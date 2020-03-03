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Динамо - Колос онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 03 марта 2020, 19:30 . Трансляция: 2+2
Рейтинг матча:
Динамо
Киев
1 - 0
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55'
Колос
Ковалевка
Ход матча
29' Артём Шабанов 32' Владимир Шепелев 40' Sol Фран 43' Sol Фран 45+1' Евгений Задоя
46' Владимир Лысенко
Кто победит?
65 Пользователей сделало свой выбор
Динамо
48%
Ничья
25%
Колос
28%
Прогноз на матч
Личные встречи
Динамо
2
Побед
3
Игр
1
Побед
Колос
Премьер-лига 2019/2020
06.10.2019 - 17:00 Колос 0 - 4 Завершен Динамо
Клубные товарищеские матчи 2019
21.07.2019 - 16:15 Динамо 1 - 3 Завершен Колос
Контрольные матчи 2018/2019
27.06.2018 - 11:15 Динамо 2 - 1 Завершен Колос
Последние матчи - Динамо
Премьер-лига 2021
28.02.2020 - 19:00 СК Днепр-1 3 - 1 Завершен Динамо П
Премьер-лига 2021
22.02.2020 - 17:00 Динамо 2 - 1 Завершен Ворскла В
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
15.02.2020 - 16:00 Динамо 0 - 2 Завершен Динамо Тбилиси П
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021
15.02.2020 - 16:00 Динамо 2 - 0 Завершен Динамо В
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021
12.02.2020 - 15:00 Динамо 2 - 4 Завершен Тобол П
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Последние матчи - Колос
Премьер-лига 2021
29.02.2020 - 17:00 Колос 2 - 1 Завершен Карпаты В
Премьер-лига 2021
23.02.2020 - 14:00 ФК Александрия 1 - 2 Завершен Колос В
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
15.02.2020 - 10:00 Подбескидзе 0 - 0 Завершен Колос Н
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
11.02.2020 - 16:00 Колос 0 - 1 Завершен Жетысу П
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
08.02.2020 - 14:00 Спартак Трнава 2 - 1 Завершен Колос П
Показать больше
Кто победит?
65 Пользователей сделало свой выбор
Динамо
48%
Ничья
25%
Колос
28%
Главные события
46'
Владимир Лысенко
45+1'
Евгений Задоя
Sol Фран
43'
ГООЛ! Sol Фран
40'
Артём Шабанов
29'
Составы команд
Стартовый состав
  • 0
    Денис Бойко
    Вратарь
  • 0
    Николай Шапаренко
    Полузащитник
  • 0
    Sol Фран
    43 40
  • 0
    Александр Караваев
    Нападающий
  • 0
    Миккел Дуелунд
  • 0
    Артём Шабанов
    Защитник
    29
  • 0
    Виктор Цыганков
    Полузащитник
  • 0
    Де Пенья Карлос
  • 0
    Томаш Кендзера
    Защитник
  • 0
    Абдул Кадири Мохаммед
  • 0
    Денис Попов
  • 0
    Евгений Волынец
    Вратарь
  • 0
    Виталий Гавриш
    Полузащитник
  • 0
    Олег Ильин
    Полузащитник
  • 0
    Евгений Задоя
    Полузащитник
    45+1
  • 0
    Владимир Лысенко
    Нападающий
    46
Запасные игроки
  • 0
    Владимир Шепелев
    Полузащитник
    32
  • 0
    Беньямин Вербич
    Полузащитник
Тренеры
Трансляция
53'
Офсайд
Хорошая атака, выход один на один с голкипером, но Кожушко во вне игры
52'
Замена
Беньямин Вербич (Динамо) вышел на замену вместо Де Пена
51'
Дуелунд пробил после обыгрыша двух соперников - выше цели улетел мяч
50'
Кендзера простреливал с фланга в центр, поспешил и неточно сделал пас из выгодной позиции
47'
Шепелев здорово врывался в штрафную с фланга, но выпустил мяч за пределы поля
46'
Замена
Владимир Лысенко (Колос) уходит с поля, его заменил Кожушко
Свисток
Игра продолжается
Свисток
Перерыв
45+1'
Красная карточка
Евгений Задоя (Колос) удален за игру прямой ногой против Цыганкова, очень опасно
45'
Инфо
3 мин. добавлен
44'
Пауза в игре. Лысенко и Шабанов столкнулись в центре поля, необходима им помощь
43'
Желтая карточка
Фран Соль (Динамо) помешал голкиперу ввести мяч в игру
42'
Динамо продолжает атаковать
40'
Гоооол!!!
Фран Соль (Динамо) забивает гол после удара Де Пены в штангу и отскока мяча в поле. Динамричный момент, арбитр еще советовался с видео помощниками, но взятие ворот все же засчитано - 1:0.
37'
Уголовой
Навесил с углового Богданов, "бело-синие" выносят мяч и сразу бегут в контратаку
35'
Колос очень хорошо контролирует мяч, Динамо в отборе не всегда дорабатывает
33'
Желтая карточка
Емец наказан за симуляцию
32'
Замена
Владимир Шепелев (Динамо) вышел на замену, он заменил Николая Шапаренко
30'
Цыганков смачно пробил издали, Волынец справляется и забирает мяч
29'
Желтая карточка
Артём Шабанов (Динамо) наказан карточкой за срыв атаки и фол против Лысенко
26'
Хорошие скорости в игре, в середине мяч не задерживаются, вот если бы еще чаще и точнее пробивали игроки
