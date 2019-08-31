ФК Минай - Ингулец онлайн трансляция матча

Матч между командой ФК Минай (Минай) и командой Ингулец (Петрово) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Кубок Украины 2021.
Дата проведения матча: 11.03.2020
Время начала матча: 15:00
История противостояний между ФК Минай (Минай) и командой Ингулец (Петрово):
Прошедший поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Ингулец и ФК Минай в предыдущем футбольном матче 31.08.2019 закончилось со следующими результатом: 1:1 ничьей.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: ФК Минай (Минай)
Год основания ФК Минай (Минай): 2015
Страна: Украина
Тренер: Василий Кобин
Предыдущий поединок команды ФК Минай был сыгран против Минск - 23.02.2020, в рамках чемпионата Клубные товарищеские матчи 2019/2020 и закончился победой команды Минск.
Название: Ингулец (Петрово)
Год основания Ингулец (Петрово): 2013
Страна: Украина
Тренер: Сергей Лавриненко
Предыдущий матч команды Ингулец был сыгран против Медзь - 20.02.2020, в рамках чемпионата Клубные товарищеские матчи 2019/2020 и закончился ничьей.
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