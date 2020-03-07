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Десна - Заря онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 07 марта 2020, 14:00 . Трансляция: УНИАН ТВ
Рейтинг матча:
Десна
Чернигов
1 - 0
Обновить
41'
Заря
Луганск
Ход матча
Кто победит?
32 Пользователей сделало свой выбор
Десна
22%
Ничья
28%
Заря
50%
Прогноз на матч
Личные встречи
Десна
1
Побед
4
Игр
3
Побед
Заря
Премьер-лига 2021
19.10.2019 - 17:00 Заря 2 - 1 Завершен Десна
Премьер-лига 2018
01.12.2018 - 15:00 Десна 0 - 2 Завершен Заря
Кубок Украины 2018
31.10.2018 - 19:30 Десна 1 - 2 Завершен Заря
Премьер-лига 2018/2019
26.08.2018 - 19:30 Заря 0 - 2 Завершен Десна
Последние матчи - Десна
Премьер-лига 2021
04.03.2020 - 17:00 Олимпик 1 - 2 Завершен Десна В
Премьер-лига 2021
29.02.2020 - 14:00 Десна 4 - 0 Завершен ФК Мариуполь В
Премьер-лига 2021
23.02.2020 - 17:00 Шахтер 1 - 0 Завершен Десна П
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
19.02.2020 - 16:00 Динамо Батуми 1 - 1 Завершен Десна Н
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
17.02.2020 - 16:00 Витебск 0 - 4 Завершен Десна В
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Последние матчи - Заря
Премьер-лига 2021
04.03.2020 - 17:00 Заря 2 - 0 Завершен ФК Львов В
Премьер-лига 2021
01.03.2020 - 14:00 Заря 1 - 0 Завершен Олимпик В
Премьер-лига 2021
22.02.2020 - 14:00 ФК Мариуполь 1 - 2 Завершен Заря В
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
14.02.2020 - 16:30 Заря 0 - 0 Завершен Торпедо БелАз Н
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
10.02.2020 - 16:30 Заря 4 - 0 Завершен Железничар В
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Новости команд
Кто победит?
32 Пользователей сделало свой выбор
Десна
22%
Ничья
28%
Заря
50%
Составы команд
Стартовый состав
  • 44
    Евгений Паст
    Вратарь
  • 10
    Александр Филиппов
    Нападающий
  • 8
    Андрей Домбровский
    Полузащитник
  • 9
    Леван Арвеладзе
    Полузащитник
  • 11
    Владислав Калитвинцев
    Полузащитник
  • 45
    Денис Фаворов
    Полузащитник
  • 17
    Андрей Гитченко
    Защитник
  • 4
    Йоонас Тамм
    Защитник
  • 22
    Андрей Мостовой
    Защитник
  • 1
    Заури Махарадзе
    Вратарь
  • 17
    Богдан Леднев
    Полузащитник
  • 7
    Владислав Кочергин
    Полузащитник
  • 4
    Ловро Цвек
  • 21
    Дмитрий Иванисния
  • 80
    Владлен Юрченко
    Полузащитник
  • 14
    Богдан Михайличенко
    Полузащитник
  • 98
    Евгений Чеберко
    Полузащитник
  • 15
    Виталий Вернидуб
    Защитник
  • 22
    Владислав Кабаев
    Нападающий
Запасные игроки
  • 26
    Ефим Конопля
  • 12
    Егор Картушов
    Полузащитник
  • 13
    Дмитрий Хлёбас
    Нападающий
  • 5
    Виталий Ермаков
    Защитник
  • 72
    Игорь Литовка
    Вратарь
  • 6
    Никита Каменюка
    Защитник
  • 28
    Артём Громов
    Полузащитник
  • 8
    Максим Лунёв
    Нападающий
Тренеры
Трансляция
37'
Гоооол!!!
ГОЛ! Прекрасное завершение сольного прохода по левому полфуфлангу в штрафную от Филиппова! А точный удар между ног голкиперу Зари еще и вывел хозяев вперед! В меньшинстве играют!
35'
Кабаеву не удалось остановить мяч после сильной передачи ему на ход от партнера по правому флангу.
33'
Домбровскому удалось перехватить прострел Михайличенко с левого фланга.
31'
Цвек подал с правого фланга, а Перович неточным ударом в одно касание попытался из центра штрафной замкнуть этот пас.
30'
Будковский не смог точно перевести мяч головой на партнера после подачи с левого фланга.
28'
Цвеку рассекли бровь во время борьбы в воздухе в штрафной Зари.
27'
Опасный момент
ТАЩИТ МАХАРДЗЕ! Набегал в центр штрафной Филиппов после подачи с правого фланга, но с его ударом коленом справился голкипер!
