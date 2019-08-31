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ФК Минай - Ингулец онлайн трансляция матча

Кубок Украины - 11 марта 2020, 15:00 . Трансляция: UA-Футбол
Рейтинг матча:
ФК Минай
Минай
1 - 0
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54'
Ингулец
Петрово
Ход матча
Кто победит?
14 Пользователей сделало свой выбор
ФК Минай
36%
Ничья
29%
Ингулец
36%
Личные встречи
ФК Минай
0
Побед
1
Игр
0
Побед
Ингулец
Первая лига 2019/2020
31.08.2019 - 18:00 Ингулец 1 - 1 Завершен ФК Минай
Последние матчи - ФК Минай
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
23.02.2020 - 16:00 Минск 1 - 0 Завершен ФК Минай П
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
18.01.2020 - 15:00 Дебрецен 2 - 5 Завершен ФК Минай В
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
15.01.2020 - 17:45 Казинцбарцика 1 - 0 Завершен ФК Минай П
Первая лига 2021
23.11.2019 - 14:00 ФК Минай 4 - 1 Завершен Оболонь-Бровар В
Первая лига 2021
16.11.2019 - 17:00 Черноморец 1 - 1 Завершен ФК Минай Н
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Последние матчи - Ингулец
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
20.02.2020 - 10:00 Медзь 1 - 1 Завершен Ингулец Н
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
06.02.2020 - 13:00 Ингулец 3 - 1 Завершен Александрия (21) В
Первая лига 2021
23.11.2019 - 13:00 Черкащина 1 - 2 Завершен Ингулец В
Первая лига 2021
16.11.2019 - 15:00 Ингулец 3 - 2 Завершен ГФК Металлург В
Первая лига 2021
09.11.2019 - 14:00 Агробизнес 2 - 1 Завершен Ингулец П
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Новости команд
Кто победит?
14 Пользователей сделало свой выбор
ФК Минай
36%
Ничья
29%
Ингулец
36%
Трансляция
47'
Стасюк выполнил подачу слева, однако никто из игроков хозяев её не замкнул.
46'
Свисток
Второй тайм стартовал.
Свисток
Перерыв
45+2'
Два подряд заброса мяча в штрафную Миная от Бартуловича, защитники смело отбиваются
45'
Никитюку оказывают мед помощь
44'
Желтая карточка
Мишуренко получает горчичник за споры с арбитром
42'
Две интересные комбинации провели подопечные Лавриненко, не хватает только ударов
40'
Желтая карточка
Запорожец едва не нанес серьезную травму сопернику, уже четвертая желтая в игре, слишком много фолов сегодня
38'
Опасный момент
А вот и выпад Ингульца, Стасюк мог пробить и лучше, не хватило силы и точности, позиция была очень выгодная
36'
Минай атакует большими силами, гости в глубокой обороне
33'
Желтая карточка
Павлов наказан за срыв атаки
30'
Гоооол!!!
Через левый край прошла отменная атака Миная, последовал удар в штангу от Пиняшко, а Глагола добил мяч в сетку
28'
Уголовой
Разыграли корнер гости, затем последовал еще один удар и снова Шуст на месте
27'
Шуст в игре, отбивая удар издали
25'
Ингулец больше контролирует мяч, но у Миная более боевой настрой и желание играть на атаку
22'
Желтая карточка
Глагола за грубый подкат получает горчичник
21'
Хороший навес в штрафную Миная, там небольшая паника, с третьего раза удалось вынести мяч
19'
Гости долго готовят атаку, перепасовываясь в центре поля
17'
Офсайд
Теперь вне игры у противоположных ворот, Ингулец провел быструю атаку, не хватило внимательности
15'
Офсайд
Нуриев (Минай) отправляет мяч в сетку, один он находился в штрафной, однако офсайд фиксируют арбитры
14'
Желтая карточка
Синьогуб сыграл очень жестко, арбитр показал ему желтую, а сопернику оказывают мед помощь
12'
Опасный момент
Мишуренко опасно пробивал по воротам с острого угла, над перекладиной пролетел мяч
11'
Попович на выходе забирает мяч, два игрока Ингульца опасно шли на этот мяч
9'
Отметим, что у Миная на левом фланге активен Стасюк, большая часть комбинаций развивается через его зону ответственности
7'
Довольно высокий темп встречи, идет обмен атаками, хорошо знают команды друг друга и не надо им время для адаптации
5'
Уголовой
Угловой не лучшим образом разыграли хозяева
4'
А вот и ответ Ингульца, Попович навешивал и получился почти удар, такой настрой команд нравятся
2'
Первый удар Ткачук наносит - пока очень неточно
Свисток
Матч начался
«Минай» (стартовий склад): Попович, Сантос Гонсалвес, Жичиков, Стасюк, Никитюк, Ткачук, Глагола, Вагін, Пиняшко, Нурієв (к), Оринчак. Запасні: Кулініч, Карноза, Кополовець, Гавриленко, Допілка, Микуляк, Маїк. Тренер: Василь Кобін.
«Інгулець» (стартовий склад): Шуст, Запорожець, Мішуренко, Козак, Бартуловіч, Фатєєв, Павлов, Балан, Січінава, Лупашко (к), Синьогуб. Запасні: Льопка, Сула, Загальський, Коваленко, Коробка, Щедрий, Квасний. Тренер: Сергій Лавриненко.
Добрый день, дорогие друзья, Вашему вниманию предлагается текстовая онлайн трансляция матча Минай - Ингулец.
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Анонс матча ФК Минай - Ингулец 11.03.2020, Кубок Украины

Матч между командой ФК Минай (Минай) и командой Ингулец (Петрово) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Кубок Украины 2021.

Дата проведения матча: 11.03.2020
Время начала матча: 15:00

История предыдущих матчей

История противостояний между ФК Минай (Минай) и командой Ингулец (Петрово):

Прошедший поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Ингулец и ФК Минай в предыдущем футбольном матче 31.08.2019 закончилось со следующими результатом: 1:1 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча ФК Минай - Ингулец можно посмотреть 11.03.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Кубок Украины. Текстовую трансляцию матча ФК Минай - Ингулец, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: ФК Минай (Минай)
Год основания ФК Минай (Минай): 2015
Страна: Украина
Тренер: Василий Кобин

Предыдущий поединок команды ФК Минай был сыгран против Минск - 23.02.2020, в рамках чемпионата Клубные товарищеские матчи 2019/2020 и закончился победой команды Минск.

Команда гостей

Название: Ингулец (Петрово)
Год основания Ингулец (Петрово): 2013
Страна: Украина
Тренер: Сергей Лавриненко

Предыдущий матч команды Ингулец был сыгран против Медзь - 20.02.2020, в рамках чемпионата Клубные товарищеские матчи 2019/2020 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча ФК Минай - Ингулец онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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