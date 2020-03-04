Шахтер - СК Днепр-1 онлайн трансляция матча

Противостояние между командой Шахтер (Донецк) и командой СК Днепр-1 (Днепр) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2021.
Дата проведения матча: 04.03.2020
Время начала матча: 19:00
История противостояний между клубами Шахтер (Донецк) и командой СК Днепр-1 (Днепр):
Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды Шахтер, тогда как команда СК Днепр-1 осталась с поражением. Столкновение СК Днепр-1 и Шахтер в предыдущем футбольном матче 06.10.2019 закончилось со следующими результатом: 0:2 в пользу гостей.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Шахтер (Донецк)
Год основания Шахтер (Донецк): 1936
Страна: Украина
Тренер: Луиш Каштру
Предыдущий матч команды Шахтер был сыгран против Ворскла - 01.03.2020, в рамках турнира Премьер-лига 2021 и закончился победой команды Ворскла.
Название: СК Днепр-1 (Днепр)
Год основания СК Днепр-1 (Днепр): 2017
Страна: Украина
Тренер: Дмитрий Михайленко
Предыдущий поединок команды СК Днепр-1 был сыгран против Динамо - 28.02.2020, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021 и закончился победой команды СК Днепр-1.
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