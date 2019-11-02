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Бавария - Айнтрахт онлайн трансляция матча

Чемпионат Германии - 23 мая 2020, 19:30 . Трансляция: Футбол 1
Рейтинг матча:
Бавария
Мюнхен
4 - 2
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73'
Айнтрахт
Франкфурт-на-Майне
Ход матча
17' Леон Горецка 35' Мартин Хинтереггер 41' Томас Мюллер
46' Эван Ндичка Вышел: Тимоти Чендлер 46' Роберт Левандовски 52' Мартин Хинтереггер 55' Мартин Хинтереггер 61' Дэвис Alphonso 64' Иван Перишич Вышел: Серж Гнабри
Кто победит?
8 Пользователей сделало свой выбор
Бавария
63%
Ничья
25%
Айнтрахт
13%
Личные встречи
Бавария
12
Побед
16
Игр
2
Побед
Айнтрахт
Чемпионат Германии 2019/2020
02.11.2019 - 16:15 Айнтрахт 5 - 1 Завершен Бавария
Чемпионат Германии 2018
18.05.2019 - 16:15 Бавария 5 - 1 Завершен Айнтрахт
Чемпионат Германии 2018
22.12.2018 - 19:30 Айнтрахт 0 - 3 Завершен Бавария
Кубок Германии 2017/2018
19.05.2018 - 21:00 Бавария 1 - 3 Завершен Айнтрахт
Последние матчи - Бавария
Чемпионат Германии 2021
17.05.2020 - 19:00 "Унион" 0 - 2 Завершен Бавария В
Чемпионат Германии 2019/2020
08.03.2020 - 16:15 Бавария 2 - 0 Завершен Аугсбург В
Кубок Германии 2019/2020
03.03.2020 - 22:00 Шальке 0 - 1 Завершен Бавария В
Чемпионат Германии 2019/2020
29.02.2020 - 17:15 Хоффенхайм 0 - 6 Завершен Бавария В
Лига Чемпионов 2019/2020
25.02.2020 - 22:00 Челси 0 - 3 Завершен Бавария В
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Последние матчи - Айнтрахт
Чемпионат Германии 2021
16.05.2020 - 19:30 Айнтрахт 1 - 3 Завершен Боруссия П
Лига Европы 2019/2020
12.03.2020 - 19:55 Айнтрахт 0 - 3 Завершен Базель П
Чемпионат Германии 2019/2020
07.03.2020 - 16:45 Байер 4 - 0 Завершен Айнтрахт П
Кубок Германии 2019/2020
04.03.2020 - 21:30 Айнтрахт 2 - 0 Завершен Вердер В
Лига Европы 2021
28.02.2020 - 19:00 Зальцбург 2 - 2 Завершен Айнтрахт Н
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Новости команд
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Ребич в январе может вернуться в Айнтрахт 19.12.2019 в 17:58 Ребич в январе может вернуться в Айнтрахт Игрок не впечатлил руководство
Кто победит?
8 Пользователей сделало свой выбор
Бавария
63%
Ничья
25%
Айнтрахт
13%
Главные события
Иван Перишич
Вышел: Серж Гнабри
64'
ГООЛ! Дэвис Alphonso
61'
55'
Мартин Хинтереггер ГООЛ!
52'
Мартин Хинтереггер ГООЛ!
46'
Эван Ндичка
Вышел: Тимоти Чендлер
ГООЛ! Роберт Левандовски
46'
ГООЛ! Томас Мюллер
41'
35'
Мартин Хинтереггер
ГООЛ! Леон Горецка
17'
Составы команд
Стартовый состав
  • 1
    Мануэль Нойер
    Вратарь
  • 29
    Кингсли Коман
    Полузащитник
  • 9
    Роберт Левандовски
    Нападающий
    46
  • 14
    Иван Перишич
    Полузащитник
  • 25
    Томас Мюллер
    Полузащитник
    41
  • 32
    Йозуа Киммих
    Полузащитник
  • 18
    Леон Горецка
    17
  • 5
    Бенжамен Павар
    Полузащитник
  • 17
    Жером Боатенг
    Защитник
  • 19
    Дэвис Alphonso
    61
  • 27
    Давид Алаба
    Полузащитник
  • 1
    Кевин Трапп
    Вратарь
  • 33
    Андре Силва
  • 10
    Филип Костич
    Полузащитник
  • 18
    Туре Алмами
