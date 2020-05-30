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ФК Александрия - Заря онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 30 мая 2020, 17:00 . Трансляция: Футбол 2
Рейтинг матча:
ФК Александрия
Александрия
0 - 0
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59'
Заря
Луганск
Ход матча
45' Павел Пашаев
56' Евгений Банада
Кто победит?
58 Пользователей сделало свой выбор
ФК Александрия
28%
Ничья
24%
Заря
48%
Прогноз на матч
Личные встречи
ФК Александрия
6
Побед
19
Игр
6
Побед
Заря
Премьер-лига 2021
23.11.2019 - 14:00 ФК Александрия 1 - 0 Завершен Заря
Кубок Украины 2021
30.10.2019 - 18:00 ФК Александрия 1 - 1 Завершен Заря
Премьер-лига 2019/2020
18.08.2019 - 19:30 Заря 1 - 2 Завершен ФК Александрия
Премьер-лига 2020
26.05.2019 - 19:30 Заря 3 - 1 Завершен ФК Александрия
Последние матчи - ФК Александрия
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
26.05.2020 - 17:00 ФК Александрия 5 - 0 Завершен Черкащина В
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
22.05.2020 - 14:00 ФК Александрия 4 - 2 Завершен Ворскла В
Премьер-лига 2021
14.03.2020 - 17:00 ФК Александрия 4 - 2 Завершен Колос В
Кубок Украины 2021
11.03.2020 - 19:30 Динамо 1 - 0 Завершен ФК Александрия П
Премьер-лига 2021
07.03.2020 - 17:00 ФК Александрия 1 - 3 Завершен Динамо П
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Последние матчи - Заря
Премьер-лига 2021
15.03.2020 - 14:00 Заря 1 - 0 Завершен Шахтер В
Премьер-лига 2021
07.03.2020 - 14:00 Десна 1 - 0 Завершен Заря П
Премьер-лига 2021
04.03.2020 - 17:00 Заря 2 - 0 Завершен ФК Львов В
Премьер-лига 2021
01.03.2020 - 14:00 Заря 1 - 0 Завершен Олимпик В
Премьер-лига 2021
22.02.2020 - 14:00 ФК Мариуполь 1 - 2 Завершен Заря В
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
58 Пользователей сделало свой выбор
ФК Александрия
28%
Ничья
24%
Заря
48%
Главные события
Павел Пашаев
45'
Составы команд
Стартовый состав
  • 0
    Юрий Панькив
    Вратарь
  • 0
    Артём Ситало
    Нападающий
  • 0
    Максим Третьяков
    Полузащитник
  • 0
    Кирилл Ковалец
    Полузащитник
  • 0
    Василий Грицук
    Полузащитник
  • 0
    Валерий Лучкевич
    Защитник
  • 0
    Дмитрий Гречишкин
    Полузащитник
  • 0
    Денис Мирошниченко
    Защитник
  • 0
    Глеб Бухал
    Полузащитник
  • 0
    Дубра К.
  • 0
    Павел Пашаев
    Защитник
    45
  • 0
    Заури Махарадзе
    Вратарь
  • 0
    Дмитрий Хомченовский
    Полузащитник
  • 0
    Богдан Леднев
    Полузащитник
  • 0
    Владислав Кочергин
    Полузащитник
  • 0
    Владлен Юрченко
    Полузащитник
  • 0
    Богдан Михайличенко
    Полузащитник
  • 0
    Евгений Чеберко
    Полузащитник
  • 0
    Виталий Вернидуб
    Защитник
  • 0
    Ловро Цвек
  • 0
    Владислав Кабаев
    Нападающий
Запасные игроки
  • 0
    Евгений Банада
    Полузащитник
Тренеры
Трансляция
56'
Замена
Евгений Банада (ФК Александрия) вышел на замену вместо Василия Грицука
54'
Опасный момент
Динамичный момент в штрафной Александрии, защитники неловко отбивались, лишь в последний вынесли мяч. Впрочем, затем еще опасно успел пробить Михайличенко
51'
Удар издали от Леднева - теперь Панькив без проблем забирает мяч
49'
Навес со штрафного и Махарадзе легко забирает мяч
47'
Снова Заря несется вперед и атакует большими силами
Свисток
Игра продолжается
Свисток
Перерыв
45+2'
Желтая карточка
Павел Пашаев (ФК Александрия) наказан за грубую игру против Кочергина - первая в матче желтая карточка
45'
Александрия провела атаку малыми силами, ничего опасного из этого не вышло
43'
Пауза в игре, арбитры просматривали видеоповтор, эпизод - отмашку Мирошниченко в своей штрафной, фола арбитры не увидели
41'
Гречишкин в последний момент заблокировал сильный удар Хомченовского
39'
Леднев пробил издали - Панькив без проблем забирает мяч
