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Олимпик - Ворскла онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 15 марта 2020, 19:30 . Трансляция: Футбол 1
Рейтинг матча:
Олимпик
Донецк
1 - 0
Обновить
30'
Ворскла
Полтава
Ход матча
9' Нажиб Якубу 22' Артём Кичак
Кто победит?
23 Пользователей сделало свой выбор
Олимпик
26%
Ничья
22%
Ворскла
52%
Прогноз на матч
Личные встречи
Олимпик
5
Побед
17
Игр
6
Побед
Ворскла
Премьер-лига 2021
07.03.2020 - 14:00 Ворскла 1 - 0 Завершен Олимпик
Премьер-лига 2021
20.10.2019 - 19:30 Олимпик 2 - 0 Завершен Ворскла
Премьер-лига 2018/2019
29.05.2019 - 17:00 Ворскла 2 - 2 Завершен Олимпик
Премьер-лига 2020
05.05.2019 - 14:00 Олимпик 1 - 1 Завершен Ворскла
Последние матчи - Олимпик
Премьер-лига 2021
07.03.2020 - 14:00 Ворскла 1 - 0 Завершен Олимпик П
Премьер-лига 2021
04.03.2020 - 17:00 Олимпик 1 - 2 Завершен Десна П
Премьер-лига 2021
01.03.2020 - 14:00 Заря 1 - 0 Завершен Олимпик П
Премьер-лига 2021
23.02.2020 - 19:30 Олимпик 0 - 1 Завершен ФК Львов П
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
14.02.2020 - 13:00 Олимпик 2 - 0 Завершен Кайсар (Каз)(Stat) В
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Последние матчи - Ворскла
Кубок Украины 2021
12.03.2020 - 19:00 Десна 0 - 1 Завершен Ворскла В
Премьер-лига 2021
07.03.2020 - 14:00 Ворскла 1 - 0 Завершен Олимпик В
Премьер-лига 2021
04.03.2020 - 14:00 ФК Мариуполь 3 - 0 Завершен Ворскла П
Премьер-лига 2021
01.03.2020 - 17:00 Ворскла 1 - 0 Завершен Шахтер В
Премьер-лига 2021
22.02.2020 - 17:00 Динамо 2 - 1 Завершен Ворскла П
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Новости команд
Шестаков: Ворскла – хорошая, сыгранная команда 09.04.2016 в 11:04 Шестаков: Ворскла – хорошая, сыгранная команда Хавбек донецкого "Олимпика" Сергей Шестаков - о предстоящей встрече с "Ворсклой"
Поступаленко: Я нужен Олимпику, постоянно играю, и мне все нравится 09.04.2016 в 09:15 Поступаленко: Я нужен Олимпику, постоянно играю, и мне все нравится Полузащитник "Олимпика" Антон Поступаленко - о предстоящем матче с "Ворсклой"
Игорь Когут: Веселый матч с Ворсклой. Если бы еще некоторые личности не мешали играть 17.08.2019 в 22:55 Игорь Когут: Веселый матч с Ворсклой. Если бы еще некоторые личности не мешали играть Полузащитник днепрян поделился впечатлениями от ничьи в матче 4-го тура УПЛ
Десна – Ворскла 2:0. Чудеса реализации 03.08.2019 в 21:23 Десна – Ворскла 2:0. Чудеса реализации В Чернигове было жарко
Кто победит?
23 Пользователей сделало свой выбор
Олимпик
26%
Ничья
22%
Ворскла
52%
Главные события
Артём Кичак
22'
9'
Нажиб Якубу
Составы команд
Стартовый состав
  • 0
    Артём Кичак
    Вратарь
    22
  • 0
    Дмитрий Гришко
    Защитник
  • 0
    Евгений Цимбалюк
    Защитник
  • 0
    Павел Ксенз
    Полузащитник
  • 0
    Антон Кравченко
    Защитник
  • 0
    Сергей Политыло
    Полузащитник
  • 0
    Тейшейра
    Полузащитник
  • 0
    Дмитрий Ризнык
  • 0
    Нажиб Якубу
    9
  • 0
    Кане
  • 0
    Игорь Пердута
    Защитник
  • 0
    Александр Скляр
    Полузащитник
Запасные игроки
Тренеры
Трансляция
27'
Тейшейра снова перехватил мяч в центре поля, рвался к воротам, с трудом в подкате его остановили
25'
Подопечные Максимова продолжают контролировать мяч, но не очень смело идут вперед
23'
Опасный момент
