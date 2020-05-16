Боруссия - Шальке онлайн трансляция матча

Поединок между командой Боруссия (Дортмунд) и командой Шальке (Гельзенкирхен) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Германии 2021.
Дата проведения матча: 16.05.2020
Время начала матча: 16:30
История противостояний между клубами Боруссия (Дортмунд) и командой Шальке (Гельзенкирхен):
Прошедший матч между командами закончился победой в пользу Боруссия, тогда как команда Шальке осталась с поражением. Столкновение Боруссия и Шальке в предыдущем футбольном матче 16.05.2020 закончилось с таким счетом: 4:0 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Боруссия (Дортмунд)
Год основания Боруссия (Дортмунд): 1909
Страна: Германия
Тренер: Люсьен Фавр
Прошедший поединок команды Боруссия был сыгран против Шальке - 16.05.2020, в рамках чемпионата Чемпионат Германии 2021 и закончился победой команды Боруссия.
Название: Шальке (Гельзенкирхен)
Год основания Шальке (Гельзенкирхен): 1904
Страна: Германия
Тренер: Дэвид Вагнер
Предыдущий поединок команды Шальке был сыгран против Боруссия - 16.05.2020, в рамках турнира Чемпионат Германии 2021 и закончился победой команды Боруссия.
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