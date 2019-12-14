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Олимпик - ФК Мариуполь онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 07 июня 2020, 14:00 . Трансляция: Футбол 1
Рейтинг матча:
Олимпик
Донецк
1 - 0
Обновить
27'
ФК Мариуполь
Мариуполь
Ход матча
Кто победит?
25 Пользователей сделало свой выбор
Олимпик
32%
Ничья
16%
ФК Мариуполь
52%
Личные встречи
Олимпик
2
Побед
10
Игр
7
Побед
ФК Мариуполь
Премьер-лига 2019/2020
14.12.2019 - 19:30 Олимпик 1 - 2 Завершен ФК Мариуполь
Кубок Украины 2021
30.10.2019 - 14:00 ФК Мариуполь 1 - 0 Завершен Олимпик
Премьер-лига 2019/2020
15.09.2019 - 14:00 ФК Мариуполь 1 - 1 Завершен Олимпик
Премьер-лига 2018
23.02.2019 - 14:00 ФК Мариуполь 2 - 1 Завершен Олимпик
Последние матчи - Олимпик
Премьер-лига 2021
30.05.2020 - 17:00 СК Днепр-1 3 - 1 Завершен Олимпик П
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021
27.05.2020 - 14:00 Динамо 2 - 0 Завершен Олимпик П
Премьер-лига 2021
15.03.2020 - 19:30 Олимпик 1 - 1 Завершен Ворскла Н
Премьер-лига 2021
07.03.2020 - 14:00 Ворскла 1 - 0 Завершен Олимпик П
Премьер-лига 2021
04.03.2020 - 17:00 Олимпик 1 - 2 Завершен Десна П
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Последние матчи - ФК Мариуполь
Премьер-лига 2021
14.03.2020 - 17:00 СК Днепр-1 2 - 0 Завершен ФК Мариуполь П
Кубок Украины 2021
11.03.2020 - 18:00 Альянс 2 - 4 Завершен ФК Мариуполь В
Премьер-лига 2021
08.03.2020 - 17:00 СК Днепр-1 3 - 0 Завершен ФК Мариуполь П
Премьер-лига 2021
04.03.2020 - 14:00 ФК Мариуполь 3 - 0 Завершен Ворскла В
Премьер-лига 2021
29.02.2020 - 14:00 Десна 4 - 0 Завершен ФК Мариуполь П
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
25 Пользователей сделало свой выбор
Олимпик
32%
Ничья
16%
ФК Мариуполь
52%
Составы команд
Стартовый состав
  • 30
    Артём Кичак
    Вратарь
  • 4
    Дмитрий Гришко
    Защитник
  • 44
    Евгений Цымбалюк
    Защитник
  • 7
    Виталий Балашов
    Полузащитник
  • 89
    Сергей Политыло
    Полузащитник
  • 19
    Тейшейра
    Полузащитник
  • 1
    Евгений Гальчук
    Вратарь
  • 7
    Дмитрий Топалов
    Полузащитник
  • 9
    Дмитрий Мишнёв
    Полузащитник
  • 29
    Игорь Кирюханцев
    Защитник
  • 73
    Даниил Игнатенко
    Полузащитник
  • 25
    Валерий Федорчук
  • 17
    Сергей Горбунов
    Полузащитник
  • 2
    Алексей Быков
    Защитник
  • 4
    Сергей Чоботенко
    Защитник
  • 5
    Джойским Дава
    Защитник
  • 77
    Кулаков А.
Запасные игроки
Тренеры
Трансляция
24'
Игроки "Мариуполя" перепасовываются в районе центрального круга. От "Олимпика" нет никакого прессинга.
21'
Желтая карточка
Шахаб получил желтую карточку за свой фол.
19'
На этом матче без VAR. Дердо не стал указывать на точку.
18'
Подача с правого фдага от хозяев. Защитник гостей сыграл рукой. Пенальти?
16'
Гоооол!!!
ГОООООЛ! Провал гостей в центре обороны! Балашов принял сквозную передачу от Шахаба и пробил мимо Гальчука.
14'
Инфо
Статистика ударов - 1:0 в пользу гостей.
12'
Желтая карточка
Зотько получил желтую за грубую игру. Штрафной для "Мариуполя".
10'
Голкиперы обеих команд без работы. Редкие атаки и редкие удары.
7'
Зотько отлично сыграл в отборе против Федорчука. Мяч перехвачен.
6'
Федорчук нанес удар с угла штрафной. Защитник соперника заблокировал этот выстрел.
6'
Горбунов пытался обострить на левом фланге, но его пас не прошел.
5'
"Мариуполь" с мячом. Моментов не наблюдается.
3'
Балашов не смог принять подачу партнера из глубины. Слишком сильный навес.
1'
Свисток
Матч начался!
Главный арбитр встречи - Александр Дердо.
"Олимпик", стартовый состав: Кичак — Н. Кравченко, Гришко, Зотько, Лебеденко — Цымбалюк — Балашов, Романовский, Политыло, Тейшейра — Шахаб. Запасные: Бетим, Снурницын, Ксенз, Е. Пасич, Завийский, Вербный, Кравчук, Чогадзе, Баланюк.
"Мариуполь", стартовый состав: Гальчук — Чоботенко, Быков, Дава — Кирюханцев, Федорчук, Игнатенко, Мишнев, Горбунов — Кулаков, Топалов. Запасные: Поспелов, Муравский, Яворский, Чурко, Корниенко, Кащук, Фомин, Дудик, Тищенко.
Добрый день, дорогие друзья! UA-Футбол представляет Вам текстовую онлайн-трансляцию матча 25-го тура УПЛ: "Олимпик" - "Мариуполь". Начало поединка - 14:00.
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Последние матчи
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Анонс матча Олимпик - ФК Мариуполь 07.06.2020, Премьер-лига

Матч между командой Олимпик (Донецк) и командой ФК Мариуполь (Мариуполь) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2021.

Дата проведения матча: 07.06.2020
Время начала матча: 14:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Олимпик (Донецк) и командой ФК Мариуполь (Мариуполь):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу команды ФК Мариуполь, тогда как команда Олимпик осталась с поражением. Столкновение Олимпик и ФК Мариуполь в предыдущем футбольном матче 14.12.2019 закончилось с таким счетом: 1:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Олимпик - ФК Мариуполь можно посмотреть 07.06.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Олимпик - ФК Мариуполь, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Олимпик (Донецк)
Год основания Олимпик (Донецк): 2001
Страна: Украина
Тренер: Игорь Климовский

Предыдущий поединок команды Олимпик был сыгран против СК Днепр-1 - 30.05.2020, в рамках турнира Премьер-лига 2021 и закончился победой команды СК Днепр-1.

Команда гостей

Название: ФК Мариуполь (Мариуполь)
Год основания ФК Мариуполь (Мариуполь): 1960
Страна: Украина
Тренер: Александр Бабич

Прошедший матч команды ФК Мариуполь был сыгран против СК Днепр-1 - 14.03.2020, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021 и закончился победой команды СК Днепр-1.

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