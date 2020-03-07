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Динамо - ФК Александрия онлайн трансляция матча

Кубок Украины - 11 марта 2020, 19:30 . Трансляция: UA-Футбол
Рейтинг матча:
Динамо
Киев
0 - 0
До начала
00 : 00 : 00
ФК Александрия
Александрия
Кто победит?
19 Пользователей сделало свой выбор
Динамо
42%
Ничья
21%
ФК Александрия
37%
Личные встречи
Динамо
13
Побед
19
Игр
2
Побед
ФК Александрия
Премьер-лига 2021
07.03.2020 - 17:00 ФК Александрия 1 - 3 Завершен Динамо
Премьер-лига 2021
20.10.2019 - 17:00 Динамо 1 - 0 Завершен ФК Александрия
Премьер-лига 2020
30.05.2019 - 19:30 ФК Александрия 0 - 2 Завершен Динамо
Премьер-лига 2020
04.05.2019 - 17:00 Динамо 1 - 1 Завершен ФК Александрия
Последние матчи - Динамо
Премьер-лига 2021
07.03.2020 - 17:00 ФК Александрия 1 - 3 Завершен Динамо В
Премьер-лига 2021
03.03.2020 - 19:30 Динамо 2 - 0 Завершен Колос В
Премьер-лига 2021
28.02.2020 - 19:00 СК Днепр-1 3 - 1 Завершен Динамо П
Премьер-лига 2021
22.02.2020 - 17:00 Динамо 2 - 1 Завершен Ворскла В
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
15.02.2020 - 16:00 Динамо 0 - 2 Завершен Динамо Тбилиси П
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Последние матчи - ФК Александрия
Премьер-лига 2021
07.03.2020 - 17:00 ФК Александрия 1 - 3 Завершен Динамо П
Премьер-лига 2021
04.03.2020 - 19:30 Карпаты 0 - 4 Завершен ФК Александрия В
Премьер-лига 2021
29.02.2020 - 14:00 ФК Львов 1 - 1 Завершен ФК Александрия Н
Премьер-лига 2021
23.02.2020 - 14:00 ФК Александрия 1 - 2 Завершен Колос П
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
12.02.2020 - 18:30 ФК Александрия 1 - 2 Завершен СК Днепр-1 П
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
19 Пользователей сделало свой выбор
Динамо
42%
Ничья
21%
ФК Александрия
37%
Составы команд
Стартовый состав
  • 1
    Георгий Бущан
    Вратарь
  • 9
    Sol Фран
  • 7
    Беньямин Вербич
    Полузащитник
  • 29
    Виталий Буяльский
    Полузащитник
  • 20
    Александр Караваев
    Нападающий
  • 5
    Сергей Сидорчук
    Полузащитник
  • 6
    Абдул Кадири Мохаммед
  • 16
    Виталий Мыколенко
    Защитник
  • 30
    Артём Шабанов
    Защитник
  • 4
    Попов Д.
  • 94
    Томаш Кендзера
    Защитник
  • 44
    Евгений Банада
    Полузащитник
  • 10
    Максим Третьяков
    Полузащитник
  • 18
    Артём Ситало
    Нападающий
  • 79
    Юрий Панькив
    Вратарь
  • 11
    Денис Мирошниченко
    Защитник
  • 17
    Валерий Лучкевич
    Защитник
  • 90
    Дубра К.
  • 8
    Алексей Довгий
    Полузащитник
  • 27
    Дмитрий Гречишкин
    Полузащитник
  • 13
    Глеб Бухал
    Полузащитник
Запасные игроки
  • 15
    Виктор Цыганков
    Полузащитник
  • 11
    Георгий Цитаишвили
    Полузащитник
  • 70
    Назарий Русин
    Нападающий
  • 99
    Миккел Дуелунд
  • 71
    Денис Бойко
    Вратарь
  • 18
    Александр Андриевский
    Полузащитник
  • 8
    Владимир Шепелев
    Полузащитник
  • 20
    Павел Пашаев
    Защитник
  • 15
    Андрей Запорожан
    Полузащитник
  • 94
    Максим Задерака
    Полузащитник
  • 22
    Василий Грицук
    Полузащитник
  • 31
    Олег Билык
    Вратарь
  • 26
    Антон Шендрик
    Защитник
Тренеры
Трансляция
Запасные: Билык, Безбородько, Запорожан, Пашаев, Грицук, Шендрик, Задерака.
Александрия: Панькив — Банада, Бухал, Дубра, Мирошниченко — Довгий, Гречишкин, Мышенко — Лучкевич, Ситало, Третьяков.
Запасные: Бойко, Шепелев, Цитаишвили, Цыганков, Андриевский, Русин, Дуэлунд.
Динамо: Бущан — Кендзера, Попов, Шабанов, Миколенко — Сидорчук, Кадири — Караваев, Буяльский, Вербич — Соль.
Инфо
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Виталий Романов (Днепр, Украина) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка стадии 1/4 финала Кубок Украины. На поле НСК "Олимпийский" (Киев, Украина) сыграют киевское Динамо и Александрия.
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Последние матчи
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Анонс матча Динамо - ФК Александрия 11.03.2020, Кубок Украины

Противостояние между командой Динамо (Киев) и командой ФК Александрия (Александрия) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Кубок Украины 2021.

Дата проведения матча: 11.03.2020
Время начала матча: 19:30

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Динамо (Киев) и командой ФК Александрия (Александрия):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу команды Динамо, тогда как команда ФК Александрия осталась с поражением. Столкновение ФК Александрия и Динамо в предыдущем футбольном матче 07.03.2020 закончилось со счетом: 1:3 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Динамо - ФК Александрия можно посмотреть 11.03.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Кубок Украины. Текстовую трансляцию матча Динамо - ФК Александрия, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Динамо (Киев)
Год основания Динамо (Киев): 1927
Страна: Украина
Тренер: Алексей Михайличенко

Прошедший матч команды Динамо был сыгран против ФК Александрия - 07.03.2020, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021 и закончился победой команды Динамо.

Команда гостей

Название: ФК Александрия (Александрия)
Год основания ФК Александрия (Александрия): 1991
Страна: Украина
Тренер: Владимир Шаран

Предыдущий матч команды ФК Александрия был сыгран против Динамо - 07.03.2020, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021 и закончился победой команды Динамо.

Следите за результатами матча Динамо - ФК Александрия онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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