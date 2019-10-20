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ФК Александрия - Динамо онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 07 марта 2020, 17:00 . Трансляция: Футбол 2
Рейтинг матча:
ФК Александрия
Александрия
0 - 1
Обновить
50'
Динамо
Киев
Ход матча
17' Максим Задерака 31' Тимур Стецьков 35' Алексей Довгий 45' Артём Шабанов
Кто победит?
41 Пользователей сделало свой выбор
ФК Александрия
24%
Ничья
17%
Динамо
59%
Личные встречи
ФК Александрия
2
Побед
18
Игр
12
Побед
Динамо
Премьер-лига 2021
20.10.2019 - 17:00 Динамо 1 - 0 Завершен ФК Александрия
Премьер-лига 2020
30.05.2019 - 19:30 ФК Александрия 0 - 2 Завершен Динамо
Премьер-лига 2020
04.05.2019 - 17:00 Динамо 1 - 1 Завершен ФК Александрия
Премьер-лига 2018
25.11.2018 - 19:30 ФК Александрия 2 - 1 Завершен Динамо
Последние матчи - ФК Александрия
Премьер-лига 2021
04.03.2020 - 19:30 Карпаты 0 - 4 Завершен ФК Александрия В
Премьер-лига 2021
29.02.2020 - 14:00 ФК Львов 1 - 1 Завершен ФК Александрия Н
Премьер-лига 2021
23.02.2020 - 14:00 ФК Александрия 1 - 2 Завершен Колос П
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
12.02.2020 - 18:30 ФК Александрия 1 - 2 Завершен СК Днепр-1 П
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
12.02.2020 - 15:00 ФК Александрия 0 - 1 Завершен Динамо Тбилиси П
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Последние матчи - Динамо
Премьер-лига 2021
03.03.2020 - 19:30 Динамо 2 - 0 Завершен Колос В
Премьер-лига 2021
28.02.2020 - 19:00 СК Днепр-1 3 - 1 Завершен Динамо П
Премьер-лига 2021
22.02.2020 - 17:00 Динамо 2 - 1 Завершен Ворскла В
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
15.02.2020 - 16:00 Динамо 0 - 2 Завершен Динамо Тбилиси П
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021
15.02.2020 - 16:00 Динамо 2 - 0 Завершен Динамо В
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Новости команд
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Кто победит?
41 Пользователей сделало свой выбор
ФК Александрия
24%
Ничья
17%
Динамо
59%
Главные события
45'
Артём Шабанов ГООЛ!
Юрий Панькив
45+1'
Алексей Довгий
35'
Тимур Стецьков
31'
Максим Задерака
17'
Составы команд
Стартовый состав
  • 17
    Валерий Лучкевич
    Защитник
  • 18
    Артём Ситало
    Нападающий
  • 10
    Максим Третьяков
    Полузащитник
  • 8
    Алексей Довгий
    Полузащитник
    35
  • 27
    Дмитрий Гречишкин
    Полузащитник
  • 94
    Максим Задерака
    Полузащитник
    17
  • 5
    Тимур Стецьков
    Защитник
    31
  • 90
    Дубра К.
  • 79
    Юрий Панькив
    Вратарь
    45+1
  • 13
    Глеб Бухал
    Полузащитник
  • 1
    Георгий Бущан
    Вратарь
  • 8
    Владимир Шепелев
    Полузащитник
  • 30
    Артём Шабанов
    Защитник
    45
  • 5
    Сергей Сидорчук
    Полузащитник
  • 43
    Назарий Русин
    Нападающий
  • 4
    Попов Д.
  • 16
    Виталий Мыколенко
    Защитник
  • 94
    Томаш Кендзера
    Защитник
  • 20
    Александр Караваев
    Нападающий
  • 7
    Беньямин Вербич
    Полузащитник
  • 29
    Виталий Буяльский
    Полузащитник
Запасные игроки
  • 20
    Павел Пашаев
    Защитник
  • 15
    Андрей Запорожан
    Полузащитник
  • 22
    Василий Грицук
    Полузащитник
  • 31
    Олег Билык
    Вратарь
  • 4
    Владислав Бабогло
    Защитник
  • 7
    Евгений Протасов
    Полузащитник
  • 9
    Sol Фран
  • 23
    Йосип Пиварич
    Полузащитник
  • 6
    Абдул Кадири Мохаммед
  • 99
    Миккел Дуелунд
  • 71
    Денис Бойко
    Вратарь
  • 18
    Александр Андриевский
    Полузащитник
  • 11
    Георгий Цитаишвили
    Полузащитник
Тренеры
Трансляция
Свисток
