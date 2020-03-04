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Шахтер - СК Днепр-1 онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 04 марта 2020, 19:00 . Трансляция: Футбол 1
Рейтинг матча:
Шахтер
Донецк
4 - 0
Обновить
52'
СК Днепр-1
Днепр
Ход матча
Кто победит?
50 Пользователей сделало свой выбор
Шахтер
58%
Ничья
22%
СК Днепр-1
20%
Прогноз на матч
Личные встречи
Шахтер
2
Побед
2
Игр
0
Побед
СК Днепр-1
Премьер-лига 2019/2020
06.10.2019 - 14:00 СК Днепр-1 0 - 2 Завершен Шахтер
Кубок Украины 2018
17.04.2019 - 18:30 СК Днепр-1 0 - 2 Завершен Шахтер
Последние матчи - Шахтер
Премьер-лига 2021
01.03.2020 - 17:00 Ворскла 1 - 0 Завершен Шахтер П
Лига Европы 2019/2020
27.02.2020 - 21:45 Бенфика 3 - 3 Завершен Шахтер Н
Премьер-лига 2021
23.02.2020 - 17:00 Шахтер 1 - 0 Завершен Десна В
Лига Европы 2019/2020
20.02.2020 - 19:55 Шахтер 2 - 1 Завершен Бенфика В
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
13.02.2020 - 11:00 Шахтер 2 - 0 Завершен Волынь В
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Последние матчи - СК Днепр-1
Премьер-лига 2021
28.02.2020 - 19:00 СК Днепр-1 3 - 1 Завершен Динамо В
Премьер-лига 2021
23.02.2020 - 14:00 Карпаты 1 - 1 Завершен СК Днепр-1 Н
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
16.02.2020 - 16:30 СК Днепр-1 2 - 1 Завершен Динамо Батуми В
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
15.02.2020 - 16:00 СК Днепр-1 2 - 4 Завершен Кайрат П
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
12.02.2020 - 18:30 ФК Александрия 1 - 2 Завершен СК Днепр-1 В
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Новости команд
Кто победит?
50 Пользователей сделало свой выбор
Шахтер
58%
Ничья
22%
СК Днепр-1
20%
Трансляция
50'
Заброс на Тете по правому флангу, но защита соперника сумела его остановить, от ворот.
49'
Фол против Степаненко в центре поля, штрафной.
47'
Горняки взяли мяч под контроль, но играют пока в центре поля.
46'
Свисток
Второй тайм начался!
45'
Свисток
Первый тайм завершен!
45'
Инфо
Рефери компенсирует 1 минуту ко времени первого тайма.
45'
Уголовой
Угловой для Днепра-1, навес, без опасности для хозяев.
43'
Опасный момент
Исмаили ворвался в штрафную соперника, пробил, но мимо.
42'
Уголовой
Угловой для Шахтера, розыгрыш, прострел в штрафную соперника, мяч вылетает еще на один угловой, который ничем не завершился.
39'
Опасный момент
Тайсон прорвался в штрафную соперника, но затянул с ударом и выпустил мяч за пределы поля.
37'
На время взяли под контроль мяч игроки Днепра, Шахтер отошел к свои воротам.
35'
Опасный момент
Исмаили вошел в штрафную соперника, получил пас от Тайсона, пробил, но чуть выше ворот.
34'
Желтая карточка
Желтая для Ди Франко за фол против Майкона, штрафной.
32'
Штрафной для хозяев, навес во вратарскую соперника, рефери фиксирует фол в атаке против Юрчука.
30'
Гоняют мяч горняки в цетре поля, задача на матч выполнена...
28'
Тете пытался прорваться по правому флангу, но защита гостей надежно его встретила.
26'
Хобленко получил мяч в штрафной соперника после контратаки, пробил, но Пятов забрал круглого в руки.
24'
Гоооол!!!
Тете получил мяч в штрафной соперника, пробил, Юрчук паррировал перед собой, а Коноплянка на добивании буквально расстрелял ворота соперника, мдааа...
22'
Желтая карточка
Желтая для Логинова за фол против Мораеса в центре поля.
21'
Нарушение правил против Назаренко, попытка подачи с левого фланга в штрафную горняков, но не удачно.
20'
Гоооол!!!
Мораес получил мяч во вратарской соперника, мягко сбросил на Тайсона, который без сопротивления отправил мяч в сетку ворот оппонента, разгром...
18'
Подача с правого фланга от Тете, мяч пролетает над штрафной Днепра-1.
16'
Опасный момент
Коноплянка получил мяч в штрафной соперника, пробил, но его выстрел был заблокирован.
14'
Тете отдавал пас на ход Додо, но не поняли друг друга игроки, мяч вышел за пределы поля, от ворот для днепрян.
12'
Офсайд
Пас на ход Назаренко, но тот оказался в оффсайде.
10'
Удар от Тете из-за пределов штрафной, мяч попадает в голову Логинова и выходит в аут.
8'
Гоооол!!!
Угловой для Шахтера, подача в штрафную, Мораес головой пробивает и рикошетом от Адамюка мяч влетает в ворота соперника.
6'
Продолжают держать мяч хозяева поля, без шансов для гостей пока.
4'
Гоооол!!!
Подача со стандарата, никто не играл с Кривцовым персонально и он головой буквально вогнал мяч в ворота соперника.
3'
Опасный момент
Коноплянка вошел в штрафную соперника, пробил, но Юрчук паррировал и перевел мяч на угловой.
2'
С первых минут матча дончане взяли мяч под полный контроль и пытаются подойти к воротам соперника.
1'
Свисток
Матч начался!
Инфо
"Днепр-1": Юрчук, Кравченко (кап), Адамюк, Лопыренок, Логинов, Шаповал, Ди Франко, Вакулко, Назаренко, Хобленко, Чичиков.
Инфо
"Шахтер": Пятов, Додо, Кривцов, Матвиенко, Исмаили, Майкон, Степаненко, Тете, Тайсон, Коноплянка, Мораес.
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Комментарии(2)
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v.grischuk (Винница)
04.03.2020 в 19:47
Сколько же иоментов транжирит Шахтер!!
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0
0
Sneg SD (Умань)
04.03.2020 в 19:28
Вийшов основний склад і зразу бачимо гру і результат
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Анонс матча Шахтер - СК Днепр-1 04.03.2020, Премьер-лига

Противостояние между командой Шахтер (Донецк) и командой СК Днепр-1 (Днепр) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2021.

Дата проведения матча: 04.03.2020
Время начала матча: 19:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Шахтер (Донецк) и командой СК Днепр-1 (Днепр):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды Шахтер, тогда как команда СК Днепр-1 осталась с поражением. Столкновение СК Днепр-1 и Шахтер в предыдущем футбольном матче 06.10.2019 закончилось со следующими результатом: 0:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Шахтер - СК Днепр-1 можно посмотреть 04.03.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Шахтер - СК Днепр-1, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Шахтер (Донецк)
Год основания Шахтер (Донецк): 1936
Страна: Украина
Тренер: Луиш Каштру

Предыдущий матч команды Шахтер был сыгран против Ворскла - 01.03.2020, в рамках турнира Премьер-лига 2021 и закончился победой команды Ворскла.

Команда гостей

Название: СК Днепр-1 (Днепр)
Год основания СК Днепр-1 (Днепр): 2017
Страна: Украина
Тренер: Дмитрий Михайленко

Предыдущий поединок команды СК Днепр-1 был сыгран против Динамо - 28.02.2020, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021 и закончился победой команды СК Днепр-1.

Следите за результатами матча Шахтер - СК Днепр-1 онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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