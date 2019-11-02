Бавария - Айнтрахт онлайн трансляция матча

Противостояние между командой Бавария (Мюнхен) и командой Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Германии 2021.
Дата проведения матча: 23.05.2020
Время начала матча: 19:30
История противостояний между Бавария (Мюнхен) и командой Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне):
Прошедший матч между командами закончился победой в пользу Айнтрахт, тогда как команда Бавария осталась с поражением. Столкновение Айнтрахт и Бавария в предыдущем футбольном матче 02.11.2019 закончилось со счетом: 5:1 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Бавария (Мюнхен)
Год основания Бавария (Мюнхен): 1900
Страна: Германия
Тренер: Ханси Флик
Прошедший матч команды Бавария был сыгран против "Унион" - 17.05.2020, в рамках чемпионата Чемпионат Германии 2021 и закончился победой команды Бавария.
Название: Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
Год основания Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне): 1899
Страна: Германия
Тренер: Адольф Хюттер
Прошедший матч команды Айнтрахт был сыгран против Боруссия - 16.05.2020, в рамках чемпионата Чемпионат Германии 2021 и закончился победой команды Боруссия.
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