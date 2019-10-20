СК Днепр-1 - ФК Мариуполь онлайн трансляция матча

Поединок между командой СК Днепр-1 (Днепр) и командой ФК Мариуполь (Мариуполь) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2021.
Дата проведения матча: 08.03.2020
Время начала матча: 17:00
История противостояний между СК Днепр-1 (Днепр) и командой ФК Мариуполь (Мариуполь):
Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу ФК Мариуполь, тогда как команда СК Днепр-1 осталась с поражением. Столкновение ФК Мариуполь и СК Днепр-1 в предыдущем футбольном матче 20.10.2019 закончилось со счетом: 1:0 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: СК Днепр-1 (Днепр)
Год основания СК Днепр-1 (Днепр): 2017
Страна: Украина
Тренер: Дмитрий Михайленко
Предыдущий матч команды СК Днепр-1 был сыгран против Шахтер - 04.03.2020, в рамках турнира Премьер-лига 2021 и закончился победой команды Шахтер.
Название: ФК Мариуполь (Мариуполь)
Год основания ФК Мариуполь (Мариуполь): 1960
Страна: Украина
Тренер: Александр Бабич
Прошедший матч команды ФК Мариуполь был сыгран против Ворскла - 04.03.2020, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021 и закончился победой команды ФК Мариуполь.
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