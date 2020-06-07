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Динамо - ФК Александрия онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 07 июня 2020, 17:00 . Трансляция: 2+2
Рейтинг матча:
Динамо
Киев
3 - 1
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71'
ФК Александрия
Александрия
Ход матча
7' Сергей Сидорчук 14' Виталий Буяльский 14' Виталий Буяльский 19' Дубра К. 20' Назарий Русин 25' Евгений Банада 31' Абдул Кадири Мохаммед 33' Дмитрий Гречишкин
50' Александр Андриевский 55' Дубра К. 60' Евгений Банада 65' Виталий Мыколенко
Кто победит?
46 Пользователей сделало свой выбор
Динамо
57%
Ничья
17%
ФК Александрия
26%
Прогноз на матч
Личные встречи
Динамо
14
Побед
20
Игр
2
Побед
ФК Александрия
Кубок Украины 2021
11.03.2020 - 19:30 Динамо 1 - 0 Завершен ФК Александрия
Премьер-лига 2021
07.03.2020 - 17:00 ФК Александрия 1 - 3 Завершен Динамо
Премьер-лига 2021
20.10.2019 - 17:00 Динамо 1 - 0 Завершен ФК Александрия
Премьер-лига 2020
30.05.2019 - 19:30 ФК Александрия 0 - 2 Завершен Динамо
Последние матчи - Динамо
Премьер-лига 2021
31.05.2020 - 17:00 Шахтер 3 - 1 Завершен Динамо П
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021
27.05.2020 - 14:00 Динамо 2 - 0 Завершен Олимпик В
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021
22.05.2020 - 14:00 Динамо 0 - 0 Завершен Рух Н
Премьер-лига 2021
15.03.2020 - 17:00 Динамо 1 - 1 Завершен Десна Н
Кубок Украины 2021
11.03.2020 - 19:30 Динамо 1 - 0 Завершен ФК Александрия В
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Последние матчи - ФК Александрия
Премьер-лига 2021
30.05.2020 - 17:00 ФК Александрия 1 - 0 Завершен Заря В
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
26.05.2020 - 17:00 ФК Александрия 5 - 0 Завершен Черкащина В
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
22.05.2020 - 14:00 ФК Александрия 4 - 2 Завершен Ворскла В
Премьер-лига 2021
14.03.2020 - 17:00 ФК Александрия 4 - 2 Завершен Колос В
Кубок Украины 2021
11.03.2020 - 19:30 Динамо 1 - 0 Завершен ФК Александрия П
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Кто победит?
46 Пользователей сделало свой выбор
Динамо
57%
Ничья
17%
ФК Александрия
26%
Главные события
ГООЛ! Виталий Мыколенко
65'
60'
Евгений Банада
55'
Дубра К.
Александр Андриевский
50'
33'
Дмитрий Гречишкин ГООЛ!
Абдул Кадири Мохаммед
31'
25'
Евгений Банада
ГООЛ! Назарий Русин
20'
19'
Дубра К.
ГООЛ! Виталий Буяльский
14'
Виталий Буяльский
14'
Сергей Сидорчук
7'
Составы команд
Стартовый состав
  • 0
    Денис Бойко
    Вратарь
  • 0
    Георгий Цитаишвили
    Полузащитник
  • 0
    Александр Андриевский
    Полузащитник
    50
  • 0
    Артём Шабанов
    Защитник
  • 0
    Виталий Буяльский
    Полузащитник
    14 14
  • 0
    Владимир Шепелев
    Полузащитник
  • 0
    Сергей Сидорчук
    Полузащитник
    7
  • 0
    Томаш Кендзера
    Защитник
  • 0
    Виталий Мыколенко
    Защитник
  • 0
    Абдул Кадири Мохаммед
    31
  • 0
    Назарий Русин
    Нападающий
    20
  • 0
    Юрий Панькив
    Вратарь
  • 0
    Артём Ситало
    Нападающий
  • 0
    Валерий Лучкевич
    Защитник
  • 0
    Глеб Бухал
    Полузащитник
  • 0
    Максим Третьяков
    Полузащитник
  • 0
    Кирилл Ковалец
    Полузащитник
  • 0
    Дмитрий Гречишкин
    Полузащитник
    33
  • 0
    Дубра К.
    55 19
  • 0
    Евгений Банада
    Полузащитник
    60 25
  • 0
    Павел Пашаев
    Защитник
  • 0
    Денис Мирошниченко
    Защитник
Запасные игроки
  • 0
    Максим Задерака
    Полузащитник
  • 0
    Василий Грицук
    Полузащитник
Тренеры
Трансляция
65'
Гоооол!!!
Сидорчук отдал на Буяльского, который в штрафной прострелил вдоль ворот, Виталий Мыколенко первым успел на пас и пробил без шансов для голкипера
63'
Караваев пробил издали, Панькив легко забирает мяч
61'
Шабанов выносит мяч после навеса Тетьякова
60'
Замена
Гордиенко выходит на поле вместо Банады
59'
Офсайд
Мыколенко попал в штангу в результате массированной атаки, хотя арбитры увидели офсайд
57'
Опасный момент
С удойной позиции с 10 метров пробивал Буяльский, немного точности ему не хватило, как он не попал? Удивительно
55'
Вторая желтая
Дубра (ФК Александрия) руками придержал Русина, арбитр решил, что это вторая желтая и оставил гостей в меньшинстве
54'
В центре поля мяч почти не задерживается, хотя скорости чуть выше средних
53'
Уголовой
Два корнера подряд разыграли киевляне, уже лучше, но все равно не хватает креатива Динамо - слишком предсказуемо
50'
Желтая карточка
Александр Андриевский (Динамо) сыграл прямой ногой, мог нанести травму Дубре
49'
Ковалец не смог обработать мяч в штрафной Динамо после хорошего паса Третьякова
