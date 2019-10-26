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СК Днепр-1 - Олимпик онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 30 мая 2020, 17:00 . Трансляция: УНИАН ТВ
Рейтинг матча:
СК Днепр-1
Днепр
1 - 0
Обновить
59'
Олимпик
Донецк
Ход матча
Кто победит?
33 Пользователей сделало свой выбор
СК Днепр-1
48%
Ничья
24%
Олимпик
27%
Личные встречи
СК Днепр-1
2
Побед
3
Игр
1
Побед
Олимпик
Премьер-лига 2021
26.10.2019 - 17:00 Олимпик 3 - 2 Завершен СК Днепр-1
Премьер-лига 2019/2020
31.07.2019 - 19:00 СК Днепр-1 2 - 0 Завершен Олимпик
Клубные товарищеские матчи 2019
09.07.2019 - 17:00 Олимпик 1 - 2 Завершен СК Днепр-1
Последние матчи - СК Днепр-1
Премьер-лига 2021
14.03.2020 - 17:00 СК Днепр-1 2 - 0 Завершен ФК Мариуполь В
Премьер-лига 2021
08.03.2020 - 17:00 СК Днепр-1 3 - 0 Завершен ФК Мариуполь В
Премьер-лига 2021
04.03.2020 - 19:00 Шахтер 4 - 1 Завершен СК Днепр-1 П
Премьер-лига 2021
28.02.2020 - 19:00 СК Днепр-1 3 - 1 Завершен Динамо В
Премьер-лига 2021
23.02.2020 - 14:00 Карпаты 1 - 1 Завершен СК Днепр-1 Н
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Последние матчи - Олимпик
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021
27.05.2020 - 14:00 Динамо 2 - 0 Завершен Олимпик П
Премьер-лига 2021
15.03.2020 - 19:30 Олимпик 1 - 1 Завершен Ворскла Н
Премьер-лига 2021
07.03.2020 - 14:00 Ворскла 1 - 0 Завершен Олимпик П
Премьер-лига 2021
04.03.2020 - 17:00 Олимпик 1 - 2 Завершен Десна П
Премьер-лига 2021
01.03.2020 - 14:00 Заря 1 - 0 Завершен Олимпик П
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Новости команд
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Кто победит?
33 Пользователей сделало свой выбор
СК Днепр-1
48%
Ничья
24%
Олимпик
27%
Составы команд
Стартовый состав
  • 4
    Сергей Кравченко
  • 33
    Валерий Юрчук
    Вратарь
  • 8
    Владимир Полевой
    Полузащитник
  • 71
    Максим Лопыренок
    Защитник
  • 15
    Сергей Логинов
    Полузащитник
  • 4
    Дмитрий Гришко
    Защитник
  • 44
    Евгений Цымбалюк
    Защитник
  • 89
    Сергей Политыло
    Полузащитник
  • 1
    Владимир Крынский
    Вратарь
  • 11
    Павел Ксенз
    Полузащитник
  • 19
    Тейшейра
    Полузащитник
Запасные игроки
  • 77
    Алексей Чичиков
    Полузащитник
  • 18
    Александр Снижко
    Полузащитник
  • 29
    Александр Назаренко
    Полузащитник
  • 7
    Дмитрий Коркишко
    Полузащитник
  • 31
    Андрей Клищук
    Вратарь
  • 25
    Игорь Когут
    Полузащитник
  • 44
    Арсений Батанов
  • 11
    Владислав Шаповал
    Полузащитник
  • 74
    Игорь Снурницын
    Защитник
  • 42
    Евгений Пасич
    Полузащитник
  • 7
    Виталий Балашов
    Полузащитник
  • 12
    Бетим Халими
Тренеры
Трансляция
58'
Булеца ударом из левой половины штрафной отправил мяч в корпус сопернику.
56'
Цымбалюк не стал дожидаться партнеров по атаке, и тут же пробил после неудачного выноса от Лопыренка. Получилось очень неточно.
54'
Желтая карточка
Завалился Шахаб в борьбе против Лопыренка у чужой штрафной. Арбитр увидел в эпизоде симуляцию.
53'
Упустил за пределы поля мяч Булеца на левом фланге, за что тут же получил порцию критики от Михайленко.
51'
Попытка Шахаба пробить из левой половины штрафной оказалась неточной.
49'
Тейшейра даже в смелом подкате не успел к мячу после прострела Лебеденко с правого фланга.
47'
Опасный момент
Шахаб выиграл борьбу у защитников после подачи с правого фланга от Ксенза, однако не смог попасть по воротам ударом головой.
46'
Офсайд
Офсайд у Вакуло после передачи на правый фланг.
Свисток
Второй тайм начался!
Свисток
Перерыв. 1:0 в нашем матче по итогам первой половины.
44'
Фол со стороны Ди Франко на чужой половине поля при попытке отбора.
41'
Желтая карточка
Вакулко случайно наступил на ногу Гришко на чужой половине, однако арбитр его прощать не стал.
40'
Опасный момент
Плотный удар Политыло со средней дистанции после отскока из штрафной! Мяч просвистел рядом с правой штангой!
38'
Булеца пробил со штрафного намного выше ворот.
37'
Кравченко был сбит на левом полуфланге после успешного подбора у чужих владений.
34'
Желтая карточка
Кравчук фолом в центре поля остановил попытку контратаки соперников.
31'
Гоооол!!!
ГОЛ! Булеца прицельным ударом в левый нижний угол завершил прострел Тейлора с правого фланга! Первое голевое действие для зимнего новичка Днепра-1!
29'
Высокая подача Тейшейры с левого фланга завершилась неудачной попыткой продлить атаку пасом от Никиты Кравченко.
26'
Уголовой
Плохо поднял мяч над газоном Булеца, исполняя угловой с левого фланга.
24'
Курьезной оказалась попытка Лебеденко хлестко приложиться по чужим воротам ударом после входа в левую половину штрафной. Кандидат на "Промах тура".
22'
Ксенз ударом с левой ноги от правого угла штрафной опустил мяч в руки голкипера соперников.
20'
Гришко сбил Хобленко на подходе к штрафной гостей. Булеца уже забрал мяч для себя.
18'
Подбирается к чужой штрафной Днепр-1.
15'
Тейлора запускал Булеца в рывок по левому флангу, но недалеко от бразильца находился Гришко.
13'
Офсайд
Загубили атаку днепряне, неудачно разыграв угловой на правом фланге. Офсайд у Булецы.
11'
Тейлор впервые пробил в этом поединке. Мяч сошел с ноги у него на границе чужой штрафной.
10'
Булеца попытался пробить из-за пределов штрафной, но слишком сильно поднял мяч над газоном.
8'
Опасный момент
СУПЕР-СЕЙВ ОТ ЮРЧУКА! Головой пробил Тейшейра после навеса Ксенза с правого фланга в правую девятку, однако голкипер сумел отразить угрозу!
6'
Олимпику удалось сдержать стартовый натиск, и теперь дончане уже уверенно атакуют.
4'
Верховая передача на Хобленко из центральной зоны оказалась слишком неточной.
1'
Днепряне с мячом на первых минутах.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Бетим, Вербный, Е. Пасич, Романовский, Балашов, Литвин, Завийский, Баланюк.
Олимпик: Крынский — Ксенз, Гришко, Зотько, Лебеденко — Цымбалюк — Кравченко, Кравчук, Политыло, Тейшейра — Шахаб.
Запасные: Клищук, Батагов, Чичиков, Шаповал, Снижко, Назаренко, Коркишко, Когут, Сабатини.
Днепр-1: Юрчук — Адамюк, Лопыренок, Логинов, Полевой — Кравченко — Тейлор, Ди Франко, Вакулко, Булеца — Хобленко.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Андрей Коваленко (Полтава, Украина) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка двадцать четвертого тура Украинской Премьер-лиги. На поле "Днепр-Арены" (Днепр, Украина) сыграют днепровский Днепр-1 и донецкий Олимпик.
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Анонс матча СК Днепр-1 - Олимпик 30.05.2020, Премьер-лига

