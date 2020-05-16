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Боруссия - Шальке онлайн трансляция матча

Чемпионат Германии - 16 мая 2020, 16:30 . Трансляция: Футбол 1
Рейтинг матча:
Боруссия
Дортмунд
4 - 0
Матч завершен
Шальке
Гельзенкирхен
Ход матча
29' Haland Erling 45' Рафаэль Геррейру
46' Todibo Jeanclair Вышел: Гвидо Бургшталлер 46' Бенито Раман Вышел: Рабби Матондо 48' Салиф Сане 48' Торган Азар 53' Томас Делейни 63' Рафаэль Геррейру 68' Томас Делейни Вышел: Balerdi L. 73' Лукаш Пищек 74' Суат Сердар Вышел: Алессандро Шёпф 76' Даниэль Калиджури Вышел: Miranda Juan 79' Торган Азар Вышел: Джейдон Санчо 86' Рабби Матондо 87' Джонджо Кенни Вышел: Беккер Тим 87' Махмуд Дауд Вышел: Марио Гётце 87' Рафаэль Геррейру Вышел: Марцель Шмельцер
Кто победит?
39 Пользователей сделало свой выбор
Боруссия
69%
Ничья
18%
Шальке
13%
Личные встречи
Боруссия
7
Побед
19
Игр
6
Побед
Шальке
Чемпионат Германии 2021
16.05.2020 - 16:30 Боруссия 4 - 0 Завершен Шальке
Чемпионат Германии 2019/2020
26.10.2019 - 16:30 Шальке 0 - 0 Завершен Боруссия
Чемпионат Германии 2018
27.04.2019 - 17:45 Боруссия 2 - 4 Завершен Шальке
Чемпионат Германии 2018
27.04.2019 - 16:30 Боруссия 2 - 4 Завершен Шальке
Последние матчи - Боруссия
Чемпионат Германии 2021
16.05.2020 - 16:30 Боруссия 4 - 0 Завершен Шальке В
Лига Чемпионов 2019/2020
11.03.2020 - 22:00 Пари Сен-Жермен 2 - 0 Завершен Боруссия П
Чемпионат Германии 2019/2020
07.03.2020 - 19:15 Боруссия 1 - 2 Завершен Боруссия В
Чемпионат Германии 2019/2020
29.02.2020 - 17:45 Боруссия 1 - 0 Завершен Фрайбург В
Чемпионат Германии 2019/2020
22.02.2020 - 17:30 Вердер 0 - 2 Завершен Боруссия В
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Последние матчи - Шальке
Чемпионат Германии 2021
16.05.2020 - 16:30 Боруссия 4 - 0 Завершен Шальке П
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
29.03.2020 - 15:30 Шальке 0 - 0 Завершен "Зенит" Н
Чемпионат Германии 2019/2020
07.03.2020 - 16:45 Шальке 1 - 1 Завершен Хоффенхайм Н
Кубок Германии 2019/2020
03.03.2020 - 22:00 Шальке 0 - 1 Завершен Бавария П
Чемпионат Германии 2019/2020
29.02.2020 - 19:45 Кёльн 3 - 0 Завершен Шальке П
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Новости команд
Кто победит?
39 Пользователей сделало свой выбор
Боруссия
69%
Ничья
18%
Шальке
13%
Главные события
87'
Джонджо Кенни
Вышел: Беккер Тим
Махмуд Дауд
Вышел: Марио Гётце
87'
Рафаэль Геррейру
Вышел: Марцель Шмельцер
87'
86'
Рабби Матондо
Торган Азар
Вышел: Джейдон Санчо
79'
76'
Даниэль Калиджури
Вышел: Miranda Juan
74'
Суат Сердар
Вышел: Алессандро Шёпф
Лукаш Пищек
73'
Томас Делейни
Вышел: Balerdi L.
68'
ГООЛ! Рафаэль Геррейру
63'
Томас Делейни
53'
48'
Салиф Сане
ГООЛ! Торган Азар
48'
46'
Todibo Jeanclair
Вышел: Гвидо Бургшталлер
46'
Бенито Раман
Вышел: Рабби Матондо
ГООЛ! Рафаэль Геррейру
45'
ГООЛ! Haland Erling
29'
Составы команд
Стартовый состав
  • 1
    Роман Бюрки
    Вратарь
  • 19
    Юлиан Брандт
    Нападающий
  • 17
    Haland Erling
    29
  • 16
    Мануэль Аканджи
    Защитник
  • 15
    Матс Хуммельс
    Защитник
  • 26
    Лукаш Пищек
    Защитник
    73
  • 13
    Рафаэль Геррейру
    87 63 45
  • 6
    Томас Делейни
    68 53
  • 8
    Махмуд Дауд
    87
  • 5
    Ашраф Хакими
    Защитник
  • 32
    Reyna G. (C
  • 23
    Schubert Markus
  • 25
    Амин Арит
    Полузащитник
