Десна - Ворскла онлайн трансляция матча

Анонс матча Десна - Ворскла 12.03.2020, Кубок Украины

Поединок между командой Десна (Чернигов) и командой Ворскла (Полтава) будет проходить в рамках турнира по футболу: Кубок Украины 2021.

Дата проведения матча: 12.03.2020

Время начала матча: 19:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Десна (Чернигов) и командой Ворскла (Полтава):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу команды Десна, тогда как команда Ворскла осталась с поражением. Столкновение Ворскла и Десна в предыдущем футбольном матче 02.11.2019 закончилось с такими результатами: 0:1 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Десна (Чернигов)

Год основания Десна (Чернигов): 1960

Страна: Украина

Тренер: Александр Рябоконь



Предыдущий поединок команды Десна был сыгран против Заря - 07.03.2020, в рамках турнира Премьер-лига 2021 и закончился победой команды Десна.

Команда гостей

Название: Ворскла (Полтава)

Год основания Ворскла (Полтава): 1955

Страна: Украина

Тренер: Юрий Максимов



Предыдущий поединок команды Ворскла был сыгран против Олимпик - 07.03.2020, в рамках турнира Премьер-лига 2021 и закончился победой команды Ворскла.

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