  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Вердер - Байер Смотреть онлайн
В тренде

Вердер - Байер онлайн трансляция матча

Чемпионат Германии - 18 мая 2020, 21:30 . Трансляция: Футбол 2
Рейтинг матча:
Вердер
Бремен
1 - 4
Матч завершен
Байер
Леверкузен
Ход матча
28' Кай Хавец 30' Теодор Гебре Селассие 33' Кай Хавец 43' Свен Бендер
53' Никлас Мойсандер 54' Йоханнес Эггештайн 61' Митчелл-Элия Вайзер 63' Леон Бэйли 71' Джошуа Сарджент 71' Ник Вольтемейд 72' Юлиан Баумгартлингер 75' Марко Фридль 78' Керем Демирбай 85' Фин Бартельс 85' Юя Осако 85' Паулинью 85' Лукас Аларио
Кто победит?
22 Пользователей сделало свой выбор
Вердер
23%
Ничья
36%
Байер
41%
Личные встречи
Вердер
6
Побед
21
Игр
8
Побед
Байер
Чемпионат Германии 2021
18.05.2020 - 21:30 Вердер 1 - 4 Завершен Байер
Чемпионат Германии 2019/2020
26.10.2019 - 19:15 Байер 2 - 2 Завершен Вердер
Чемпионат Германии 2018
04.05.2019 - 19:15 Вердер 2 - 2 Завершен Байер
Чемпионат Германии 2018
17.03.2019 - 14:15 Байер 1 - 3 Завершен Вердер
Последние матчи - Вердер
Чемпионат Германии 2021
18.05.2020 - 21:30 Вердер 1 - 4 Завершен Байер П
Чемпионат Германии 2019/2020
07.03.2020 - 16:45 Герта 2 - 2 Завершен Вердер Н
Кубок Германии 2019/2020
04.03.2020 - 21:30 Айнтрахт 2 - 0 Завершен Вердер П
Чемпионат Германии 2019/2020
22.02.2020 - 17:30 Вердер 0 - 2 Завершен Боруссия П
Чемпионат Германии 2019/2020
15.02.2020 - 16:45 "РБ Лейпциг" 3 - 0 Завершен Вердер П
Показать больше
Последние матчи - Байер
Чемпионат Германии 2021
18.05.2020 - 21:30 Вердер 1 - 4 Завершен Байер В
Лига Европы 2019/2020
12.03.2020 - 22:00 "Рейнджерс" 1 - 3 Завершен Байер В
Чемпионат Германии 2019/2020
07.03.2020 - 16:45 Байер 4 - 0 Завершен Айнтрахт В
Кубок Германии 2019/2020
04.03.2020 - 19:15 Байер 3 - 1 Завершен "Унион" В
Чемпионат Германии 2019/2020
01.03.2020 - 17:45 "РБ Лейпциг" 1 - 1 Завершен Байер Н
Показать больше
Кто победит?
22 Пользователей сделало свой выбор
Вердер
23%
Ничья
36%
Байер
41%
Главные события
78'
Керем Демирбай ГООЛ!
Марко Фридль
75'
61'
Митчелл-Элия Вайзер ГООЛ!
Никлас Мойсандер
53'
43'
Свен Бендер
33'
Кай Хавец ГООЛ!
ГООЛ! Теодор Гебре Селассие
30'
28'
Кай Хавец ГООЛ!
Составы команд
Стартовый состав
  • 44
    Филипп Баргфреде
    Полузащитник
  • 35
    Максимилиан Эггештайн
    Полузащитник
  • 32
    Марко Фридль
    Нападающий
    75
  • 10
    Битенкур Леонардо
  • 13
    Милош Велькович
    Защитник
  • 23
    Теодор Гебре Селассие
    Защитник
    30
  • 9
    Дейви Зельке
    Нападающий
  • 18
    Никлас Мойсандер
    Защитник
    53
  • 1
    Иржи Павленка
    Вратарь
  • 7
    Милот Рашица
    Полузащитник
  • 3
    Кевин Фогт
    Полузащитник
  • 11
    Надим Амири
    Полузащитник
  • 29
    Кай Хавец
    Полузащитник
    33 28
  • 12
    Tapsoba E.
  • 22
    Дейли Синкгравен
  • 19
    Мусса Диаби
    Нападающий
  • 10
    Керем Демирбай
    Полузащитник
    78
  • 1
    Лукаш Градецкий
  • 23
    Митчелл-Элия Вайзер
    61
  • 5
    Свен Бендер
    Полузащитник
    43
  • 20
    Чарлес Арангис
    Полузащитник
Запасные игроки
  • 22
    Фин Бартельс
    Нападающий
    85
  • 41
    Ник Вольтемейд
    71
  • 27
    Капино Стефанос
  • 4
    Михаэль Ланг
  • 8
    Юя Осако
    85
  • 15
    Себастьян Лангкамп
    Защитник
  • 19
    Джошуа Сарджент
    71
  • 17
    Нури Шахин
    Полузащитник
  • 24
    Йоханнес Эггештайн
    Нападающий
    54
  • 25
    Эксекуиел Палакиос
  • 28
    Рамазан Озкан
    Вратарь
  • 6
    Александар Драгович
    Защитник
  • 9
    Леон Бэйли
    Нападающий
    63
  • 38
    Карим Беллараби
    Полузащитник
  • 15
    Юлиан Баумгартлингер
    Полузащитник
    72
  • 13
    Лукас Аларио
    Нападающий
    85
  • 7
    Паулинью
    Нападающий
    85
Тренеры
Трансляция
Свисток
Вот и все! Матч завершен! 1:4! Вердер продолжает лихорадить и после карантина!
90+2'
