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Байер - Вольфсбург онлайн трансляция матча

Чемпионат Германии - 26 мая 2020, 21:30 . Трансляция: Футбол 2
Рейтинг матча:
Байер
Леверкузен
1 - 4
Матч завершен
Вольфсбург
Вольфсбург
Ход матча
29' Керем Демирбай 32' Жоао Виктор 43' Марин Понгракич
46' Юлиан Баумгартлингер 46' Александар Драгович 63' Юлиан Баумгартлингер 64' Максимилиан Арнольд 64' Максимилиан Арнольд 65' Даниэль Гинцек 67' Даниэль Гинцек 67' Мусса Диаби 67' Лукас Аларио 67' Ренато Штеффен 71' Кун Кастельс 73' Леон Бэйли 75' Марин Понгракич 76' Омар Мармуш 82' Джон Брукс 85' Юлиан Баумгартлингер
Кто победит?
11 Пользователей сделало свой выбор
Байер
64%
Ничья
18%
Вольфсбург
18%
Личные встречи
Байер
7
Побед
17
Игр
7
Побед
Вольфсбург
Чемпионат Германии 2021
26.05.2020 - 21:30 Байер 1 - 4 Завершен Вольфсбург
Чемпионат Германии 2019/2020
10.11.2019 - 16:15 Вольфсбург 0 - 2 Завершен Байер
Чемпионат Германии 2018
26.01.2019 - 16:30 Вольфсбург 0 - 3 Завершен Байер
Чемпионат Германии 2018/2019
01.09.2018 - 16:30 Байер 1 - 0 Завершен Вольфсбург
Последние матчи - Байер
Чемпионат Германии 2021
26.05.2020 - 21:30 Байер 1 - 4 Завершен Вольфсбург П
Чемпионат Германии 2021
23.05.2020 - 16:30 Боруссия 0 - 2 Завершен Байер В
Чемпионат Германии 2021
18.05.2020 - 21:30 Вердер 1 - 4 Завершен Байер В
Лига Европы 2019/2020
12.03.2020 - 22:00 "Рейнджерс" 1 - 3 Завершен Байер В
Чемпионат Германии 2019/2020
07.03.2020 - 16:45 Байер 4 - 0 Завершен Айнтрахт В
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Последние матчи - Вольфсбург
Чемпионат Германии 2021
26.05.2020 - 21:30 Байер 1 - 4 Завершен Вольфсбург В
Чемпионат Германии 2021
23.05.2020 - 16:30 Вольфсбург 0 - 2 Завершен Боруссия П
Чемпионат Германии 2021
16.05.2020 - 16:30 Аугсбург 1 - 2 Завершен Вольфсбург В
Лига Европы 2019/2020
12.03.2020 - 22:00 Вольфсбург 1 - 2 Завершен Шахтер П
Чемпионат Германии 2019/2020
07.03.2020 - 16:30 Вольфсбург 0 - 0 Завершен "РБ Лейпциг" Н
Показать больше
Кто победит?
11 Пользователей сделало свой выбор
Байер
64%
Ничья
18%
Вольфсбург
18%
Главные события
ГООЛ! Юлиан Баумгартлингер
85'
75'
Марин Понгракич ГООЛ!
71'
Кун Кастельс
67'
Даниэль Гинцек
Мусса Диаби
67'
67'
Ренато Штеффен ГООЛ!
64'
Максимилиан Арнольд ГООЛ!
64'
Максимилиан Арнольд ГООЛ!
Юлиан Баумгартлингер
63'
43'
Марин Понгракич ГООЛ!
32'
Жоао Виктор
Керем Демирбай
29'
Составы команд
Стартовый состав
  • 11
    Надим Амири
    Полузащитник
  • 29
    Кай Хавец
    Полузащитник
  • 12
    Tapsoba E.
  • 19
    Мусса Диаби
    Нападающий
    67
  • 10
    Керем Демирбай
    Полузащитник
    29
  • 1
    Лукаш Градецкий
  • 18
    Венделл
    Защитник
  • 23
    Митчелл-Элия Вайзер
  • 5
    Свен Бендер
    Полузащитник
  • 38
    Карим Беллараби
    Полузащитник
  • 20
    Чарлес Арангис
    Полузащитник
  • 27
    Максимилиан Арнольд
    Полузащитник
    64 64
  • 8
    Ренато Штеффен
    Полузащитник
    67
  • 24
    Ксавьер Шлагер
  • 15
    Джером Роуссиллон
  • 22
    Марин Понгракич
    75 43
  • 19
    Кевин Мбабу
    Защитник
  • 1
    Кун Кастельс
    71
  • 40
    Жоао Виктор
    Полузащитник
    32
  • 9
    Вегхорст Wout
  • 25
    Джон Брукс
    82
  • 7
    Йосип Брекало
    Нападающий
Запасные игроки
  • 7
    Паулинью
    Нападающий
  • 25
    Эксекуиел Палакиос
  • 28
    Рамазан Озкан
    Вратарь
  • 6
    Александар Драгович
    Защитник
    46
  • 9
    Леон Бэйли
    Нападающий
    73
  • 15
    Юлиан Баумгартлингер
    Полузащитник
    85 63 46
  • 13
    Лукас Аларио
    Нападающий
    67
  • 4
    Джонатан Та
    Защитник
  • 20
    Лука Хорн
  • 32
    Марсель Тиссеран
    Защитник
  • 12
    Pervan Pavao
  • 44
    May I.
  • 29
    Омар Мармуш
    76
  • 31
    Робин Кнохе
    Полузащитник
  • 33
    Даниэль Гинцек
    67 65
  • 43
    Justvan J.
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Анонс матча Байер - Вольфсбург 26.05.2020, Чемпионат Германии

Матч между командой Байер (Леверкузен) и командой Вольфсбург (Вольфсбург) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Германии 2021.

Дата проведения матча: 26.05.2020
Время начала матча: 21:30

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Байер (Леверкузен) и командой Вольфсбург (Вольфсбург):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды Вольфсбург, тогда как команда Байер осталась с поражением. Столкновение Байер и Вольфсбург в предыдущем футбольном матче 26.05.2020 закончилось со следующими результатом: 1:4 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Байер - Вольфсбург можно посмотреть 26.05.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Германии. Текстовую трансляцию матча Байер - Вольфсбург, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Байер (Леверкузен)
Год основания Байер (Леверкузен): 1904
Страна: Германия
Тренер: Петер Бос

Предыдущий матч команды Байер был сыгран против Вольфсбург - 26.05.2020, в рамках турнира Чемпионат Германии 2021 и закончился победой команды Вольфсбург.

Команда гостей

Название: Вольфсбург (Вольфсбург)
Год основания Вольфсбург (Вольфсбург): 1945
Страна: Германия
Тренер: Оливер Гласнер

Прошедший матч команды Вольфсбург был сыгран против Байер - 26.05.2020, в рамках турнира Чемпионат Германии 2021 и закончился победой команды Вольфсбург.

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