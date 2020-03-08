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СК Днепр-1 - ФК Мариуполь онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 14 марта 2020, 17:00 . Трансляция: УНИАН ТВ
Рейтинг матча:
СК Днепр-1
Днепр
1 - 0
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74'
ФК Мариуполь
Мариуполь
Ход матча
27' Джойским Дава
67' Дмитрий Коркишко 67' Игорь Тищенко 70' Алексей Чичиков 72' Кулаков А.
Кто победит?
13 Пользователей сделало свой выбор
СК Днепр-1
62%
Ничья
31%
ФК Мариуполь
8%
Личные встречи
СК Днепр-1
1
Побед
2
Игр
1
Побед
ФК Мариуполь
Премьер-лига 2021
08.03.2020 - 17:00 СК Днепр-1 3 - 0 Завершен ФК Мариуполь
Премьер-лига 2021
20.10.2019 - 14:00 ФК Мариуполь 1 - 0 Завершен СК Днепр-1
Последние матчи - СК Днепр-1
Премьер-лига 2021
08.03.2020 - 17:00 СК Днепр-1 3 - 0 Завершен ФК Мариуполь В
Премьер-лига 2021
04.03.2020 - 19:00 Шахтер 4 - 1 Завершен СК Днепр-1 П
Премьер-лига 2021
28.02.2020 - 19:00 СК Днепр-1 3 - 1 Завершен Динамо В
Премьер-лига 2021
23.02.2020 - 14:00 Карпаты 1 - 1 Завершен СК Днепр-1 Н
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
16.02.2020 - 16:30 СК Днепр-1 2 - 1 Завершен Динамо Батуми В
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Последние матчи - ФК Мариуполь
Кубок Украины 2021
11.03.2020 - 18:00 Альянс 2 - 4 Завершен ФК Мариуполь В
Премьер-лига 2021
08.03.2020 - 17:00 СК Днепр-1 3 - 0 Завершен ФК Мариуполь П
Премьер-лига 2021
04.03.2020 - 14:00 ФК Мариуполь 3 - 0 Завершен Ворскла В
Премьер-лига 2021
29.02.2020 - 14:00 Десна 4 - 0 Завершен ФК Мариуполь П
Премьер-лига 2021
22.02.2020 - 14:00 ФК Мариуполь 1 - 2 Завершен Заря П
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
13 Пользователей сделало свой выбор
СК Днепр-1
62%
Ничья
31%
ФК Мариуполь
8%
Главные события
27'
Джойским Дава
Составы команд
Стартовый состав
  • 0
    Андрей Клищук
    Вратарь
  • 0
    Сергей Логинов
    Полузащитник
  • 0
    Максим Лопыренок
    Защитник
  • 0
    Владимир Полевой
    Полузащитник
  • 0
    Александр Назаренко
    Полузащитник
  • 0
    Евгений Гальчук
    Вратарь
  • 0
    Руслан Фомин
    Нападающий
  • 0
    Дмитрий Топалов
    Полузащитник
  • 0
    Максим Чех
  • 0
    Валерий Федорчук
  • 0
    Вячеслав Чурко
    Полузащитник
  • 0
    Назарий Муравский
  • 0
    Игорь Кирюханцев
    Защитник
  • 0
    Виктор Корниенко
  • 0
    Джойским Дава
    Защитник
    27
  • 0
    Алексей Быков
    Защитник
Запасные игроки
  • 0
    Дмитрий Коркишко
    Полузащитник
    67
  • 0
    Алексей Чичиков
    Полузащитник
    70
  • 0
    Игорь Тищенко
    Полузащитник
    67
  • 0
    Кулаков А.
    72
Тренеры
Трансляция
72'
Замена
Кулаков (ФК Мариуполь) заменил Чурко
70'
Замена
Алексей Чичиков (СК Днепр-1) вышел на замену вместо Булецы
69'
Ди Франко пробил над воротами - хотел сыграть тонко, но перемудрил
67'
Замена
Дмитрий Коркишко (СК Днепр-1) вышел на замену, Назаренко ушел отдыхать. У гостей вышел Тищенко вместо Чеха
65'
Гоооол!!!
Хобленко с точки переиграл Гальчука, голкипер хоть и угадал угол, но не достал мяч - 1:0 СК Днепр-1 выходит вперед.
63'
Опасный момент
Снова Монзуль смотрит видео повтор, долго думает над решением и увидела игру рукой Фомина в своей штрафной - пенальти
61'
Снова в центр поля переместилась игра, рваный темп встречи
59'
Уголовой
Булеца продолжает навешивать в штрафную, выбили мяч защитники, затем с углового последовал верховой пас и Адамюк головой пробил выше ворот
56'
Федорчук срезал мяч головой, но сложный получился мяч, над перекладиной он улетел
55'
Адамюк врезал Корниенко, игроку оказывают мед помощь
53'
Желтая карточка
Хобленко получает горчичник за грубую игру против Чеха
52'
Днепряне перевели игру в центр поля, много борьбы и силовых столкновений
50'
Мариуполь, как и в начале первого тайма, владеет мячом
48'
Сразу включили скорости команды и после перерыва обменялись атаками, и продолжают взвинчивать темп
47'
Уголовой
Булеца навесил в штрафную, верховой мяч выиграли мариупольцы
45'
Чурко с острого угла пробил в руки Клищуку
Свисток
Второй тайм начался
Свисток
Перерыв
45'
Навес в штрафную Днепра, защитники выбивают мяч, много подобных безадресных передач у мариупольцев
43'
Чурко пробил очень неудачно, намного выше, впрочем, сама позиция была неудобная
41'
Много лишних поперечных передач у азовчан
39'
Упал темп встречи, Мариуполь больше контролирует мяч в середине поля
37'
Полевой получил устное предупреждение от Монзуль, что-то странное на поле - треть игры прошла, а Монзуль еще никого не удалила
34'
Корниенко пробил в дальний угол, совсем рядом со штангой пролетел мяч
32'
Офсайд
Вне игры у Хобленко
30'
Опасный момент
Кирюханцев пробил из центральной зоны, очень неплохо, хотя и чуть выше улетел мяч
28'
Опасный момент
Уууух, какой классный удар Булецы со штрафного, мяч попал в штангу, в Гальчука, прокатился по линии, но в ворота так и не попал
27'
Желтая карточка
Джойским Дава (ФК Мариуполь) сбил Хобленко, сорвал атаку - первая в игре желтая карточка
25'
Много брака у подопечных Бабича, на ровном месте теряют мяч гости
23'
Смелее выглядят днепряне, много атакуют и часто пробивают по воротам, вот только точности ударам не хватает
20'
Вакулко пробил неточно, поспешил хавбек
19'
Уголовой
Логинову не позволили пробить после еще одного навеса в штрафную мариупольцев
17'
Уголовой
Навес во вратарскую гостей, защитники далеко выносят мяч
16'
Назаренко издали пробил на силу - очень неточно
15'
Лопыренок столкнулся с Фоминым, форварду Мариуполя оказывают мед помощь, на его лице кровь, разбита бровь
14'
Хороший прострел на Чурко в штрафную, там защитники успели в последний момент заблокировать мяч
12'
Днепр больше контролирует мяч и нацелен на ворота мариупольцев, не хватает только скоростей и последнего точного паса
10'
Топалов простреливал на Фомина в штрафную, но без особых проблем Клищук забрал этот мяч
7'
Хобленко врывался в штрафную азовчан, но далеко отпустил мяч и атака на этом захлебнулась
5'
Днепр готовит атаку левым флангом, без скорости, позиционное, затянутое наступление
3'
Офсайд
Гости в офсайде - активнее выглядят на старте мариупольцы
Свисток
Матч начался
Мариуполь: 1. Гальчук, 2. Быков Ал., 5. Дава, 29. Кирюханцев, 37. Муравский, 11. Чурко, 25. Федорчук, 71. Чех М., 75. Корниенко В., 7. Топалов, 86. Фомин
Запасные: 33. Поспелов, 44. Сагуткин, 8. Полегенько, 19. Тищенко И., 20. Кащук, 77. Кулаков А., 90. Библык
Днепр-1: 31. Клищук, 3. Адамюк, 15. Логинов, 71. Лопыренок, 8. Полевой, 10. Булеца, 20. Ди Франко, 29. Назаренко Ал-р, 44. Батагов, 69. Вакулко, 9. Хобленко
Запасные: 33. Юрчук, 30. Гуйе П., 11. Шаповал В., 18. Снижко, 7. Коркишко, 77. Чичиков, 89. Супряга
Здравствуйте, дорогие друзья, Вашему вниманию предлагается текстовая онлайн трансляция матча СК Днепр-1 - ФК Мариуполь.
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Анонс матча СК Днепр-1 - ФК Мариуполь 14.03.2020, Премьер-лига

