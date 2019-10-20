ФК Александрия - Динамо онлайн трансляция матча

Поединок между командой ФК Александрия (Александрия) и командой Динамо (Киев) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2021.
Дата проведения матча: 07.03.2020
Время начала матча: 17:00
История противостояний между ФК Александрия (Александрия) и командой Динамо (Киев):
Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу Динамо, тогда как команда ФК Александрия осталась с поражением. Столкновение Динамо и ФК Александрия в предыдущем футбольном матче 20.10.2019 закончилось со следующими результатом: 1:0 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: ФК Александрия (Александрия)
Год основания ФК Александрия (Александрия): 1991
Страна: Украина
Тренер: Владимир Шаран
Предыдущий поединок команды ФК Александрия был сыгран против Карпаты - 04.03.2020, в рамках турнира Премьер-лига 2021 и закончился победой команды ФК Александрия.
Название: Динамо (Киев)
Год основания Динамо (Киев): 1927
Страна: Украина
Тренер: Алексей Михайличенко
Предыдущий матч команды Динамо был сыгран против Колос - 03.03.2020, в рамках турнира Премьер-лига 2021 и закончился победой команды Динамо.
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