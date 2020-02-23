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ФК Александрия - Колос онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 14 марта 2020, 17:00 . Трансляция: Футбол 2
Рейтинг матча:
ФК Александрия
Александрия
3 - 1
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74'
Колос
Ковалевка
Ход матча
35' Александр Бондаренко
54' Василий Грицук
Кто победит?
25 Пользователей сделало свой выбор
ФК Александрия
44%
Ничья
16%
Колос
40%
Личные встречи
ФК Александрия
0
Побед
2
Игр
1
Побед
Колос
Премьер-лига 2021
23.02.2020 - 14:00 ФК Александрия 1 - 2 Завершен Колос
Премьер-лига 2019/2020
22.09.2019 - 19:30 Колос 1 - 1 Завершен ФК Александрия
Последние матчи - ФК Александрия
Кубок Украины 2021
11.03.2020 - 19:30 Динамо 1 - 0 Завершен ФК Александрия П
Премьер-лига 2021
07.03.2020 - 17:00 ФК Александрия 1 - 3 Завершен Динамо П
Премьер-лига 2021
04.03.2020 - 19:30 Карпаты 0 - 4 Завершен ФК Александрия В
Премьер-лига 2021
29.02.2020 - 14:00 ФК Львов 1 - 1 Завершен ФК Александрия Н
Премьер-лига 2021
23.02.2020 - 14:00 ФК Александрия 1 - 2 Завершен Колос П
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Последние матчи - Колос
Премьер-лига 2021
08.03.2020 - 17:00 Колос 3 - 4 Завершен Шахтер П
Премьер-лига 2021
03.03.2020 - 19:30 Динамо 2 - 0 Завершен Колос П
Премьер-лига 2021
29.02.2020 - 17:00 Колос 2 - 1 Завершен Карпаты В
Премьер-лига 2021
23.02.2020 - 14:00 ФК Александрия 1 - 2 Завершен Колос В
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
15.02.2020 - 10:00 Подбескидзе 0 - 0 Завершен Колос Н
Показать больше
Кто победит?
25 Пользователей сделало свой выбор
ФК Александрия
44%
Ничья
16%
Колос
40%
Главные события
ГООЛ! Василий Грицук
54'
ГООЛ! Дмитрий Гречишкин
45+1'
35'
Александр Бондаренко
Составы команд
Стартовый состав
  • 31
    Олег Билык
    Вратарь
  • 9
    Bezborodko Денис
  • 17
    Валерий Лучкевич
    Защитник
  • 22
    Василий Грицук
    Полузащитник
    54
  • 27
    Дмитрий Гречишкин
    Полузащитник
    45+1
  • 15
    Андрей Запорожан
    Полузащитник
  • 90
    Дубра К.
  • 4
    Владислав Бабогло
    Защитник
  • 20
    Павел Пашаев
    Защитник
  • 1
    Антон Яшков
    Вратарь
  • 6
    Максим Максименко
    Защитник
  • 67
    Вадим Парамонов
    Защитник
  • 15
    Александр Черноморец
    Защитник
  • 10
    Евгений Морозко
    Нападающий
  • 17
    Александр Бондаренко
    Нападающий
    35
Запасные игроки
  • 11
    Денис Мирошниченко
    Защитник
  • 26
    Антон Шендрик
    Защитник
  • 6
    Кирилл Ковалец
    Полузащитник
  • 79
    Юрий Панькив
    Вратарь
  • 94
    Максим Задерака
    Полузащитник
  • 8
    Артём Ситало
    Нападающий
  • 69
    Олег Ильин
    Полузащитник
  • 13
    Виталий Гавриш
    Полузащитник
  • 7
    Владимир Лысенко
    Нападающий
Тренеры
Трансляция
68'
Вантух навесил на дальнюю штангу. Никто из партнеров не смог принять эту подачу.
65'
Замена
Замена у "Колоса". Лысенко сменил Бондаренко.
64'
Гоооол!!!
ГОООООЛ! Ковалец принял шикарную передачу от Грицука и отправил мяч в сетку! 3:1!
62'
Лучкевич получает помощь медиков. Пауза в игре.
61'
Желтая карточка
Бабогло получил желтую по совокупности фолов.
61'
Инфо
Владение мячом - 53%/47% в пользу "Колоса".
58'
Замена
Замена у "Колоса". Морозко уступил свое место на поле Ильину.
56'
Опасный момент
Момент! Безбородько принял передачу пяткой от партнера и пробил с 3-х метров! Яшков! Кипер гостей спас свою команду! Сейв!
55'
Замена
Замена у "Колоса". Кожушко сменил Сорокина.
54'
Гоооол!!!
ГОООООЛ Грицук пробил в правую "девятку"! Без шансов для Яшкова! 2:1!
53'
Желтая карточка
Максименко получил желтую карточку за фол в свое штрафной. Арбитр указал на "точку". Пенальти
52'
Опасный момент
Ковалец пробил издали! Мяч летит на трибуны.
50'
"Колос" держит мяч под контролем. "Александрия" ждет момента для контратаки.
48'
Опасный момент
Дальний удар от Безбородько! Мимо створа.
46'
Замена
Двойная замена у "Александрии". Задерака сменил Мишенко. Ковалец сменил Запорожана.
46'
Свисток
Второй тайм начался!
45+1'
Свисток
Перерыв.
45+1'
Гоооол!!!
ГОООООЛ! Гречишкин принял мяч от Пашаева и здоров пробил с линии штрафной! 1:1!
45'
