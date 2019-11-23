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Бавария - Фортуна онлайн трансляция матча

Чемпионат Германии - 30 мая 2020, 19:30 . Трансляция: Футбол 1
Рейтинг матча:
Бавария
Мюнхен
3 - 0
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перерыв
Фортуна
Дюссельдорф
Ход матча
15' Матиас Занка Йоргенсен 26' Кенан Караман 29' Бенжамен Павар 43' Роберт Левандовски
Кто победит?
23 Пользователей сделало свой выбор
Бавария
61%
Ничья
22%
Фортуна
17%
Личные встречи
Бавария
4
Побед
5
Игр
0
Побед
Фортуна
Чемпионат Германии 2019/2020
23.11.2019 - 17:45 Фортуна 0 - 4 Завершен Бавария
Чемпионат Германии 2018
13.04.2019 - 16:30 Фортуна 0 - 3 Завершен Бавария
Чемпионат Германии 2018
24.11.2018 - 16:30 Бавария 3 - 3 Завершен Фортуна
Чемпионат Германии 2012/2013
09.03.2013 - 16:30 Бавария 3 - 2 Завершен Фортуна
Последние матчи - Бавария
Чемпионат Германии 2021
26.05.2020 - 19:30 Боруссия 0 - 1 Завершен Бавария В
Чемпионат Германии 2021
23.05.2020 - 19:30 Бавария 5 - 2 Завершен Айнтрахт В
Чемпионат Германии 2021
17.05.2020 - 19:00 "Унион" 0 - 2 Завершен Бавария В
Чемпионат Германии 2019/2020
08.03.2020 - 16:15 Бавария 2 - 0 Завершен Аугсбург В
Кубок Германии 2019/2020
03.03.2020 - 22:00 Шальке 0 - 1 Завершен Бавария В
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Последние матчи - Фортуна
Чемпионат Германии 2021
27.05.2020 - 21:30 Фортуна 2 - 1 Завершен Шальке В
Чемпионат Германии 2021
24.05.2020 - 19:00 Кёльн 2 - 2 Завершен Фортуна Н
Чемпионат Германии 2021
16.05.2020 - 16:30 Фортуна 0 - 0 Завершен "Падерборн" Н
Чемпионат Германии 2019/2020
08.03.2020 - 20:45 Майнц 1 - 1 Завершен Фортуна Н
Кубок Германии 2019/2020
03.03.2020 - 19:15 Саарбрюккен 2 - 1 Завершен Фортуна П
Показать больше
Кто победит?
23 Пользователей сделало свой выбор
Бавария
61%
Ничья
22%
Фортуна
17%
Главные события
ГООЛ! Роберт Левандовски
43'
ГООЛ! Бенжамен Павар
29'
26'
Кенан Караман
ГООЛ! Матиас Занка Йоргенсен
15'
Составы команд
Стартовый состав
  • 27
    Давид Алаба
    Полузащитник
  • 5
    Бенжамен Павар
    Полузащитник
    29
  • 1
    Мануэль Нойер
    Вратарь
  • 25
    Томас Мюллер
    Полузащитник
  • 9
    Роберт Левандовски
    Нападающий
  • 29
    Кингсли Коман
    Полузащитник
  • 32
    Йозуа Киммих
    Полузащитник
  • 19
    Дэвис Alphonso
  • 18
    Леон Горецка
  • 22
    Серж Гнабри
    Нападающий
  • 13
    Адам Боджек
    Полузащитник
  • 22
    Штогер Кевин
  • 25
    Маттиас Циммерманн
  • 23
    Нико Гиселман
  • 19
    Матиас Занка Йоргенсен
    Защитник
    15
  • 11
    Кенан Караман
    26
  • 33
    Флориан Кастенмейер
  • 6
    Альфредо Моралес
    Защитник
  • 20
    Стивенн Скрзибски
  • 15
    Томми Эрик
  • 3
    Андре Хоффманн
Запасные игроки
  • 28
    Сингх С.
  • 14
    Иван Перишич
    Полузащитник
  • 2
    Альваро Одриосола
    Защитник
  • 8
    Хави Мартинес
    Полузащитник
  • 11
    Микаэль Кюизанс
  • 35
    Джошуа Зиркзи
  • 17
    Джером Боатенг
    Защитник
  • 34
    Оливер Батиста Мейер
  • 26
    Свен Ульрайх
    Вратарь
  • 10
    Валён Бериша
  • 32
    Робин Бормут
  • 29
    Маркус Зуттнер
    Защитник
  • 14
    Кельвин Офори
  • 18
    Пледль Томас
  • 1
    Михаэль Ренсинг
    Вратарь
  • 31
    Марсель Соботтка
  • 28
    Роувен Хеннингс
  • 39
    Жан Циммер
Тренеры
Трансляция
Свисток
Перерыв. 3:0 в нашем матче по итогам первой половины.
43'
Гоооол!!!
ГОЛ! Левандовски положил свой 28-й мяч в текущем сезоне Бундеслиги, пробив в пустые ворота в завершении атаки, которую сам и создал пасом пяткой на ход Киммиху, который пяткой скинул Мюллеру, а Томас продлил на поляка!
39'
Штегер подарил мяч сопернику на левом фланге обороны Фортуны, однако навес Комана оказался слишком неудобным для Гнабри, однако Серж все равно сумел прострелить, пусть и в руки голкиперу, обратно в штрафную.
37'
Опасный момент
Над перекладиной прошел мяч после плотного удара Гнабри со средней дистанции!
35'
Циммерманн вынес мяч из штрафной после очередного прострела Мюллера с правого фланга.
32'
А ведь Нойер уже был бы отыгран в прошлом эпизоде!
31'
Опасный момент
Алаба успешно подставил ногу под удар головой от Карамана, который замыкал подачу с левого фланга из центра штрафной!
29'
Гоооол!!!
ГОЛ! Павар на острие атаки регулярно оказывается в последних матчах! Киммих подал угловой с правого фланга, а Бенджамен пробил головой с рикошетом от газона в ближний угол!
28'
Опасный момент
Мюллер проверил реакцию Кастенмайера ударом слету после подачи с правого фланга! Достал в левом нижнем углу!
26'
Желтая карточка
Опасная игра со стороны Карамана против Эрнандеса в чужой штрафной. Носком бутсы попал в лицо.
24'
К навесу Мюллера с правого фланга на дальней штанге не успел Левандовски.
22'
Гнабри мелким фолом сорвал выход соперников в контратаку.
21'
Длительный розыгрыш мяч в широкой атаке мюнхенцев наблюдаем.
19'
Продолжает давить соперника Бавария. Борьбы не намечается пока что.
16'
Йоргенсен срезал мяч в свое ворота, как показал повтор.
15'
Гоооол!!!
ГОЛ! Дэвис не выпустил соперников в контратаку, после чего Бавария дважды поменяла фланги в атаке, а завершил дело удар в касание от Павара из-под защитника после скидки Гнабри в центр штрафной, которого нашел Мюллер забросом.
14'
Уголовой
Угловой на левом фланге своей активностью заработал Дэвис.
12'
Дэвис неточно прострелил с левого фланга.
10'
Мюллер не дотянулся до мяча после заброса Киммиха из глубины поля.
8'
Выпад Фортуны через правый фланг завершился неточным забросом в переднюю линию.
5'
Не удался пас в направлении Левандовски из глубины правого фланга Павару.
3'
Намертво закрыла соперников на чужой половине Бавария в начале встречи.
1'
Офсайд
Левандовски чуть было не замкнул прострел Дэвиса с левого фланга, но немного не дотянулся до мяча. Еще и офсайд был в этом эпизоде.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Райзинг, Бериша, Бормут, Зуттнер, Офори, Пледль, Соботтка, Хеннингс, Циммер.
Фортуна: Кастенмайер — Циммерманн, Йоргенсен, Хоффманн, Гиссельман — Бодзек — Скжибски, Моралес, Штегер, Томми — Караман.
Запасные: Ульрайх, Майер, Боатенг, Зиркзее, Кюизанс, Мартинес, Одриосола, Перишич, Синх.
Бавария: Нойер — Павар, Эрнандес, Алаба, Дэвис — Киммих, Горецка — Коман, Мюллер, Гнабри — Левандовски.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Роберт Хартманн (Ингольштадт, Германия) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка двадцать девятого тура Украинской Премьер-лиги. На поле "Альянц-Арены" (Мюнхен, Германия) сыграют мюнхенская Бавария и дюссельдорфская Фортуна.
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Анонс матча Бавария - Фортуна 30.05.2020, Чемпионат Германии

