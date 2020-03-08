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ФК Львов - Карпаты онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 14 марта 2020, 14:00 . Трансляция: Футбол 2
Рейтинг матча:
ФК Львов
Львов
1 - 1
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99'
Карпаты
Львов
Ход матча
3' Александру Бойкиук 30' Тим Халл
Кто победит?
25 Пользователей сделало свой выбор
ФК Львов
48%
Ничья
16%
Карпаты
36%
Личные встречи
ФК Львов
1
Побед
4
Игр
0
Побед
Карпаты
Премьер-лига 2021
08.03.2020 - 14:00 ФК Львов 0 - 0 Завершен Карпаты
Премьер-лига 2021
19.10.2019 - 14:00 Карпаты 0 - 0 Завершен ФК Львов
Премьер-лига 2018
03.03.2019 - 17:00 Карпаты 0 - 1 Завершен ФК Львов
Премьер-лига 2018/2019
22.09.2018 - 17:00 ФК Львов 1 - 1 Завершен Карпаты
Последние матчи - ФК Львов
Премьер-лига 2021
08.03.2020 - 14:00 ФК Львов 0 - 0 Завершен Карпаты Н
Премьер-лига 2021
04.03.2020 - 17:00 Заря 2 - 0 Завершен ФК Львов П
Премьер-лига 2021
29.02.2020 - 14:00 ФК Львов 1 - 1 Завершен ФК Александрия Н
Премьер-лига 2021
23.02.2020 - 19:30 Олимпик 0 - 1 Завершен ФК Львов В
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
11.02.2020 - 14:00 ФК Львов 1 - 1 Завершен Лори(Stat) Н
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Последние матчи - Карпаты
Премьер-лига 2021
08.03.2020 - 14:00 ФК Львов 0 - 0 Завершен Карпаты Н
Премьер-лига 2021
04.03.2020 - 19:30 Карпаты 0 - 4 Завершен ФК Александрия П
Премьер-лига 2021
29.02.2020 - 17:00 Колос 2 - 1 Завершен Карпаты П
Премьер-лига 2021
23.02.2020 - 14:00 Карпаты 1 - 1 Завершен СК Днепр-1 Н
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
14.02.2020 - 16:00 Карпаты 2 - 2 Завершен Динамо Н
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Новости команд
Кто победит?
25 Пользователей сделало свой выбор
ФК Львов
48%
Ничья
16%
Карпаты
36%
Главные события
30'
Тим Халл
3'
Александру Бойкиук
Составы команд
Стартовый состав
  • 23
    Богдан Сарнавский
    Вратарь
  • 5
    Владислав Приймак
    Защитник
  • 33
    Сергей Борзенко
    Защитник
  • 96
    Рафаэль Сабино
    Полузащитник
  • 10
    Алваро Таварес
  • 66
    Маркос Мартинс дос Анжос
  • 34
    Тим Халл
    30
  • 30
    Андро Гиоргадзе
    Защитник
  • 29
    Егор Назарина
    Полузащитник
  • 7
    Дмитрий Клец
    Полузащитник
  • 17
    Александру Бойкиук
    3
Запасные игроки
Тренеры
Трансляция
90'
Инфо
Следующий тройной свисток арбитра прозвучит, по меньшей мере, через четыре минуты.
90'
Желтая карточка
Санжар получил желтую за эмоции.
89'
Желтая карточка
Желтая для Приймака за грубый фол против Назарины на левом фланге обороны.
88'
Незабитый пенальти
ТАТАРКОВ НЕ ПЕРЕИГРАЛ КУДРИКА УДАРОМ В ЛЕВЫЙ НИЖНИЙ!
87'
Вторая желтая
ПЕНАЛЬТИ! ПАСИЧ СБИЛ АЛВАРО НА ЛЕВОМ ФЛАНГЕ ШТРАФНОЙ! Вторая желтая для него!
86'
Незабитый пенальти
САРНАВСКИЙ ПОТАЩИЛ ПЕНАЛЬТИ! НАЗАРИНА ПРОБИЛ В ЛЕВЫЙ НИЖНИЙ!
85'
Желтая карточка
ПЕНАЛЬТИ! Притулу сбил Сабино во время передачи с левого фланга! Желтая.
83'
Желтая карточка
Желтую получил Пасич за фол в правом полуфланге своей половины поля против Сабино.
82'
Замена
Яковелли уступил место на поле Велвесу.
80'
Братков перехватил прострел Притулы со входа в левую половину штрафной.
78'
Опасный момент
Приймак пробил головой рядом с левой штангой после подачи углового с правого фланга!
76'
Слишком жесткий отбор мяча у Притулы продемонстрировал Богунов.
74'
Замена
Мартинс был заменен на Притулу.
73'
Вновь Мартинс на газоне.
72'
Опасный момент
Кудрик намертво забрал мяч в руки после неплохого удара Ныча со входа в левый фланг штрафной!
71'
Замена
Вместо Сыча на поле вышел Деда.
70'
Уголовой
Татарков не смог точно подать с углового на правом фланге.
68'
Опасный момент
Сабино пробил над перекладиной с левого фланга!
66'
Татаркова сбил Сыч фолом на левом фланге атаки команды Меликяна.
64'
Опасный момент
Рядом с правой штангой пролетел мяч после удара Пасича на исполнение из левой половины штрафной!
63'
Замена
Ныч заменил Ренана.
61'
Замена
Богунов вышел на поле вместо Бопесу.
60'
Равновесие по владению мячом установилось в данные минуты.
58'
Опасный момент
Над воротами прошел мяч после опасного удара Алваро метров с 25-и до цели!
56'
Прямиком в ноги Танчику въехал Сабино на правом фланге атаки соперников.
54'
Опасный момент
С рикошетом от газона пробил Бойчук головой из центра чужой штрафной!
51'
Желтая карточка
Желтая для Яковелли за снятую футболку.
50'
Гоооол!!!
ГОЛ! Гиоргадзе дважды ошибся в одной атаке соперников через левый фланг, после чего Яковелли ударом головой от левого угла вратарской закинул мяч за голову Кудрику!
49'
Желтая карточка
Клец грубо сыграл против Сабино в центре поля. Желтая.