  • 9
    Бенито Раман
    Нападающий
    46
  • 26
    Салиф Сане
    Полузащитник
    48
  • 5
    Матия Настасич
    Защитник
  • 20
    Джонджо Кенни
    Защитник
    87
  • 8
    Суат Сердар
    74
  • 2
    Уэстон Маккенни
    Полузащитник
  • 24
    Бастиан Очипка
    Защитник
  • 21
    Todibo Jeanclair
    46
  • 18
    Даниэль Калиджури
    76
Запасные игроки
  • 35
    Марвин Хитц
    Вратарь
  • 22
    Матеу Морей
  • 29
    Марцель Шмельцер
  • 18
    Balerdi L.
  • 37
    Raschl T. (C
  • 10
    Марио Гётце
    Полузащитник
  • 33
    Chris Fuehrich
  • 23
    Торган Азар
    79 48
  • 7
    Джейдон Санчо
    Полузащитник
  • 35
    Александр Нюбель
    Вратарь
  • 3
    Miranda Juan
  • 31
    Беккер Тим
  • 37
    Mercan M.
  • 28
    Алессандро Шёпф
    Полузащитник
  • 19
    Гвидо Бургшталлер
    Нападающий
  • 11
    Михаэль Грегорич
  • 15
    Ахмед Кутуджу
  • 14
    Рабби Матондо
    86
Тренеры
Трансляция
90+1'
Свисток
Матч окончен! "Боруссия Д." разгромила "Шальке"! 4:0! Спасибо за внимание! Держитесь позитивной волны и оставайтесь с нами!
87'
Замена
Двойная замена у "Боруссии". Гетце сменил Дауда. Шмельцер сменил Геррейру.
87'
Замена
Замена у "Шальке". Беккер сменил Кенни.
86'
Желтая карточка
Матондо получил желтую карточку за грубую игру. Штрафной для хозяев.
79'
Замена
Замена у "Боруссии". Санчо сменил Азара.
82'
"Боруссия" доминирует в поединке. Гости обороняются всем составом.
78'
Мяч держится в середине поля. Моментов не наблюдается.
76'
Замена
Замена у "Шальке". Миранда сменил Калиджури.
74'
Замена
Замена у "Шальке". Шепф сменил Сердара.
73'
Желтая карточка
Пищек получил желтую за игру рукой.
70'
Дауд сфолил против Бургшталлера. Свободный для "Шальке".
68'
Замена
Замена у "Боруссии". Балерди сменил Дилейни.
65'
Холанд не смог принять верховую передачу от Азара.
63'
Гоооол!!!
ГОООООЛ! Разгром! Кенни ошибся позиционно. Геррейро принял передачу от Холанда и отправил мяч в сетку! 4:0!
60'
Брандт отдал на Холанда, но мяч не дошел до адресата. Слишком сильный пас.
58'
Инфо
Статистика ударов - 10:6 в пользу "Боруссии".
55'
Холанд на ударной позииции! Холанд! Настасич отобрал мяч у форварда "шмелей".
53'
Желтая карточка
Дилейни получил желтую за фол против Сердара.
50'
Инфо
Владение мячом - 55%/45% в пользу хозяев.
48'
Желтая карточка
Сане получил желтую за фол против Холанда.
48'
Гоооол!!!
ГОООООЛ! Брандт принял мяч от партнера и покатил на Азара. Торган разогнался и пробил Шуберта! 3:0!
46'
Замена
Двойная замена у "Шальке". Матондо сменил Тодибо. Бургшталлер сменил Рамана.
46'
Свисток
Второй тайм начался!
45+2'
Свисток
Перерыв.
45'
Инфо
1 мин. добавлена.
45'
Гоооол!!!
ГОООООЛ! Шуберт ошибся при выносе мяча. Брандт перехватил сферу и отдал на Геррейру. Удар Рафаэля! 2:0!
43'
Арит принял передачу партнера с правого фланга и упал на линии штрафной. Арбитр не стал свистеть. Нет штрафного.
41'
Опасный момент
Дауд пробил с 20-ти метров! Сане заблокировал выстрел соперника! Мяч улетел за лицевую.
38'
Офсайд
Арит в положении вне игры.
35'
Опасный момент
Хакими на скорости ворвался в штрафную! Прострел! Геррейру пробил! Мяч летит над перекладиной!
31'
"Шальке" контролирует мяч, но до ударов дело не доходит. Хозяева останавливают "кобальтовых" в середине поля.
29'
Гоооол!!!
ГОООООЛ! Азар прострелил с правого фланга! Холанд принял передачу партнера и пробил мимо Шуберта! 1:0!
27'
Опасный момент