37'
Опасный момент
Через левый край прошла острая атака хозяев, Мирошниченко оказался во вратарской и в касание пробил неточно
35'
Без центра поля идет игра, хорошие скорости, вот только не удается пробивать по воротам
32'
Опасный момент
Третяков пробивал головой с десяти метров, Махарадзе не дрогнул и забрал мяч
30'
Уголовой
Корнер разыграли низом луганчане, ничего опасного не получилось, "горожане" легко отбиваются
28'
Александрия выровняла игру и переместила мяч в центр поля
25'
Перспективная атака луганчан завершилась после неточного паса от Юрченко
23'
Снова Заря активно идет вперед, две атаки завершились двумя неточными ударами
21'
Хороший удар Перовича с 20-ти метров - над перекладиной пролетел мяч
20'
Опасный момент
Кабаев выходил один на один с голкипером, отменный шанс, вот только замешкался он и Пашаев успел в подкате заблокировал удар
18'
Опасный момент
Снова мяч оказался в штрафной Зари и паника в обороне гостей, с трудом отбиваются "бело-черные"
17'
Уголовой
Ситало убежал в контратаку, но смог заработать только угловой
15'
Прессинг луганчан, александрийцы не могут перейти центр поля - гости заметно доминируют
12'
Леднев пробивал со штрафного с 25-ти метров, в Ковальца попал мяч, мед помощь необходима Кириллу
10'
Заря больше контролирует мяч и выглядит активнее, хозяева встречи осторожничают
7'
Кочергин и Леднев не поняли друг друга, хорошая комбинация захлебнулась
6'
Хорошие скорости в дебюте, команді обмениваются атаками
4'
Опасный момент
Теперь Кочергин пробивал по воротам - рядом со штангой пролетел мяч
2'
Опасный момент
Настоящий пожар у ворот Зари, сразу три удара удалось заблокировать с пяти метров
Свисток
Матч начался
Заря: Махарадзе – Цвек, Вернидуб, Чеберко, Михайличенко – Юрченко – Кочергин, Леднев, Хомченовский – Кабаев, Перович
Запасные: Василь, Каменюка, Тымчик, Абу Ханна, Иванисеня, Лунёв, Чайковский, Цыганикс, Громов
Александрия: Панькив – Пашаев, Дубра, Бухал, Мирошниченко – Гречишкин – Лучкевич, Грицук, Ковалец, Третьяков – Ситало
Запасные: Билык, Гордиенко, Бабогло, Стецьков, Довгий, Безбородько, Шастал, Банада, Задерака
Здравствуйте, дорогие друзья, Вашему вниманию предлагается текстовая онлайн трансляция матча 24-го тура УПЛ Александрия - Заря.
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Анонс матча ФК Александрия - Заря 30.05.2020, Премьер-лига

Поединок между командой ФК Александрия (Александрия) и командой Заря (Луганск) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2021.

Дата проведения матча: 30.05.2020
Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами ФК Александрия (Александрия) и командой Заря (Луганск):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу ФК Александрия, тогда как команда Заря осталась с поражением. Столкновение ФК Александрия и Заря в предыдущем футбольном матче 23.11.2019 закончилось со следующими результатом: 1:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча ФК Александрия - Заря можно посмотреть 30.05.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча ФК Александрия - Заря, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: ФК Александрия (Александрия)
Год основания ФК Александрия (Александрия): 1991
Страна: Украина
Тренер: Владимир Шаран

Предыдущий матч команды ФК Александрия был сыгран против Черкащина - 26.05.2020, в рамках чемпионата Клубные товарищеские матчи 2019/2020 и закончился победой команды ФК Александрия.

Команда гостей

Название: Заря (Луганск)
Год основания Заря (Луганск): 1923
Страна: Украина
Тренер: Виктор Скрипник

Предыдущий матч команды Заря был сыгран против Шахтер - 15.03.2020, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021 и закончился победой команды Заря.

Следите за результатами матча ФК Александрия - Заря онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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