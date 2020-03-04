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Олимпик - Десна онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 04 марта 2020, 17:00 . Трансляция: Футбол 2
Рейтинг матча:
Олимпик
Донецк
1 - 1
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16'
Десна
Чернигов
Ход матча
4' Максим Дегтярёв 6' Александр Филиппов 11' Александр Филиппов
Кто победит?
25 Пользователей сделало свой выбор
Олимпик
20%
Ничья
28%
Десна
52%
Прогноз на матч
Личные встречи
Олимпик
3
Побед
7
Игр
3
Побед
Десна
Премьер-лига 2019/2020
05.10.2019 - 17:00 Десна 1 - 0 Завершен Олимпик
Премьер-лига 2020
12.05.2019 - 14:00 Десна 2 - 1 Завершен Олимпик
Премьер-лига 2020
06.04.2019 - 14:00 Олимпик 0 - 2 Завершен Десна
Премьер-лига 2018
09.12.2018 - 14:00 Олимпик 1 - 1 Завершен Десна
Последние матчи - Олимпик
Премьер-лига 2021
01.03.2020 - 14:00 Заря 1 - 0 Завершен Олимпик П
Премьер-лига 2021
23.02.2020 - 19:30 Олимпик 0 - 1 Завершен ФК Львов П
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
14.02.2020 - 13:00 Олимпик 2 - 0 Завершен Кайсар (Каз)(Stat) В
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
13.02.2020 - 17:30 Олимпик 1 - 0 Завершен Динамо Батуми В
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
08.02.2020 - 15:00 Олимпик 0 - 0 Завершен Расинг Люксембург (Люк)(Stat) Н
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Последние матчи - Десна
Премьер-лига 2021
29.02.2020 - 14:00 Десна 4 - 0 Завершен ФК Мариуполь В
Премьер-лига 2021
23.02.2020 - 17:00 Шахтер 1 - 0 Завершен Десна П
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
19.02.2020 - 16:00 Динамо Батуми 1 - 1 Завершен Десна Н
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
17.02.2020 - 16:00 Витебск 0 - 4 Завершен Десна В
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
13.02.2020 - 16:30 Десна 1 - 0 Завершен Валмиера (Лат)(Stat) В
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
25 Пользователей сделало свой выбор
Олимпик
20%
Ничья
28%
Десна
52%
Главные события
11'
Александр Филиппов
6'
Александр Филиппов ГООЛ!
ГООЛ! Максим Дегтярёв
4'
Составы команд
Стартовый состав
  • 0
    Владимир Крынский
    Вратарь
  • 0
    Евгений Цымбалюк
    Защитник
  • 0
    Игорь Снурницын
    Защитник
  • 0
    Павел Ксенз
    Полузащитник
  • 0
    Антон Кравченко
    Защитник
  • 0
    Сергей Политыло
    Полузащитник
  • 0
    Тейшейра
    Полузащитник
  • 0
    Максим Дегтярёв
    Нападающий
    4
  • 0
    Евгений Паст
    Вратарь
  • 0
    Йоонас Тамм
    Защитник
  • 0
    Андрей Мостовой
    Защитник
  • 0
    Владислав Калитвинцев
    Полузащитник
  • 0
    Леван Арвеладзе
    Полузащитник
  • 0
    Андрей Домбровский
    Полузащитник
  • 0
    Денис Фаворов
    Полузащитник
  • 0
    Ефим Конопля
  • 0
    Андрей Гитченко
    Защитник
  • 0
    Александр Филиппов
    Нападающий
    6
Запасные игроки
Тренеры
Трансляция
14'
Уголовой
Гитченко выносит мяч из своей штрафной после розыгрыша корнера дончанами
12'
Конопля врывался в штрафную и выпустил мяч за пределы поля, потенциально опасный момент упущен
11'
Желтая карточка
Александр Филиппов (Десна) наказан за грубую игру
9'
Офсайд
Калитвинцев заработал опасный штрафной, навес на Гитченко, который находился в офсайде, мог получиться голевой момент
6'
Гоооол!!!
Хорошее начало! Александр Филиппов после паса Фаворова выскочил на свидание с голкипером и переиграл его, и тут ошибка защитников. Десна быстро отыгрывается 1:1.
4'
Гоооол!!!
Вот так да! Первая же атака хозяев, навес в штрафную, ошибка центрбеков северян и Максим Дегтярёв пробил головой точно в цель. Олимпик выходит вперед - 1:0.
3'
Десна старается взять под контроль мяч и выглядит активнее, Олимпик пока лишь обороняется
Свисток
Матч начался
Десна: 44. Паст, 17. Гитченко, 26. Конопля, 45. Фаворов, 8. Домбровский, 9. Арвеладзе, 11. Калитвинцев В., 20. Тотовицкий, 22. Мостовой, 4. Тамм, 10. Филиппов
Запасные: 72. Литовка, 5. Ермаков, 12. Картушов, 13. Хлебас, 25. Гуцуляк, 28. Будковский, 77. Кузык
Олимпик: 1. Крынский, 3. Литвин, 13. Зотько, 44. Цымбалюк, 74. Снурницын, 11. Ксёнз, 29. Кравченко, 89. Политыло, 9. Завийский, 19. Тейшейра, 77. Дегтярев
Запасные: 30. Кичак, 4. Гришко, 54. Лебеденко, 14. Романовский, 21. Кравчук, 7. Балашов, 8. Захеди
Здравствуйте, дорогие друзья, Вашему вниманию предлагается текстовая онлайн трансляция матча УПЛ Олимпик - Десна.
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Анонс матча Олимпик - Десна 04.03.2020, Премьер-лига

Противостояние между командой Олимпик (Донецк) и командой Десна (Чернигов) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2021.

Дата проведения матча: 04.03.2020
Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Олимпик (Донецк) и командой Десна (Чернигов):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу Десна, тогда как команда Олимпик осталась с поражением. Столкновение Десна и Олимпик в предыдущем футбольном матче 05.10.2019 закончилось со счетом: 1:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Олимпик - Десна можно посмотреть 04.03.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Олимпик - Десна, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Олимпик (Донецк)
Год основания Олимпик (Донецк): 2001
Страна: Украина
Тренер: Висенте Гомес

Прошедший матч команды Олимпик был сыгран против Заря - 01.03.2020, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021 и закончился победой команды Заря.

Команда гостей

Название: Десна (Чернигов)
Год основания Десна (Чернигов): 1960
Страна: Украина
Тренер: Александр Рябоконь

Прошедший поединок команды Десна был сыгран против ФК Мариуполь - 29.02.2020, в рамках турнира Премьер-лига 2021 и закончился победой команды Десна.

Следите за результатами матча Олимпик - Десна онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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