Перерыв. 0:1 в нашем матче по итогам первой половины.
45+3'
Опасный момент
Кендзера пробил головой над воротами после подачи углового с правого фланга от Вербича.
45+3'
Угловой на правом фланге для Динамо.
45+2'
Желтая карточка
Не успокоился и Шаран после пропущенного его командой гола. Желтая тренеру.
45+1'
Желтая карточка
Панькив вспылил после эпизода с голом Шабанова.
45'
Гоооол!!!
ГОЛ! Шабанов отправил мяч в сетку ударом с лицевой границы вратарской, замкнув прострел Миколенко с левого фланга штрафной, после подачи углового с правого фланга от Вербича!
45+1'
Опасный момент
Бущан со второй попытки забрал мяч в руки после попытки пробить из центра чужой штрафной от Ситало!
44'
Ситало заблокировал подачу Буяльского с правого фланга.
44'
Динамо желает завершить тайм в атаке.
42'
А почему никто не пошел замыкать прострел Стецькова с левого фланга вдоль вратарской?!
41'
Удар с разворотом корпуса из левой половины штрафной от Русина, после подачи Караваева с правого фланга, отправил мяч над воротами!
39'
Удар Гречишкина с дальнего штрафного отправил мяч над перекладиной и чуть в правую сторону от ворот.
39'
Штрафной для Александрии заработал Задерака во время прохода мимо Шепелева.
38'
"Слепая" подача с правого фланга от Кендзеры обострения не принесла.
37'
Срезка мяча от головы Шабанова, при подаче хозяевами штрафного с левого фланга, отправила мяч в руки Бущану.
37'
Русин нарушил правила на правом фланге обороны своей команды.
35'
Желтая карточка
Желтая для Довгого за срыв контратаки соперников фолом против Шепелева.
35'
Кулаками вынес мяч Бущан из вратарской после подачи Задераки с правого фланга.
33'
Довгий нарушил правила в борьбе в воздухе в чужой штрафной против Миколенко. Персональная опека игрока Динамо, пока что, дает результат.
31'
Желтая карточка
Стецьков насобирал достаточно фолов для предупреждения. Столкновение с Русиным стало последней каплей.
31'
Офсайд
Офсайд у Дового во время очередного заброса в штрафную Динамо.
30'
Опасный момент
Довгий затылком зажег свечку над чужой вратарской, после которой Бущану пришлось под перекладиной ловить мяч!
29'
Угловой на правом фланге для Александрии.
27'
Панькив кулаками вынес мяч из штрафной после навеса с левого фланга, а Сидорчук фолом не выпустил Третьякова в контратаку.
27'
Дубра перехватил прострел Вербича с левого фланга.
25'
Попов успел подстраховать поднявшегося высоко по флангу Кендезру при забросе в направлении Третьякова.
23'
Опасный момент
Выше ворот! Лучкевич поливал ворота ударом со входа в правую половину штрафной, но отправил мяч намного выше цели.
22'
Уголовой
На угловой отправил мяч Кендзера, заблокировав прострел Задераки с левого фланга.
22'
Опасный момент
Попов пробил головой из борьбы против Ситало во время подачи углового с правого фланга! Выше!
21'
Опасный момент
ПАНЬКИВ! Под правую штангу отправлял удар Шепелев, но голкипер Александрии все контролировал и ответил прыжком!
21'
После неудачной попытки пробросить мяч между ног Кендзере, Третьяков решил грубо сфолить против Караваева.
20'
На голеностоп наступил сопернику форвард Александрии.
20'
Ситало столкнулся в центре поля с Поповым.
19'
Не стал Шепелев убегать в прорыв по правому флангу после скидки Караваева.
17'
Желтая карточка
Откровенная отмашка от Задераки в ухо Миколенко во время верховой борьбы.
15'
Дубра без фола выбил мяч из-под ног Буяльского, однако Виталию все равно понадобилась помощь врачей.
13'
Повреждение у Шабанова. Уводят его с поля представители медперсонала.
11'
Слишком сильным оказался пас Вербича для Русина к правому углу чужой вратарской.
11'
Уголовой
Подача со штрафного для Динамо ознаменовалась угловым на правом фланге.
10'
Караваев получил удар в ухо от Стецькова на правом фланге.
