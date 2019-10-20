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Ворскла - Олимпик онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 07 марта 2020, 14:00 . Трансляция: Футбол 2
Рейтинг матча:
Ворскла
Полтава
0 - 0
Обновить
41'
Олимпик
Донецк
Ход матча
Кто победит?
25 Пользователей сделало свой выбор
Ворскла
44%
Ничья
28%
Олимпик
28%
Личные встречи
Ворскла
5
Побед
16
Игр
5
Побед
Олимпик
Премьер-лига 2021
20.10.2019 - 19:30 Олимпик 2 - 0 Завершен Ворскла
Премьер-лига 2018/2019
29.05.2019 - 17:00 Ворскла 2 - 2 Завершен Олимпик
Премьер-лига 2020
05.05.2019 - 14:00 Олимпик 1 - 1 Завершен Ворскла
Премьер-лига 2018
28.10.2018 - 19:30 Ворскла 2 - 1 Завершен Олимпик
Последние матчи - Ворскла
Премьер-лига 2021
04.03.2020 - 14:00 ФК Мариуполь 3 - 0 Завершен Ворскла П
Премьер-лига 2021
01.03.2020 - 17:00 Ворскла 1 - 0 Завершен Шахтер В
Премьер-лига 2021
22.02.2020 - 17:00 Динамо 2 - 1 Завершен Ворскла П
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
13.02.2020 - 15:15 Термалика 0 - 0 Завершен Ворскла Н
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
10.02.2020 - 16:00 Ворскла 2 - 1 Завершен Насаф В
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Последние матчи - Олимпик
Премьер-лига 2021
04.03.2020 - 17:00 Олимпик 1 - 2 Завершен Десна П
Премьер-лига 2021
01.03.2020 - 14:00 Заря 1 - 0 Завершен Олимпик П
Премьер-лига 2021
23.02.2020 - 19:30 Олимпик 0 - 1 Завершен ФК Львов П
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
14.02.2020 - 13:00 Олимпик 2 - 0 Завершен Кайсар (Каз)(Stat) В
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
13.02.2020 - 17:30 Олимпик 1 - 0 Завершен Динамо Батуми В
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Новости команд
Игорь Когут: Веселый матч с Ворсклой. Если бы еще некоторые личности не мешали играть 17.08.2019 в 22:55 Игорь Когут: Веселый матч с Ворсклой. Если бы еще некоторые личности не мешали играть Полузащитник днепрян поделился впечатлениями от ничьи в матче 4-го тура УПЛ
Десна – Ворскла 2:0. Чудеса реализации 03.08.2019 в 21:23 Десна – Ворскла 2:0. Чудеса реализации В Чернигове было жарко
Шестаков: Ворскла – хорошая, сыгранная команда 09.04.2016 в 11:04 Шестаков: Ворскла – хорошая, сыгранная команда Хавбек донецкого "Олимпика" Сергей Шестаков - о предстоящей встрече с "Ворсклой"
Поступаленко: Я нужен Олимпику, постоянно играю, и мне все нравится 09.04.2016 в 09:15 Поступаленко: Я нужен Олимпику, постоянно играю, и мне все нравится Полузащитник "Олимпика" Антон Поступаленко - о предстоящем матче с "Ворсклой"
Кто победит?
25 Пользователей сделало свой выбор
Ворскла
44%
Ничья
28%
Олимпик
28%
Составы команд
Стартовый состав
  • 17
    Владимир Чеснаков
    Защитник
  • 31
    Дмитрий Ризнык
  • 4
    Игорь Пердута
    Защитник
  • 6
    Александр Скляр
    Полузащитник
  • 10
    Владислав Кулач
    Нападающий
  • 30
    Артём Кичак
    Вратарь
  • 11
    Павел Ксенз
    Полузащитник
  • 4
    Дмитрий Гришко
    Защитник
  • 44
    Евгений Цымбалюк
    Защитник
Запасные игроки
Тренеры
Трансляция
39'
Кулач приложился к мячу с близкой дистанции! Мимо ворот летит сфера.
38'
Желтая карточка
Цымбалюк получил желтую за фол против Кулача.
36'
Защитники хозяев перепасовываются между собой и выбирают направление атаки. Гости ждут ошибки соперника.
34'
Желтая карточка
Чеснаков получил желтую за фол против Шахаба.
32'
Шехич прострелил с правого фланга у самой лицевой. Мяч попал в защитника гостей и ушел на угловой.
