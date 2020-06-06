Байер - Бавария онлайн трансляция матча

Противостояние между командой Байер (Леверкузен) и командой Бавария (Мюнхен) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Германии 2021.
Дата проведения матча: 06.06.2020
Время начала матча: 16:30
История противостояний между Байер (Леверкузен) и командой Бавария (Мюнхен):
Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды Бавария, тогда как команда Байер осталась с поражением. Столкновение Байер и Бавария в предыдущем футбольном матче 06.06.2020 закончилось со счетом: 2:4 в пользу гостей.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Байер (Леверкузен)
Год основания Байер (Леверкузен): 1904
Страна: Германия
Тренер: Петер Бос
Прошедший поединок команды Байер был сыгран против Бавария - 06.06.2020, в рамках турнира Чемпионат Германии 2021 и закончился победой команды Бавария.
Название: Бавария (Мюнхен)
Год основания Бавария (Мюнхен): 1900
Страна: Германия
Тренер: Ханси Флик
Прошедший матч команды Бавария был сыгран против Байер - 06.06.2020, в рамках турнира Чемпионат Германии 2021 и закончился победой команды Бавария.
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