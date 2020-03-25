"Унион" - Бавария онлайн трансляция матча

Поединок между командой "Унион" (Берлин) и командой Бавария (Мюнхен) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Германии 2021.
Дата проведения матча: 17.05.2020
Время начала матча: 19:00
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: "Унион" (Берлин)
Год основания "Унион" (Берлин): 1966
Страна: Германия
Тренер: Урс Фишер
Предыдущий поединок команды "Унион" был сыгран против Арминия - 25.03.2020, в рамках чемпионата Клубные товарищеские матчи 2019/2020 и закончился ничьей.
Название: Бавария (Мюнхен)
Год основания Бавария (Мюнхен): 1900
Страна: Германия
Тренер: Ханси Флик
Прошедший поединок команды Бавария был сыгран против Аугсбург - 08.03.2020, в рамках турнира Чемпионат Германии 2019/2020 и закончился победой команды Бавария.
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