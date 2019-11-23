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Альянс - ФК Мариуполь онлайн трансляция матча

Кубок Украины - 11 марта 2020, 18:00 . Трансляция: UA-Футбол
Рейтинг матча:
Альянс
Липовая Долина
2 - 4
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74'
ФК Мариуполь
Мариуполь
Ход матча
Кто победит?
15 Пользователей сделало свой выбор
Альянс
47%
Ничья
20%
ФК Мариуполь
33%
Последние матчи - Альянс
Вторая лига 2021
23.11.2019 - 13:30 МФК Кристалл Херсон 2 - 0 Завершен Альянс П
Вторая лига 2021
16.11.2019 - 15:00 Альянс 3 - 0 Завершен МФК Николаев-2 В
Вторая лига 2021
10.11.2019 - 13:00 Горняк 1 - 2 Завершен Альянс В
Вторая лига 2021
03.11.2019 - 15:00 Альянс 5 - 0 Завершен Реал Фарма В
Кубок Украины 2021
30.10.2019 - 18:00 Альянс 5 - 3 Завершен Горняк-Спорт В
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Последние матчи - ФК Мариуполь
Премьер-лига 2021
08.03.2020 - 17:00 СК Днепр-1 3 - 0 Завершен ФК Мариуполь П
Премьер-лига 2021
04.03.2020 - 14:00 ФК Мариуполь 3 - 0 Завершен Ворскла В
Премьер-лига 2021
29.02.2020 - 14:00 Десна 4 - 0 Завершен ФК Мариуполь П
Премьер-лига 2021
22.02.2020 - 14:00 ФК Мариуполь 1 - 2 Завершен Заря П
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
13.02.2020 - 15:00 ФК Мариуполь 1 - 2 Завершен Локомотив Тбилиси П
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Новости команд
Кто победит?
15 Пользователей сделало свой выбор
Альянс
47%
Ничья
20%
ФК Мариуполь
33%
Трансляция
73'
Замена
Александр Бабич отвечает своей заменой. Дмитрий Топалов меняет Руслана Фомина.
71'
Замена
Сергей Приходько призван освежить игру хозяев. Стас Шарай Альянсу сегодня больше не помощник.
68'
Фомин с трудом дотянулся до мяча, только почесав его волосами на голове, при подаче справа.
66'
Гоооол!!!
Мариуполь укрепляет преимущество! Назарий Муравский замкнул в подкате фланговую подачу со стандарта! 2:4!
66'
Желтая карточка
Влад Шарай заработал жёлтую за нарушение против Полегенько.
63'
Опасный момент
Кулаков прощает Альянс! С метра, из пределов вратарской, форвард приазовцев переправил мяч после фланговой передачи мимо ворот!
60'
Замена
Николай Агапов вступает в игру. Ярослав Сидоренко освободил ему место на поле.
60'
Важинский берёт удар Фомина с острого угла.
57'
Сидоренко замыкал подачу справа от Осадченко - выше рамки.
56'
Желтая карточка
Теперь Валерий Федорчук за срыв атаки получил жёлтую.
55'
Федорчук делал передачу в линию атаки, однако Фомин не успел к мячу, выпустив его за боковую.
52'
Альянс перед штрафной Мариуполя разыграл стандарт, Стас Шарай сделал подачу где-то на линию вратарской, а там на выходе сыграл Гальчук, забрав мяч.
50'
Полегенько остался без присмотра на правом полуфланге, но из пределов штрафной пробил выше рамки.
47'
Гоооол!!!
Мариуполь выходит вперёд в первой же атаке после перерыва! Полегенько от правой бровки выполнил подачу в штрафную Альянса, мяч, никого не зацепив, залетает в ворота хозяев! 2:3!
46'
Свисток
Стартовал второй тайм. Альянс разыграл с центра поля.
46'
Замена
Первая замена в матче. Олег Федорчук вышел вместо Даниила Игнатенко.
45+2'
Свисток
Команды уходят на перерыв
45+1'
Гоооол!!!
Ярошенко фантастическим ударом головой над Гальуком сравнивает счёт! 2:2 на табло! У Яна Осадченко гол+пас!
45'
Инфо
Минута добавлена к первому тайму
44'
Альянс с большим желанием идёт вперёд, но Мариуполь достаточно уверенно держит оборону.
41'
Уголовой
Ещё один угловой в пользу хозяев, но снова без удара атака завершается.
40'
Уголовой
Ярошенко после розыгрыша углового подавал с левого фланга к дальней стойке, но там липоводолинцы хоть борьбу за мяч и выиграли, но акцентированно пробить не смогли.
38'
Альянс пытается обострить игру через левый фланг. Пока безуспешно.
35'
Гоооол!!!
Яворский ударом головой замыкает подачу Корниенко со штрафного! Мариуполь выходит вперёд - 1:2!
35'
Желтая карточка
Валерий Рогозинский также продолжит матч с жёлтой. Многовато предупреждений у нас набралось.
33'
Желтая карточка
