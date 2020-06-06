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Байер - Бавария онлайн трансляция матча

Чемпионат Германии - 06 июня 2020, 16:30 . Трансляция: Футбол 1
Рейтинг матча:
Байер
Леверкузен
2 - 4
Матч завершен
Бавария
Мюнхен
Ход матча
8' Кингсли Коман 9' Лукас Аларио 27' Кингсли Коман 30' Надим Амири 32' Роберт Левандовски 35' Карим Беллараби 40' Томас Мюллер 42' Леон Горецка 45+1' Серж Гнабри
46' Карим Беллараби 46' Венделл 46' Надим Амири Вышел: Керем Демирбай 62' Юлиан Баумгартлингер Вышел: Паулинью 66' Роберт Левандовски 66' Кингсли Коман Вышел: Иван Перишич 74' Серж Гнабри Вышел: Тьяго Алькантара 74' Леон Горецка Вышел: Хави Мартинес 74' Александар Драгович 76' Лукас Аларио Вышел: Кевин Фолланд 85' Дэвис Alphonso
Кто победит?
25 Пользователей сделало свой выбор
Байер
24%
Ничья
28%
Бавария
48%
Личные встречи
Байер
5
Побед
19
Игр
10
Побед
Бавария
Чемпионат Германии 2021
06.06.2020 - 16:30 Байер 2 - 4 Завершен Бавария
Чемпионат Германии 2019/2020
30.11.2019 - 19:30 Бавария 1 - 2 Завершен Байер
Чемпионат Германии 2018
02.02.2019 - 16:30 Байер 3 - 1 Завершен Бавария
Чемпионат Германии 2018/2019
15.09.2018 - 16:30 Бавария 3 - 1 Завершен Байер
Последние матчи - Байер
Чемпионат Германии 2021
06.06.2020 - 16:30 Байер 2 - 4 Завершен Бавария П
Чемпионат Германии 2021
29.05.2020 - 21:30 Фрайбург 0 - 1 Завершен Байер В
Чемпионат Германии 2021
26.05.2020 - 21:30 Байер 1 - 4 Завершен Вольфсбург П
Чемпионат Германии 2021
23.05.2020 - 16:30 Боруссия 0 - 2 Завершен Байер В
Чемпионат Германии 2021
18.05.2020 - 21:30 Вердер 1 - 4 Завершен Байер В
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Последние матчи - Бавария
Чемпионат Германии 2021
06.06.2020 - 16:30 Байер 2 - 4 Завершен Бавария В
Чемпионат Германии 2021
30.05.2020 - 19:30 Бавария 5 - 0 Завершен Фортуна В
Чемпионат Германии 2021
26.05.2020 - 19:30 Боруссия 0 - 1 Завершен Бавария В
Чемпионат Германии 2021
23.05.2020 - 19:30 Бавария 5 - 2 Завершен Айнтрахт В
Чемпионат Германии 2021
17.05.2020 - 19:00 "Унион" 0 - 2 Завершен Бавария В
Показать больше
Кто победит?
25 Пользователей сделало свой выбор
Байер
24%
Ничья
28%
Бавария
48%
Главные события
85'
Дэвис Alphonso
Лукас Аларио
Вышел: Кевин Фолланд
76'
74'
Серж Гнабри
Вышел: Тьяго Алькантара
74'
Леон Горецка
Вышел: Хави Мартинес
Александар Драгович
74'
66'
Роберт Левандовски ГООЛ!
66'
Кингсли Коман
Вышел: Иван Перишич
Юлиан Баумгартлингер
Вышел: Паулинью
62'
Карим Беллараби
46'
Надим Амири
Вышел: Керем Демирбай
46'
45+1'
Серж Гнабри ГООЛ!
42'
Леон Горецка ГООЛ!
40'
Томас Мюллер
Карим Беллараби
35'
32'
Роберт Левандовски
Надим Амири
30'
27'
Кингсли Коман ГООЛ!
ГООЛ! Лукас Аларио
9'
8'
Кингсли Коман
Составы команд
Стартовый состав
  • 1
    Лукаш Градецкий
  • 19
    Мусса Диаби
    Нападающий
  • 13
    Лукас Аларио
    Нападающий
    76 9
  • 38
    Карим Беллараби
    Полузащитник
    46 35
  • 15
    Юлиан Баумгартлингер
    Полузащитник
    62
  • 20
    Чарлес Арангис
    Полузащитник
  • 11
    Надим Амири
    Полузащитник
    46 30
  • 12
    Tapsoba E.
  • 5
    Свен Бендер
    Полузащитник
  • 6
    Александар Драгович
    Защитник
    74
  • 1
    Мануэль Нойер
    Вратарь
  • 9
    Роберт Левандовски
    Нападающий
    66 32
  • 22
    Серж Гнабри
    Нападающий
    74 45+1
  • 25
    Томас Мюллер
    Полузащитник
    40
  • 29