Не забивает с 11-ти метров Луизао, голкипер исправляет свою же ошибку и тянет сложный мяч. Ворскла теряет шанс отыграться.
22'
Желтая карточка
Артём Кичак (Олимпик) грубо ошибся в штрафной, потерял мяч и сбил Луизао - ему желтая карточка, еще и пенальти
21'
Гоооол!!!
Тейшейра перехватил мяч в центре поля, разогнал атаку, сам ее завершал и пробил в голкипера, а вот на добивании первым был Баланюк - 1:0.
19'
Опасный момент
А вот Тейшейра взял игру на себя, прошел ближе к воротам и пробил - опять выше перекладины
17'
Опасный момент
Степанюк пробил выше ворот из выгодной позиции, а все возможное для обострения сделал Пердута, который прорвался по флангу
14'
Офсайд
Острый пас на ход Кане, который оказался во вне игры
12'
Много неточных передач в дебюте, возможно, команды привыкают к полю
7'
Полтавчане больше контролируют мяч, хотя и не спешат с атаками
10'
Кичак на выходе забирает мяч после неопасного навеса в штрафную
5'
Тейшера отозвался на пас метров на 40, врывался в штрафную, но далеко отпустил мяч
9'
Желтая карточка
Нажиб Якубу (Ворскла) наказан за грубую игру
4'
Много борьбы за центр поля в эти минуты, боевой настрой у команд
2'
Высокий прессинг дончан на половине поля гостей, которым сложно развить свою атаку
Свисток
Матч начался
Олимпик: 30. Кичак, 3. Литвин, 4. Гришко, 44. Цымбалюк, 54. Лебеденко, 11. Ксёнз, 17. Баланюк, 29. Кравченко, 89. Политыло, 9. Завийский, 19. Тейшейра
Запасные: 1. Крынский, 74. Снурницын, 14. Романовский, 20. Чогадзе, 42. Пасич Е., 7. Балашов
Ворскла: 31. Ризнык, 5. Якубу, 27. Баенко, 50. Кане, 4. Пердута, 6. Скляр, 7. Луизао, 28. Пуцлин, 92. Ндиайе, 9. Шехич Э., 11. Степанюк
Запасные: 21. Ткаченко А., 25. Мартыненко, 17. Чеснаков, 82. Ребенок, 10. Кулач, 14. Кравчук Д., 77. Васин
Добрый вечер, дорогие друзья, Вашему вниманию предлагается текстовая онлайн трансляция матча УПЛ Олимпик - Ворскла.
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Анонс матча Олимпик - Ворскла 15.03.2020, Премьер-лига

Противостояние между командой Олимпик (Донецк) и командой Ворскла (Полтава) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2021.

Дата проведения матча: 15.03.2020
Время начала матча: 19:30

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Олимпик (Донецк) и командой Ворскла (Полтава):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу Ворскла, тогда как команда Олимпик осталась с поражением. Столкновение Ворскла и Олимпик в предыдущем футбольном матче 07.03.2020 закончилось с таким счетом: 1:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Олимпик - Ворскла можно посмотреть 15.03.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Олимпик - Ворскла, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Олимпик (Донецк)
Год основания Олимпик (Донецк): 2001
Страна: Украина
Тренер: Висенте Гомес

Предыдущий матч команды Олимпик был сыгран против Ворскла - 07.03.2020, в рамках турнира Премьер-лига 2021 и закончился победой команды Ворскла.

Команда гостей

Название: Ворскла (Полтава)
Год основания Ворскла (Полтава): 1955
Страна: Украина
Тренер: Юрий Максимов

Прошедший поединок команды Ворскла был сыгран против Десна - 12.03.2020, в рамках чемпионата Кубок Украины 2021 и закончился победой команды Ворскла.

Следите за результатами матча Олимпик - Ворскла онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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