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ФК Львов - Карпаты онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 08 марта 2020, 14:00 . Трансляция: Футбол 1
Рейтинг матча:
ФК Львов
Львов
0 - 0
Обновить
51'
Карпаты
Львов
Ход матча
21' Владислав Дубинчак 34' Андро Гиоргадзе
Кто победит?
33 Пользователей сделало свой выбор
ФК Львов
45%
Ничья
18%
Карпаты
36%
Прогноз на матч
Личные встречи
ФК Львов
1
Побед
3
Игр
0
Побед
Карпаты
Премьер-лига 2021
19.10.2019 - 14:00 Карпаты 0 - 0 Завершен ФК Львов
Премьер-лига 2018
03.03.2019 - 17:00 Карпаты 0 - 1 Завершен ФК Львов
Премьер-лига 2018/2019
22.09.2018 - 17:00 ФК Львов 1 - 1 Завершен Карпаты
Последние матчи - ФК Львов
Премьер-лига 2021
04.03.2020 - 17:00 Заря 2 - 0 Завершен ФК Львов П
Премьер-лига 2021
29.02.2020 - 14:00 ФК Львов 1 - 1 Завершен ФК Александрия Н
Премьер-лига 2021
23.02.2020 - 19:30 Олимпик 0 - 1 Завершен ФК Львов В
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
11.02.2020 - 14:00 ФК Львов 1 - 1 Завершен Лори(Stat) Н
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
10.02.2020 - 10:15 ФК Мариуполь 1 - 1 Завершен ФК Львов Н
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Последние матчи - Карпаты
Премьер-лига 2021
04.03.2020 - 19:30 Карпаты 0 - 4 Завершен ФК Александрия П
Премьер-лига 2021
29.02.2020 - 17:00 Колос 2 - 1 Завершен Карпаты П
Премьер-лига 2021
23.02.2020 - 14:00 Карпаты 1 - 1 Завершен СК Днепр-1 Н
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
14.02.2020 - 16:00 Карпаты 2 - 2 Завершен Динамо Н
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
09.02.2020 - 15:00 Карпаты 2 - 1 Завершен Металлург Бекабад (Узб)(Stat) В
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Новости команд
Кто победит?
33 Пользователей сделало свой выбор
ФК Львов
45%
Ничья
18%
Карпаты
36%
Главные события
34'
Андро Гиоргадзе
21'
Владислав Дубинчак
Составы команд
Стартовый состав
  • 23
    Богдан Сарнавский
    Вратарь
  • 5
    Владислав Приймак
    Защитник
  • 30
    Джонатан
    Защитник
  • 96
    Рафаэль Сабино
    Полузащитник
  • 10
    Алваро Таварес
  • 66
    Маркос Мартинс дос Анжос
  • 30
    Андро Гиоргадзе
    Защитник
    34
  • 34
    Тим Халл
  • 24
    Владислав Дубинчак
    Защитник
    21
  • 8
    Алексей Хахлов
  • 7
    Дмитрий Клец
    Полузащитник
Запасные игроки
  • 22
    Андрей Тлумак
    Вратарь
  • 17
    Александру Бойкиук
Тренеры
Трансляция
Свисток
Перерыв. 0:0 в нашем матче по итогам первой половины.
45+1'
Есть мнение, что Гиоргадзе сыграл рукой во время подачи соперниками углового с правого фланга.
45'
Инфо
Арбитр позволил командам провести на поле еще, как минимум, две минуты.
45'
Уголовой
Татарков заработал очередной угловой для своей команды подключением по правому флангу.
43'
Слишком сильной оказалась передача на правый фланг штрафной Карпат в адрес Яковелли.
42'
Грубый подкат от Татаркова под Дубинчака в центре поля. Владислав остается на газоне.
40'
Желтая карточка
ЭМОЦИИ! Джонатан и Матар потолкались после отмашки форварда Карпат от Приймака в центре поля! Матар тоже с желтой теперь.
39'
Оступился Лях во время своей попытки обыграть Бопесу на правом фланге атаки Карпат.
37'
Абсолютно ужасная подача Татаркова от углового флажка. Мяч отправился в сетку с внешней стороны у ближней штанги.
37'
Уголовой
Угловой для ФК Львов на левом фланге.
34'
Желтая карточка
Так и не смог убежать от желтой карточки Гиоргардзе после фола против Богунова на контратаке номинальных хозяев.
33'
Доигрался ФК Львов на своей половине поля до потери мяча у правой боковой границы поля.
31'
Авантюрная подача Богунова с левого фланга точностью не отметилась.
29'
Выше ворот пробил головой Приймак после подачи углового с правого фланга в центр чужой штрафной.
29'
Уголовой
Угловой на правом фланге заработал для своей комнады Татарков.
26'
Опасный момент
Удар в падении от Халла из центра чужой штрафной после подачи с левого фланга! Выше!
25'
Фол Татаркова против Дубинчака на правом фланге обороны ФК Львов.
23'
Акустическое сопровождение на матче — топ, а вот футбол пока что подкачивает..