  • 3
    Стефан Илсанкер
    Защитник
  • 13
    Мартин Хинтереггер
    Защитник
    55 52 35
  • 2
    Эван Ндичка
    46
  • 5
    Желсон Фернандеш
    Полузащитник
  • 17
    Себастьян Роде
    Полузащитник
  • 24
    Данни да Коста
    Защитник
  • 11
    Мият Гачинович
    Полузащитник
Запасные игроки
  • 22
    Серж Гнабри
    Нападающий
  • 35
    Джошуа Зиркзи
  • 11
    Микаэль Кюизанс
  • 34
    Оливер Батиста Мейер
  • 2
    Альваро Одриосола
    Защитник
  • 8
    Хави Мартинес
    Полузащитник
  • 33
    Ларс Лукас Маи
    Защитник
  • 26
    Свен Ульрайх
    Вратарь
  • 32
    Фредерик Реннов
    Вратарь
  • 25
    Эрик Дурм
    Защитник
  • 20
    Макото Хасебе
    Полузащитник
  • 22
    Тимоти Чендлер
  • 8
    Соу Джибриль
  • 16
    Лукас Торро
    Полузащитник
  • 6
    Джонатан де Гузман
    Полузащитник
  • 15
    Даити Камада
    Полузащитник
  • 9
    Бас Дост
    Нападающий
Тренеры
Трансляция
66'
Инфо
Статистика ударов в створ - 9:2 в пользу хозяев.
64'
Замена
Замена у "Баварии". Гнабри сменил Перишича.
61'
Гоооол!!!
ГОООООЛ! Праздник продолжается! Фернандеш результативно ошибся. Дэвис завладел мячом и пробил низом в левый угол. Это 4:2!
58'
Вот так за три минуты интрига вернулась. "Бавария" в нокдауне.
55'
Гоооол!!!
ГОООООЛ! Вот это да! Роде навесил с углового на ближнюю штангу. Хинтереггер принял подачу и расстрелял Нойера! Это дубль Мартина! 3:2!
54'
Инфо
Владение мячом - 61%/39% в пользу "Баварии".
52'
Гоооол!!!
ГОООООЛ! Хинтереггер принял подачу партнера с углового, подработал себе мяч головой и пробил Нойера! 3:1!
49'
Бавария почти в полном составе находится на чужой половине. "Айнтрахт" отошел к своим воротам.
46'
Гоооол!!!
ГОООООЛ! Левандовски забивает после подачи Комана с левого фланга! 3:0!
46'
Замена
Замена у "Айнтрахта". Н'Дика уступил место на поле Чендлеру.
46'
Свисток
Второй тайм начался!
45+3'
Свисток
Перерыв.
45+1'
Офсайд
Костич в положении вне игры.
45'
Инфо
2 мин. добавлено.
42'
Арбитр посоветовался с ассистентом и засчитал взятие ворот. Нет офсайда у Мюллера.
41'
Гоооол!!!
ГОООООЛ! Мюллер принял подачу Дэвиса, подработал мяч и перебросил Траппа с линии вратарской! 2:0!
38'
Опасный момент
Мощный удар от Алабы в правую девятку! Трапп! Кевин в полном порядке!
37'
Левандовски получает помощь медиков. Пауза в игре
35'
Желтая карточка
Хинтереггер получил желтую за фол против Левандовски.
33'
Дэвис мчался по левому полуфлангу, но далее без развития. Мяч перехвачен.
34'
Хинтереггер пробил из-за пределов штрафной. Мимо створа.
32'
Нойер отлично сыграл на выходе. Силва не смог обострить.
31'
Много поперечных передач от "Баварии". Мюнхенцы не спешат увеличивать преимущество.
29'
Инфо
Статистика ударов в створ - 4:0 в пользу "Баварии".
27'
Не самый лучший пас от Мюллера в обострение. Левандовски не смог принять эту передачу.
26'
Левандовски нарушил правила в атаке. Свободный для франкфуртской команды.
24'
Гачиновч придержал Киммиха за футболку. Свободный для хозяев.
23'
Инфо
Владение мячом - 65%/35% в пользу "Баварии".
21'
Перишич пробил низом! Слабый удар Без проблем для Траппа.
19'
"Айнтрахт" не может выйти из-под прессинга соперника. "Бавария" прижала гостей.
