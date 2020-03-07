Динамо - ФК Александрия онлайн трансляция матча

Анонс матча Динамо - ФК Александрия 11.03.2020, Кубок Украины

Противостояние между командой Динамо (Киев) и командой ФК Александрия (Александрия) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Кубок Украины 2021.

Дата проведения матча: 11.03.2020

Время начала матча: 19:30

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Динамо (Киев) и командой ФК Александрия (Александрия):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу команды Динамо, тогда как команда ФК Александрия осталась с поражением. Столкновение ФК Александрия и Динамо в предыдущем футбольном матче 07.03.2020 закончилось со счетом: 1:3 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Динамо (Киев)

Год основания Динамо (Киев): 1927

Страна: Украина

Тренер: Алексей Михайличенко



Прошедший матч команды Динамо был сыгран против ФК Александрия - 07.03.2020, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021 и закончился победой команды Динамо.

Команда гостей

Название: ФК Александрия (Александрия)

Год основания ФК Александрия (Александрия): 1991

Страна: Украина

Тренер: Владимир Шаран



Предыдущий матч команды ФК Александрия был сыгран против Динамо - 07.03.2020, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021 и закончился победой команды Динамо.

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