21'
Желтая карточка
Дубинчак пошел в грубый подкат против Гончара на левом фланге чужой штрафной.
20'
Кудрик опередил Богунова на мяче выходом к лицевой границе своих владений.
20'
Яковелли загрузил слишком сильную передачу на левый фланга верхом на Алваро.
18'
Матар полез в дриблинг против Бопесу на правом фланге атаки Карпат, но сумел заработать лишь угловой.
16'
Богунов неудачно отдал на ход Бопесу по левому флангу.
15'
Сарнавский рисковал при передаче в центр поля, но его партнеры по команде удачно расположились в этой зоне.
12'
Опасный момент
Подскользнулся Халл! А потом не рукой ли он перехватывал передачу в зону у него за спиной?!
12'
Скачет мяч между игроками в центре поля.
10'
Бопесу сфолил на чужой половине поля против Мартинса, после чего игроки немного завелись.
10'
Матар попробовал слету пробить из левой половины штрафной. Промах.
8'
Опасный момент
А первый удар в матче — за ФК Львов! Татарков принял мяч на грудь после подачи Алваро с правого фланга, а затем плотно пробил в ближний! На месте Кудрик!
7'
Грубый подкат от Гиоргадзе на правом фланге обороны Карпат.
5'
Яковелли неудачно скинул мяч головой на партнера после длинной передачи Приймака со своей половины поля.
4'
На половине поля ФК Львов точится борьба в данные минуты. Карпаты с небольшим преимуществом по владению играют.
2'
Матар потерял мяч во время дриблинга у лицевой на левом фланге.
2'
Подача со стандарта обострением не запомнилась.
1'
Уголовой
Угловой на левом фланге заработал Пасич.
1'
Львов на своей половине поля под прессингом соперников.
1'
Фанаты Карпат разогревают дерби на трибунах.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Каниболоцкий, Прийма, Козак, Лейоус, Тлумак, Сич, Бойчук.
Карпаты: Кудрик — Мартинс, Гиоргадзе, Халл, Дубинчак — Хахлев, Клец — Лях, Притула, Г. Пасич — Матар.
Запасные: Пеньков, Кравчук, Клименчук, Шина, Бусько, Ренан, Велвес.
ФК Львов: Сарнавский — Люлька, Гончар, Приймак, Бопесу — Сабино, Джонатан — Богунов, Алваро, Татарков — Яковелли.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Виктор Копиевский (Кропивницкий, Украина) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка двадцать второго тура Украинской Премьер-лиги. На поле стадиона "Украина" (Львов, Украина) сыграют ФК Львов и львовские Карпаты.
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Комментарии(1)
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tolina-ystas (Краматорск)
08.03.2020 в 14:43
Такую игру можно смотреть только в наказание.
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Анонс матча ФК Львов - Карпаты 08.03.2020, Премьер-лига

Поединок между командой ФК Львов (Львов) и командой Карпаты (Львов) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2021.

Дата проведения матча: 08.03.2020
Время начала матча: 14:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами ФК Львов (Львов) и командой Карпаты (Львов):

Прошедший матч между командами закончился ничьей. Столкновение Карпаты и ФК Львов в предыдущем футбольном матче 19.10.2019 закончилось с такими результатами: 0:0 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча ФК Львов - Карпаты можно посмотреть 08.03.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча ФК Львов - Карпаты, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: ФК Львов (Львов)
Год основания ФК Львов (Львов): 2006
Страна: Украина
Тренер: Егише Меликян

Прошедший поединок команды ФК Львов был сыгран против Заря - 04.03.2020, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021 и закончился победой команды Заря.

Команда гостей

Название: Карпаты (Львов)
Год основания Карпаты (Львов): 1963
Страна: Украина
Тренер: Роман Санжар

Предыдущий матч команды Карпаты был сыгран против ФК Александрия - 04.03.2020, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021 и закончился победой команды ФК Александрия.

Следите за результатами матча ФК Львов - Карпаты онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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