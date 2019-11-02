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Вольфсбург - Боруссия онлайн трансляция матча

Чемпионат Германии - 23 мая 2020, 16:30 . Трансляция: Футбол 2
Рейтинг матча:
Вольфсбург
Вольфсбург
0 - 2
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84'
Боруссия
Дортмунд
Ход матча
32' Рафаэль Геррейру
46' Джан Эмре 54' Томас Делейни 60' Даниэль Гинцек 64' Йосип Брекало 66' Джейдон Санчо 66' Джон Брукс 74' Торган Азар 78' Ашраф Хакими
Кто победит?
48 Пользователей сделало свой выбор
Вольфсбург
6%
Ничья
15%
Боруссия
79%
Личные встречи
Вольфсбург
4
Побед
18
Игр
11
Побед
Боруссия
Чемпионат Германии 2019/2020
02.11.2019 - 16:30 Боруссия 3 - 0 Завершен Вольфсбург
Чемпионат Германии 2018
30.03.2019 - 17:15 Боруссия 2 - 0 Завершен Вольфсбург
Чемпионат Германии 2018
03.11.2018 - 16:30 Вольфсбург 0 - 1 Завершен Боруссия
Чемпионат Германии 2017/2018
14.01.2018 - 19:00 Боруссия 0 - 0 Завершен Вольфсбург
Последние матчи - Вольфсбург
Чемпионат Германии 2021
16.05.2020 - 16:30 Аугсбург 1 - 2 Завершен Вольфсбург В
Лига Европы 2019/2020
12.03.2020 - 22:00 Вольфсбург 1 - 2 Завершен Шахтер П
Чемпионат Германии 2019/2020
07.03.2020 - 16:30 Вольфсбург 0 - 0 Завершен "РБ Лейпциг" Н
Чемпионат Германии 2019/2020
01.03.2020 - 15:45 "Унион" 2 - 2 Завершен Вольфсбург Н
Лига Европы 2019/2020
27.02.2020 - 19:55 Мальме 0 - 3 Завершен Вольфсбург В
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Последние матчи - Боруссия
Чемпионат Германии 2021
16.05.2020 - 16:30 Боруссия 4 - 0 Завершен Шальке В
Лига Чемпионов 2019/2020
11.03.2020 - 22:00 Пари Сен-Жермен 2 - 0 Завершен Боруссия П
Чемпионат Германии 2019/2020
07.03.2020 - 19:15 Боруссия 1 - 2 Завершен Боруссия В
Чемпионат Германии 2019/2020
29.02.2020 - 17:45 Боруссия 1 - 0 Завершен Фрайбург В
Чемпионат Германии 2019/2020
22.02.2020 - 17:30 Вердер 0 - 2 Завершен Боруссия В
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Новости команд
Кто победит?
48 Пользователей сделало свой выбор
Вольфсбург
6%
Ничья
15%
Боруссия
79%
Главные события
78'
Ашраф Хакими ГООЛ!
74'
Торган Азар
Джон Брукс
66'
Даниэль Гинцек
60'
54'
Томас Делейни
32'
Рафаэль Геррейру ГООЛ!
Составы команд
Стартовый состав
  • 27
    Максимилиан Арнольд
    Полузащитник
  • 8
    Ренато Штеффен
    Полузащитник
  • 24
    Ксавьер Шлагер
  • 22
    Марин Понгракич
  • 14
    Адмир Мехмеди
    Нападающий
  • 19
    Кевин Мбабу
    Защитник
  • 1
    Кун Кастельс
  • 33
    Даниэль Гинцек
    60
  • 9
    Вегхорст Wout
  • 25
    Джон Брукс
    66
  • 23
    Торган Азар
  • 15
    Матс Хуммельс
    Защитник
  • 17
    Haland Erling
  • 5
    Ашраф Хакими
    Защитник
  • 26
    Лукаш Пищек
    Защитник
  • 6
    Томас Делейни
    54
  • 8
    Махмуд Дауд
  • 13
    Рафаэль Геррейру
    32
  • 1
    Роман Бюрки
    Вратарь
  • 19
    Юлиан Брандт
    Нападающий
  • 16
    Мануэль Аканджи
    Защитник
Запасные игроки
  • 32
    Марсель Тиссеран
    Защитник
  • 40
    Жоао Виктор
    Полузащитник
  • 12
    Pervan Pavao
  • 29
    Омар Мармуш
  • 31
    Робин Кнохе
    Полузащитник
  • 11
    Феликс Клаус
    Полузащитник
  • 7
    Йосип Брекало
    Нападающий
    64
  • 20
    Лука Хорн
  • 35
    Марвин Хитц
    Вратарь
  • 7
    Джейдон Санчо
    Полузащитник
    66
  • 22
    Матеу Морей
  • 27
    Джан Эмре
    46
  • 10
    Марио Гётце
    Полузащитник
  • 29
    Марсель Шмельцер
    Защитник
Тренеры
Трансляция
76'
Опасный момент
Брукс пробил из пределов чужой штрафной! Мяч прошел в обратную сторону от ворот сторону у правой штанги!
74'
Желтая карточка
Азару пришлось фолом останавливать рывок Мбабу в контратаку.
73'
Подача Азара с правого фланга могла и прийтись в руку Брукса, который старался ее перехватить! Смотрим повтор.
71'
Опасный момент
Санчо мягко забросил мяч на левый фланг штрафной после чего пробил слету Геррейру. В сторону от дальней штанги!
70'
Брекало подал со штрафного на дальнюю штангу, но никто из футболистов туда не пошел.
68'
Сбил фолом рывок Мбабу по правому флангу Азар.
66'
Желтая карточка
И тут же выход Санчо на поле встретил ударом по ногам Брукс.
65'
Замена
А Санчо вышел вместо Брандта.
64'
Замена
Руссийон и Гинчек уступили место на поле под выход Клауса и Брекало.
