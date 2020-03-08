СК Днепр-1 - ФК Мариуполь онлайн трансляция матча

Поединок между командой СК Днепр-1 (Днепр) и командой ФК Мариуполь (Мариуполь) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2021.
Дата проведения матча: 14.03.2020
Время начала матча: 17:00
История противостояний между СК Днепр-1 (Днепр) и командой ФК Мариуполь (Мариуполь):
Прошедший матч между командами закончился победой в пользу СК Днепр-1, тогда как команда ФК Мариуполь осталась с поражением. Столкновение СК Днепр-1 и ФК Мариуполь в предыдущем футбольном матче 08.03.2020 закончилось с такими результатами: 3:0 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: СК Днепр-1 (Днепр)
Год основания СК Днепр-1 (Днепр): 2017
Страна: Украина
Тренер: Дмитрий Михайленко
Предыдущий матч команды СК Днепр-1 был сыгран против ФК Мариуполь - 08.03.2020, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021 и закончился победой команды СК Днепр-1.
Название: ФК Мариуполь (Мариуполь)
Год основания ФК Мариуполь (Мариуполь): 1960
Страна: Украина
Тренер: Александр Бабич
Прошедший матч команды ФК Мариуполь был сыгран против Альянс - 11.03.2020, в рамках чемпионата Кубок Украины 2021 и закончился победой команды ФК Мариуполь.
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