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Карпаты - ФК Александрия онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 04 марта 2020, 19:30 . Трансляция: УНИАН ТВ
Рейтинг матча:
Карпаты
Львов
0 - 1
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38'
ФК Александрия
Александрия
Ход матча
31' Тим Халл 37' Максим Третьяков
Кто победит?
20 Пользователей сделало свой выбор
Карпаты
40%
Ничья
20%
ФК Александрия
40%
Прогноз на матч
Личные встречи
Карпаты
1
Побед
13
Игр
7
Побед
ФК Александрия
Премьер-лига 2019/2020
06.10.2019 - 19:30 ФК Александрия 2 - 1 Завершен Карпаты
Премьер-лига 2018
21.10.2018 - 19:30 ФК Александрия 2 - 1 Завершен Карпаты
Премьер-лига 2018/2019
22.07.2018 - 17:00 Карпаты 0 - 2 Завершен ФК Александрия
Премьер-лига 2017/2018
28.04.2018 - 14:00 Карпаты 1 - 2 Завершен ФК Александрия
Последние матчи - Карпаты
Премьер-лига 2021
29.02.2020 - 17:00 Колос 2 - 1 Завершен Карпаты П
Премьер-лига 2021
23.02.2020 - 14:00 Карпаты 1 - 1 Завершен СК Днепр-1 Н
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
14.02.2020 - 16:00 Карпаты 2 - 2 Завершен Динамо Н
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
09.02.2020 - 15:00 Карпаты 2 - 1 Завершен Металлург Бекабад (Узб)(Stat) В
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
05.02.2020 - 13:30 Карпаты 0 - 1 Завершен Тузла Сити П
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Последние матчи - ФК Александрия
Премьер-лига 2021
29.02.2020 - 14:00 ФК Львов 1 - 1 Завершен ФК Александрия Н
Премьер-лига 2021
23.02.2020 - 14:00 ФК Александрия 1 - 2 Завершен Колос П
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
12.02.2020 - 18:30 ФК Александрия 1 - 2 Завершен СК Днепр-1 П
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
12.02.2020 - 15:00 ФК Александрия 0 - 1 Завершен Динамо Тбилиси П
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
06.02.2020 - 15:45 Левски 1 - 2 Завершен ФК Александрия В
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Новости команд
Кто победит?
20 Пользователей сделало свой выбор
Карпаты
40%
Ничья
20%
ФК Александрия
40%
Главные события
37'
Максим Третьяков ГООЛ!
Тим Халл
31'
Составы команд
Стартовый состав
  • 66
    Маркос Мартинс дос Анжос
  • 30
    Андро Гиоргадзе
    Защитник
  • 34
    Тим Халл
    31
  • 24
    Владислав Дубинчак
    Защитник
  • 7
    Дмитрий Клец
    Полузащитник
  • 29
    Егор Назарина
    Полузащитник
  • 4
    Владислав Бабогло
    Защитник
  • 10
    Максим Третьяков
    Полузащитник
  • 18
    Артём Ситало
    Нападающий
  • 79
    Юрий Панькив
    Вратарь
  • 11
    Денис Мирошниченко
    Защитник
  • 17
    Валерий Лучкевич
    Защитник
  • 90
    Дубра К.
  • 27
    Дмитрий Гречишкин
    Полузащитник
  • 44
    Евгений Банада
    Полузащитник
Запасные игроки
  • 94
    Максим Задерака
    Полузащитник
  • 8
    Алексей Довгий
    Полузащитник
  • 22
    Василий Грицук
    Полузащитник
  • 13
    Глеб Бухал
    Полузащитник
  • 31
    Олег Билык
    Вратарь
  • 5
    Тимур Стецьков
    Защитник
Тренеры
Трансляция
37'
Гоооол!!!
ГОЛ! Третьяков отправил мяч в сетку ударом в левый нижний угол с пенальти.
36'
Очень спорное решение арбитра.
35'
Назарина наступил на ногу сопернику? За это пенальти?
35'
Опасный момент
ПЕНАЛЬТИ! В штрафной Карпат был сбит Бабогло.
34'
Крайнему защитнику на голеностоп наступил собственный партнер по команде.
33'
Мартинс на газоне в штрафной своей команды.
32'
Гречишкин подал на дальнюю, где Матар смог опередить Банаду.
31'
Желтая карточка
Халл махнул мимо мяча ногой у своей штрафной, отправив соперника на газон.
30'
Халл кое-как протолкнул мяч в сторону ворот ударом головой после подачи стадарта. Неточно.