    Кингсли Коман
    Полузащитник
    66 27 8
  • 18
    Леон Горецка
    74 42
  • 32
    Йозуа Киммих
    Полузащитник
  • 19
    Дэвис Alphonso
    85
  • 27
    Давид Алаба
    Полузащитник
  • 17
    Жером Боатенг
    Защитник
  • 5
    Бенжамен Павар
    Полузащитник
Запасные игроки
  • 7
    Паулинью
    Нападающий
  • 25
    Эксекуиел Палакиос
  • 10
    Керем Демирбай
    Полузащитник
  • 18
    Венделл
    Защитник
    46
  • 4
    Жонатан Та
    Защитник
  • 23
    Митчелл-Элия Вайзер
  • 28
    Рамазан Озкан
    Вратарь
  • 31
    Кевин Фолланд
    Защитник
  • 28
    Сингх С.
  • 14
    Иван Перишич
    Полузащитник
  • 6
    Тьяго Алькантара
    Полузащитник
  • 2
    Альваро Одриосола
    Защитник
  • 8
    Хави Мартинес
    Полузащитник
  • 26
    Свен Ульрайх
    Вратарь
  • 35
    Джошуа Зиркзи
Тренеры
Трансляция
90+5'
Свисток
Матч окончен! "Бавария" одолела "Байер" со счетом 4:2! Спасибо за внимание!Держиитесь позитивной волны и оставайтесь с нами!
90'
Инфо
4 мин. добавлено.
89'
Гоооол!!!
ГОООООЛ! Вирц получил передачу от Паулиньо и пробил с левого полуфланга в дальний угол! 2:4!
87'
"Бавария" держит мяч в середине поля. Остроты не наблюдается.
85'
Замена
Замена у "Баварии". Эрнандес сменил Дэвиса.
84'
Подача от Першича на Левандовски. Слишком сильно для Роберта.
78'
Диаби пробил с левого полуфланга! Без проблем для Нойера.
81'
Вирц нанес неплохой удар. Слишком слабый выстрел.
76'
Замена
Замена у "Байера". Фолланд сменил Аларио.
74'
Замена
Двойная замена у "Баварии". Тьяго сменил Гнабри. Мартинес сменил Горецку.
74'
Желтая карточка
Драгович получил желтую за срыв атаки.
72'
Венделл навесил на Аларио. Передача не дошла до адресата.
69'
Инфо
Статистика ударов в створ - 9:2 в пользу "Баварии".
66'
Гоооол!!!
ГОООООЛ! Мюллер навесил с правого фланга. Левандовски пробил головой с 10-ти метров! 1:4!
66'
Замена
Замена у "Баварии". Перишич сменил Комана.
62'
Замена
Замена у "Байера". Паулиньо сменил Баумгартлингера.
61'
Опасный момент
Плотный удар головой от Киммиха после подачи партнера с углового! Градецки! Сейв!
59'
Офсайд
Аларио в офсайде.
58'
Моментов нет. "Бавария" контролирует мяч.
55'
Инфо
Владение мячом - 52%/48% в пользу "Баварии".
50'
Опасный момент
Коман прстрелил с правого фланга. Мюллер пробил в правый нижний угол! Мимо ворот.
53'
Опасный момент
Гнабри вырвался на ударную позицию. Гнабри! Левандовски предлагает себя! Нет передачи. Тапсоба грамотно сыграл в обороне.
49'
Опасный момент
Диаби развил атаку "Байера"! Диаби! Удар! Мимо створа.
46'
Замена
Тройная замена у "Байера". Демирбай сменил Амири. Венделл сменил Бейли. Вирц сменил Беллараби.
46'
Свисток
Второй тайм начался!
45+3'
Свисток
Перерыв.
45+1'
Гоооол!!!
ГОООООЛ! Киммих скинул на Гнабри. Серж перебросил голкипера "Байера"! 1:3!
45'
Инфо
2 мин. добавлено.
45'
Опасный момент
Гнабри вышел на свидание с кипером Байера! Удар! Градецки спасает ворота хозяев!
42'
Гоооол!!!
ГОООООЛ! Горецка пробил с линии штрафной в дальний угол после передачи Мюллера! 1:2!
40'
Желтая карточка
Мюллер получил желтую за свой фол.
38'
Бесхитростный удар от Диаби. Прямо к Нойеру мяч прилетел.
35'
Желтая карточка
Беллараби зацепил Дэвиса. Желтая для игрока Байера.
32'
Желтая карточка
Фол от Левандовски. Желтая карточка и дисквалификация для Роберта на следующий матч.
30'
Желтая карточка
Амири получил желтую за фол против Дэвиса.
27'
Гоооол!!!
ГОООООЛ! Провал хозяев в центре обороны! Горецка вырезал на Комана. Кингсли отправил мяч в сетку! 1:1!