47'
Опасный момент
Кудрк парировал удар Алваро со штрафного по левую штангу, который, как кажется, не отправлял мяч в створ.
46'
Рукой подыграл себе Назарина у правого угла штрафной своей команды.
Свисток
Второй тайм начался!
Свисток
Перерыв. 0:1 в нашем матче по итогам первой половины.
44'
Нарушил правила Алваро у границ чужой штрафной.
43'
Рывок Татаркова по правому флангу был заблокирован.
41'
Зажевали в центре поля Пасича опорники соперников.
39'
Клец совершил очередной фол в центре поля.
37'
Столкновение Мартинса и Ренана завершилось повреждением для игрока Карпат.
34'
Сабино заблокировал попытку удара с дальней дистанции от Пасича.
32'
Неподготовленный дальний удар Клеца отправил мяч в сторону от правой штанги.
31'
Опасный момент
Удар Яковелли метров с десяти до ворот отправил мяч выше цели!
30'
Желтая карточка
Халл решил отбросить мяч после фола против Ренана практически в центре поля.
27'
Инфо
Как показал повтор, это Братков неудачно подставил ногу под прострел соперника.
27'
Гоооол!!!
ГОЛ! Танчик запустил в правую половину штрафной мяч на Мартинса, тот прострелил во вратарскую, где удачно подставил ногу Бойчук!
24'
Бопесу заблокировал подачу с правого фланга от Мартинса.
22'
Фол со стороны Клеца на левом фланге атаки Карпат.
20'
Ренан ошибся при исполнении простой передачи на левый фланг для Алваро.
18'
Опасный момент
БОЙЧУК! ШТАНГА! Дальний удар от форварда принял на себя правый каркас ворот!
16'
Слишком перемудрили игроки ФК Львов вовремя попытки закружиться в пасе у чужой штрафной.
14'
Опасный момент
Сарнавский потерял ворота во время дальнего удара Сыча! Панический сейв в прыжке выстрела, который не шел в створ!
14'
Кудрик вовремя вышел из ворот во время не самого удачного приема заброса от Алваро на левом фланге штрафной.
12'
Уголовой
Защитники гостей выиграл воздух во время подачи углового с левого фланга.
11'
Яковелли в борьбе с защитником во время подачи с левого фланга был отправлен на газон. Арбитр молчит.
9'
И еще один навес от Танчика. С правого фланга. Бойчук замкнул его неточным ударом головой.
8'
Перехвачен был заброс от Танчика в направлении Бойчука.
7'
Лях был сбит с ног фолом в центре поля.
5'
Угловой на левом фланге для ФК Львов завершился выносом от защитников.
4'
Опасный момент
РЕНАН! Алваро вывел его на ударную позицию у правого угла вратарской, после чего форвард пробил в сетку с внешней стороны!
3'
Желтая карточка
Желтая для Бойчука за отмашку в центре поля.
2'
Ренан нарушил правила у чужой штрафной против Гиоргадзе.
2'
Бопесу вынес мяч из штрафной после подачи с левого фланга.
1'
Штрафной привез в сторону ворот своей команды Сабино фолом в центре поля.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Каниболоцкий, Веремеенко, Козак, Лейоус, Притула, Деда.
Карпаты: Кудрик — Мартинс, Гиоргадзе, Халл, Лях — Назарина, Сыч — Танчик, Клец, Пасич — Бойчук.
Запасные: Пеньков, Кравчук, Клименчук, Шина, Ныч, Богунов, Велвес.
ФК Львов: Сарнавский — Гончар, Борзенко, Братков, Бопесу — Приймак, Сабино — Татарков, Алваро — Яковелли, Ренан.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Дмитрий Кутаков (Киевская обл., Украина) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка двадцать третьего тура Украинской Премьер-лиги. На поле стадиона "Украина" (Львов, Украина) сыграют ФК Львов и львовские Карпаты.
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Анонс матча ФК Львов - Карпаты 14.03.2020, Премьер-лига

Поединок между командой ФК Львов (Львов) и командой Карпаты (Львов) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2021.

Дата проведения матча: 14.03.2020
Время начала матча: 14:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами ФК Львов (Львов) и командой Карпаты (Львов):

Прошедший поединок между командами закончился ничьей. Столкновение ФК Львов и Карпаты в предыдущем футбольном матче 08.03.2020 закончилось с такими результатами: 0:0 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча ФК Львов - Карпаты можно посмотреть 14.03.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча ФК Львов - Карпаты, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: ФК Львов (Львов)
Год основания ФК Львов (Львов): 2006
Страна: Украина
Тренер: Егише Меликян

Предыдущий матч команды ФК Львов был сыгран против Карпаты - 08.03.2020, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Карпаты (Львов)
Год основания Карпаты (Львов): 1963
Страна: Украина
Тренер: Роман Санжар

Прошедший поединок команды Карпаты был сыгран против ФК Львов - 08.03.2020, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча ФК Львов - Карпаты онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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