62'
Опасный момент
ШТЕФФЕН! Хлесткий удар от лицевой границы штрафной от игрока "волков" не застал врасплох Бюрки!
60'
Желтая карточка
Гинчек проиграл рывок к мячу Азару, после чего был вынужден сбивать соперника. Предупреждение.
58'
Испортил контратаку Боруссии неточный навес Хакими с правого фланга в адрес Холанда.
57'
Так и не смог Арнольд перебросить стенку из соперников прямым ударом со штрафного.
54'
Желтая карточка
Грубо был сбит с ног Арнольд усилиями Дилейни на половине поля гостей. Желтая.
52'
Катает мяч по центру поля Боруссия в построении своей атаки.
49'
Опасный момент
Гинчек кое-как попытался пробить после отскока мяча в правую половину штрафной, но отправил его над воротами.
48'
Опасный момент
ШТЕФФЕН! Выход один на один не реализовал форвард, пробив над воротами из центра штрафной!
46'
Замена
Хуммельс не смог продолжить игру после перерыва. Джан вместо него.
Свисток
Второй тайм начался!
Свисток
Перерыв. 0:1 в нашем матче по итогам первой половины.
45+2'
Мбабу заблокировал удар Геррейру из левой половины штрафной, после чего разобрался с отскочившим к нему мячом.
45'
Инфо
Текущий тайм продлится еще, как минимум, две минуты.
43'
Опасный момент
Сходу пробил Азар после прострела с правого фланга от Хакими, однако мяч таки и прокатился в в сторону от левой штанги.
42'
Боруссия решила разыграть штрафной на левом фланге, однако неточным переводом загубила свою затею.
39'
Вышел из ворот Бюрки во время подачи со штрафного практически от центра поля в исполнении игроков "волков".
37'
Вновь в контроль на своей половине поля опустилась Боруссия.
34'
Рывок Руссийона у себя из-за спины не заметил Холанд, в результате чего снес с ног соперников при борьбе в центре поля.
32'
Гоооол!!!
ГОЛ! Геррейру на дальнем углу вратарской исправил ошибку Холанда и таки смог протолкнуть мяч в сетку после прострела низом с правого фланга от Азара!
29'
Брукс мощно прошелся по ногам Холанду во время попытки отбора в центе поля.
28'
Так и убежал за пределы поля вместе с мячом Дауд во время своего рывка по левому флангу.
27'
В опережении рывка Азара по правому флангу сыграл Брукс в этом эпизоде борьбы.
25'
Опасный момент
Вегхорст перепрыгнул Аканжи во время верховой борьбы при подаче с левого фланга, однако головой пробил в сторону от правой штанги.
24'
Арнольд был сбит на чужой половине усилиями Хуммельса.
21'
Слишком сильно запустил перевод на правый фланг со своей половины поля Брукс. Не достал мяч Мбабу как следует.
19'
Через длинный пас Боруссии плохо удается выход в атаку.
16'
Опасный момент
Классный финт с уходом в сторону и ужасный удар с подкруткой в дальний угол был исполнен Азаром у правого угла чужой штрафной. Промах!
15'
Руссийон спокойно убрал корпусом прорывавшегося по флангу Хакими.
13'
Кастеелс сыграл на дальнем выходе из ворот, благодаря чему опередил на мяче Азара у боковой на левом фланге обороны.
11'
Штеффен очень грубо пошел в стык с Даудом на фланге. Игроку Боруссии удар пришелся точно в голеностоп.
9'
Геррейру попробовал загрузить мяч в штрафную с левого фланга, но две последовательные попытки в его исполнении оказались безуспешными.
7'
Вегхорст не смог добраться до мяча после подачи с правого фланга. Хуммельс успешно навязал борьбу.
5'
Проход Азара по правому флангу удалось остановить Руссийону.
3'
Вышла из строя амуниция главного арбитра.
1'
Первое наступление Боруссии было остановлено соперниками еще на походе к штрафной.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Хитц, Санчо, Гетце, Балерди, Морей, Джан, Шмельцер, Рейна, Рашль.
Боруссия Д: Бюрки — Пищек, Хуммельс, Аканжи — Хакими, Дауд, Дилейни, Геррейру — Азар, Холанд, Брандт.
Запасные: Перван, Брекало, Клаус, Хорн, Мармуш, Кнохе, Тиссеран, Виктор, Юстван.
Вольфсбург: Кастеелс — Мбабу, Понграчич, Брукс, Руссийон — Штеффен, Шлагер, Арнольд, Мехмеди — Гинчек, Вегхорст.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Даниэль Зиберт (Берлин, Германия) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка двадцать седьмого тура немецкой Бундеслиги. На поле "Фольксваген Арена" (Вольфсбург, Германия) сыграют Вольфсбург и дортмундская Боруссия.
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Анонс матча Вольфсбург - Боруссия 23.05.2020, Чемпионат Германии

