"Унион" - Бавария онлайн трансляция матча

Анонс матча "Унион" - Бавария 17.05.2020, Чемпионат Германии

Поединок между командой "Унион" (Берлин) и командой Бавария (Мюнхен) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Германии 2021.

Дата проведения матча: 17.05.2020

Время начала матча: 19:00

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Унион" (Берлин)

Год основания "Унион" (Берлин): 1966

Страна: Германия

Тренер: Урс Фишер



Предыдущий поединок команды "Унион" был сыгран против Арминия - 25.03.2020, в рамках чемпионата Клубные товарищеские матчи 2019/2020 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Бавария (Мюнхен)

Год основания Бавария (Мюнхен): 1900

Страна: Германия

Тренер: Ханси Флик



Прошедший поединок команды Бавария был сыгран против Аугсбург - 08.03.2020, в рамках турнира Чемпионат Германии 2019/2020 и закончился победой команды Бавария.

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