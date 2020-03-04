Карпаты - ФК Александрия онлайн трансляция матча

Матч между командой Карпаты (Львов) и командой ФК Александрия (Александрия) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2021.
Дата проведения матча: 04.03.2020
Время начала матча: 19:30
История противостояний между Карпаты (Львов) и командой ФК Александрия (Александрия):
Прошедший матч между командами закончился победой в пользу ФК Александрия, тогда как команда Карпаты осталась с поражением. Столкновение ФК Александрия и Карпаты в предыдущем футбольном матче 06.10.2019 закончилось с такими результатами: 2:1 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Карпаты (Львов)
Год основания Карпаты (Львов): 1963
Страна: Украина
Тренер: Роман Санжар
Предыдущий поединок команды Карпаты был сыгран против Колос - 29.02.2020, в рамках турнира Премьер-лига 2021 и закончился победой команды Колос.
Название: ФК Александрия (Александрия)
Год основания ФК Александрия (Александрия): 1991
Страна: Украина
Тренер: Владимир Шаран
Предыдущий поединок команды ФК Александрия был сыгран против ФК Львов - 29.02.2020, в рамках турнира Премьер-лига 2021 и закончился ничьей.
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