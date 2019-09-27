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Ворскла - Шахтер онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 01 марта 2020, 17:00 . Трансляция: Футбол 1
Рейтинг матча:
Ворскла
Полтава
1 - 0
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90'+1
Шахтер
Донецк
Ход матча
36' Тете
50' Сергей Кривцов 51' Маркиньос Сиприано 55' Александр Скляр 60' Додо 62' Игорь Пердута
Кто победит?
51 Пользователей сделало свой выбор
Ворскла
18%
Ничья
29%
Шахтер
53%
Личные встречи
Ворскла
2
Побед
20
Игр
16
Побед
Шахтер
Премьер-лига 2019/2020
27.09.2019 - 19:00 Шахтер 4 - 0 Завершен Ворскла
Премьер-лига 2017/2018
21.04.2018 - 17:00 Шахтер 4 - 2 Завершен Ворскла
Премьер-лига 2017/2018
09.03.2018 - 19:00 Ворскла 0 - 3 Завершен Шахтер
Премьер-лига 2017/2018
13.10.2017 - 19:00 Шахтер 3 - 2 Завершен Ворскла
Последние матчи - Ворскла
Премьер-лига 2021
22.02.2020 - 17:00 Динамо 2 - 1 Завершен Ворскла П
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
13.02.2020 - 15:15 Термалика 0 - 0 Завершен Ворскла Н
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
10.02.2020 - 16:00 Ворскла 2 - 1 Завершен Насаф В
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
02.02.2020 - 16:00 Ворскла 1 - 0 Завершен Спартак Здрепцева Крв В
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
30.01.2020 - 15:00 Дрита 1 - 1 Завершен Ворскла Н
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Последние матчи - Шахтер
Лига Европы 2019/2020
27.02.2020 - 21:45 Бенфика 3 - 3 Завершен Шахтер Н
Премьер-лига 2021
23.02.2020 - 17:00 Шахтер 1 - 0 Завершен Десна В
Лига Европы 2019/2020
20.02.2020 - 19:55 Шахтер 2 - 1 Завершен Бенфика В
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
13.02.2020 - 11:00 Шахтер 2 - 0 Завершен Волынь В
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021
09.02.2020 - 09:15 Шахтер 1 - 0 Завершен Вентспилс В
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Новости команд
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Кто победит?
51 Пользователей сделало свой выбор
Ворскла
18%
Ничья
29%
Шахтер
53%
Главные события
Игорь Пердута
62'
Александр Скляр
55'
51'
Маркиньос Сиприано
50'
Сергей Кривцов
36'
Тете
Составы команд
Стартовый состав
  • 31
    Дмитрий Ризнык
  • 10
    Владислав Кулач
    Нападающий
  • 6
    Александр Скляр
    Полузащитник
    55
  • 50
    Кане
  • 23
    Вадим Сапай
    Защитник
  • 17
    Владимир Чеснаков
    Защитник
  • 4
    Игорь Пердута
    Защитник
    62
  • 5
    Давид Хочолава
    Защитник
  • 14
    Тете
    Полузащитник
    36
  • 28
    Маркиньос Сиприано
    Нападающий
    51
  • 11
    Марлос
    Полузащитник
  • 4
    Сергей Кривцов
    Защитник
    50
  • 15
    Евгений Коноплянка
    Полузащитник
  • 9
    Дентиньо
    Нападающий
  • 50
    Сергей Болбат
    Полузащитник
  • 21
    Алан Патрик
    Полузащитник
  • 1
    Алексей Шевченко
    Вратарь
  • 27
    Майкон Перейра
Запасные игроки
  • 21
    Александр Ткаченко
    Вратарь
  • 82
    Павел Ребенок
    Полузащитник
  • 77
    Денис Васин
    Нападающий
  • 66
    Артур
    Вратарь
  • 25
    Евгений Мартыненко
    Защитник
  • 5
    Нажиб Якубу
  • 98
    Додо
    Защитник
    60
  • 77
    Валерий Бондарь
  • 99
    Фернандо дос Сантос Педро
    Нападающий
  • 81
    Анатолий Трубин
  • 45
    Даниил Сикан
Тренеры
Трансляция
86'
Желтая карточка
Марлос откровенно снес с ног Якубу во время рывка соперника в контратаку через левый фланг.
84'
Вторая желтая
УДАЛЕНИЕ! Скляр получил вторую желтую за грубый подкат против Бондаренко в центре поля!
83'
Замена
Фернандо вышел вместо Сиприано.
82'