Ужансый удар Бельараби из левой половины штрафной завершил поединок.
90+1'
Бейли ударом с носка с подхода к штрафной попал мячом в защитника. Угловой.
90'
Инфо
Текущий тайм продлится еще, как минимум, две минуты.
89'
Уголовой
Перекрутил во время подачи углового с правого фланга Демирбай.
87'
Совсем спал темп поединка. Байер не выходит со своей половины, но при этом забрал мяч.
85'
Замена
Аларио заменил Хаверца, а вместо Арангиса игру продолжит Паулиньо.
85'
Замена
Бартелс вместо Рашицы, а Осако заменил Фогта.
84'
Бейли сильно увлекся дриблингом на правом фланге, да так, что и про мяч забыл.
83'
Против Мойсандера в чужой штрафной нарушил правила Бельараби.
82'
Доигрывает матч в атаке Байер.
79'
Фол Йоханнеса на чужой половине поля против Бендера.
78'
Гоооол!!!
ГОЛ! Бельараби тонкой передачей нашел в центре чужой штрафной Демирбая, который после этого, через паузу, перебросил Градецки!
75'
Желтая карточка
Сбил с ног Демирбая Фридль на левом фланге обороны, за что и был предупрежден. В седьмой раз в этом сезоне.
72'
Замена
Амири уступил место на поле Баумгартлингеру.
71'
Замена
Заргент вышел на поле вместо Зельке, а Вольтемад заменил Биттенкурта.
70'
Фогт зажег мяч над полем высокой свечой после очередной подачи углового от Байера с левого фланга.
69'
Опасный момент
А мог и помочь рикошет нырнуть мячу в дальний угол после удара Хаверца из левой половины штрафной!
68'
Мойсандер подал в штрафную с правого фланга, но у Рашицы не было шансов в борьбе наверху против Градецки.
66'
Опасный момент
Бейли проверил свой удар, выстрелив из левой половины штрафной. Рядом с ближней штангой!
65'
Арангиса обокрали в центре поля соперники, однако его ответ не заставил себя ждать — моментальный фол.
63'
Замена
Бейли и Бельарби вышли вместо Диаби и Виртца, соответвенно.
62'
Опасный момент
Зельке выкатил мяч под удар Макси с правого фланга, но удар одного из Эггештайнов получился очень неточным.
61'
Гоооол!!!
ГОЛ! Вайзер каким-то чудом оказался около чужой вратарской при подаче Диаби с левого фланга, после чего спокойно расстрелял Павленку из-под Фогта!
60'
Никто не пошел замыкать прострел Селасси с правого фланга на контратаке!
58'
Плохим выдался пас Рашицы с левого фланга, хотя ситуация "2 в 3" выглядела перспективно.
56'
Пас с правого фланга от Битенкурта в чужую штрафную оказался неточен.
54'
Замена
Йоханнес Эггештайн вышел на поле вместо Баргфреде.
53'
Желтая карточка
Потянул Мойсандер за футболку Хаверца на правом фланге атаки "фармацевтов", хотя сам до этого и потерял контроль над мячом.
51'
Селасси сопровождал Диаби во время рывка того по левому флангу, даже дал прострелить сопернику в центр штрафной, где игроков Байера не оказалось.
49'
Прессинг от Бремена из пяти футболистов на чужой половине выглядел неплохо, да и результат имел — Градецки запаниковал.
47'
Хаверц ворвался в штрафную в ходе контратаки гостей, однако продолжение атаки в сторону Демирбая должного эффекта не принесло.
47'
Биттенкурт слишком слабо подал со штрафного с левого фланга.
46'
Эггештайн хотел было начать вторую половину с удара от левого угла штрафной, но под его попытку легли защитники!
Свисток
Второй тайм начался!
Свисток
Перерыв. 1:2 в нашем матче по итогам первой половины.
45'
Инфо
Арбитр позволил командам провести на поле еще, как минимум, одну минуту.
44'
В падении старался пробить Мойсандер после подачи штрафного с левого фланга, но Фогт его опередил.
43'
Желтая карточка
Подкат Бендера против Биттенкурта ничем, кроме желтой, отметиться точно не мог.
41'
Хаверц возглавил выход Байера в контратаку, однако найти у чужой штрафной Диаби точной передачей так и не сумел.
39'
Опасный момент
Вывели Биттенкурта на ударную позицию в центре штрафной отменной передачей из глубины, однако завершающий удар получился у него просто ужасным.
37'
Опасный момент
Рашица решил пробивать метров с 30-и до ворот, но отправил мяч рядом с левой штангой.
