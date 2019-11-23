Альянс - ФК Мариуполь онлайн трансляция матча

Матч между командой Альянс (Липовая Долина) и командой ФК Мариуполь (Мариуполь) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Кубок Украины 2021.
Дата проведения матча: 11.03.2020
Время начала матча: 18:00
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Альянс (Липовая Долина)
Год основания Альянс (Липовая Долина): 2016
Страна: Украина
Прошедший поединок команды Альянс был сыгран против МФК Кристалл Херсон - 23.11.2019, в рамках турнира Вторая лига 2021 и закончился победой команды МФК Кристалл Херсон.
Название: ФК Мариуполь (Мариуполь)
Год основания ФК Мариуполь (Мариуполь): 1960
Страна: Украина
Тренер: Александр Бабич
Предыдущий матч команды ФК Мариуполь был сыгран против СК Днепр-1 - 08.03.2020, в рамках турнира Премьер-лига 2021 и закончился победой команды СК Днепр-1.
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