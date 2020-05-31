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Ворскла - ФК Львов онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 31 мая 2020, 14:00 . Трансляция: Футбол 1
Рейтинг матча:
Ворскла
Полтава
1 - 1
Матч завершен
ФК Львов
Львов
Ход матча
13' Кане
80' Денис Васин Вышел: Нажиб Якубу
Кто победит?
60 Пользователей сделало свой выбор
Ворскла
42%
Ничья
28%
ФК Львов
30%
Личные встречи
Ворскла
3
Побед
5
Игр
1
Побед
ФК Львов
Премьер-лига 2021
31.05.2020 - 14:00 Ворскла 1 - 1 Завершен ФК Львов
Премьер-лига 2021
09.11.2019 - 17:00 ФК Львов 2 - 0 Завершен Ворскла
Премьер-лига 2019/2020
10.08.2019 - 19:30 Ворскла 3 - 2 Завершен ФК Львов
Премьер-лига 2018
04.11.2018 - 17:00 ФК Львов 0 - 2 Завершен Ворскла
Последние матчи - Ворскла
Премьер-лига 2021
31.05.2020 - 14:00 Ворскла 1 - 1 Завершен ФК Львов Н
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
22.05.2020 - 14:00 ФК Александрия 4 - 2 Завершен Ворскла П
Премьер-лига 2021
15.03.2020 - 19:30 Олимпик 1 - 1 Завершен Ворскла Н
Кубок Украины 2021
12.03.2020 - 19:00 Десна 0 - 1 Завершен Ворскла В
Премьер-лига 2021
07.03.2020 - 14:00 Ворскла 1 - 0 Завершен Олимпик В
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Последние матчи - ФК Львов
Премьер-лига 2021
31.05.2020 - 14:00 Ворскла 1 - 1 Завершен ФК Львов Н
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
22.05.2020 - 15:00 ФК Минай 0 - 0 Завершен ФК Львов Н
Премьер-лига 2021
14.03.2020 - 14:00 ФК Львов 1 - 1 Завершен Карпаты Н
Премьер-лига 2021
08.03.2020 - 14:00 ФК Львов 0 - 0 Завершен Карпаты Н
Премьер-лига 2021
04.03.2020 - 17:00 Заря 2 - 0 Завершен ФК Львов П
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
60 Пользователей сделало свой выбор
Ворскла
42%
Ничья
28%
ФК Львов
30%
Главные события
Денис Васин
Вышел: Нажиб Якубу
80'
ГООЛ! Кане
13'
Составы команд
Стартовый состав
  • 0
    Кане
    13
  • 0
    Владимир Чеснаков
    Защитник
  • 0
    Игорь Пердута
    Защитник
  • 0
    Александр Скляр
    Полузащитник
  • 0
    Вадим Сапай
    Защитник
  • 0
    Владислав Кулач
    Нападающий
  • 0
    Денис Васин
    Нападающий
    80
  • 0
    Богдан Сарнавский
    Вратарь
  • 0
    Владислав Приймак
    Защитник
  • 0
    Сергей Борзенко
    Защитник
Запасные игроки
  • 0
    Нажиб Якубу
Тренеры
Трансляция
Свисток
Матч окончен
90+4'
Гоооол!!!
Шина пробил с 11-ти метров в левый угол - без шансов для голкипера. 1:1
90+3'
Опасный момент
Арбитр назначает пенальти за игру рукой Пуцлина
90+2'
Замена
Кулач уступает место на поле Шехичу
90+1'
Еще один выход из ворот Резника, который забирает довольно легкий навес в штрафную
89'
Резник на выходе забирает мяч, а затем еще одна атака Львова и голкипер справился с сильным дальним ударом Шины
87'
Желтая карточка
Велвес уж слишком заряжен на борьбу
85'
Хорошая атака хозяев, но Кравчук поскользнулся очень не вовремя
83'
Замена
Кравчук появился на поле вместе Степанюка
82'
Замена
Люлька уходит с поля его заменил Велвес, а вместо Татаркова вышел Бопесу
80'
Замена
Денис Васин (Ворскла) уходит с поля, его заменил Нажиб Якубу
78'
Татарков пробил на силу с 22-х метров, намного выше ворот улетел мяч
75'
Более сумбурной и нервной стала игра, команды взвинтили скорости и стали больше ошибаться
73'
Снова фол Альваро, в этот раз на Пердуте
72'
Желтая карточка
Альваро наказан за очередное нарушение
69'
Опасный момент
А вот и ошибка обороны "бело-зеленых", Борзенко оказался на позиции форварда и едва не переиграл один в один Резника
68'
Замена
Ренан не может продолжить игру, выходит Яковелли у Львова
65'
Пауза в игре, Ранану оказывают медпомощь
63'
Опасный момент
И еще один смачный удар Кулача головой - очень опасно, повезло команде Меликяна, что снова чуть неточно
62'
Сразу контратака полтавчан и Степанюк пробивал из центральной зоны - защитник подставился под мяч
61'
Уголовой
После навеса Борзенко пробивал головой, намного выше ворот улетел мяч
59'
Мало что получается у львовян, мяч совсем у них не держится
57'
Опасный момент
Борзенко выбил мяч с линии ворот, Кулач пробил головой, казалось, без шансов, спас гостей их капитан
54'
Кулач пробивал после паса Кане, несильный получился удар из центральной зоны, и точно в руки голкиперу
52'
Замена
У львовян Ренан выходит на поле вместо Ныча
50'
