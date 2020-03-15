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Динамо - Рух онлайн трансляция матча

Контрольные матчи клубов УПЛ - 22 мая 2020, 14:00 . Трансляция: UA-Футбол
Рейтинг матча:
Динамо
Киев
0 - 0
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61'
Рух
Львов
Ход матча
46' Денис Бойко 46' Александр Караваев
Кто победит?
23 Пользователей сделало свой выбор
Динамо
48%
Ничья
13%
Рух
39%
Последние матчи - Динамо
Премьер-лига 2021
15.03.2020 - 17:00 Динамо 1 - 1 Завершен Десна Н
Кубок Украины 2021
11.03.2020 - 19:30 Динамо 1 - 0 Завершен ФК Александрия В
Премьер-лига 2021
07.03.2020 - 17:00 ФК Александрия 1 - 3 Завершен Динамо В
Премьер-лига 2021
03.03.2020 - 19:30 Динамо 2 - 0 Завершен Колос В
Премьер-лига 2021
28.02.2020 - 19:00 СК Днепр-1 3 - 1 Завершен Динамо П
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Последние матчи - Рух
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
20.02.2020 - 16:00 Колдинг 0 - 2 Завершен Рух В
Первая лига 2021
24.11.2019 - 14:00 МФК Прикарпатье 0 - 1 Завершен Рух В
Первая лига 2009/2010
20.11.2019 - 13:00 Горняк-Спорт 2 - 1 Завершен Рух П
Первая лига 2009/2010
15.11.2019 - 14:30 Рух 1 - 0 Завершен Металлист 1925 В
Первая лига 2021
09.11.2019 - 19:00 Волынь 3 - 2 Завершен Рух П
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
23 Пользователей сделало свой выбор
Динамо
48%
Ничья
13%
Рух
39%
Главные события
Составы команд
Стартовый состав
  • 1
    Георгий Бущан
    Вратарь
  • 70
    Назарий Русин
    Нападающий
  • 7
    Беньямин Вербич
    Полузащитник
  • 18
    Александр Андриевский
    Полузащитник
  • 8
    Владимир Шепелев
    Полузащитник
  • 29
    Виталий Буяльский
    Полузащитник
  • 5
    Сергей Сидорчук
    Полузащитник
  • 4
    Попов Д.
  • 30
    Артём Шабанов
    Защитник
  • 16
    Виталий Мыколенко
    Защитник
  • 94
    Томаш Кендзера
    Защитник
  • 90
    Владимир Заставный
    Защитник
  • 4
    Игорь Дуць
    Защитник
  • 14
    Иван Брикнер
    Полузащитник
Запасные игроки
  • 14
    Де Пенья Карлос
  • 20
    Александр Караваев
    Нападающий
  • 11
    Георгий Цитаишвили
    Полузащитник
  • 99
    Миккел Дуелунд
  • 34
    Александр Сирота
  • 31
    Владислав Кучерук
  • 71
    Денис Бойко
    Вратарь
  • 9
    Sol Фран
Тренеры
Трансляция
56'
Опасный момент
И еще раз Сидорчук решил пробивать из-за пределов штрафной! Рядом с левой девяткой!
54'
Вербич пробил слету из центра штрафной точно в корпус стоящего рядом соперника, завершив подачу с правого фланга.
51'
Замена
Как-то не заметен был поначалу выход на поле Бойко. Вместо Бущана он встал в ворота после перерыва.
51'
Опасный момент
Сидорчук вновь выстрелил с дальней дистанции! Мяч прокатился в сторону от левой штанги.
49'
Миколенко не справился с мячом при попытке прострелить с левого фланга.
46'
Замена
Караваев в перерыве заменил Андриевского.
46'
Динамо начало второй тайм ровно также, как и первый — с контроля над мячом.
Свисток
Второй тайм начался!
Свисток
Перерыв. 0:0 в нашем матче по итогам первой половины.
45+1'
Бущан сумел перехватить силовой прострел от Бойчука с левого фланга.
45'
Инфо
Противостояние на футбольном поле в этом тайме продлится еще, как минимум, одну минуту.
43'
Попов увлекся борьбой за мяч в центре поля, в результате чего грубо срубил с ног соперника подкатом.
41'
Кендзера заблокировал возможность Синицы прострелить с левого фланга.
40'
Кондракова нашли высокой передачей в левой половине чужой штрафной, однако Шабанов тут же оттер его от мяча.
38'
Опасный момент
Русин не смог переиграть Мысака в ближней борьбе после передачи Буяльского с правого фланга штрафной!
37'
Опасный момент
Буяльский уже поднялся в воздух для завершения ударом подачи Миколенко с левого фланга на дальний край вратарской, но был опережен голкипером.
36'
Рух мог убежать в контратаку, но пас Брикнера с левого фланга оказался неточным.
35'
Вербич пробежал с мячом почти всю чужую половину, но решил пробивать не заходя в штрафную, что сопровождалось промахом мимо левой штанги.