10'
Динамо находится в своей первой акцентированной атаке.
8'
Уголовой
ПАНИКА В ШТРАФНОЙ ДИНАМО! Задерака кое-как пробил головой со входа во вратарскую, опередив Бущана, но лишь смог поднять мяч над чужими владениями!
7'
Раскачивается поединок в данные минуты. Хозяева поджимают в прессинге соперников, а Динамо спокойно отвечает игрой на отбой.
5'
Подача Вербича с левого фланга была заблокирована защитниками.
4'
Попов сдержал рывок Задераки с мячом по левому флангу атаки.
3'
Против Бущана нарушил правила Задерака в чужой вратарской.
2'
Лучкевич пробросил мяч мимо защитников у правого угла штрафной, но Миколенко успел его перехватить.
1'
Русин пострадал на правом фланге атаки своей команды в борьбе против Стецькова.
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Бойко, Кадири, Соль, Цитаишвили, Андриевский, Пиварич, Дуэлунд.
Динамо: Бущан — Кендзера, Попов, Шабанов, Миколенко — Сидорчук, Шепелев — Караваев, Буяльский, Вербич — Русин.
Запасные: Билык, Бабогло, Протасов, Запорожан, Пашаев, Грицук, Устименко.
Александрия: Панькив — Задерака, Бухал, Дубра, Стецьков — Довгий, Гречишкин, Гордиенко — Лучкевич, Ситало, Третьяков.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Юрий Можаровский (Львов, Украина) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка двадцать второго тура Украинской Премьер-лиги. На поле КСК "Ника" (Александрия, Украина) сыграют Александрия и киевское Динамо.
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Комментарии(3)
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AlexandrRubanenko (Александрия)
07.03.2020 в 17:57
А Можаровского судить вторую лигу , продажный судья
Ответить
0
0
AlexandrRubanenko (Александрия)
07.03.2020 в 17:57
Динамо купило судью , валяются на поле как клоуны , надеюсь что Динамо настигнет кара и они проиграют . Как было Динамо никаким так и осталось , без купленного судьи они ноль , а в Европе темболее
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+1
0
fanat_football (Херсон)
07.03.2020 в 17:03
Болею за Динамо, хочется, чтоб оно победило. Хорошей игры обоим.
Ответить
+1
-1
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Анонс матча ФК Александрия - Динамо 07.03.2020, Премьер-лига

Поединок между командой ФК Александрия (Александрия) и командой Динамо (Киев) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2021.

Дата проведения матча: 07.03.2020
Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между ФК Александрия (Александрия) и командой Динамо (Киев):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу Динамо, тогда как команда ФК Александрия осталась с поражением. Столкновение Динамо и ФК Александрия в предыдущем футбольном матче 20.10.2019 закончилось со следующими результатом: 1:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча ФК Александрия - Динамо можно посмотреть 07.03.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча ФК Александрия - Динамо, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: ФК Александрия (Александрия)
Год основания ФК Александрия (Александрия): 1991
Страна: Украина
Тренер: Владимир Шаран

Предыдущий поединок команды ФК Александрия был сыгран против Карпаты - 04.03.2020, в рамках турнира Премьер-лига 2021 и закончился победой команды ФК Александрия.

Команда гостей

Название: Динамо (Киев)
Год основания Динамо (Киев): 1927
Страна: Украина
Тренер: Алексей Михайличенко

Предыдущий матч команды Динамо был сыгран против Колос - 03.03.2020, в рамках турнира Премьер-лига 2021 и закончился победой команды Динамо.

Следите за результатами матча ФК Александрия - Динамо онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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