35'
Рашица проиграл борьбу корпусами Вайзеру во время рывка по левому флангу.
33'
Гоооол!!!
ГОЛ! Хаверц вновь поражает ворота ударом головой! Демирбай подал очень мягко со штрафного на ближний угол вратарской, откуда Кай не оставил шансов Павленке!
32'
Демирбай готовится исполнять штрафной у правого угла чужих владений.
30'
Гоооол!!!
ГОЛ! И тут же Селасси отвечает на гол Хаверца, который забивал, к слову, из-под него! Пяткой замкнул подачу Битенкурта от углового флажка на левом фланге!
30'
Уголовой
Тапсоба таки выжал за пределы поля Эггештайна на левом фланге.
28'
Гоооол!!!
ГОЛ! Хаверц головой замкнул навес с правого фланга от Диаби, который только поменялся с Виртцом сторонами атаки!
27'
Хитрый заброс от Амири на Хаверца с левого фланга был перехвачен.
27'
Опасный момент
А вот и первый удар! Павленка парировал выстрел Амири под ближнюю штангу от угла штрафной на левом фланге!
26'
Гебре Селасси перевел на очередной угловой навес с правого фланга от Вайзера.
26'
Амири сам и подал корнер с левого фланга, но на ближней штанге успешно сыграл Фридль.
25'
Уголовой
Велькович заблокировал прострел Амири с левого фланга. Угловой для Байера.
22'
Стенка между Рашицей и Эггештайном завершилась отбором мяча со стороны Бендера у последнего из игроков Бремена.
21'
Не имел шансов добраться до мяча после подачи Синкгравена с левого фланга Хаверц.
20'
Попытка Диаби вскрыть оборону соперников забросом с фланга в очередной раз потерпела неудачу.
17'
К подаче Синкгравена с левого фланга в дальней половине штрафной не добрался Виртц.
15'
Ненадолго Байер перешел в атаку, однако наступление гостей так и сошло на нет на правом фланге.
13'
Баргфреде с фолом остановил выход Амири в контратаку.
12'
Вердеру удалось отодвинуть игру на чужую половину, однако до обострения дело не доходит.
10'
Битенкурт получил по голове в борьбе против Синкгравена на правом фланге, но арбитр так и не дал фол.
9'
Эггештайн затянул с подключением Зельке к быстрой атаке, а попытка сыграть через Рашицу наступление явно погасила.
9'
А вот и очередь Павленки перехватить очередной пас Диаби подошла.
8'
Виртц нашел Диаби на левом фланге чужой штрафной, но подачу Муссы перехватил защитник.
6'
Забросил мяч в штрафную из глубины линии атаки Бендер. Слишком просто для Павленки.
5'
Робкий проход 17-и летнего Виртца по правому флангу завершился потерей мяча.
4'
На первых минутах Байер выглядит очень уверенно. Бремен без мяча.
2'
Проход по правому флангу от Виртца завершился неточным прострелом в центр штрафной.
1'
Сдержали хозяева первый выход в атаку от соперников через правый фланг.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Озкан, Та, Драгович, Паулиньо, Байли, Аларио, Баумгартлингер, Паласиос, Бельараби.
Байер: Градецки — Вайзер, С. Бендер, Тапсоба, Синкгравен — Арангис, Демирбай — Виртц, Амири, Диаби — Хаверц.
Запасные: Капино, Ланг, Осако, Лангкамп, Шахин, Заргент, Бартельс, Й. Эггештайн, Вольтемаде.
Вердер: Павленка — Фридль, Велькович, Мойсандер — Гебре Селасси, Баргфреде, Фогт, М. Эггештайн — Битенкурт, Зельке, Рашица.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Мануэль Грефе (Берлин, Германия) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка двадцать шестого тура немецкой Бундеслиги. На поле "Везер Штадион" (Бремен, Германия) сыграют бременский Вердер и леверкузенский Байер.
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии(0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Последние матчи
Завершен 19:45 - Сегодня Маккаби Нетания Маккаби Нетания 1 Хапоэль Хапоэль 4 Завершен 17:30 - Сегодня Хапоэль Рамат-Ган Хапоэль Рамат-Ган 0 Хапоэль Петах-Тиква Хапоэль Петах-Тиква 0 Завершен 17:15 - Сегодня Бней Иегуда Бней Иегуда 0 Бейтар Бейтар 3 Завершен 15:00 - Сегодня Лори(Stat) Лори(Stat) 0 Масис Масис 0 Завершен 15:00 - Сегодня Алашкерт Алашкерт 5 Локомотив Ереван Локомотив Ереван 0