Плохой пас на правый фланг, на ход Додо, от Коноплянки.
80'
Опасный момент
ХОЧОЛАВА! Спас защитник Шахтер, опередив во вратарской перед пустыми воротами Кулача, которому отдавал пас Кане!
79'
Ворскла ждет момент для контратаки.
77'
Желтая карточка
Желтая для Якубу за фол против Коноплянки на своей половине поля.
76'
Уголовой
Угловой на левом фланге Коноплянка подал точно в руки голкиперу.
74'
Все тот же Пуцлин пострадал при контакте с Конополянкой у своей штрафной.
73'
Желтая карточка
Пуцлин был предупрежден за фол на 30-и метровой дистанции до своих ворот.
72'
Угловой на левом фланге для полтавчан отметился неточной подачей в штрафную.
70'
Слишком слабым получился пас у Бондаренко на Коноплянку в чужую штрафную.
69'
Сапай нарушил правила против Дентиньо на половине поля соперников.
67'
Офсайд
Передача на правый фланг атаки Шахтера застала в оффсайде Додо.
65'
Тете уступил в борьбе за мяч на правом фланге чужой штрафной.
64'
Опасный момент
Так и не пошел мяч в дальний угол после удара с левого фланга штрафной от Кане!
63'
Замена
Якубу вышел на поле вместо Степанюка.
62'
Желтая карточка
Желтую получил Пердута за слишком долгий ввод мяча в игру.
61'
Опасный момент
Додо уже в игре! Луизао простреливал с правого фланга во вратарскую, где Додо снял мяч с дальней штанги!
60'
Замена
Вместо Болбата на поле вышел Додо.
59'
Желтая карточка
Агрессивный подкат Степанюка против Майкона заслуживал желтой.
57'
Опасный момент
Резник не без проблем парировал кулаками удар из-за пределов штрафной от Коноплянки!
55'
Желтая карточка
Скляр получил желтую за эмоции после фола Пуцлина против Дентиньо у своей штрафной.
52'
Опасный момент
Рядом с дальней штангой пролетел мяч после попытки Кулача завершить ударом головой подачу Луизао со штрафного на правом фланге!
51'
Желтая карточка
Сиприано не успевал за рывком Луизао по правому флангу после передачи Альюна!
50'
Желтая карточка
Желтая Кривцову за отмашку в лицо Степанюкку на правом фланге обороны.
50'
Опасный момент
Не пустил Сапай Тете к мячу внутри вратарской Ворсклы!
48'
Опасный момент
КАНЕ! С носка Ибрагим пробил после выхода один на один через левый фланг! Рядом с левой штангой!
47'
Опасный момент
Мимо правой штанги пробил Коноплянка из центра чужой штрафной!
46'
Замена
Бондаренко вышел на поле вместо Патрика.
Свисток
Второй тайм начался!
Свисток
Перерыв. 1:0 в нашем матче по итогам первой половины.
45+1'
Подача Луизао с глубокого штрафного завершилось столкновением головами Чеснакова и Хочолавы.
45'
Инфо
Текущий тайм продлится еще, как минимум, одну минуту.
45'
Опасный момент
Пуцлин пробил из-за пределов штрафной после передачи с правого фланга. В руки Шевченко!
42'
Было еще и падение Пуцлина в чужой штрафной в этом эпизоде, но обошлось без фола.
40'
Опасный момент
Удар Кане с острого угла на левом фланге штрафной получился очень сильным, но неточным.
37'
Опасный момент
Резник перевел мяч на угловой после подкрученного под левую штангу удара Марлоса со средней дистанции!
36'
Желтая карточка
Тете лишь с фолом сумел обезопасить свою команду от контратаки, которую возглавлял Степанюк.
34'
Удар Тете правой ногой с острого угла в правой половине штрафной оказался очень неточным.
33'
Подача Пердуты с правого фланга отправила мяч за лицевую над воротами.
32'
Фол со стороны Дентиньо на чужой половине поля против Чеснакова.
30'
Гоооол!!!
ГОЛ! Патрик привез атаку на свои ворота внутри штрафной Шахтера, не сумев вовремя расстаться с мячом. Владени перехватил Кулач, а его пас на Скляра был переведен на удар по пустым воротам для Степанюка!
28'
Офсайд
Степанюк пробил слету из левой половины штрафной намного выше ворот, хотя и был в офсайде после передачи головой Кулача.
27'