Перемудрили полтавчане при розыгрыше очень перспективного штрафного, Васин навесил неточно и мяч вышел за пределы поля
48'
Навес в штрафную гостей, Степанюк не достал мяч
47'
Ворскла контролирует мяч в средней части поля, Львов не особо активно вступает в отбор
Свисток
Игра продолжается
Свисток
Перерыв
45+1'
Пас на 40 метров на Кулача не прошел, форвард не успевал к мячу
44'
Львов старается играть первым номером, но оборона Ворсклы надежно сдерживает соперника
41'
Хороший темп встречи, брак не очень высокий, при этом заметно старание команд показать готовность после долгой паузы без футбола
39'
Опасный момент
Ууух, Степаненко пробивал головой из пределов штрафной, перекладина спасает Львов, затем Сарнавский с мячом едва не зашел в ворота
37'
Идет обмен атаками, скорости хорошие, но без ударов
35'
Долго готовились разыграть штрафной гости, получилось разыграть неопасно, но затем вторым темпом прошла атака и Ризник парировал удар низом
33'
Офсайд
Теперь Богунов в офсайде, слишком много сегодня подобных моментов с невнимательной игрой футболистов
31'
Опасный момент
Степанюк с нескольких метров от ворот пробивал головой, прошел хороший навес с правого края от Пердуты, чуть выше улетел мяч
30'
Офсайд
Вне игры у Васина
28'
Желтая карточка
Шина получает горчичник за фол в центре поля
27'
Кулач замешкался в штрафной и упустил возможность пробить по воротам
25'
Более спокойной стала игра, Ворскла надежно перекрыла все зоны и гости не знают, что с этим делать
22'
У львовян много брака при передачах
20'
Подопечные Максимова сдерживают натиск соперника и стараются успокоить игру
17'
Сразу два удара у гостей в одной атаке, оба заблокировали "бело-зеленые"
15'
"Сине-золотые" бегут вперед, большими силами атакует Львов
13'
Гоооол!!!
Несколько сумбурная атака прошла у полтавчан, но в штрафной львовяне безобразно оборонялись, мяч попал к Кане, который и вывел Ворсклу вперед. Сильным ударом с 12 метров забил Кане.
11'
Ворскла снова идет вперед
10'
Альваро прорвался по центру и пробил низом, рядом со штангой пролетел мяч
7'
Офсайд
Гости стараются проводить контратаки, но сначала Нич потерял мяч на ровном месте, затем арбитры зафиксировали офсайд
5'
Пока без ворот идет игра, темп чуть выше среднего
2'
Полтавчане активнее начали игру, Львов пока выжидает
Свисток
Матч начался
Ворскла: 31. Резник Д., 50. Кане, 17. Чеснаков, 4. Пердута, 6. Скляр, 23. Сапай, 28. Пуцлин, 92. Ндиайе П-А., 10. Кулач, 11. Степанюк Р., 77. Васин
Запасные: 21. Ткаченко А., 5. Якубу Н., 27. Баенко, 39. Опанасенко, 82. Ребенок, 9. Шехич Э., 14. Кравчук
Львов: 23. Сарнавский, 5. Приймак, 22. Братков, 33. Борзенко, 10. Альваро Луиc, 21. Гончар, 90. Люлька, 93. Богунов, 7. Шина, 9. Татарков, 13. Нич
Запасные: 94. Пеньков Г., 35. Кравчук Ю., 95. Бопесу, 30. Жонатан Лима, 17. Ходаковский, 18. Велвес, 20. Клименчук, 14. Яковелли, 19. Ренан
Здравствуйте, дорогие друзья. Вашему вниманию предлагается текстовая онлайн трансляция матча 24-го тура УПЛ Ворскла - ФК Львов.
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Анонс матча Ворскла - ФК Львов 31.05.2020, Премьер-лига

Противостояние между командой Ворскла (Полтава) и командой ФК Львов (Львов) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2021.

Дата проведения матча: 31.05.2020
Время начала матча: 14:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Ворскла (Полтава) и командой ФК Львов (Львов):

Предыдущий поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Ворскла и ФК Львов в предыдущем футбольном матче 31.05.2020 закончилось с такими результатами: 1:1 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Ворскла - ФК Львов можно посмотреть 31.05.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Ворскла - ФК Львов, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Ворскла (Полтава)
Год основания Ворскла (Полтава): 1955
Страна: Украина
Тренер: Юрий Максимов

Предыдущий поединок команды Ворскла был сыгран против ФК Львов - 31.05.2020, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: ФК Львов (Львов)
Год основания ФК Львов (Львов): 2006
Страна: Украина
Тренер: Егише Меликян

Прошедший поединок команды ФК Львов был сыгран против Ворскла - 31.05.2020, в рамках турнира Премьер-лига 2021 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Ворскла - ФК Львов онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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