Противостояние между командой Бавария (Мюнхен) и командой Фортуна (Дюссельдорф) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Германии 2021.

Дата проведения матча: 30.05.2020
Время начала матча: 19:30

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Бавария (Мюнхен) и командой Фортуна (Дюссельдорф):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды Бавария, тогда как команда Фортуна осталась с поражением. Столкновение Фортуна и Бавария в предыдущем футбольном матче 23.11.2019 закончилось с таким счетом: 0:4 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Бавария - Фортуна можно посмотреть 30.05.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Германии. Текстовую трансляцию матча Бавария - Фортуна, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Бавария (Мюнхен)
Год основания Бавария (Мюнхен): 1900
Страна: Германия
Тренер: Ханси Флик

Прошедший поединок команды Бавария был сыгран против Боруссия - 26.05.2020, в рамках чемпионата Чемпионат Германии 2021 и закончился победой команды Бавария.

Команда гостей

Название: Фортуна (Дюссельдорф)
Год основания Фортуна (Дюссельдорф): 1895
Страна: Германия
Тренер: Уве Реслер

Предыдущий поединок команды Фортуна был сыгран против Шальке - 27.05.2020, в рамках чемпионата Чемпионат Германии 2021 и закончился победой команды Фортуна.

Следите за результатами матча Бавария - Фортуна онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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