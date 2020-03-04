Заря - ФК Львов онлайн трансляция матча

04.03.2020 в 09:39 Заря - Львов. Анонс и прогноз на встречу Favbet лиги В среду 4 марта на поле стадиона "Славутич-Арена" в Запорожье сыграют луганская "Заря" и "Львов", которые в весенней части чемпионата еще не проигрывали. Начало матча в 17:00.