33'
Попов принял на себя подачу Сакива с левого фланга.
31'
Опасный момент
Мысак привез отличный момент для Русина, однако Назарий не смог подловить соперника на неловком движении, которое привело к падению на газон!
29'
Бущан без проблем забрал мяч в руки после подачи с левого фланга от Синицы.
28'
Миколенко на дальней штанге не смог добраться до мяча после подачи с левого фланга.
26'
Сидорчук выстрелил в достаточно дальней дистанции. Неточно.
25'
Не догнал Русин мяч после слишком сильной передачи на левый фланг от Андриевского.
23'
Опасный момент
Грубая ошибка от Руха! Не разобрались между собой защитник и голкипер, после чего Русин пробивал с острого угла на левом фланге! Мимо!
21'
Опасный момент
Бойчук загубил отличный момент, не попав по воротам перебросом мяча над Бойко во время выхода на свидание с голкипером один на один!
19'
Уголовой
Угловой с левого фланга от Руха заставил мяч заметаться в чужой штрафной, но до удара по воротам дело так и не дошло.
17'
Опасный момент
Кондраков на контратаке пробил из-за пределов штрафной! Бущан намертво забрал мяч в руки!
16'
Опасный момент
Шабанов коленом протолкнул мяч в сторону ворот Мысака после подачи углового с левого фланга. Точно в руки голкиперу.
15'
Как и в первой ситуации, точно доставить мяч в чужие владения после розыгрыша стандарта у Динамо не получилось.
14'
Последовательные фолы на обоих флангах обороны от игроков Руха. Против Вербича и Шепелева.
12'
Кендзера не понял передачи Попова на правый фланг, чем загубил потенциально опасное наступление своей команды.
10'
Вербич некачественно подставил ногу под прострел Миколенко с левого фланга.
9'
Офсайд
Офсайд у Кондракова после верхового паса из центра поля.
7'
Русин явно не успевал откликнуться на передачу на ход в чужую штрафную от Кендзеры.
5'
Вербич ненадолго вывело из строя столкновение с соперником в чужой штрафной.
4'
Миколенко не успел к мячу после высокого заброса Андриевского из глубины поля на левый фланг.
3'
С двух попыток точно доставить мяч в штрафную соперников гостям не удалось.
2'
Уголовой
Рух осадил чужую штрафную угловыми.
1'
Сакив не позволил Кендзере обострить ситуацию на правом фланге продольной передачей.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Рух Львов: Мысак – Заставный, Белый, Дуць, Сакив – Брикнер, Мартынюк – Р. Русин, Бойчук, Синица – Кондраков.
Запасные: Бойко, Кучерук, Сирота, Забарный, Мащенко, Дуэлунд. Цитаишвили, Караваев, Де Пена, Бенито, Сухоручко, Соль, Каргбо.
Динамо Киев: Бущан – Кендзера, Попов, Шабанов, Миколенко – Сидорчук, Шепелев – Вербич , Андриевский, Буяльский – Н. Русин.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Евгений Арановский (Киев, Украина) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию товарищеского поединка. На поле стадиона "Динамо" им. В. Лобановского (Киев, Украина) сыграют киевское Динамо и львовский Рух.
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Анонс матча Динамо - Рух 22.05.2020, Контрольные матчи клубов УПЛ

Матч между командой Динамо (Киев) и командой Рух (Львов) будет проходить в рамках турнира по футболу: Контрольные матчи клубов УПЛ 2021.

Дата проведения матча: 22.05.2020
Время начала матча: 14:00

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Динамо - Рух можно посмотреть 22.05.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Контрольные матчи клубов УПЛ. Текстовую трансляцию матча Динамо - Рух, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Динамо (Киев)
Год основания Динамо (Киев): 1927
Страна: Украина
Тренер: Алексей Михайличенко

Прошедший матч команды Динамо был сыгран против Десна - 15.03.2020, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Рух (Львов)
Год основания Рух (Львов): 2003
Страна: Украина
Тренер: Юрий Бакалов

Прошедший поединок команды Рух был сыгран против Колдинг - 20.02.2020, в рамках чемпионата Клубные товарищеские матчи 2019/2020 и закончился победой команды Рух.

Следите за результатами матча Динамо - Рух онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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