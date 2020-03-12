Десна - Ворскла онлайн трансляция матча

Поединок между командой Десна (Чернигов) и командой Ворскла (Полтава) будет проходить в рамках турнира по футболу: Кубок Украины 2021.
Дата проведения матча: 12.03.2020
Время начала матча: 19:00
История противостояний между командами Десна (Чернигов) и командой Ворскла (Полтава):
Прошедший матч между командами закончился победой в пользу команды Десна, тогда как команда Ворскла осталась с поражением. Столкновение Ворскла и Десна в предыдущем футбольном матче 02.11.2019 закончилось с такими результатами: 0:1 в пользу гостей.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Десна (Чернигов)
Год основания Десна (Чернигов): 1960
Страна: Украина
Тренер: Александр Рябоконь
Предыдущий поединок команды Десна был сыгран против Заря - 07.03.2020, в рамках турнира Премьер-лига 2021 и закончился победой команды Десна.
Название: Ворскла (Полтава)
Год основания Ворскла (Полтава): 1955
Страна: Украина
Тренер: Юрий Максимов
Предыдущий поединок команды Ворскла был сыгран против Олимпик - 07.03.2020, в рамках турнира Премьер-лига 2021 и закончился победой команды Ворскла.
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