25'
Офсайд
Мюллер в офсайде.
24'
Опасный момент
Левандовски скинул на Комана. Кингсли вернул на Левандовски! Удар головой! Градецки! Голкипер Байера остановил мяч на линии ворот!
23'
Киммих пробил с 17-ти метров. Соперник заблокировал этот выстрел.
20'
Дэвис открылся под передачу Комана, но Кингсли решил пробить сам. Мимо створа. Пожадничал Коман.
18'
Инфо
Владение мячом - 58%/42% в пользу "Байера".
16'
Опасный момент
Дальний удар от Комана! Очень неточно.
15'
Уголовой
Киммих навесил с углового. Горецка продлил головой на партнера. Градецки перехватил передачу.
13'
Беллараби жестко сыграл против Дэвиса. Арбитр картчку не показал.
10'
Арбитр посоветовался с ассистентом. Гол засчитан. 1:0.
9'
Гоооол!!!
ГОООООЛ! Алаба ошибся позиционно. Аларио пробил с левого угла вратарской! Нойер не спас! Байер выходит вперед! 1:0!
8'
Желтая карточка
Коман получил желтую за симуляцию. Свободный для "Байера".
5'
Длинный навес из глубины от Бейли. Мяч улетел за боковую. Аут для "Баварии".
3'
Прошла подача с правого фланга на Левандовски. Градецки вышел из ворот и перехватил навес соперника.
1'
Офсайд
Аларио в положении вне игры.
1'
Свисток
Матч начался!
Главный арбитр встречи - Мануэль Грефе.
"Байер", Стартовый состав: Градецки - Драгович, С.Бендер, Тапсоба - Амири, Арангис, Баумартлингер, Беллараби - Бейли, Аларио, Диаби. Запасные: Озкан, Вайзер, Та, Венделл, Демирбай, Паласиос, Паулиньо, Вирц, Паулиньо, Фолланд.
"Бавария", стартовый состав: Нойер - Павар, Боатенг, Алаба, Дэвис - Горецка, Киммих - Гнабри, Мюллер, Коман - Левандовски. Запасные: Ульрайх, Фернандес, Мартинес, Одриосола, Алькантара, Перишич, Сингх, Зиркзе.
Добрый день, дорогие друзья! UA-Футбол представляет Вам текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 30-го тура Бундеслиги: "Байер" - "Бавария". Начало поединка - 16:30.
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Анонс матча Байер - Бавария 06.06.2020, Чемпионат Германии

Противостояние между командой Байер (Леверкузен) и командой Бавария (Мюнхен) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Германии 2021.

Дата проведения матча: 06.06.2020
Время начала матча: 16:30

История предыдущих матчей

История противостояний между Байер (Леверкузен) и командой Бавария (Мюнхен):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды Бавария, тогда как команда Байер осталась с поражением. Столкновение Байер и Бавария в предыдущем футбольном матче 06.06.2020 закончилось со счетом: 2:4 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Байер - Бавария можно посмотреть 06.06.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Германии. Текстовую трансляцию матча Байер - Бавария, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Байер (Леверкузен)
Год основания Байер (Леверкузен): 1904
Страна: Германия
Тренер: Петер Бос

Прошедший поединок команды Байер был сыгран против Бавария - 06.06.2020, в рамках турнира Чемпионат Германии 2021 и закончился победой команды Бавария.

Команда гостей

Название: Бавария (Мюнхен)
Год основания Бавария (Мюнхен): 1900
Страна: Германия
Тренер: Ханси Флик

Прошедший матч команды Бавария был сыгран против Байер - 06.06.2020, в рамках турнира Чемпионат Германии 2021 и закончился победой команды Бавария.

Следите за результатами матча Байер - Бавария онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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