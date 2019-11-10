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Заря - Колос онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 06 июня 2020, 17:00 . Трансляция: УНИАН ТВ
Рейтинг матча:
Заря
Луганск
1 - 0
Обновить
82'
Колос
Ковалевка
Ход матча
Кто победит?
23 Пользователей сделало свой выбор
Заря
48%
Ничья
30%
Колос
22%
Личные встречи
Заря
2
Побед
2
Игр
0
Побед
Колос
Премьер-лига 2021
10.11.2019 - 14:00 Заря 2 - 0 Завершен Колос
Премьер-лига 2019/2020
11.08.2019 - 17:00 Колос 1 - 3 Завершен Заря
Последние матчи - Заря
Премьер-лига 2021
30.05.2020 - 17:00 ФК Александрия 1 - 0 Завершен Заря П
Премьер-лига 2021
15.03.2020 - 14:00 Заря 1 - 0 Завершен Шахтер В
Премьер-лига 2021
07.03.2020 - 14:00 Десна 1 - 0 Завершен Заря П
Премьер-лига 2021
04.03.2020 - 17:00 Заря 2 - 0 Завершен ФК Львов В
Премьер-лига 2021
01.03.2020 - 14:00 Заря 1 - 0 Завершен Олимпик В
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Последние матчи - Колос
Премьер-лига 2021
30.05.2020 - 14:00 Колос 0 - 2 Завершен Десна П
Премьер-лига 2021
14.03.2020 - 17:00 ФК Александрия 4 - 2 Завершен Колос П
Премьер-лига 2021
08.03.2020 - 17:00 Колос 3 - 4 Завершен Шахтер П
Премьер-лига 2021
03.03.2020 - 19:30 Динамо 2 - 0 Завершен Колос П
Премьер-лига 2021
29.02.2020 - 17:00 Колос 2 - 1 Завершен Карпаты В
Показать больше
Кто победит?
23 Пользователей сделало свой выбор
Заря
48%
Ничья
30%
Колос
22%
Составы команд
Стартовый состав
  • 23
    Vasilj N. (В
  • 28
    Артём Громов
    Полузащитник
  • 22
    Владислав Кабаев
    Нападающий
  • 7
    Владислав Кочергин
    Полузащитник
  • 21
    Дмитрий Иванисния
  • 17
    Богдан Леднев
    Полузащитник
  • 80
    Владлен Юрченко
    Полузащитник
  • 20
    Абу Х.
  • 98
    Евгений Чеберко
    Полузащитник
  • 15
    Виталий Вернидуб
    Защитник
  • 18
    Александр Тымчик
    Защитник
  • 25
    Евгений Волынец
    Вратарь
  • 7
    Владимир Лысенко
    Нападающий
  • 14
    Вадим Милько
    Полузащитник
  • 69
    Олег Ильин
    Полузащитник
  • 15
    Александр Черноморец
    Защитник
  • 67
    Вадим Парамонов
    Защитник
  • 13
    Виталий Гавриш
    Полузащитник
Запасные игроки
  • 4
    Ловро Цвек
  • 10
    Дмитрий Хомченовский
    Полузащитник
  • 1
    Заури Махарадзе
    Вратарь
  • 8
    Максим Лунёв
    Нападающий
  • 6
    Никита Каменюка
    Защитник
  • 19
    Игорь Чайковский
    Защитник
  • 18
    Денис Костышин
    Нападающий
  • 17
    Александр Бондаренко
    Нападающий
  • 6
    Максим Максименко
    Защитник
Тренеры
Трансляция
74'
Желтая карточка
Желтая досталась Ледневу за неспортивное поведение.
71'
На угловой выбил мяч Тымчик в подкате, после чего продолжил оставаться на газоне.
69'
Костышин прорвался по левому флангу, однако его прострел перехватил Чеберко.
67'
Замена
Вместо Вильхамссона на поле вышел Морозко.
65'
Красная карточка
Кожушко получил красную! Два фола на чужой половине после выхода в перерыве = две желтые карточки!
63'
Замена
Денис Костышин завершит игру вместо Милько.
60'
Замена
Лунев вышел на замену Громову.
58'
Чеберко выиграл у Милько борьбу за верховой мяч в своей штрафной. Без фола.
56'
Абу Ханна выжал корпусом на левом фланге атаки Ефремовым.
53'
Опасный момент
Сейв от Василя после удара из центра штрафной головой от Смирного!
51'
Желтая карточка
Желтая для Кожушко за фол на левом фланге атаки Колоса. Абдула не выдержал.
49'
Завелись команды! Количество фолов уже зашкаливает!
48'
Вильхамссон в очередной раз пошел в жесткий отбор на чужой половине.
46'
Замена
В перерыве вместо Парамонова и Лысенко вышли Максименко и Кожушко, соответственно.
Свисток
Второй тайм начался!
Свисток
Перерыв. 1:0 в нашем матче по итогам первой половины.
45+1'
Желтая карточка
Прямой ногой пошел Смирный против Леднева на чужой половине поля.
45'
Инфо
Текущий тайм продлится еще, как минимум, одну минуту.
43'