47'
На половине поля "горожан" идет игра, пока без моментов
Свисток
Игра продолжается
Свисток
Перерыв
45+1'
Ковалец со штрафного пробил очень неточно, намного выше ворот
44'
Много борьбы на поле, много фолов, не жалеют друг друга игроки
42'
Лучкевичу оказывают медпомощь
40'
Затяжная атака Динамо завершилась без удара, много брака при передачах у киевлян сегодня
37'
Бойко на выходе выбивает мяч, александрийцы злоупотребляют навесами
35'
Опасный момент
Кадири опасно пробивал головой, рядом со штангой пролетел мяч
32'
Гоооол!!!
Дмитрий Гречишкин (ФК Александрия) забивает гол с пенальти, Бойко угадал угол, но не достал мяч - 2:1
31'
Желтая карточка
Кадири получил горчичник
31'
Опасный момент
И снова пенальти, теперь в ворота Динамо - Кадири сбил Ситало
30'
Русину досталось в борьбе с Панькивым, оказывают ему медпомощь
29'
Опасный момент
Панькив ошибся на выходе, оставил ворота, Буяльский перекинул голкипера, только защитник подстраховал Панькива
27'
Опасный момент
Прошла острая атака через правый край. Ситало скидывал, хороший удар от Банады - чуть выше ворот пролетел мяч
25'
Желтая карточка
Евгений Банада (ФК Александрия) рукой попал в лицо Миколенко
23'
Уголовой
Еще один неудачный навес в штрафную, александрийцы легко отбиваются
20'
Гоооол!!!
Назарий Русин (Динамо) забивает гол с пенальти, все получается точно и с первого раза - 2:0.
19'
Желтая карточка
Дубре еще и предупреждение
19'
Опасный момент
Дубра сбил Русина в своей штрафной, снова арбитр показывает на 11 метров
17'
Александрия старается контролировать мяч, но все это в середине поля
14'
Гоооол!!!
Ууух! Виталий Буяльский (Динамо) не смог забить пенальти, Панькив выиграл эту дуэль, но со второй попытки удалось мяч закатить в сетку, ассистировал Томаш Кендзера, который смог догнать мяч и отпасовать его на Буяльского - 1:0.
12'
Опасный момент
Ковалец сбивает Цитаишвили, дело в штрафной, пенальти назначает арбитр
10'
Александрия проводит атаки с последующими навесами - без результата, а Динамо долго контролирует мяч - также без результата
8'
Желтая карточка
Сергей Сидорчук (Динамо) наказан за грубую игру
7'
Дальний удар наносил Цитаишвили, выше ворот пролетел мяч
5'
Уголовой
Цитаишвили разыграл стандарт не лучшим образом, но атака Динамо продолжается вторым темпом
3'
Ожидаемо, что Динамо больше контролирует мяч, хотя скорости в дебюте невысокие
Свисток
Матч начался
Александрия: 79. Панькив, 11. Мирошниченко Д., 20. Пашаев П., 44. Банада, 90. Дубра, 27. Гречишкин, 6. Ковалец, 10. Третьяков, 13. Бухал, 17. Лучкевич, 18. Ситало
Запасные: 31. Билык О., 3. Гордиенко, 5. Стецков, 8. Довгий А., 26. Шендрик, 22. Грицук, 94. Задерака, 9. Безбородько, 23. Шастал
Динамо: 71. Бойко, 6. Кадири М., 16. Миколенко, 94. Кензера, 5. Сидорчук, 8. Шепелев В., 29. Буяльский, 30. Шабанов, 18. Андриевский, 11. Цитаишвили, 70. Русин
Запасные: 1. Бущан, 34. Сирота А., 7. Вербич, 14. Де Пена, 99. Дуэлунд, 20. Караваев, 9. Фран Соль, 77. Муива
Добрый день, дорогие друзья, Вашему вниманию предлагается текстовая онлайн трансляция матча 25-го тура УПЛ Динамо - Александрия.
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Комментарии(13)
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FC SD CLUB (Кривой Рог)
07.06.2020 в 17:22
Судья отработал деньги суркиса на все 100.
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0
-1
avatar
AndrewKruk (Київ)
07.06.2020 в 17:25
FC SD CLUB - ДЕШЕВКА-БАЛАБОЛка
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0
-1
avatar
AndrewKruk (Київ)
07.06.2020 в 17:25
FC SD CLUB - подзаборная потаскашука
Ответить
0
-1
avatar
AndrewKruk (Київ)
07.06.2020 в 17:32
Пенальти в ворота ДК тоже за счет суркиса?
Ответить
0
0
avatar
AndrewKruk (Київ)
07.06.2020 в 17:17
Кадири в защите - это пздц
Ответить
0
-1
FC SD CLUB (Кривой Рог)
07.06.2020 в 17:16
Судья придумал пенальти.
Ответить
0
-1
avatar
AndrewKruk (Київ)
07.06.2020 в 17:16
FC SD CLUB - КЛОУН
Ответить
0
-1
FC SD CLUB (Кривой Рог)
07.06.2020 в 17:19
Вы без судьи не можете забить,клоуны голубые)
0
-1
avatar
AndrewKruk (Київ)
07.06.2020 в 17:21
Ты тупой дешевый 3,14дор
0
-1
avatar
AndrewKruk (Київ)
07.06.2020 в 17:24
2 пенальти, больше чем 100%, а ты своим изрыганием, только подтверждаешь что ты просто ДЕШЕВКА-БАЛАБОЛка
0
-1
avatar
AndrewKruk (Київ)
07.06.2020 в 17:44
FC SD CLUB, "клоун голубой" - твой папка
0
-1
avatar
AndrewKruk (Київ)
07.06.2020 в 17:12
Первое нарушение правил и ЖК Сидорчуку, при простом НЕ жестком нарушении, очень показательно
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0
-1
absurdlight (Kiev)
07.06.2020 в 16:44
В центре полузащиты Шепелев — Андриевский
Ответить
0
-1


