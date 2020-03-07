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Вольфсбург - Шахтер онлайн трансляция матча

Лига Европы - 12 марта 2020, 22:00 - Фольксваген Арена . Трансляция: Футбол 1
Главный судья: Дамир Скомина (Словения)
Рейтинг матча:
Вольфсбург
Вольфсбург
До начала
00 : 00 : 00
Шахтер
Донецк
Кто победит?
56 Пользователей сделало свой выбор
Вольфсбург
18%
Ничья
23%
Шахтер
59%
П1: 1.84 Х: 3.82 П2: 4.74 ТБ 2.5: 23 ТМ 2.5: 1.01
Последние матчи - Вольфсбург
Чемпионат Германии 2019/2020
07.03.2020 - 16:30 Вольфсбург 0 - 0 Завершен "РБ Лейпциг" Н
Чемпионат Германии 2019/2020
01.03.2020 - 15:45 "Унион" 2 - 2 Завершен Вольфсбург Н
Лига Европы 2019/2020
27.02.2020 - 19:55 Мальме 0 - 3 Завершен Вольфсбург В
Чемпионат Германии 2019/2020
23.02.2020 - 20:30 Вольфсбург 4 - 0 Завершен Майнц В
Лига Европы 2019/2020
20.02.2020 - 21:45 Вольфсбург 2 - 1 Завершен Мальме В
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Последние матчи - Шахтер
Премьер-лига 2021
08.03.2020 - 17:00 Колос 3 - 4 Завершен Шахтер В
Премьер-лига 2021
04.03.2020 - 19:00 Шахтер 4 - 1 Завершен СК Днепр-1 В
Премьер-лига 2021
01.03.2020 - 17:00 Ворскла 1 - 0 Завершен Шахтер П
Лига Европы 2019/2020
27.02.2020 - 21:45 Бенфика 3 - 3 Завершен Шахтер Н
Премьер-лига 2021
23.02.2020 - 17:00 Шахтер 1 - 0 Завершен Десна В
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
56 Пользователей сделало свой выбор
Вольфсбург
18%
Ничья
23%
Шахтер
59%
П1: 1.84 Х: 3.82 П2: 4.74 ТБ 2.5: 23 ТМ 2.5: 1.01
Составы команд
Стартовый состав
  • 1
    Коэн Кастельс
    Вратарь
  • 7
    Йосип Брекало
    Нападающий
  • 27
    Максимилиан Арнольд
    Полузащитник
  • 24
    Ксавьер Шлагер
  • 13
    Янник Герхардт
  • 8
    Ренато Штеффен
    Полузащитник
  • 31
    Робин Кнохе
    Полузащитник
  • 25
    Джон Брукс
  • 6
    Пауло Отавио
  • 9
    Вегхорст Wout
Запасные игроки
Тренеры
Трансляция
Главный арбитр встречи - Дамир Скомина.
Шахтер, стартовый состав: Пятов, Додо, Кривцов, Матвиенко, Исмаили, Патрик, Маркос, Тете, Коваленко, Тайсон, Мораес
Запасные: Трубин, Хочолава, Болбат, Марлос, Коноплянка, Майкон, Сикан
Вольфсбург, стартовый состав: Кастельс, Отавио, Брукс, Кнохе, Штеффен, Герхард, Шлаггер, Арнольд, Брекало, Вегхорст, Мехмеди
Запасные: Перван, Гинчек, Клаус, Понграчич, Тиссеран, Жоао Виктор, Руссийон
Здравствуйте, дорогие друзья, Вашему вниманию предлагается текстовая онлайн трансляция матча Вольфсбург - Шахтер.
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Комментарии(2)
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Wboliwalnyk1 (Луцьк)
12.03.2020 в 21:09
Перемоги кротам. Хоч-не-хоч доводиться уболівати за дубль збірної Бразилії.
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avatar
Max_Nj (Мелітополь)
12.03.2020 в 18:28
Хорошей игры и, главное - ПОБЕДЫ!!!
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Последние матчи
Завершен 19:00 - Сегодня Десна Десна 0 Ворскла Ворскла 1 Завершен 19:00 - Сегодня "Хеугесунн" 0 Мольде Мольде 0 Завершен 18:30 - Сегодня Варберг Варберг 0 Юнгшиле Юнгшиле 0 Завершен 14:45 - Сегодня Замбия Замбия 1 Малави Малави 0 Завершен 02:30 - Сегодня Фламенго Фламенго 0 Барселона Гуаякиль Барселона Гуаякиль 0

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Анонс матча Вольфсбург - Шахтер 12.03.2020, Лига Европы

Матч между командой Вольфсбург (Вольфсбург) и командой Шахтер (Донецк) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Европы 2019/2020, матч состоится на стадионе Фольксваген Арена.

Дата проведения матча: 12.03.2020
Время начала матча: 22:00

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Вольфсбург - Шахтер можно посмотреть 12.03.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Лига Европы. Текстовую трансляцию матча Вольфсбург - Шахтер, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Вольфсбург (Вольфсбург)
Год основания Вольфсбург (Вольфсбург): 1945
Страна: Германия
Тренер: Оливер Гласнер

Предыдущий поединок команды Вольфсбург был сыгран против "РБ Лейпциг" - 07.03.2020, в рамках турнира Чемпионат Германии 2019/2020 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Шахтер (Донецк)
Год основания Шахтер (Донецк): 1936
Страна: Украина
Тренер: Луиш Каштру

Предыдущий матч команды Шахтер был сыгран против Колос - 08.03.2020, в рамках турнира Премьер-лига 2021 и закончился победой команды Шахтер.

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