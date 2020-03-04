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Заря - ФК Львов онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 04 марта 2020, 17:00 . Трансляция: УНИАН ТВ
Рейтинг матча:
Заря
Луганск
0 - 0
Обновить
16'
ФК Львов
Львов
Ход матча
Кто победит?
23 Пользователей сделало свой выбор
Заря
65%
Ничья
22%
ФК Львов
13%
Прогноз на матч
Личные встречи
Заря
2
Побед
6
Игр
0
Побед
ФК Львов
Премьер-лига 2019/2020
05.10.2019 - 19:30 ФК Львов 0 - 0 Завершен Заря
Премьер-лига 2018
22.05.2019 - 17:00 ФК Львов 0 - 0 Завершен Заря
Премьер-лига 2018
24.04.2019 - 17:00 Заря 2 - 1 Завершен ФК Львов
Кубок Украины 2020
07.04.2019 - 14:00 ФК Львов 0 - 1 Завершен Заря
Последние матчи - Заря
Премьер-лига 2021
01.03.2020 - 14:00 Заря 1 - 0 Завершен Олимпик В
Премьер-лига 2021
22.02.2020 - 14:00 ФК Мариуполь 1 - 2 Завершен Заря В
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
14.02.2020 - 16:30 Заря 0 - 0 Завершен Торпедо БелАз Н
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
10.02.2020 - 16:30 Заря 4 - 0 Завершен Железничар В
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
06.02.2020 - 16:00 Заря 3 - 0 Завершен Ордабасы В
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Последние матчи - ФК Львов
Премьер-лига 2021
29.02.2020 - 14:00 ФК Львов 1 - 1 Завершен ФК Александрия Н
Премьер-лига 2021
23.02.2020 - 19:30 Олимпик 0 - 1 Завершен ФК Львов В
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
11.02.2020 - 14:00 ФК Львов 1 - 1 Завершен Лори(Stat) Н
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
10.02.2020 - 10:15 ФК Мариуполь 1 - 1 Завершен ФК Львов Н
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
09.02.2020 - 14:15 ФК Львов 2 - 0 Завершен Мура В
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Кто победит?
23 Пользователей сделало свой выбор
Заря
65%
Ничья
22%
ФК Львов
13%
Составы команд
Стартовый состав
  • 18
    Александр Тымчик
    Защитник
  • 28
    Артём Громов
    Полузащитник
  • 8
    Максим Лунёв
    Нападающий
  • 7
    Владислав Кочергин
    Полузащитник
  • 4
    Ловро Цвек
  • 21
    Дмитрий Иванисния
  • 22
    Владислав Кабаев
    Нападающий
  • 98
    Евгений Чеберко
    Полузащитник
  • 15
    Виталий Вернидуб
    Защитник
  • 33
    Сергей Борзенко
    Защитник
  • 30
    Джонатан
    Защитник
  • 23
    Богдан Сарнавский
    Вратарь
  • 10
    Алваро Таварес
Запасные игроки
  • 1
    Заури Махарадзе
    Вратарь
  • 17
    Богдан Леднев
    Полузащитник
  • 6
    Никита Каменюка
    Защитник
  • 19
    Игорь Чайковский
    Защитник
  • 94
    Владислав Приймак
    Защитник
  • 96
    Сабино
Тренеры
Трансляция
15'
Громов наудачу прострелил с правого фланга, но защитники вовремя сомкнулись в центре штрафной.
13'
Иванисеня был сбит в центре поля во время прохода через круг.
12'
Отправил мяч за боковую Тымчик, прерывая прорыв Шины по левому флангу.
10'
Вместе с Чеберко отправился на правом фланге атаки на газон Алваро после того, как соперник оступился на ровном месте.
9'
Попытка дальнего удара от Кочергина оказалась неточной.
8'
Бопесу пошел в глубь атаки, и на чужой половине разрушил выход Зари в контратаку.
6'
Против Иванисени нарушил правила Шина в центре поля.
4'
Неточный пас отдал Циганикс на левый фланг на Кочергина.
2'
Приличный удар в лицо получил Люлька от Цвека на правом фланге атаки своей команды.
1'
Львову удалось быстро оставить соперников без мяча.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Пеньков, Приймак, Клименчук, Бусько, Сабино, Велвес, Яковелли.
ПФК Львов: Сарнавский — Гончар, Борзенко, Братков, Бопесу — Джонатан — Богунов, Алваро, Шина, Люлька — Ренан.
Запасные: Махарадзе, Каменюка, Чайковский, Поддубный, Леднев, Мильченко, Перович.
Заря: Василь — Тымчик, Вернидуб, Чеберко, Цыганикс — Цвек, Иванисеня — Лунев, Кочергин, Громов — Кабаев.
Стали известны стартовые составы:
Дмитрий Бондаренко (Одесса, Украина) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка двадцать первого тура Украинской Премьер-лиги. На поле стадиона "Славутич-Арена" (Запорожье, Украина) сыграют луганская Заря и ФК Львов.
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Комментарии(1)
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Hugo64 (PARIS)
04.03.2020 в 16:58
василь цыганикс цвек лунев громов - в стартовом составе - ВОТ И НОВаЯ стратегия от ВС
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Последние матчи
Завершен 16:00 - Сегодня Бавария (19) Бавария (19) 2 Динамо Загреб (19) Динамо Загреб (19) 3 Завершен 14:00 - Сегодня ФК Мариуполь ФК Мариуполь 3 Ворскла Ворскла 0 Завершен 04:00 - Сегодня Индепендиенте Медельин Индепендиенте Медельин 1 Либертад Либертад 2 Завершен 04:00 - Сегодня Америка Кали Америка Кали 0 Гремио Порту-Алегри Гремио Порту-Алегри 2 Завершен 03:45 - Сегодня Каракас Каракас 1 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 1

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Анонс матча Заря - ФК Львов 04.03.2020, Премьер-лига

Противостояние между командой Заря (Луганск) и командой ФК Львов (Львов) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2021.

Дата проведения матча: 04.03.2020
Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Заря (Луганск) и командой ФК Львов (Львов):

Предыдущий матч между командами закончился ничьей. Столкновение ФК Львов и Заря в предыдущем футбольном матче 05.10.2019 закончилось со счетом: 0:0 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Заря - ФК Львов можно посмотреть 04.03.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Заря - ФК Львов, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Заря (Луганск)
Год основания Заря (Луганск): 1923
Страна: Украина
Тренер: Виктор Скрипник

Предыдущий поединок команды Заря был сыгран против Олимпик - 01.03.2020, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021 и закончился победой команды Заря.

Команда гостей

Название: ФК Львов (Львов)
Год основания ФК Львов (Львов): 2006
Страна: Украина
Тренер: Егише Меликян

Прошедший матч команды ФК Львов был сыгран против ФК Александрия - 29.02.2020, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Заря - ФК Львов онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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