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Шахтер - Десна онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 06 июня 2020, 17:00 . Трансляция: Футбол 2
Рейтинг матча:
Шахтер
Донецк
3 - 1
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82'
Десна
Чернигов
Ход матча
4' Фернандо 25' Марлос 26' Марлос 28' Андрей Домбровский 31' Николай Матвиенко 32' Денис Фаворов
46' Андрей Гитченко 51' Марлос 59' Евгений Коноплянка 66' Егор Картушов 74' Тете
Кто победит?
126 Пользователей сделало свой выбор
Шахтер
55%
Ничья
17%
Десна
29%
Личные встречи
Шахтер
5
Побед
5
Игр
0
Побед
Десна
Премьер-лига 2021
23.02.2020 - 17:00 Шахтер 1 - 0 Завершен Десна
Премьер-лига 2019/2020
22.09.2019 - 14:00 Десна 0 - 1 Завершен Шахтер
Премьер-лига 2018
19.10.2018 - 19:00 Шахтер 1 - 0 Завершен Десна
Премьер-лига 2018/2019
25.07.2018 - 19:00 Десна 0 - 2 Завершен Шахтер
Последние матчи - Шахтер
Премьер-лига 2021
31.05.2020 - 17:00 Шахтер 3 - 1 Завершен Динамо В
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021
27.05.2020 - 11:00 Шахтер 4 - 0 Завершен Оболонь-Бровар В
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021
24.05.2020 - 11:00 Шахтер 4 - 1 Завершен Рух В
Премьер-лига 2021
15.03.2020 - 14:00 Заря 1 - 0 Завершен Шахтер П
Лига Европы 2019/2020
12.03.2020 - 22:00 Вольфсбург 1 - 2 Завершен Шахтер В
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Последние матчи - Десна
Премьер-лига 2021
30.05.2020 - 14:00 Колос 0 - 2 Завершен Десна В
Премьер-лига 2021
15.03.2020 - 17:00 Динамо 1 - 1 Завершен Десна Н
Кубок Украины 2021
12.03.2020 - 19:00 Десна 0 - 1 Завершен Ворскла П
Премьер-лига 2021
07.03.2020 - 14:00 Десна 1 - 0 Завершен Заря В
Премьер-лига 2021
04.03.2020 - 17:00 Олимпик 1 - 2 Завершен Десна В
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Новости команд
Кто победит?
126 Пользователей сделало свой выбор
Шахтер
55%
Ничья
17%
Десна
29%
Главные события
ГООЛ! Марлос
51'
32'
Денис Фаворов ГООЛ!
Николай Матвиенко
31'
28'
Андрей Домбровский
ГООЛ! Марлос
26'
Марлос
25'
ГООЛ! Фернандо
4'
Составы команд
Стартовый состав
  • 0
    Фернандо
    Полузащитник
    4
  • 0
    Тайсон
    Нападающий
  • 0
    Марлос
    Полузащитник
    51 26 25
  • 0
    Антонио М.
  • 0
    Алан Патрик
    Полузащитник
  • 0
    Тарас Степаненко
    Полузащитник
  • 0
    Исмаили
    Защитник
  • 0
    Николай Матвиенко
    Защитник
    31
  • 0
    Сергей Кривцов
    Защитник
  • 0
    Анатолий Трубин
  • 0
    Додо
    Защитник
  • 0
    Евгений Паст
    Вратарь
  • 0
    Владислав Калитвинцев
    Полузащитник
  • 0
    Александр Филиппов
    Нападающий
  • 0
    Андрей Мостовой
    Защитник
  • 0
    Владислав Огиря
    Полузащитник
  • 0
    Андрей Домбровский
    Полузащитник
    28
  • 0
    Йоонас Тамм
    Защитник
  • 0
    Денис Фаворов
    Полузащитник
    32
  • 0
    Максим Имереков
    Защитник
Запасные игроки
  • 0
    Тете
    Полузащитник
    74
  • 0
    Евгений Коноплянка
    Полузащитник
    59
  • 0
    Жуниор Мораес
    Нападающий
  • 0
    Егор Картушов
    Полузащитник
    66
  • 0
    Андрей Гитченко
    Защитник
    46
  • 0
    Виталий Ермаков
    Защитник
Тренеры
Трансляция
76'
Удар Соломона заблокировали защитники Десны
74'
Замена
Виталий Ермаков (Десна) вышел на замену вместо Домбровского, а Кузыка заменил Будковский
74'
Замена
Тете (Шахтер) заменил Тайсона, вместо Марлоса - Соломон и вместо Степаненко - Пихаленок
71'
Десна показывает хорошую физическую форму, если бы еще не ошибки в обороне
69'
Опасный момент
Тайсон вывел Марлоса на идеальную позицию, но тот затянул с ударом и Мостовой смог в последний момент выбить мяч
67'
Без центра поля идет игра, хорошие скорости, но и суеты слишком много
66'
Замена
Егор Картушов (Десна заменил Йоонаса Тамма
63'
Коноплянка пробил не очень сильно и Паст смог забрать мяч
61'
Опасный момент
Снова ошибся Тамм, его обокрал Марлос, который разогнал атаку, затем Коноплянка неудачно сделал пас в штрафной
59'
Замена
Евгений Коноплянка (Шахтер) вышел на замену вместо Алана Патрика
58'
Уголовой
Оборона Шахтера неожиданно растерялась и позволила разыграть опасный стандарт, но пробить северяне так и не смогли
55'
Пауза в игре, арбитр советовался с помощником ВАР после игрового момента Тайсона и Домбровского, все в пределах правил, матч продолжается
53'
Десна старается перехватить инициативу, при этом часто ошибаясь
51'
Гоооол!!!
Ошибся Домбровский, его пас перехватил Фернандо, который вышел на ударную позицию, его выстрел Паст взял, но затем Марлос добил мяч в сетку
50'
Уголовой
Навес с корнера и Трубин на выходе выбивает мяч
48'
Десна атакует большими силами
46'
Замена
Андрей Гитченко (Десна) вышел на замену вместо Тотовицкого
Свисток
Игра продолжается
Свисток
Перерыв
45+1'
Опасный момент