25'
Офсайд
Фран Соль оказался во вне игры и хорошая атака Динамо на этом завершилась
22'
Желтая карточка
Петров руками остановил Цыганкова - горчичник
19'
Емец пробил очень неплохо, чуть выше ворот пролетел мяч
17'
Уголовой
Попов неудачно выбил мяч, корнер разыграли подопечные Костышина, только с третьей попытки хозяева встречи вынесли мяч из штрафной
15'
Хорошо смотрятся фланги у Колоса, киевляне не всегда успевают перехватывать мяч
12'
Опасный момент
А вот и первый опасный момент, Лысенко в штрафной накрутил защитника и пробил в дальний угол, рядом со штангой просвистел мяч
10'
Динамо доходит до ворот соперника, две-три передачи... и потеря мяча
8'
Колос выглядит более активно на старте и смелее атакует
7'
Уголовой
Корнер неплохо разыграли гости, хотя Бойко все же забрал мяч
4'
Офсайд
Вне игры у Лысенко, хотя сначала арбитр указал на 11 метров, а затем поменял свое мнение
2'
Ореховский получил повреждение, ему необходима помощь врачей
Свисток
Матч начался
Динамо: 71. Бойко, 4. Попов, 6. Кадири, 94. Кендзера, 14. Де Пена, 15. Цыганков, 30. Шабанов, 99. Дуэлунд, 20. Караваев, 9. Фран Соль, 10. Шапаренко.
Запасные: 1. Бущан, 23. Пиварич, 5. Сидорчук, 7. Вербич, 8. Шепелев, 11. Цитаишвили, 70. Русин.
Колос: 25. Волынец, 29. Емец, 80. Ефремов, 5. Петров, 13. Гавриш, 48. Ореховский, 69. Ильин, 90. Богданов, 99. Задоя, 7. Лысенко, 77. Вильхамссон
Запасные: 1. Яшков, 15. Черноморец, 67. Парамонов, 11. Кожушко, 14. Милько, 10. Морозко, 17. Бондаренко.
Добрый вечер, дорогие друзья, Вашему вниманию предлагается текстовая онлайн трансляция матча УПЛ Динамо - Колос.
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Комментарии(4)
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VladislavXX
03.03.2020 в 20:21
Ну ничего, во втором тайме Дынамо должны обосраться
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0
0
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Nelviv`yanyn (На жаль)
03.03.2020 в 20:18
Пока писал комментарий показали красную.
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0
0
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Nelviv`yanyn (На жаль)
03.03.2020 в 20:17
Опять конченный судья накидывает жёлтые, сковывая игроков. О какой красоте футбола можно говорит, если каждый фол = жёлтая карточка.
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+1
0
v.grischuk (Винница)
03.03.2020 в 19:21
Это самый оптимальный состав для Динамо!!! Реально порвет Колос)
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0
0
Последние матчи
Завершен 17:30 - Сегодня Линкольн Ред Импс Линкольн Ред Импс 0 Асане Асане 0 Завершен 16:45 - Сегодня Бенфика (19) Бенфика (19) 4 Ливерпуль (19) Ливерпуль (19) 1 Завершен 16:00 - Сегодня Алтын Асир Алтын Асир 1 Rukh Brest (Блр)(Stat) Rukh Brest (Блр)(Stat) 0 Завершен 16:00 - Сегодня Боруссия Мёнхенгладбах II Боруссия Мёнхенгладбах II 0 Утрехт II Утрехт II 4 Завершен 16:00 - Сегодня Аякс (19) Аякс (19) 0 Атлетико Мадрид (19) Атлетико Мадрид (19) 0

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Анонс матча Динамо - Колос 03.03.2020, Премьер-лига

Матч между командой Динамо (Киев) и командой Колос (Ковалевка) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2021.

Дата проведения матча: 03.03.2020
Время начала матча: 19:30

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Динамо (Киев) и командой Колос (Ковалевка):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу команды Динамо, тогда как команда Колос осталась с поражением. Столкновение Колос и Динамо в предыдущем футбольном матче 06.10.2019 закончилось с таким счетом: 0:4 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Динамо - Колос можно посмотреть 03.03.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Динамо - Колос, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Динамо (Киев)
Год основания Динамо (Киев): 1927
Страна: Украина
Тренер: Алексей Михайличенко

Предыдущий поединок команды Динамо был сыгран против СК Днепр-1 - 28.02.2020, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021 и закончился победой команды СК Днепр-1.

Команда гостей

Название: Колос (Ковалевка)
Год основания Колос (Ковалевка): 2012
Страна: Украина
Тренер: Руслан Костышин

Прошедший матч команды Колос был сыгран против Карпаты - 29.02.2020, в рамках турнира Премьер-лига 2021 и закончился победой команды Колос.

Следите за результатами матча Динамо - Колос онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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