30'
Шахаб подработал мяч и пробил со средней дистанции! Защитник хозяев заблокировал выстрел форварда дончан.
28'
Желтая карточка
Шахаб получил желтую за фол в центре поля.
26'
Желтая карточка
Зотько получил желтую за фол против Степанюка.
25'
Инфо
Владение мячом - 55%/45% в пользу "Ворсклы".
23'
Желтая карточка
Ксенз получил желтую за отмашку.
22'
Шахаб отдал в обострение на Кравченко. Баенко перехватил передачу соперника.
20'
Опасный момент
Кравченко вывел Шахаба на ударную позицию! Удар! Ризнык отбил мяч за лицевую. Угловой.
18'
Опасный момент
Ризнык чуть не "привез"! Шахаб не смог воспользоваться ошибкой кипера полтавчан. Ризнык сохранил мяч для "Ворсклы".
16'
Дегтярев вырвался на ударную позицию, но не смог пробить! Пердута обезмячил игрока гостей.
13'
Баенко сфолил против Кравченко. Штрафной для "Олимпика".
11'
"Ворскла" владеет мячом, но до ударов в створ дело не доходит. "Олимпик" спокойно обороняется.
9'
Шехич принял диагональ от партнера и прострелил с правого фланга. Защитник гостей заблокировал передачу соперника.
8'
Офсайд
Пердута в положении вне игры.
7'
Политыло пяткой отдал в обострение! Партнер не смог принять пас. Мяч перехвачен.
5'
Идет борьба в центре поля. Моментов не наблюдается.
3'
Кравчук нанес удар со средней дистанции. Слишком слабый выстрел. Мимо створа.
1'
Свисток
Матч начался!
Главный арбитр - Дмитрий Кутаков.
"Ворскла", стартовый состав: Ризнык - Баенко, Чеснаков, Ндиайе, Пердута - Скляр, Пуцлин - Шехич, Кулач, Луизао - Степанюк. Запасные: Ткаченко, Мартыненко, Сапай, Якубу, Артур, Ребенок, Васин.
"Олимпик", стартовый состав: Кичак - Ксенз, Гришко, Зотько, Лебеденко - Цымбалюк - Кравченко, Политыло, Кравчук - Дегтярев, Шахаб. Запасные: Альими, Литвин, Тейшейра, Баланюк, Е. Пасич, Завийский, Чогадзе.
Добрый день, дорогие друзья! UA-Футбол представляет Вам текстовую онлайн-трансляцию матча 22-го тура УПЛ: "Ворскла" - "Олимпик". Начало поединка - 14:00.
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Анонс матча Ворскла - Олимпик 07.03.2020, Премьер-лига

Поединок между командой Ворскла (Полтава) и командой Олимпик (Донецк) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2021.

Дата проведения матча: 07.03.2020
Время начала матча: 14:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Ворскла (Полтава) и командой Олимпик (Донецк):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу Олимпик, тогда как команда Ворскла осталась с поражением. Столкновение Олимпик и Ворскла в предыдущем футбольном матче 20.10.2019 закончилось со счетом: 2:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Ворскла - Олимпик можно посмотреть 07.03.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Ворскла - Олимпик, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Ворскла (Полтава)
Год основания Ворскла (Полтава): 1955
Страна: Украина
Тренер: Юрий Максимов

Предыдущий матч команды Ворскла был сыгран против ФК Мариуполь - 04.03.2020, в рамках турнира Премьер-лига 2021 и закончился победой команды ФК Мариуполь.

Команда гостей

Название: Олимпик (Донецк)
Год основания Олимпик (Донецк): 2001
Страна: Украина
Тренер: Висенте Гомес

Предыдущий матч команды Олимпик был сыгран против Десна - 04.03.2020, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021 и закончился победой команды Десна.

Следите за результатами матча Ворскла - Олимпик онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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