25'
Рывок Перовича в правую половину штрафной был заблокирован усилиями Домбровского.
23'
Замена
Против Юрченко продолжили грубо фолить. Пришлось менять на Лунева от греха подальше.
22'
Опасный момент
Леднев со штрафного отправил мяч выше ворот!
20'
Красная карточка
ПРЯМАЯ КРАСНАЯ ГУЦУЛЯКУ! Решение после VAR от Монзуль создаст очередной прецедент!
19'
Спорный эпизод! В ногу Юрченко пошел играть Гуцуляк у своей штрафной.
18'
Монзуль отмахнулась от Кочергина! И такое бывает.
18'
Попытка удара с дальнего штрафного на правом фланге от Леднева пришлась в стенку.
17'
Леднева сбили во время дриблинга на правом фланге атаки Зари.
16'
Михайличенко опрометчиво попытался прорваться по левому флангу, но слишком сильно отпустил от себя мяч.
14'
Проход Кочергина к лицевой на правом фланге завершился неточной подачей.
12'
Кабаев рухнул на газон у левого угла чужой штрафной после фола Гитченко.
11'
Махарадзе на среднем выходе из ворот перехватил передачу на Будковского с левого фланга.
8'
Опасный момент
Леднев здорово пальнул со штрафного! Мяч пролетел рядом с правой девяткой!
7'
Домбровский нарушил правила на правом фланге атаки соперников.
6'
Цвек пальнул из-за пределов штрафной с правого фланга намного в сторону от цели.
5'
Прострел Михайличенко с левого фланга вынесли из штрафной защитники.
3'
У Цвека небольшое повреждение после фола Мостового в центре поля.
2'
Монзуль показала Ледневу подниматься с газона после падения Богдана у чужой штрафной.
1'
Выпустил мяч на правом фланге Иванисеня после длинной передачи из центра поля.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Василь, Каменюка, Цыганикс, Мильченко, Поддубный, Лунев, Громов.
Заря: Махарадзе — Кабаев, Вернидуб, Чеберко, Михайличенко — Цвек, Иванисеня — Леднев, Юрченко, Кочергин — Перович.
Запасные: Литовка, Ермаков, Картушов, Хлебас, Тотовицкий, Конопля, Кузик.
Десна: Паст — Д. Фаворов, Тамм, Гитченко, Мостовой — Гуцуляк, Арвеладзе, Домбровский, Калитвинцев — Будковский, Филиппов.
Инфо
Стали известны стартовые составы команд!
Екатерина Монзуль (Харьков, Украина) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка двадцать второго тура Украинской Премьер-лиги. На поле стадиона им. Ю. Гагарина (Чернигов, Украина) сыграют черниговская Десна и луганская Заря.
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Анонс матча Десна - Заря 07.03.2020, Премьер-лига

Противостояние между командой Десна (Чернигов) и командой Заря (Луганск) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2021.

Дата проведения матча: 07.03.2020
Время начала матча: 14:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Десна (Чернигов) и командой Заря (Луганск):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу Заря, тогда как команда Десна осталась с поражением. Столкновение Заря и Десна в предыдущем футбольном матче 19.10.2019 закончилось с таким счетом: 2:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Десна - Заря можно посмотреть 07.03.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Десна - Заря, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Десна (Чернигов)
Год основания Десна (Чернигов): 1960
Страна: Украина
Тренер: Александр Рябоконь

Прошедший поединок команды Десна был сыгран против Олимпик - 04.03.2020, в рамках турнира Премьер-лига 2021 и закончился победой команды Десна.

Команда гостей

Название: Заря (Луганск)
Год основания Заря (Луганск): 1923
Страна: Украина
Тренер: Виктор Скрипник

Предыдущий матч команды Заря был сыгран против ФК Львов - 04.03.2020, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021 и закончился победой команды Заря.

Следите за результатами матча Десна - Заря онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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