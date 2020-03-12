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Десна - Ворскла онлайн трансляция матча

Кубок Украины - 12 марта 2020, 19:00 . Трансляция: UA-Футбол
Рейтинг матча:
Десна
Чернигов
0 - 0
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26'
Ворскла
Полтава
Ход матча
Кто победит?
30 Пользователей сделало свой выбор
Десна
50%
Ничья
23%
Ворскла
27%
Прогноз на матч
Личные встречи
Десна
3
Побед
9
Игр
3
Побед
Ворскла
Премьер-лига 2021
02.11.2019 - 14:00 Ворскла 0 - 1 Завершен Десна
Премьер-лига 2019/2020
03.08.2019 - 19:30 Десна 2 - 0 Завершен Ворскла
Премьер-лига 2018
21.05.2019 - 17:00 Десна 0 - 1 Завершен Ворскла
Премьер-лига 2018
23.04.2019 - 19:30 Ворскла 3 - 3 Завершен Десна
Последние матчи - Десна
Премьер-лига 2021
07.03.2020 - 14:00 Десна 1 - 0 Завершен Заря В
Премьер-лига 2021
04.03.2020 - 17:00 Олимпик 1 - 2 Завершен Десна В
Премьер-лига 2021
29.02.2020 - 14:00 Десна 4 - 0 Завершен ФК Мариуполь В
Премьер-лига 2021
23.02.2020 - 17:00 Шахтер 1 - 0 Завершен Десна П
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
19.02.2020 - 16:00 Динамо Батуми 1 - 1 Завершен Десна Н
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Последние матчи - Ворскла
Премьер-лига 2021
07.03.2020 - 14:00 Ворскла 1 - 0 Завершен Олимпик В
Премьер-лига 2021
04.03.2020 - 14:00 ФК Мариуполь 3 - 0 Завершен Ворскла П
Премьер-лига 2021
01.03.2020 - 17:00 Ворскла 1 - 0 Завершен Шахтер В
Премьер-лига 2021
22.02.2020 - 17:00 Динамо 2 - 1 Завершен Ворскла П
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
13.02.2020 - 15:15 Термалика 0 - 0 Завершен Ворскла Н
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Новости команд
Кто победит?
30 Пользователей сделало свой выбор
Десна
50%
Ничья
23%
Ворскла
27%
Составы команд
Стартовый состав
  • 44
    Евгений Паст
    Вратарь
  • 26
    Ефим Конопля
  • 5
    Виталий Ермаков
    Защитник
  • 4
    Йоонас Тамм
    Защитник
  • 45
    Денис Фаворов
    Полузащитник
  • 12
    Егор Картушов
    Полузащитник
  • 9
    Леван Арвеладзе
    Полузащитник
  • 17
    Андрей Гитченко
    Защитник
  • 13
    Дмитрий Хлёбас
    Нападающий
Запасные игроки
Тренеры
Трансляция
23'
Деснапровела атаку, но до удара дело не дошло. "Ворскла" отбилась.
21'
"Ворскла" пытается атаковать через фланги, но у гостей ничего не получается. Черниговцы умело действуют в обороне.
19'
Опасный момент
"Десна" атакует! Конопля рвался к мячу, но Ндиайе опередил игрока хозяев.
17'
Д. Фаворов нанес прямой удар со штрафного! Мяч попал в стенку.
15'
Моментов нет. Идет борьба в районе центрального круга.
13'
Офсайд
Кузык отправил мяч в сетку ворот "Ворсклы". Боковой арбитр зафиксировал офсайд. 0:0.
11'
Васин нанес удар издали! Мимо створа.
9'
Опасный момент
Д.Фаворов сместился с левого фланга в центр и пробил в дальний угол! Ризнык на месте!
7'
Кулач нанес удар со средней дистанции! Мимо створа мяч летит.
6'
Ворскла завладела мячом и пытается комбинировать. "Десна" активно прессингует соперника.
3'
"Десна" держит мяч под контролем и пытается развить свою атаку. "Ворскла" отошла за линию мяча.
1'
Свисток
Матч начался!
Главный арбитр встречи - Евгений Арановский.
"Десна", стартовый состав: Паст — Д. Фаворов, Тамм, Гитченко, Конопля — Ермаков, Арвеладзе — Картушов, Тотовицкий, Кузык — Хлебас. Запасные: Литовка, Огиря, Домбровский, Филиппов, Калитвинцев, Старенький, Будковский.
"Ворскла", стартовый состав: Ризнык — Пердута, Чеснаков, Ндиайе, Якубу — Скляр, Пуцлин —Васин, Луизао, Кане — Кулач. Запасные: Ткаченко, Мартыненко, Баенко, Шехич, Кравчук, Ребенок, Степанюк.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет Вам текстовую онлайн-трансляцию матча 1/4 финала Кубка Украины: "Десна" - "Ворскла". Начало поединка - 19:00.
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Последние матчи
Завершен 19:00 - Сегодня "Хеугесунн" 0 Мольде Мольде 0 Завершен 14:45 - Сегодня Замбия Замбия 1 Малави Малави 0 Завершен 02:30 - Сегодня Фламенго Фламенго 0 Барселона Гуаякиль Барселона Гуаякиль 0 Завершен 02:15 - Сегодня Фламенго Фламенго 3 Барселона Гуаякиль Барселона Гуаякиль 0 Завершен 02:15 - Сегодня Сан-Паулу Сан-Паулу 3 ЛДУ Кито ЛДУ Кито 0

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Анонс матча Десна - Ворскла 12.03.2020, Кубок Украины

Поединок между командой Десна (Чернигов) и командой Ворскла (Полтава) будет проходить в рамках турнира по футболу: Кубок Украины 2021.

Дата проведения матча: 12.03.2020
Время начала матча: 19:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Десна (Чернигов) и командой Ворскла (Полтава):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу команды Десна, тогда как команда Ворскла осталась с поражением. Столкновение Ворскла и Десна в предыдущем футбольном матче 02.11.2019 закончилось с такими результатами: 0:1 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Десна - Ворскла можно посмотреть 12.03.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Кубок Украины. Текстовую трансляцию матча Десна - Ворскла, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Десна (Чернигов)
Год основания Десна (Чернигов): 1960
Страна: Украина
Тренер: Александр Рябоконь

Предыдущий поединок команды Десна был сыгран против Заря - 07.03.2020, в рамках турнира Премьер-лига 2021 и закончился победой команды Десна.

Команда гостей

Название: Ворскла (Полтава)
Год основания Ворскла (Полтава): 1955
Страна: Украина
Тренер: Юрий Максимов

Предыдущий поединок команды Ворскла был сыгран против Олимпик - 07.03.2020, в рамках турнира Премьер-лига 2021 и закончился победой команды Ворскла.

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