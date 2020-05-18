Вердер - Байер онлайн трансляция матча

Анонс матча Вердер - Байер 18.05.2020, Чемпионат Германии

Противостояние между командой Вердер (Бремен) и командой Байер (Леверкузен) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Германии 2021.

Дата проведения матча: 18.05.2020

Время начала матча: 21:30

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Вердер (Бремен) и командой Байер (Леверкузен):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды Байер, тогда как команда Вердер осталась с поражением. Столкновение Вердер и Байер в предыдущем футбольном матче 18.05.2020 закончилось со счетом: 1:4 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Вердер (Бремен)

Год основания Вердер (Бремен): 1899

Страна: Германия

Тренер: Флориан Кофельдт



Прошедший матч команды Вердер был сыгран против Байер - 18.05.2020, в рамках турнира Чемпионат Германии 2021 и закончился победой команды Байер.

Команда гостей

Название: Байер (Леверкузен)

Год основания Байер (Леверкузен): 1904

Страна: Германия

Тренер: Петер Бос



Прошедший матч команды Байер был сыгран против Вердер - 18.05.2020, в рамках турнира Чемпионат Германии 2021 и закончился победой команды Байер.

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