Офсайд
Офсайд у Кабаева после передачи Леднева на левый фланг чужой штрафной.
40'
Василь перехватил неплохой навес Ефремова с правого фланга.
36'
Смирный хотел пробить после прострела во второй темп атаки с левого фланга, но неудачно исполнил первое касание.
33'
Абу Ханна прокатился на спину Ильина на левом фланге обороны во время борьбы за мяч.
31'
Опасный момент
Ефремов спас сейчас ворота своей команды! Громов расстреливал ворота головой после подачи с правого фланга, однако защитник вовремя подставил ногу!
29'
Абу Ханна классным подкатом уничтожил проход Ефремова по правому флангу.
27'
Желтая карточка
Просто выставил руку под рывок Смирного Иванисеня в центре поля. Сразу же желтая от арбитра.
23'
Колос не унимается фолить на подступах к своей штрафной. Момент для удара Леднева!
20'
Желтая карточка
Гавриш отмахнулся от Громова на подступах к штрафной Колоса.
18'
Угловой на правом фланге заработал своим подключением к атаке Тымчик.
15'
Желтая карточка
Желтая для Вильхамссона за грубый подкат на левом фланге против Тымчика.
13'
Гоооол!!!
ГОЛ! Кабаева бросил на правом фланге штрафной Черноморец во время передачи из глубины правого фланга атаки Зари. Владислав спокойно убрал Парамонова, и пробил в дальний угол!
11'
Прострел Абу Ханны с левого фланга перехватил центр обороны Колоса.
10'
И еще один удар от Кабаева со средней дистанции лишь немного размял Василя.
7'
Кабаев исполнил неточный дальний удар метров с 28-и.
5'
Богданов получил повреждение во время борьбы в центре поля.
3'
Кочергин своим ударом от левого угла штрафной напоролся на блок от защитника.
2'
Милько перехватил передачу в зону у правого угла штрафной Колоса.
1'
С фола Ильина на правом фланге начался поединок.
1'
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Яшков, Максименко, Данфа, Д. Костышин, Сорокин, Кожушко, Морозко, Бондаренко, Мораренко.
Колос: Волынец — Ефремов, Гавриш, Парамонов, Черноморец — Милько — Ильин, Богданов, Смирный, Вильхамссон — Лысенко.
Запасные: Махарадзе, Каменюка, Цвек, Хомченовский, Перович, Лунев, Чайковский, Циганикс, Пиддубный.
Заря: Василь — Тымчик, Вернидуб, Абу Ханна, Чеберко — Иванисеня — Юрченко, Кочергин, Леднев — Кабаев, Громов.
Инфо
Стали известны стартовые составы команд!
Анатолий Абдула (Харьков, Украина) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка двадцать пятого тура Украинской Премьер-лиги. На поле "Савутич-Арены" (Запорожье, Украина) сыграют луганская Заря и Колос из с. Ковалевка.
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Анонс матча Заря - Колос 06.06.2020, Премьер-лига

Противостояние между командой Заря (Луганск) и командой Колос (Ковалевка) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2021.

Дата проведения матча: 06.06.2020
Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Заря (Луганск) и командой Колос (Ковалевка):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу Заря, тогда как команда Колос осталась с поражением. Столкновение Заря и Колос в предыдущем футбольном матче 10.11.2019 закончилось со следующими результатом: 2:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Заря - Колос можно посмотреть 06.06.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Заря - Колос, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Заря (Луганск)
Год основания Заря (Луганск): 1923
Страна: Украина
Тренер: Виктор Скрипник

Прошедший поединок команды Заря был сыгран против ФК Александрия - 30.05.2020, в рамках турнира Премьер-лига 2021 и закончился победой команды ФК Александрия.

Команда гостей

Название: Колос (Ковалевка)
Год основания Колос (Ковалевка): 2012
Страна: Украина
Тренер: Руслан Костышин

Прошедший матч команды Колос был сыгран против Десна - 30.05.2020, в рамках турнира Премьер-лига 2021 и закончился победой команды Десна.

Следите за результатами матча Заря - Колос онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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