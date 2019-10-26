СК Днепр-1 - Олимпик онлайн трансляция матча

Поединок между командой СК Днепр-1 (Днепр) и командой Олимпик (Донецк) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2021.
Дата проведения матча: 30.05.2020
Время начала матча: 17:00
История противостояний между командами СК Днепр-1 (Днепр) и командой Олимпик (Донецк):
Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу Олимпик, тогда как команда СК Днепр-1 осталась с поражением. Столкновение Олимпик и СК Днепр-1 в предыдущем футбольном матче 26.10.2019 закончилось со счетом: 3:2 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: СК Днепр-1 (Днепр)
Год основания СК Днепр-1 (Днепр): 2017
Страна: Украина
Тренер: Дмитрий Михайленко
Предыдущий матч команды СК Днепр-1 был сыгран против ФК Мариуполь - 14.03.2020, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021 и закончился победой команды СК Днепр-1.
Название: Олимпик (Донецк)
Год основания Олимпик (Донецк): 2001
Страна: Украина
Тренер: Игорь Климовский
Предыдущий матч команды Олимпик был сыгран против Динамо - 27.05.2020, в рамках турнира Контрольные матчи клубов УПЛ 2021 и закончился победой команды Динамо.
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