17'
Гоооол!!!
ГОООООЛ! Мюллер идеально прострелил в район 11-ти метров! Горецка пробил в касание! Мяч в сетке! 1:0!
14'
Опасный момент
Киммих мягко навесил с правого фланга! Павар пробил головой с метра! Трапп! Кевин Трапп спасает ворота Айнтрахта! Сейв!
12'
Опасный момент
Отличная передача с углового от Мюллера! Левандовски пробил! Мяч попал в перекладину!
11'
Опасный момент
Да Коста вынес мяч за лицевую после передачи Дэвиса с левого фланга. Угловой.
10'
Мяч держится в районе центрального круга. Моментов не наблюдается.
8'
Левандовски пытался прицельно пробить головой, но потерпел фиаско. Мяч летит мимо ворот.
6'
Алаба принял мяч от Перишича на левом фланге. но не смог продолжить атаку. Давид упал на газон.
4'
Силва нанес дальний удар! Мяч попал в игрока "Баварии".
2'
"Бавария" держит мяч и пытается пройти центр поля. "Айнтрахт" активно прессингует соперника.
1'
Свисток
Матч начался!
Главный арбитр встречи - Марко Фриц.
"Бавария", стартовый состав: Нойер — Павар, Боатенг, Алаба, Дэвис — Киммих, Горецка — Коман, Мюллер, Перишич — Левандовски. Запасные: Ульрайх, Одриосола, Мартинес, Кюизанс, Эрнандес, Гнабри, Май, Майер, Зиркзее.
"Айнтрахт", стартовый состав: Трапп — Туре, Ильзанкер, Хинтереггер, Н'Дика — да Коста, Роде, Фернандес, Костич — Гачинович — Силва. Запасные: Реннов, де Гузман, Соу, Дост, Камада, Торро, Хасебе, Чендлер, Дурм.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет Вам текстовую онлайн-трансляцию матча 27-го тура Бундеслиги: "Бавария" - "Айнтрахт". Начало поединка - 19:30.
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Анонс матча Бавария - Айнтрахт 23.05.2020, Чемпионат Германии

Противостояние между командой Бавария (Мюнхен) и командой Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Германии 2021.

Дата проведения матча: 23.05.2020
Время начала матча: 19:30

История предыдущих матчей

История противостояний между Бавария (Мюнхен) и командой Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу Айнтрахт, тогда как команда Бавария осталась с поражением. Столкновение Айнтрахт и Бавария в предыдущем футбольном матче 02.11.2019 закончилось со счетом: 5:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Бавария - Айнтрахт можно посмотреть 23.05.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Германии. Текстовую трансляцию матча Бавария - Айнтрахт, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Бавария (Мюнхен)
Год основания Бавария (Мюнхен): 1900
Страна: Германия
Тренер: Ханси Флик

Прошедший матч команды Бавария был сыгран против "Унион" - 17.05.2020, в рамках чемпионата Чемпионат Германии 2021 и закончился победой команды Бавария.

Команда гостей

Название: Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
Год основания Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне): 1899
Страна: Германия
Тренер: Адольф Хюттер

Прошедший матч команды Айнтрахт был сыгран против Боруссия - 16.05.2020, в рамках чемпионата Чемпионат Германии 2021 и закончился победой команды Боруссия.

Следите за результатами матча Бавария - Айнтрахт онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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