29'
Штрафной практически у центральной линии для Карпат на левом фланге.
27'
Банада сбил Ляха на левом фланге атаки Карпат.
25'
Прострел Третьякова с левого фланга пришелся за лицевую на левом фланге.
23'
Александрия откровенно пожарит на своей половине верховыми передачами назад на голкипера!
21'
Очевидная игра рукой от Матара при приеме мяча у чужой штрафной.
19'
Опасный момент
КАНИБОЛОЦКИЙ! Третьяков пробил из центра штрафной после скидки от Мишенко, но голкипер не пустил мяч в левый нижний угол!
16'
Карпаты уверенно обыгрывают соперников по числу поданных угловых. 3:0.
14'
Желтая карточка
Козак пошел прямой ногой со спины в лицо Банады в центре поля. Желтая.
13'
Очередная потеря мяча со стороны Ситало в чужой штрафной в верховой борьбе с соперниками.
11'
Опасный момент
ПАНЬКИВ! Как он успел отреагировать на удар с близкого расстояния от Козака в правый нижний угол?!
10'
Серьезно дождит сегодня во Львове. Играть по такой погоде точно не приятно.
9'
От головы Ситало покинул пределы мяч после борьбы игрока Александрии с Гиоргадзе в воздухе.
8'
Уголовой
Угловой для Карпат на правом фланге. Лях пошел его подавать.
6'
Вновь в руках Каниболоцкого мяч. После навеса с левого фланга от Третьякова он пришел.
4'
Лучкевич не справился с исполнением технически сложного паса в касание с правого фланга.
2'
Первая подача в штрафную Каниболоцкого доставила мяч точно ему в руки.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Билык, Гордиенко, Стецьков, Довгий, Бухал, Грицук, Задерака.
Александрия: Панькив — Мирошниченко, Дубра, Бабогло, Вантух — Банада, Гречишкин — Лучкевич, Мишенко, Третьяков — Ситало.
Запасные: Кудрик, Хахлев, Лейоус, Тлумак, Прийма, Сыч, Рунич.
Карпаты: Каниболоцкий — Мартинс, Халл, Гиоргадзе, Дубинчак — Клец, Назарина — Лях, Притула, Козак — Дийе
Стали известны стартовые составы:
Дмитрий Кривушкин (Харьков, Украина) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка двадцать первого тура Украинской Премьер-лиги. На поле стадиона "Украина" (Львов, Украина) сыграют львовские Карпаты и Александрия.
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Анонс матча Карпаты - ФК Александрия 04.03.2020, Премьер-лига

Матч между командой Карпаты (Львов) и командой ФК Александрия (Александрия) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2021.

Дата проведения матча: 04.03.2020
Время начала матча: 19:30

История предыдущих матчей

История противостояний между Карпаты (Львов) и командой ФК Александрия (Александрия):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу ФК Александрия, тогда как команда Карпаты осталась с поражением. Столкновение ФК Александрия и Карпаты в предыдущем футбольном матче 06.10.2019 закончилось с такими результатами: 2:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Карпаты - ФК Александрия можно посмотреть 04.03.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Карпаты - ФК Александрия, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Карпаты (Львов)
Год основания Карпаты (Львов): 1963
Страна: Украина
Тренер: Роман Санжар

Предыдущий поединок команды Карпаты был сыгран против Колос - 29.02.2020, в рамках турнира Премьер-лига 2021 и закончился победой команды Колос.

Команда гостей

Название: ФК Александрия (Александрия)
Год основания ФК Александрия (Александрия): 1991
Страна: Украина
Тренер: Владимир Шаран

Предыдущий поединок команды ФК Александрия был сыгран против ФК Львов - 29.02.2020, в рамках турнира Премьер-лига 2021 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Карпаты - ФК Александрия онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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