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Анонс матча Динамо - ФК Александрия 07.06.2020, Премьер-лига

Противостояние между командой Динамо (Киев) и командой ФК Александрия (Александрия) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2021.

Дата проведения матча: 07.06.2020
Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Динамо (Киев) и командой ФК Александрия (Александрия):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу Динамо, тогда как команда ФК Александрия осталась с поражением. Столкновение Динамо и ФК Александрия в предыдущем футбольном матче 11.03.2020 закончилось со следующими результатом: 1:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Динамо - ФК Александрия можно посмотреть 07.06.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Динамо - ФК Александрия, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Динамо (Киев)
Год основания Динамо (Киев): 1927
Страна: Украина
Тренер: Алексей Михайличенко

Предыдущий матч команды Динамо был сыгран против Шахтер - 31.05.2020, в рамках турнира Премьер-лига 2021 и закончился победой команды Шахтер.

Команда гостей

Название: ФК Александрия (Александрия)
Год основания ФК Александрия (Александрия): 1991
Страна: Украина
Тренер: Владимир Шаран

Предыдущий поединок команды ФК Александрия был сыгран против Заря - 30.05.2020, в рамках турнира Премьер-лига 2021 и закончился победой команды ФК Александрия.

Следите за результатами матча Динамо - ФК Александрия онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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