Коноплянка решил помочь соперникам установить мяч для штрафного на правом фланге. Арбитр вмешался.
26'
Попал ногой по телу Хочолаве Кулач во время борьбы за мяч на чужой половине поля.
24'
Офсайд
Глубокий офсайд у Степанка после верховой передачи на правый фланг.
22'
Получил по ногам Сиприано от Степанюка.
21'
Нарушил правила Сиприано на левом фланге чужой штрафной.
20'
Неспокоен Шахтер под прессингом соперников. Ворскла не Бенфика, но поднимается неплохо.
19'
Уголовой
Защитники перехватили прострельный пас с левого фланга от Дентиньо. Угловой.
18'
Активность Коноплянки на левом фланге принесла гостям право на вбрасывание.
16'
Офсайд
А был ли офсайд у Кулача, который потом пробил из левой половины штрафной под дальнюю штангу?! Шевченко спас.
15'
Болбат отправил мяч в руки голкиперу соперников прострелом с правого фланга.
14'
Кулач не сумел догнать мяч на правом фланге после слишком сильного паса от Луизао.
12'
От обороны стараются играть дончане. Непривычно.
9'
Кулач решил слету пробивать от левого угла штрафной, но неудачный рикошет лишь срезал мяч в руки Шевченко.
8'
Степанюк подсел под Сиприано во время приема верхового мяча на левом фланге.
7'
Удар из правой половины штрафной от Луизао был заблокирован Хочолавой.
6'
Из центра штрафной вынес мяч Крвицов после подачи Луизао с правого фланга.
4'
Полтавчане пользуются полурезервным составом соперника, стараясь забрать себе мяч.
2'
Передача Марлоса на левый фланг в адрес Сиприано оказалась слишком сильной.
1'
С неудачной попытки дальнего паса от Альюна начался поединок.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Трубин, Бондарь, Додо, Вакула, Бондаренко, Фернандо, Сикан.
Шахтер: Шевченко — Болбат, Кривцов, Хочолава, Сиприано — Майкон, Патрик — Тете, Марлос, Коноплянка — Дентиньо.
Запасные: Ткаченко, Мартыненко, Баенко, Якубу, Артур, Ребенок, Васин.
Ворскла: Резник — Пердута, Чеснаков, Ндиайе, Сапай — Кане, Скляр, Пуцлин, Луизао — Кулач, Степанюк.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Игорь Пасхал (Херсон, Украина) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка двадцатого тура Украинской Премьер-лиги. На поле стадиона "Ворскла" им. А. Бутовского (Полтава, Украина) сыграют полтавская Ворскла и донецкий Шахтер.
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Анонс матча Ворскла - Шахтер 01.03.2020, Премьер-лига

Поединок между командой Ворскла (Полтава) и командой Шахтер (Донецк) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2021.

Дата проведения матча: 01.03.2020
Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Ворскла (Полтава) и командой Шахтер (Донецк):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу Шахтер, тогда как команда Ворскла осталась с поражением. Столкновение Шахтер и Ворскла в предыдущем футбольном матче 27.09.2019 закончилось с такими результатами: 4:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Ворскла - Шахтер можно посмотреть 01.03.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Ворскла - Шахтер, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Ворскла (Полтава)
Год основания Ворскла (Полтава): 1955
Страна: Украина
Тренер: Юрий Максимов

Прошедший поединок команды Ворскла был сыгран против Динамо - 22.02.2020, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021 и закончился победой команды Динамо.

Команда гостей

Название: Шахтер (Донецк)
Год основания Шахтер (Донецк): 1936
Страна: Украина
Тренер: Луиш Каштру

Предыдущий матч команды Шахтер был сыгран против Бенфика - 27.02.2020, в рамках чемпионата Лига Европы 2019/2020 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Ворскла - Шахтер онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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