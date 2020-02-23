ФК Александрия - Колос онлайн трансляция матча

Противостояние между командой ФК Александрия (Александрия) и командой Колос (Ковалевка) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2021.
Дата проведения матча: 14.03.2020
Время начала матча: 17:00
История противостояний между клубами ФК Александрия (Александрия) и командой Колос (Ковалевка):
Прошедший матч между командами закончился победой в пользу команды Колос, тогда как команда ФК Александрия осталась с поражением. Столкновение ФК Александрия и Колос в предыдущем футбольном матче 23.02.2020 закончилось со следующими результатом: 1:2 в пользу гостей.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: ФК Александрия (Александрия)
Год основания ФК Александрия (Александрия): 1991
Страна: Украина
Тренер: Владимир Шаран
Предыдущий матч команды ФК Александрия был сыгран против Динамо - 11.03.2020, в рамках чемпионата Кубок Украины 2021 и закончился победой команды Динамо.
Название: Колос (Ковалевка)
Год основания Колос (Ковалевка): 2012
Страна: Украина
Тренер: Руслан Костышин
Предыдущий поединок команды Колос был сыгран против Шахтер - 08.03.2020, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021 и закончился победой команды Шахтер.
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