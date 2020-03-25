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"Унион" - Бавария онлайн трансляция матча

Чемпионат Германии - 17 мая 2020, 19:00 . Трансляция: Футбол 2
Рейтинг матча:
"Унион"
Берлин
0 - 0
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5'
Бавария
Мюнхен
Ход матча
Кто победит?
20 Пользователей сделало свой выбор
"Унион"
20%
Ничья
20%
Бавария
60%
Последние матчи - "Унион"
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
25.03.2020 - 15:45 "Унион" 0 - 0 Завершен Арминия Н
Чемпионат Германии 2019/2020
07.03.2020 - 16:45 Фрайбург 3 - 1 Завершен "Унион" П
Кубок Германии 2019/2020
04.03.2020 - 19:15 Байер 3 - 1 Завершен "Унион" П
Чемпионат Германии 2019/2020
01.03.2020 - 15:45 "Унион" 2 - 2 Завершен Вольфсбург Н
Чемпионат Германии 2019/2020
24.02.2020 - 21:30 Айнтрахт 1 - 2 Завершен "Унион" В
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Последние матчи - Бавария
Чемпионат Германии 2019/2020
08.03.2020 - 16:15 Бавария 2 - 0 Завершен Аугсбург В
Кубок Германии 2019/2020
03.03.2020 - 22:00 Шальке 0 - 1 Завершен Бавария В
Чемпионат Германии 2019/2020
29.02.2020 - 17:15 Хоффенхайм 0 - 6 Завершен Бавария В
Лига Чемпионов 2019/2020
25.02.2020 - 22:00 Челси 0 - 3 Завершен Бавария В
Чемпионат Германии 2019/2020
21.02.2020 - 21:15 Бавария 3 - 2 Завершен "Падерборн" В
Показать больше
Кто победит?
20 Пользователей сделало свой выбор
"Унион"
20%
Ничья
20%
Бавария
60%
Составы команд
Стартовый состав
  • 1
    Gikiewicz Рафал
  • 11
    Уджа Э.
  • 15
    Bulter Marius
  • 19
    Флориан Хубнер
  • 31
    Кевен Шлоттербек
  • 3
    Невен Суботич
    Защитник
  • 28
    Кристопер Триммел
  • 30
    Роберт Андрих
    Полузащитник
  • 21
    Грисча Промел
  • 25
    Ленц Кристофер
  • 32
    Маркус Ингвартсен
    Нападающий
  • 27
    Давид Алаба
    Полузащитник
  • 5
    Бенжамен Павар
    Полузащитник
  • 1
    Мануэль Нойер
    Вратарь
  • 25
    Томас Мюллер
    Полузащитник
  • 9
    Роберт Левандовски
    Нападающий
  • 32
    Йозуа Киммих
    Полузащитник
  • 19
    Дэвис Alphonso
  • 18
    Леон Горецка
  • 22
    Серж Гнабри
    Нападающий
  • 17
    Джером Боатенг
    Защитник
  • 6
    Тьяго Алькантара
    Полузащитник
Запасные игроки
  • 10
    Андерссон Себастьян
  • 34
    Кристиан Гентнер
    Полузащитник
  • 23
    Кроос Феликс
  • 8
    Меес Джошуа
  • 35
    Николас Мориц
  • 29
    Микаэль Паренсен
  • 9
    Себастьян Полтер
    Нападающий
  • 6
    Юлиан Рюэрсон
  • 14
    Райхель Кен
  • 26
    Свен Ульрайх
    Вратарь
  • 14
    Иван Перишич
    Полузащитник
  • 2
    Альваро Одриосола
    Защитник
  • 33
    Ларс Лукас Маи
    Защитник
  • 11
    Микаэль Кюизанс
  • 29
    Кингсли Коман
    Полузащитник
  • 35
    Джошуа Зиркзи
  • 21
    Лукас
    Полузащитник
Тренеры
Трансляция
5'
Опасный момент
НОЙЕР! Бюлтер замыкал в одно касание прострел с правого фланга на ближний угол вратарской, но Нойер оказался на месте!
4'
Осадили гости штрафной Гикиевича. При полных трибунах вряд ли был бы такой эффект.
2'
Опасный момент
ОПАСНЫЙ РИКОШЕТ! Мяч опускался под перекладину после касания с ногой Шлоттербека при ударе Левандовски, но приземлился на сетку сверху!
1'
Нарушил правила в верховой борьбе на чужой половине Ингвартсен.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Ульрайх, Одриосола, Кюизанс, Перишич, Эрнандес, Коман, Май, Зиркзее.
Бавария: Нойер — Павар, Боатенг, Алаба, Дэвис — Тиаго, Киммих, Горецка — Мюллер, Левандовски, Гнабри.
Запасные: Мориц, Андерссон, Гентнер, Кроос, Меес, Паренсен, Польтер, Рьерсон, Райхель.
Унион Берлин: Гикиевич — Хюбнер, Шлоттербек, Суботич — Триммель, Андрих, Премель, Ленц — Ингвартсен, Уджа, Бюлтер.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Франк Вилленборг (Оснабрюк, Германия) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка двадцать шестого тура немецкой Бундеслиги. На поле стадиона "Ан дер Альтен Фёрстерай" (Берлин, Германия) сыграют Унион Берлин и мюнхенская Бавария.
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Анонс матча "Унион" - Бавария 17.05.2020, Чемпионат Германии

Поединок между командой "Унион" (Берлин) и командой Бавария (Мюнхен) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Германии 2021.

Дата проведения матча: 17.05.2020
Время начала матча: 19:00

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Унион" - Бавария можно посмотреть 17.05.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Германии. Текстовую трансляцию матча "Унион" - Бавария, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Унион" (Берлин)
Год основания "Унион" (Берлин): 1966
Страна: Германия
Тренер: Урс Фишер

Предыдущий поединок команды "Унион" был сыгран против Арминия - 25.03.2020, в рамках чемпионата Клубные товарищеские матчи 2019/2020 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Бавария (Мюнхен)
Год основания Бавария (Мюнхен): 1900
Страна: Германия
Тренер: Ханси Флик

Прошедший поединок команды Бавария был сыгран против Аугсбург - 08.03.2020, в рамках турнира Чемпионат Германии 2019/2020 и закончился победой команды Бавария.

Следите за результатами матча "Унион" - Бавария онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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