Желтая карточка
Сорокин получил желтую за фол против Гречишкина.
44'
Вильхамссон пробил в ближний угол! Билык отбил мяч за лицевую. Угловой.
42'
Опасный момент
Мишенко пробил с близкой дистанции! Парамонов вынес мяч подальше от владений Яшкова.
40'
Морозко навесил на Вильхамссона! Удар! Мяч летит мимо створа.
38'
"Александрия" пытается создать моменты у ворот гостей, но у хозяев ничего не получается. "Колос" грамотно действует в обороне.
35'
Гоооол!!!
ГОООООЛ! Сорокин принял передачу от Бондаренко, прошел Бабогло и пробил мимо Билыка! 0:1!
34'
Опасный момент
Ефремов навесил с правого фланга. Бондаренко пробил головой! Мимо дальнего угла мяч летит.
31'
Опасный момент
Вильхамссон пробил головой с 7-ми метров после подачи партнера с правого фланга. Билык на месте!
29'
Защитники гостей перепасовываются между собой и выбирают направление атаки. Хозяева ждут ошибки соперника
27'
Моментов нет. "Колос" контролирует мяч.
24'
Желтая карточка
Вильхамссон получил желтую за фол против Гречишкина.
21'
Максименко сфолил против Безбородько. Свободный для хозяев.
19'
Лучкевич не смог принять подачу Запорожана. Черноморец перехватил скидку соперника.
17'
Опасный момент
Классный удар от Грицука! Яшков отбил перед собой! На добивании никого!
16'
Богданов нанес прямой удар со штрафного. Мяч попал в стенку.
15'
Пашаев нарушил правила против Вильхамссона. Штрафной для "Колоса".
13'
Инфо
Владение мячом - 57%/43% в пользу "Колоса".
11'
"Александрия" держит мяч под контролем, но до ударов в створ дело не доходит. "Колос" активно прессингует хозяев.
9'
Черноморец исполнил навес в обострение! Мяч не дошел до адресата.
7'
Богданов неплохо пробил со штрафного! Билык внимателен в эпизоде!
6'
Желтая карточка
Безбородько получил желтую за фол проти Вильхамссона.
5'
Вильхамссон приложился к мячу! Мимо створа летит сфера.
3'
Желтая карточка
Ориховский получил желтую карточку за грубую игру.
2'
Идет борьба в центре поля. Моментов не наблюдается.
1'
Свисток
Матч начался!
Главный арбитр встречи - Игорь Пасхал.
"Александрия", стартовый состав: Билык - Пашаев, Дубра, Бабогло, Вантух - Гречишкин, Запорожан, Грицук - Лучкевич, Безбородько, Мишенко. Запасные: Панькив, Гордиенко, Ковалец, Мирошниченко, Ситало, Шендрик, Задерака.
"Колос", стартовый состав: Яшков - Ефремов, Максименко, Парамонов, Черноморец - Богданов, Ориховский - Сорокин, Морозко, Вильхамссон - Бондаренко. Запасные: Кучеренко, Емец, Ильин, Петров, Гавриш, Кожушко, Лысенко.
Добрый день, дорогие друзья! UA-Футбол представляет Вам текстовую онлайн-трансляцию матча 23-го тура УПЛ: "Александрия" - "Колос". Начало поединка - 17:00.
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Анонс матча ФК Александрия - Колос 14.03.2020, Премьер-лига

Противостояние между командой ФК Александрия (Александрия) и командой Колос (Ковалевка) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2021.

Дата проведения матча: 14.03.2020
Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами ФК Александрия (Александрия) и командой Колос (Ковалевка):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу команды Колос, тогда как команда ФК Александрия осталась с поражением. Столкновение ФК Александрия и Колос в предыдущем футбольном матче 23.02.2020 закончилось со следующими результатом: 1:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча ФК Александрия - Колос можно посмотреть 14.03.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча ФК Александрия - Колос, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: ФК Александрия (Александрия)
Год основания ФК Александрия (Александрия): 1991
Страна: Украина
Тренер: Владимир Шаран

Предыдущий матч команды ФК Александрия был сыгран против Динамо - 11.03.2020, в рамках чемпионата Кубок Украины 2021 и закончился победой команды Динамо.

Команда гостей

Название: Колос (Ковалевка)
Год основания Колос (Ковалевка): 2012
Страна: Украина
Тренер: Руслан Костышин

Предыдущий поединок команды Колос был сыгран против Шахтер - 08.03.2020, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021 и закончился победой команды Шахтер.

Следите за результатами матча ФК Александрия - Колос онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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