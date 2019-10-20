Ворскла - Олимпик онлайн трансляция матча

Анонс матча Ворскла - Олимпик 07.03.2020, Премьер-лига

Поединок между командой Ворскла (Полтава) и командой Олимпик (Донецк) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2021.

Дата проведения матча: 07.03.2020

Время начала матча: 14:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Ворскла (Полтава) и командой Олимпик (Донецк):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу Олимпик, тогда как команда Ворскла осталась с поражением. Столкновение Олимпик и Ворскла в предыдущем футбольном матче 20.10.2019 закончилось со счетом: 2:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Ворскла (Полтава)

Год основания Ворскла (Полтава): 1955

Страна: Украина

Тренер: Юрий Максимов



Предыдущий матч команды Ворскла был сыгран против ФК Мариуполь - 04.03.2020, в рамках турнира Премьер-лига 2021 и закончился победой команды ФК Мариуполь.

Команда гостей

Название: Олимпик (Донецк)

Год основания Олимпик (Донецк): 2001

Страна: Украина

Тренер: Висенте Гомес



Предыдущий матч команды Олимпик был сыгран против Десна - 04.03.2020, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021 и закончился победой команды Десна.

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