Поединок между командой Вольфсбург (Вольфсбург) и командой Боруссия (Дортмунд) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Германии 2021.

Дата проведения матча: 23.05.2020
Время начала матча: 16:30

История предыдущих матчей

История противостояний между Вольфсбург (Вольфсбург) и командой Боруссия (Дортмунд):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу Боруссия, тогда как команда Вольфсбург осталась с поражением. Столкновение Боруссия и Вольфсбург в предыдущем футбольном матче 02.11.2019 закончилось с такими результатами: 3:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Вольфсбург - Боруссия можно посмотреть 23.05.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Германии. Текстовую трансляцию матча Вольфсбург - Боруссия, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Вольфсбург (Вольфсбург)
Год основания Вольфсбург (Вольфсбург): 1945
Страна: Германия
Тренер: Оливер Гласнер

Предыдущий поединок команды Вольфсбург был сыгран против Аугсбург - 16.05.2020, в рамках чемпионата Чемпионат Германии 2021 и закончился победой команды Вольфсбург.

Команда гостей

Название: Боруссия (Дортмунд)
Год основания Боруссия (Дортмунд): 1909
Страна: Германия
Тренер: Люсьен Фавр

Прошедший матч команды Боруссия был сыгран против Шальке - 16.05.2020, в рамках турнира Чемпионат Германии 2021 и закончился победой команды Боруссия.

Следите за результатами матча Вольфсбург - Боруссия онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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