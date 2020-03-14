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Динамо - Десна онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 15 марта 2020, 17:00 . Трансляция: 2+2
Рейтинг матча:
Динамо
Киев
0 - 0
Обновить
1'
Десна
Чернигов
Ход матча
Кто победит?
39 Пользователей сделало свой выбор
Динамо
44%
Ничья
31%
Десна
26%
Прогноз на матч
Личные встречи
Динамо
4
Побед
5
Игр
1
Побед
Десна
Премьер-лига 2021
15.12.2019 - 14:00 Десна 0 - 1 Завершен Динамо
Премьер-лига 2019/2020
15.09.2019 - 17:00 Динамо 1 - 2 Завершен Десна
Премьер-лига 2018
02.03.2019 - 14:00 Десна 1 - 2 Завершен Динамо
Премьер-лига 2018/2019
23.09.2018 - 17:00 Динамо 4 - 0 Завершен Десна
Последние матчи - Динамо
Кубок Украины 2021
11.03.2020 - 19:30 Динамо 1 - 0 Завершен ФК Александрия В
Премьер-лига 2021
07.03.2020 - 17:00 ФК Александрия 1 - 3 Завершен Динамо В
Премьер-лига 2021
03.03.2020 - 19:30 Динамо 2 - 0 Завершен Колос В
Премьер-лига 2021
28.02.2020 - 19:00 СК Днепр-1 3 - 1 Завершен Динамо П
Премьер-лига 2021
22.02.2020 - 17:00 Динамо 2 - 1 Завершен Ворскла В
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Последние матчи - Десна
Кубок Украины 2021
12.03.2020 - 19:00 Десна 0 - 1 Завершен Ворскла П
Премьер-лига 2021
07.03.2020 - 14:00 Десна 1 - 0 Завершен Заря В
Премьер-лига 2021
04.03.2020 - 17:00 Олимпик 1 - 2 Завершен Десна В
Премьер-лига 2021
29.02.2020 - 14:00 Десна 4 - 0 Завершен ФК Мариуполь В
Премьер-лига 2021
23.02.2020 - 17:00 Шахтер 1 - 0 Завершен Десна П
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
39 Пользователей сделало свой выбор
Динамо
44%
Ничья
31%
Десна
26%
Составы команд
Стартовый состав
  • 1
    Георгий Бущан
    Вратарь
  • 15
    Виктор Цыганков
    Полузащитник
  • 29
    Виталий Буяльский
    Полузащитник
  • 7
    Беньямин Вербич
    Полузащитник
  • 8
    Владимир Шепелев
    Полузащитник
  • 6
    Абдул Кадири Мохаммед
  • 94
    Томаш Кендзера
    Защитник
  • 4
    Денис Попов
  • 30
    Артём Шабанов
    Защитник
  • 16
    Виталий Мыколенко
    Защитник
  • 70
    Назарий Русин
    Нападающий
  • 44
    Евгений Паст
    Вратарь
  • 11
    Владислав Калитвинцев
    Полузащитник
  • 9
    Леван Арвеладзе
    Полузащитник
  • 7
    Владислав Огиря
    Полузащитник
  • 26
    Ефим Конопля
  • 8
    Андрей Домбровский
    Полузащитник
  • 32
    Максим Имереков
    Защитник
  • 4
    Йоонас Тамм
    Защитник
  • 17
    Андрей Гитченко
    Защитник
  • 27
    Сергей Старенький
    Полузащитник
  • 10
    Александр Филиппов
    Нападающий
Запасные игроки
Тренеры
Трансляция
Главный арбитр встречи - Сергей Бойко.
Запасные: Бойко, Соль, Цитаишвили, Андриевский, Забарный, Караваев, Белошевский.
"Динамо", стартовый состав: Бущан — Кендзера, Попов, Шабанов, Миколенко — Кадири, Шепелев — Миколенко, Буяльский, Вербич — Русин.
Запасные: Литовка, Ермаков, Картушов, Хлебас, Тотовицкий, Гуцуляк, Кузик.
"Десна", стартовый состав: Паст — Конопля, Тамм, Гитченко, Имереков — Огиря — Старенький, Арвеладзе, Домбровский, Калитвинцев — Филиппов.
Добрый день, дорогие друзья! UA-Футбол представляет Вам текстовую онлайн-трансляцию матча 23-го тура УПЛ: "Динамо" - "Десна". Начало поединка - 17:00.
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Последние матчи
Завершен 14:00 - Сегодня Заря Заря 1 Шахтер Шахтер 0 Завершен 17:00 - Вчера СК Днепр-1 СК Днепр-1 2 ФК Мариуполь ФК Мариуполь 0 Завершен 17:00 - Вчера ФК Александрия ФК Александрия 4 Колос Колос 2 Завершен 14:00 - Вчера ФК Львов ФК Львов 1 Карпаты Карпаты 1 Завершен 20:00 - 13.03.2020 Санднес Ульф Санднес Ульф 0 Викинг Викинг 0

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Анонс матча Динамо - Десна 15.03.2020, Премьер-лига

Поединок между командой Динамо (Киев) и командой Десна (Чернигов) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2021.

Дата проведения матча: 15.03.2020
Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Динамо (Киев) и командой Десна (Чернигов):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды Динамо, тогда как команда Десна осталась с поражением. Столкновение Десна и Динамо в предыдущем футбольном матче 15.12.2019 закончилось с таким счетом: 0:1 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Динамо - Десна можно посмотреть 15.03.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Динамо - Десна, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Динамо (Киев)
Год основания Динамо (Киев): 1927
Страна: Украина
Тренер: Алексей Михайличенко

Предыдущий матч команды Динамо был сыгран против ФК Александрия - 11.03.2020, в рамках чемпионата Кубок Украины 2021 и закончился победой команды Динамо.

Команда гостей

Название: Десна (Чернигов)
Год основания Десна (Чернигов): 1960
Страна: Украина
Тренер: Александр Рябоконь

Предыдущий поединок команды Десна был сыгран против Ворскла - 12.03.2020, в рамках турнира Кубок Украины 2021 и закончился победой команды Ворскла.

Следите за результатами матча Динамо - Десна онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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