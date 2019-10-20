  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. СК Днепр-1 - ФК Мариуполь Смотреть онлайн
В тренде

СК Днепр-1 - ФК Мариуполь онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 08 марта 2020, 17:00 . Трансляция: УНИАН ТВ
Рейтинг матча:
СК Днепр-1
Днепр
0 - 0
Обновить
21'
ФК Мариуполь
Мариуполь
Ход матча
21' Сергей Чоботенко
Кто победит?
19 Пользователей сделало свой выбор
СК Днепр-1
42%
Ничья
21%
ФК Мариуполь
37%
Личные встречи
СК Днепр-1
0
Побед
1
Игр
1
Побед
ФК Мариуполь
Премьер-лига 2021
20.10.2019 - 14:00 ФК Мариуполь 1 - 0 Завершен СК Днепр-1
Последние матчи - СК Днепр-1
Премьер-лига 2021
04.03.2020 - 19:00 Шахтер 4 - 1 Завершен СК Днепр-1 П
Премьер-лига 2021
28.02.2020 - 19:00 СК Днепр-1 3 - 1 Завершен Динамо В
Премьер-лига 2021
23.02.2020 - 14:00 Карпаты 1 - 1 Завершен СК Днепр-1 Н
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
16.02.2020 - 16:30 СК Днепр-1 2 - 1 Завершен Динамо Батуми В
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
15.02.2020 - 16:00 СК Днепр-1 2 - 4 Завершен Кайрат П
Показать больше
Последние матчи - ФК Мариуполь
Премьер-лига 2021
04.03.2020 - 14:00 ФК Мариуполь 3 - 0 Завершен Ворскла В
Премьер-лига 2021
29.02.2020 - 14:00 Десна 4 - 0 Завершен ФК Мариуполь П
Премьер-лига 2021
22.02.2020 - 14:00 ФК Мариуполь 1 - 2 Завершен Заря П
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
13.02.2020 - 15:00 ФК Мариуполь 1 - 2 Завершен Локомотив Тбилиси П
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
13.02.2020 - 10:00 ФК Мариуполь 9 - 0 Завершен Валмиера (Лат)(Stat) В
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
19 Пользователей сделало свой выбор
СК Днепр-1
42%
Ничья
21%
ФК Мариуполь
37%
Главные события
21'
Сергей Чоботенко
Составы команд
Стартовый состав
  • 0
    Валерий Юрчук
    Вратарь
  • 0
    Александр Сафронов
    Защитник
  • 0
    Сергей Логинов
    Полузащитник
  • 0
    Владислав Шаповал
    Полузащитник
  • 0
    Сергей Кравченко
  • 0
    Александр Снижко
    Полузащитник
  • 0
    Максим Беляев
    Защитник
  • 0
    Дмитрий Коркишко
    Полузащитник
  • 0
    Станислав Кулиш
    Нападающий
  • 0
    Рустам Худжамов
    Вратарь
  • 0
    Вячеслав Чурко
    Полузащитник
  • 0
    Игорь Тищенко
    Полузащитник
  • 0
    Алексей Кащук
  • 0
    Илья Путря
  • 0
    Дмитрий Мишнёв
    Полузащитник
  • 0
    Валерий Федорчук
  • 0
    Сергей Горбунов
    Полузащитник
  • 0
    Джойским Дава
    Защитник
  • 0
    Сергей Яворский
    Защитник
  • 0
    Игорь Кирюханцев
    Защитник
  • 0
    Сергей Чоботенко
    Защитник
Запасные игроки
Тренеры
Трансляция
20'
Мариуполь старается использовать контр атаки, но без скоростей ничего хорошего не получается
19'
Уголовой
Разыграли корнер хозяева, затем Адамюк навешивал и мяч покинул поле в полете
16'
Подопечные Михайленко контролируют мяч в центре поля, продвинутся вперед не удается, мариупольцы все перекрыли
13'
Устное предупреждение арбитра для Давы, много сегодня фолит Джойским
12'
Опасный момент
Адамюк обрезался возле своей штрафной, повезло, что поспешил Федорчук, отдал сильный пас, который перехватил голкипер днепрян
9'
Днепр сейчас больше атакует
8'
Яворский выбил мяч из штрафной после навеса, затем низом едва не прошел пас на Хобленко, Худжамов вышел и забрал мяч
6'
Хобленко немного не успел на острый пас из глубины, не хватило форварду скорости
5'
Днепряне провели две подряд комбинации, все очень просто и без остроты, азовчане легко перехватывали мяч
3'
Уголовой
Навес гостей после розыгрыша корнера, довольно опасно, но Дава нарушил правила в борьбе за верховой мяч
2'
Мариупольцы на старте активнее и смелее идут вперед
Свисток
Матч начался
Днепр-1: Юрчук, Романюк, Сафронов, Логинов, Шаповал, Кравченко,Снижко, Беляев, Коркишко, Кобахидзе, Кулиш.
Мариуполь: Худжамов, Кирюханцев, Яворский, Дава, Горбунов, Федорчук, Мишнев, Путря, Кащук, Тищенко, Чурко.
Здравствуйте, дорогие друзья, Вашему вниманию предлагается текстовая онлайн трансляция матча УПЛ СК Днепр-1 - ФК Мариуполь.
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии(0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Последние матчи
Завершен 16:00 - Сегодня Верона Верона 0 Наполи Наполи 0 Завершен 15:00 - Сегодня Вальядолид Вальядолид 0 Атлетик Атлетик 0 Завершен 14:45 - Сегодня Вальядолид Вальядолид 0 Атлетик Атлетик 2 Завершен 14:00 - Сегодня ФК Львов ФК Львов 0 Карпаты Карпаты 0 Завершен 13:30 - Сегодня Фиорентина Фиорентина 0 Брешиа Брешиа 0

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Новости футбола

Все новости
В тренде

загрузка...

Анонс матча СК Днепр-1 - ФК Мариуполь 08.03.2020, Премьер-лига

Поединок между командой СК Днепр-1 (Днепр) и командой ФК Мариуполь (Мариуполь) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2021.

Дата проведения матча: 08.03.2020
Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между СК Днепр-1 (Днепр) и командой ФК Мариуполь (Мариуполь):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу ФК Мариуполь, тогда как команда СК Днепр-1 осталась с поражением. Столкновение ФК Мариуполь и СК Днепр-1 в предыдущем футбольном матче 20.10.2019 закончилось со счетом: 1:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча СК Днепр-1 - ФК Мариуполь можно посмотреть 08.03.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча СК Днепр-1 - ФК Мариуполь, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: СК Днепр-1 (Днепр)
Год основания СК Днепр-1 (Днепр): 2017
Страна: Украина
Тренер: Дмитрий Михайленко

Предыдущий матч команды СК Днепр-1 был сыгран против Шахтер - 04.03.2020, в рамках турнира Премьер-лига 2021 и закончился победой команды Шахтер.

Команда гостей

Название: ФК Мариуполь (Мариуполь)
Год основания ФК Мариуполь (Мариуполь): 1960
Страна: Украина
Тренер: Александр Бабич

Прошедший матч команды ФК Мариуполь был сыгран против Ворскла - 04.03.2020, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021 и закончился победой команды ФК Мариуполь.

Следите за результатами матча СК Днепр-1 - ФК Мариуполь онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

Другие анонсы матчей, расписание, турнирная таблица и результаты игр Премьер-лига и других чемпионатов также доступны онлайн на сайте в режиме 24/7.