Фернандо не смог пробить после отменного паса Исмаили с фланга, не попал по мячу бразилец
45'
Кузык перестарался в атаке, нарушив правила против Антонио
43'
Уголовой
Марлос разыграл стандарт, навес в штрафную и тут уже Тамм головой вынес мяч подальше от ворот
42'
Тамм привез опасный штрафной, но его горняки разыграли совсем бездарно
40'
Офсайд
Тотовицкий в офсайде
39'
Тайсон пробил точно в руки Пасту
38'
Фернандо обокрал Тамма и вышел на ударную позицию, хороший момент, но точности бразильцу не хватило
Инфо
45% против 55% - Десна больше владеет мячом
35'
Опасный момент
Калитвинцев пробивал со штрафного, в своем правом углу Трубин забирает мяч
32'
Гоооол!!!
Денис Фаворов (Десна) забивает гол с пенальти, разведя Трубина и мяч по разным углам - 2:1.
31'
Желтая карточка
Николай Матвиенко (Шахтер) неудачно подставлялся под удар
31'
Опасный момент
Пенальти теперь в ворота Шахтера, Матвиенко сыграл рукой
30'
Затяжная атака Шахтера так и завершилась без удара
28'
Желтая карточка
Андрей Домбровский (Десна) наказан за грубость - первая в игре желтая карточка
26'
Гоооол!!!
Марлос (Шахтер) прошел через центр обороны Десны, защитники его любезно пропустили и дали пробить. С игры забивает Марлос - 2:0
25'
Незабитый пенальти
Марлос (Шахтер) не реализовывает пенальти, Паст угадал направление мяча и взял его
23'
Опасный момент
Пенальти назначает арбитр - в руку Мостовому попал мяч
21'
Опасный момент
Кузык мощно пробивал со средней дистанции, Кривцов подставился под удар, теперь ему оказывают мед помощь
19'
Фернандо сбил Имерекова, устное предупреждение от арбитра в адрес бразильца
18'
Фаворов навешивал в штрафную Шахтера, защитники без проблем выносят мяч
15'
Уголовой
Разыграли стандарт черниговцы, ничего опасного не получилось, но атака Десны продолжается вторым темпом
14'
Опасный момент
Степаненко в подкате выбивает мяч, Филиппов уже готов был пробить по воротам
13'
Опасный момент
Исмаили оказался по позиции центрфорварда, пробивал с разворота с 11 метров - не получился сильным этот удар
11'
Шахтер контролирует мяч в центре поля, Десна всей командой в обороне
8'
Кузык врывался в штрафную дончан, то ли пробил, то ли отдал пас на дальнюю штангу, никто к мячу не успел
6'
Филиппов пробивал по воротам слету, не поймал мяч и он улетел выше ворот
4'
Гоооол!!!
Фернандо (Шахтер) все же забивает гол из центральной зоны, защита проспала момент. А ассистировал Додо, после прорыва по своему флангу - 1:0.
3'
Опасный момент
Фернандо врывался в штрафную после паса Кривцова, голкипер его опередил на пол шага
Свисток
Матч начался
Десна: 44. Паст, 32. Имереков, 45. Фаворов Д., 7. Огиря, 8. Домбровский, 11. Калитвинцев В., 20. Тотовицкий, 22. Мостовой, 4. Тамм, 10. Филиппов, 77. Кузык
Запасные: 72. Литовка, 5. Ермаков, 17. Гитченко, 12. Картушов, 27. Старенький, 43. Западня, 13. Хлебас, 28. Будковский, 90. Шевцов
Шахтер: 81. Трубин, 98. Додо К., 4. Кривцов, 22. Матвиенко Н., 31. Исмаили, 6. Степаненко, 8. Маркос Антонио, 21. Алан Патрик, 11. Марлос, 7. Тайсон, 99. Фернандо
Запасные: 30. Пятов, 49. Витао, 50. Болбат, 20. Коваленко Вик., 76. Пихаленок, 14. Тете, 19. Соломон, 10. Жуниор Мораес, 15. Коноплянка
Здравствуйте, дорогие друзья, Вашему вниманию предлагается текстовая онлайн трансляция матча 25-го тура УПЛ Шахтер - Десна.
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Анонс матча Шахтер - Десна 06.06.2020, Премьер-лига

Поединок между командой Шахтер (Донецк) и командой Десна (Чернигов) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2021.

Дата проведения матча: 06.06.2020
Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Шахтер (Донецк) и командой Десна (Чернигов):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу Шахтер, тогда как команда Десна осталась с поражением. Столкновение Шахтер и Десна в предыдущем футбольном матче 23.02.2020 закончилось со следующими результатом: 1:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Шахтер - Десна можно посмотреть 06.06.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Шахтер - Десна, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Шахтер (Донецк)
Год основания Шахтер (Донецк): 1936
Страна: Украина
Тренер: Луиш Каштру

Предыдущий поединок команды Шахтер был сыгран против Динамо - 31.05.2020, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021 и закончился победой команды Шахтер.

Команда гостей

Название: Десна (Чернигов)
Год основания Десна (Чернигов): 1960
Страна: Украина
Тренер: Александр Рябоконь

Предыдущий матч команды Десна был сыгран против Колос - 30.05.2020, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021 и закончился победой команды Десна.

Следите за результатами матча Шахтер - Десна онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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