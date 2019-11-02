Вольфсбург - Боруссия онлайн трансляция матча

Анонс матча Вольфсбург - Боруссия 23.05.2020, Чемпионат Германии

Поединок между командой Вольфсбург (Вольфсбург) и командой Боруссия (Дортмунд) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Германии 2021.

Дата проведения матча: 23.05.2020

Время начала матча: 16:30

История предыдущих матчей

История противостояний между Вольфсбург (Вольфсбург) и командой Боруссия (Дортмунд):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу Боруссия, тогда как команда Вольфсбург осталась с поражением. Столкновение Боруссия и Вольфсбург в предыдущем футбольном матче 02.11.2019 закончилось с такими результатами: 3:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Вольфсбург (Вольфсбург)

Год основания Вольфсбург (Вольфсбург): 1945

Страна: Германия

Тренер: Оливер Гласнер



Предыдущий поединок команды Вольфсбург был сыгран против Аугсбург - 16.05.2020, в рамках чемпионата Чемпионат Германии 2021 и закончился победой команды Вольфсбург.

Команда гостей

Название: Боруссия (Дортмунд)

Год основания Боруссия (Дортмунд): 1909

Страна: Германия

Тренер: Люсьен Фавр



Прошедший матч команды Боруссия был сыгран против Шальке - 16.05.2020, в рамках турнира Чемпионат Германии 2021 и закончился победой команды Боруссия.

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