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Новости футбола

Все новости
В тренде

загрузка...

Анонс матча Вердер - Байер 18.05.2020, Чемпионат Германии

Противостояние между командой Вердер (Бремен) и командой Байер (Леверкузен) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Германии 2021.

Дата проведения матча: 18.05.2020
Время начала матча: 21:30

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Вердер (Бремен) и командой Байер (Леверкузен):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды Байер, тогда как команда Вердер осталась с поражением. Столкновение Вердер и Байер в предыдущем футбольном матче 18.05.2020 закончилось со счетом: 1:4 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Вердер - Байер можно посмотреть 18.05.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Германии. Текстовую трансляцию матча Вердер - Байер, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Вердер (Бремен)
Год основания Вердер (Бремен): 1899
Страна: Германия
Тренер: Флориан Кофельдт

Прошедший матч команды Вердер был сыгран против Байер - 18.05.2020, в рамках турнира Чемпионат Германии 2021 и закончился победой команды Байер.

Команда гостей

Название: Байер (Леверкузен)
Год основания Байер (Леверкузен): 1904
Страна: Германия
Тренер: Петер Бос

Прошедший матч команды Байер был сыгран против Вердер - 18.05.2020, в рамках турнира Чемпионат Германии 2021 и закончился победой команды Байер.

Следите за результатами матча Вердер - Байер онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

Другие анонсы матчей, расписание, турнирная таблица и результаты игр Чемпионат Германии и других чемпионатов также доступны онлайн на сайте в режиме 24/7.