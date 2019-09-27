Ворскла - Шахтер онлайн трансляция матча

Анонс матча Ворскла - Шахтер 01.03.2020, Премьер-лига

Поединок между командой Ворскла (Полтава) и командой Шахтер (Донецк) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2021.

Дата проведения матча: 01.03.2020

Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Ворскла (Полтава) и командой Шахтер (Донецк):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу Шахтер, тогда как команда Ворскла осталась с поражением. Столкновение Шахтер и Ворскла в предыдущем футбольном матче 27.09.2019 закончилось с такими результатами: 4:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Ворскла (Полтава)

Год основания Ворскла (Полтава): 1955

Страна: Украина

Тренер: Юрий Максимов



Прошедший поединок команды Ворскла был сыгран против Динамо - 22.02.2020, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021 и закончился победой команды Динамо.

Команда гостей

Название: Шахтер (Донецк)

Год основания Шахтер (Донецк): 1936

Страна: Украина

Тренер: Луиш Каштру



Предыдущий матч команды Шахтер был сыгран против Бенфика - 27.02.2020, в рамках чемпионата Лига Европы 2019/2020 и закончился ничьей.

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