточно
54'
Михайличенко сбил Ксенза, грубо, но пока без желтой
53'
Эх, хорошая атака, Кочергин пробил, но получился пас на Леднева, который не успел переправить мяч в ворота
52'
Замена
Завийский меняет Вербного
50'
Вербный получил травму
48'
Уголовой
Иванисеня пробил головой после навеса в штрафную - мимо цели улетел мяч
47'
Снова опасный прострел в штрафную Олимпика, защитники выносят мяч
Свисток
Игра продолжается
Свисток
Перерыв
45'
Никак не удается Заре выйти на ударную позицию, всей командой, организованно обороняется Олимпик
43'
В центр поля переместился мяч, дончане отодвинули игру от своих ворот
40'
Опасный момент
Корнер опасно разыграли олимпийцы, после навеса в штрафную защитники забыли про Зотько, который пробил в голкипера
39'
Политыло пробивал и попал в защитника
37'
Кравченко взял игру на себя, мог врываться в штрафную Зари, но запутался в мяче и луганчане быстро ликвидировали эту атаку
35'
Желтая карточка
Владлен Юрченко (Заря) за грубую игру наказан предупреждением
33'
Крынский забрал мяч после очередного навеса во вратарскую Олимпика. Заря не может разнообразить свои атаки
30'
Опасный момент
Ай-я-яй! Какой шанс! Юрченко замыкал дальнюю штангу, пустой угол был перед ним - как он промазал? Вот уж загадка
29'
Очень глубоко садятся дончане, играют на отбой и не могут зацепиться за мяч, видимо, что-то выжидают гости
27'
Офсайд
Во вне игры забежал Леднев
25'
Много поперечных передач у "бело-черных", впереди все перекрыто
22'
Полное преимущество у хозяев, реализовать его не удается из-за брака при последней передаче
19'
Желтая карточка
Владислав Кочергин (Заря) за необязательный фол в середине поля получил горчичник
18'
Уголовой
Еще один неудачный корнер у луганчан, атака при этом продолжается
15'
Попытка контратаки у дончан, но Дегтярева остановили в подкате сразу после того, как он пробежал центральный круг
13'
Активны фланги у Зари, хотя передачам в штрафную не хватает точности
11'
Еще одна атака хозяев завершилась ударом - защитники заблокировали мяч
10'
Опасный момент
Перович пробивал из центральной зоны, хотел перебросить, Крынский чудом берет хитрый удар нападающего "бело-черных"
8'
Заря закрыла соперника на его половине поля, Олимпик пока не провел ни одной контратаки
7'
Уголовой
Угловой неопасно разыграли луганчане, но атака продолжается вторым темпом
5'
После паса с фланга пробивал Леднев, в одно касание переправлял он мяч и мимо цели полетела сфера
3'
Заря сразу берет мяч под контроль и ищет пути к воротам гостей
Свисток
Матч начался
Олимпик: Крынский - Ксенз, Зотько, Гришко, Лебеденко - Вербный, Кравченко, Политыло, Кравчук, Шахаб - Дегтярев.
Запасные: Кичак, Литвин, Завийский, Снуриницын, Балашов, Тейшейра, Чогадзе.
Заря: Махарадзе - Тымчик, Вернидуб, Чеберко, Михайличенко - Иванисеня, Леднев, Юрченко, Кочергин - Кабаев, Перович.
Запасные: Василь, Каменюка, Цвек, Цыганикс, Лунев, Хомченовский, Громов.
Добрый день, дорогие друзья, Вашему вниманию предлагается текстовая онлайн трансляция матча УПЛ Заря - Олимпик.
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Комментарии(1)
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Hugo64 (PARIS)
01.03.2020 в 14:51
такое чувство что судьям дано указание побольше дать Ж карточек ЗАРИ--в мариуполе куча странных и тут уже две при том что ЗАРЯ постоянно атакуеет....но малейшая борьба и карточка--грубости то нет...
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Анонс матча Заря - Олимпик 01.03.2020, Премьер-лига

Поединок между командой Заря (Луганск) и командой Олимпик (Донецк) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2021.

Дата проведения матча: 01.03.2020
Время начала матча: 14:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Заря (Луганск) и командой Олимпик (Донецк):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды Заря, тогда как команда Олимпик осталась с поражением. Столкновение Олимпик и Заря в предыдущем футбольном матче 29.09.2019 закончилось со счетом: 0:5 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Заря - Олимпик можно посмотреть 01.03.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Заря - Олимпик, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Заря (Луганск)
Год основания Заря (Луганск): 1923
Страна: Украина
Тренер: Виктор Скрипник

Предыдущий матч команды Заря был сыгран против ФК Мариуполь - 22.02.2020, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021 и закончился победой команды Заря.

Команда гостей

Название: Олимпик (Донецк)
Год основания Олимпик (Донецк): 2001
Страна: Украина
Тренер: Висенте Гомес

Прошедший матч команды Олимпик был сыгран против ФК Львов - 23.02.2020, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021 и закончился победой команды ФК Львов.

Следите за результатами матча Заря - Олимпик онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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