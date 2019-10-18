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Колос - Шахтер онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 08 марта 2020, 17:00 . Трансляция: Футбол 1
Рейтинг матча:
Колос
Ковалевка
0 - 1
Обновить
21'
Шахтер
Донецк
Ход матча
Кто победит?
26 Пользователей сделало свой выбор
Колос
19%
Ничья
31%
Шахтер
50%
Личные встречи
Колос
0
Побед
3
Игр
2
Побед
Шахтер
Премьер-лига 2021
18.10.2019 - 19:00 Шахтер 6 - 0 Завершен Колос
Клубные товарищеские матчи 2019
05.09.2019 - 11:00 Шахтер 1 - 1 Завершен Колос
Клубные товарищеские матчи 2019
19.07.2019 - 18:00 Колос 0 - 2 Завершен Шахтер
Последние матчи - Колос
Премьер-лига 2021
03.03.2020 - 19:30 Динамо 2 - 0 Завершен Колос П
Премьер-лига 2021
29.02.2020 - 17:00 Колос 2 - 1 Завершен Карпаты В
Премьер-лига 2021
23.02.2020 - 14:00 ФК Александрия 1 - 2 Завершен Колос В
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
15.02.2020 - 10:00 Подбескидзе 0 - 0 Завершен Колос Н
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
11.02.2020 - 16:00 Колос 0 - 1 Завершен Жетысу П
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Последние матчи - Шахтер
Премьер-лига 2021
04.03.2020 - 19:00 Шахтер 4 - 1 Завершен СК Днепр-1 В
Премьер-лига 2021
01.03.2020 - 17:00 Ворскла 1 - 0 Завершен Шахтер П
Лига Европы 2019/2020
27.02.2020 - 21:45 Бенфика 3 - 3 Завершен Шахтер Н
Премьер-лига 2021
23.02.2020 - 17:00 Шахтер 1 - 0 Завершен Десна В
Лига Европы 2019/2020
20.02.2020 - 19:55 Шахтер 2 - 1 Завершен Бенфика В
Показать больше
Кто победит?
26 Пользователей сделало свой выбор
Колос
19%
Ничья
31%
Шахтер
50%
Трансляция
16'
Исмаили тонко подавал с левого фланга в штрафную соперника, защитник головой вынес мяч.
14'
Уголовой
Ильин заработал угловой для своей команды, розыгрыш, вне игры у того же Ильина...
12'
Гоооол!!!
Тайсон реализовал 11-метровый без проблем.
11'
Желтая карточка
Коноплянка отдавал пас на Мораеса, Петров сфолил в собственной штрафной, за что получил горчичник, пенальти...
9'
Шахтер продолжает контроль мяча, тренер Вольфсбурга присутствует на трибунах.
7'
Штрафной для Колоса, подача в штрафную Шахтера, Пятов играет на выходе.
5'
Опасный момент
Коноплянка пробивал со штрафного, мяч попал в штангу, опасно...
4'
Опасный момент
Исмаили прошел по левому флангу, прострелил в штрафную соперника, Тете пробивал, но против него нарушили правила, стандарт.
2'
С первых минут матча гости берут мяч под контроль, хозяева пока в высокой обороне.
1'
Свисток
Матч начался!
Инфо
"Шахтер": Пятов, Додо, Матвиенко, Исмаили, Кривцов, Майкон, Антонио, Тете, Тайсон, Коноплянка, Мораес.
Инфо
"Колос": Волынец, Ефремов, Гавриш, Петров, Емец, Боганов, Ориховский, Милько, Ильин, Вильхамсон, Лысенко.
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Анонс матча Колос - Шахтер 08.03.2020, Премьер-лига

Поединок между командой Колос (Ковалевка) и командой Шахтер (Донецк) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2021.

Дата проведения матча: 08.03.2020
Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Колос (Ковалевка) и командой Шахтер (Донецк):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу Шахтер, тогда как команда Колос осталась с поражением. Столкновение Шахтер и Колос в предыдущем футбольном матче 18.10.2019 закончилось с такими результатами: 6:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Колос - Шахтер можно посмотреть 08.03.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Колос - Шахтер, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Колос (Ковалевка)
Год основания Колос (Ковалевка): 2012
Страна: Украина
Тренер: Руслан Костышин

Предыдущий поединок команды Колос был сыгран против Динамо - 03.03.2020, в рамках турнира Премьер-лига 2021 и закончился победой команды Динамо.

Команда гостей

Название: Шахтер (Донецк)
Год основания Шахтер (Донецк): 1936
Страна: Украина
Тренер: Луиш Каштру

Прошедший матч команды Шахтер был сыгран против СК Днепр-1 - 04.03.2020, в рамках турнира Премьер-лига 2021 и закончился победой команды Шахтер.

Следите за результатами матча Колос - Шахтер онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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