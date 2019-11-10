Заря - Колос онлайн трансляция матча

Противостояние между командой Заря (Луганск) и командой Колос (Ковалевка) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2021.
Дата проведения матча: 06.06.2020
Время начала матча: 17:00
История противостояний между командами Заря (Луганск) и командой Колос (Ковалевка):
Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу Заря, тогда как команда Колос осталась с поражением. Столкновение Заря и Колос в предыдущем футбольном матче 10.11.2019 закончилось со следующими результатом: 2:0 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Заря (Луганск)
Год основания Заря (Луганск): 1923
Страна: Украина
Тренер: Виктор Скрипник
Прошедший поединок команды Заря был сыгран против ФК Александрия - 30.05.2020, в рамках турнира Премьер-лига 2021 и закончился победой команды ФК Александрия.
Название: Колос (Ковалевка)
Год основания Колос (Ковалевка): 2012
Страна: Украина
Тренер: Руслан Костышин
Прошедший матч команды Колос был сыгран против Десна - 30.05.2020, в рамках турнира Премьер-лига 2021 и закончился победой команды Десна.
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