Калиджури пробил с близкой дистанции! Бюрки на месте!
25'
Опасный момент
Сильный удар Холанда в ближний угол! Мяч попал в сетку с внешней стороны!
23'
Хакими пробил со штрафного. Мяч попал в Настасича и ушел на угловой.
22'
Азар заработал опасный штрафной для хозяев. Хакими у мяча.
20'
Не очень высокий темп поединка в эти минуты. Мяч держится в середине поля.
17'
Инфо
Владение мячом - 61%/39% в пользу "Боруссии".
15'
Геррейру ворвался в штрафную и пробил в дальний угол. Мяч попал в защитника и ушел за лицевую. Угловой.
13'
Хакими прострелил с правого фланга! Опасно! Нет удара! "Кобальтовые" отбились.
11'
Холанд откликнулся на подачу со штрафного, но не смог точно пробить.
9'
Холанд отдал на ход Брандту,но тот не успел за мячом. Момент упущен.
7'
Опасный момент
Неплохой удар Азара с 18-ти метров! Выше ворот летит мяч!
7'
Калиджури нанес удар со штрафного. Мяч попал в стенку.
6'
Арит падает на подступах к чужой штрафной. Стандарт для "Шальке".
5'
Холанд! Эрлинг мог забивать, но Шуберт вышел победителем из этой дуэли.
4'
Раман ворвался в чужую штрафную. Нет удара! Защитники "шмелей" ликвидирвали угрозу.
2'
"Боруссия" держит мяч под контролем и пытается пройти центр поля. Гости активно прессингуют соперника.
1'
Свисток
Матч начался!
Главный арбитр встречи - Дениз Айтекин.
"Боруссия", стартовый состав: Бюрки — Пищек, Хуммельс, Аканжи — Хакими, Дауд, Дилейни, Геррейру — Рейна, Холанд, Брандт. Запасные: Хитц, Санчо, Гетце, Балерди, Морей, Азар, Шмельцер, Фюрих, Рашль.
"Шальке", стартовый состав: Шуберт — Кенни, Тодибо, Настасич — Калиджиури, Сане, Маккенни, Очипка — Арит, Раман, Сердар. Запасные: Нюбель, Миранда, Грегорич, Матондо, Кутуджу, Бургшталлер, Шепф, Беккер, Меркан.
Добрый день, дорогие друзья! UA-Футбол представляет Вам текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 26-го тура Бундеслиги: "Боруссия Д." - "Шальке". Начало поединка - 16:30.
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Анонс матча Боруссия - Шальке 16.05.2020, Чемпионат Германии

Поединок между командой Боруссия (Дортмунд) и командой Шальке (Гельзенкирхен) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Германии 2021.

Дата проведения матча: 16.05.2020
Время начала матча: 16:30

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Боруссия (Дортмунд) и командой Шальке (Гельзенкирхен):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу Боруссия, тогда как команда Шальке осталась с поражением. Столкновение Боруссия и Шальке в предыдущем футбольном матче 16.05.2020 закончилось с таким счетом: 4:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Боруссия - Шальке можно посмотреть 16.05.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Германии. Текстовую трансляцию матча Боруссия - Шальке, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Боруссия (Дортмунд)
Год основания Боруссия (Дортмунд): 1909
Страна: Германия
Тренер: Люсьен Фавр

Прошедший поединок команды Боруссия был сыгран против Шальке - 16.05.2020, в рамках чемпионата Чемпионат Германии 2021 и закончился победой команды Боруссия.

Команда гостей

Название: Шальке (Гельзенкирхен)
Год основания Шальке (Гельзенкирхен): 1904
Страна: Германия
Тренер: Дэвид Вагнер

Предыдущий поединок команды Шальке был сыгран против Боруссия - 16.05.2020, в рамках турнира Чемпионат Германии 2021 и закончился победой команды Боруссия.

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