Дмитрий Мишнёв грубо подкатился под соперника и тоже продолжит мяч с жёлтой.
32'
Желтая карточка
Игнатенко за срыв атаки предупреждён. Железная жёлтая.
29'
Гоооол!!!
Мариуполь сравнивает счёт! Фомин заработал штрафной на своей половине поля, пошёл заброс к чужой штрафной, а там Кулаков на этот раз реализовал выход один на один, пробив мимо голкипера - 1:1!
26'
Влад Шарай дерзко с острого угла пытался пробить Гальчука, но мяч просто пощекотал сетку с внешней стороны.
24'
Гоооол!!!
Альянс выходит вперёд! Ян Осадчий остался без присмотра на правом полуфланге, подработал под левую и пробил в "девятку" под дальнюю стойку! 1:0!
21'
Опасный момент
Моментище у Мариуполя! Фомин скинул за спины защитникам и вывел Кулакова один на один, форвард перебросил вратаря, но очень слабо - Рогозинский подстраховал своего вратаря, успев к мячу, и вынес снаряд за пределы поля!
20'
Альянс пока больше атакует, но особой пользы хозяевам это не приносит. Мариуполь всё ещё присматривается к сопернику и не спешит идёт вперёд.
19'
Уголовой
Альянс заработал угловой, решили разыграть, но что-то перемудрили хозяева в этом эпизоде.
17'
Корниенко со штрафного метров с 30 пробивает низом неточно и очень слабо. Удар для статистики.
14'
Пикуль здорово замыкал подачу с углового ударом головой в прыжке - выше рамки.
13'
Опасный момент
Опасно у ворот Мариуполя! После подачи справа на дальнюю Влад Шарай не смог пробить, послав мяч вдоль линии ворот!
12'
Уголовой
Не без проблем хозяева нейтрализовали угрозу после углового на свои ворота.
9'
Кулаков в борьбе с соперниками не смог замкнуть фланговую подачу на дальней штанге.
5'
Желтая карточка
После удара одного из братьёв Шараёв ничего интересного на поле не произошло.
2'
Есть первый удар в матче. Стас Шарай пробивал из-за пределов штрафной рядом с правой стойкой.
1'
Свисток
Матч начался!
Инфо
Мариуполь (старт): Гальчук, Полегенько, Яворский (к), Тищенко, Муравский, Чех, Игнатенко, Корниенко, Мишнёв, Фомин, Кулаков
Инфо
Альянс (старт): Важинский, Медведев, Пикуль (к), Рогозинский, Осадчий, Лучик, С. Шарай, Ярошенко, Сидоренко, В. Шарай, Загинайлов
Всем привет! Вы в текстовой трансляции матча Кубка Украины между Альянсом из Липовой Долины и ФК Мариуполь. Поединок проходит на стадионе "Юбилейный" в Сумах.
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Комментарии(1)
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Djon (Киев)
11.03.2020 в 18:25
Альянс гол забил. Молодцы.
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Последние матчи
Завершен 17:00 - Сегодня Ювентус (19) Ювентус (19) 0 Реал Мадрид (19) Реал Мадрид (19) 0 Завершен 16:00 - Сегодня Фортуна Аалесунд (жен) Фортуна Аалесунд (жен) 1 Ранхеим Ранхеим 3 Завершен 16:00 - Сегодня Сарпсборг 08 Сарпсборг 08 0 Рауфосс Рауфосс 0 Завершен 15:00 - Сегодня ФК Минай ФК Минай 2 Ингулец Ингулец 1 Завершен 14:00 - Сегодня Стйордалс Блинк Стйордалс Блинк 0 Кристиансунн Кристиансунн 0

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Анонс матча Альянс - ФК Мариуполь 11.03.2020, Кубок Украины

Матч между командой Альянс (Липовая Долина) и командой ФК Мариуполь (Мариуполь) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Кубок Украины 2021.

Дата проведения матча: 11.03.2020
Время начала матча: 18:00

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Альянс - ФК Мариуполь можно посмотреть 11.03.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Кубок Украины. Текстовую трансляцию матча Альянс - ФК Мариуполь, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Альянс (Липовая Долина)
Год основания Альянс (Липовая Долина): 2016
Страна: Украина

Прошедший поединок команды Альянс был сыгран против МФК Кристалл Херсон - 23.11.2019, в рамках турнира Вторая лига 2021 и закончился победой команды МФК Кристалл Херсон.

Команда гостей

Название: ФК Мариуполь (Мариуполь)
Год основания ФК Мариуполь (Мариуполь): 1960
Страна: Украина
Тренер: Александр Бабич

Предыдущий матч команды ФК Мариуполь был сыгран против СК Днепр-1 - 08.03.2020, в рамках турнира Премьер-лига 2021 и закончился победой команды СК Днепр-1.

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