Поединок между командой СК Днепр-1 (Днепр) и командой Олимпик (Донецк) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2021.

Дата проведения матча: 30.05.2020
Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами СК Днепр-1 (Днепр) и командой Олимпик (Донецк):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу Олимпик, тогда как команда СК Днепр-1 осталась с поражением. Столкновение Олимпик и СК Днепр-1 в предыдущем футбольном матче 26.10.2019 закончилось со счетом: 3:2 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча СК Днепр-1 - Олимпик можно посмотреть 30.05.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча СК Днепр-1 - Олимпик, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: СК Днепр-1 (Днепр)
Год основания СК Днепр-1 (Днепр): 2017
Страна: Украина
Тренер: Дмитрий Михайленко

Предыдущий матч команды СК Днепр-1 был сыгран против ФК Мариуполь - 14.03.2020, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021 и закончился победой команды СК Днепр-1.

Команда гостей

Название: Олимпик (Донецк)
Год основания Олимпик (Донецк): 2001
Страна: Украина
Тренер: Игорь Климовский

Предыдущий матч команды Олимпик был сыгран против Динамо - 27.05.2020, в рамках турнира Контрольные матчи клубов УПЛ 2021 и закончился победой команды Динамо.

Следите за результатами матча СК Днепр-1 - Олимпик онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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