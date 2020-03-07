Вольфсбург - Шахтер онлайн трансляция матча

Матч между командой Вольфсбург (Вольфсбург) и командой Шахтер (Донецк) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Европы 2019/2020, матч состоится на стадионе Фольксваген Арена.
Дата проведения матча: 12.03.2020
Время начала матча: 22:00
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Вольфсбург (Вольфсбург)
Год основания Вольфсбург (Вольфсбург): 1945
Страна: Германия
Тренер: Оливер Гласнер
Предыдущий поединок команды Вольфсбург был сыгран против "РБ Лейпциг" - 07.03.2020, в рамках турнира Чемпионат Германии 2019/2020 и закончился ничьей.
Название: Шахтер (Донецк)
Год основания Шахтер (Донецк): 1936
Страна: Украина
Тренер: Луиш Каштру
Предыдущий матч команды Шахтер был сыгран против Колос - 08.03.2020, в рамках турнира Премьер-лига 2021 и закончился победой команды Шахтер.
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