Поединок между командой СК Днепр-1 (Днепр) и командой ФК Мариуполь (Мариуполь) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2021.

Дата проведения матча: 14.03.2020
Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между СК Днепр-1 (Днепр) и командой ФК Мариуполь (Мариуполь):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу СК Днепр-1, тогда как команда ФК Мариуполь осталась с поражением. Столкновение СК Днепр-1 и ФК Мариуполь в предыдущем футбольном матче 08.03.2020 закончилось с такими результатами: 3:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча СК Днепр-1 - ФК Мариуполь можно посмотреть 14.03.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча СК Днепр-1 - ФК Мариуполь, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: СК Днепр-1 (Днепр)
Год основания СК Днепр-1 (Днепр): 2017
Страна: Украина
Тренер: Дмитрий Михайленко

Предыдущий матч команды СК Днепр-1 был сыгран против ФК Мариуполь - 08.03.2020, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021 и закончился победой команды СК Днепр-1.

Команда гостей

Название: ФК Мариуполь (Мариуполь)
Год основания ФК Мариуполь (Мариуполь): 1960
Страна: Украина
Тренер: Александр Бабич

Прошедший матч команды ФК Мариуполь был сыгран против Альянс - 11.03.2020, в рамках чемпионата Кубок Украины 2021 и закончился победой команды ФК Мариуполь.

Следите за результатами матча СК Днепр-1 - ФК Мариуполь онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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