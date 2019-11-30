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ФК Львов - СК Днепр-1 онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 07 июня 2020, 19:30 . Трансляция: Футбол 1
Рейтинг матча:
ФК Львов
Львов
1 - 0
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40'
СК Днепр-1
Днепр
Ход матча
10' Максим Лопыренок
Кто победит?
32 Пользователей сделало свой выбор
ФК Львов
28%
Ничья
9%
СК Днепр-1
63%
Личные встречи
ФК Львов
1
Побед
3
Игр
2
Побед
СК Днепр-1
Премьер-лига 2021
30.11.2019 - 14:00 ФК Львов 0 - 2 Завершен СК Днепр-1
Премьер-лига 2019/2020
26.08.2019 - 19:00 СК Днепр-1 2 - 3 Завершен ФК Львов
Кубок Украины 2017/2018
29.11.2017 - 19:00 ФК Львов 1 - 2 Завершен СК Днепр-1
Последние матчи - ФК Львов
Премьер-лига 2021
31.05.2020 - 14:00 Ворскла 1 - 1 Завершен ФК Львов Н
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
22.05.2020 - 15:00 ФК Минай 0 - 0 Завершен ФК Львов Н
Премьер-лига 2021
14.03.2020 - 14:00 ФК Львов 1 - 1 Завершен Карпаты Н
Премьер-лига 2021
08.03.2020 - 14:00 ФК Львов 0 - 0 Завершен Карпаты Н
Премьер-лига 2021
04.03.2020 - 17:00 Заря 2 - 0 Завершен ФК Львов П
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Последние матчи - СК Днепр-1
Премьер-лига 2021
30.05.2020 - 17:00 СК Днепр-1 3 - 1 Завершен Олимпик В
Премьер-лига 2021
14.03.2020 - 17:00 СК Днепр-1 2 - 0 Завершен ФК Мариуполь В
Премьер-лига 2021
08.03.2020 - 17:00 СК Днепр-1 3 - 0 Завершен ФК Мариуполь В
Премьер-лига 2021
04.03.2020 - 19:00 Шахтер 4 - 1 Завершен СК Днепр-1 П
Премьер-лига 2021
28.02.2020 - 19:00 СК Днепр-1 3 - 1 Завершен Динамо В
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
32 Пользователей сделало свой выбор
ФК Львов
28%
Ничья
9%
СК Днепр-1
63%
Главные события
10'
Максим Лопыренок
Составы команд
Стартовый состав
  • 23
    Богдан Сарнавский
    Вратарь
  • 33
    Сергей Борзенко
    Защитник
  • 30
    Джонатан
    Защитник
  • 25
    Игорь Когут
    Полузащитник
  • 33
    Валерий Юрчук
    Вратарь
  • 89
    Владислав Супряга
    Нападающий
  • 71
    Максим Лопыренок
    Защитник
    10
  • 15
    Сергей Логинов
    Полузащитник
  • 4
    Сергей Кравченко
Запасные игроки
  • 5
    Владислав Приймак
    Защитник
  • 17
    Вадим Янчак
    Полузащитник
  • 8
    Владимир Полевой
    Полузащитник
  • 29
    Александр Назаренко
    Полузащитник
  • 7
    Дмитрий Коркишко
    Полузащитник
  • 31
    Андрей Клищук
    Вратарь
  • 44
    Арсений Батанов
  • 77
    Алексей Чичиков
    Полузащитник
Тренеры
Трансляция
38'
Прострел Татаркова с левого фланга перехватил Логинов, при этом мяч ушел за пределы поля от ноги игрока ПФК Львов.
37'
Цуриков подключил Булецу к атаке передачей на левый фланг штрафной, однако Сергею так и не удалось остановить мяч.
35'
Заметался мяч по штрафной хозяев после очередного углового с правого фланга, однако ни Супряга, ни Ди Франко пробить так и не сумели.
34'
Булеца подобрал мяч у границ чужой штрафной после неудачной попытки выноса от Джонатана, однако пробил с подкруткой выше ворот, попав при этом в защитника.
33'
Офсайд
В офсайд для Яковелли загрузил свою верховую передачу Люлька.
31'
Гоооол!!!
ГОЛ! Нелепая ошибка от Лопыренка на левом фланге подарила мяч Шине, который протащил мяч в штрафную, и из ее центра пробил под левую штангу!
30'
Опасный момент
САРНАВСКИЙ! Магический сейв от голкипера после удара головой от Адамюка из центра штрафной!
30'
Смахнул мяч на угловой Люлька после подачи с левого фланга от Булецы.
28'
Против Булецы вновь были нарушены правила. Гончар сбил с ног соперника подкатом вблизи к центральной лниии.
26'
Опасный момент
Татарков низом пробил из-за пределов штрафной после скидки от Яковелли. Юрчук на месте!
24'
Адамюк завозился с пасом с правого фланга, после чего нарушил правила против Бопесу, который удачно подставил спину под рывок соперника.
23'
Опасный момент
Сарнавский перевел в сторону от ворот плотный выстрел Булецы от левого угла штрафной.
22'
Опасный момент
ЮРЧУК! Сейв от голкипера после удара со средней дистанции в исполнении Велвеса в правый нижний угол! Привез момент Кравченко неточной передачей на своей половине.
21'
Тейлор попытался поджать Сарнавского в штрафной, но голкипер вовремя сориентировался в ситуации.
19'
Не удался удар головой у Логинова, хотя и подача от угла поля с левого фланга была очень даже точной!
18'
Гончар снял с дальней штанги высокую подачу с правого фланга от Тейлора.
17'
Что-то хотел от своей передачи по левому флангу Яковелли, наверное. Вот только партнеры были не готовы.
16'
Подача с левого фланга в штрафную львовян перелетела всех игроков в зоне перед воротами.
14'
Супряга не успел дотянуться к передаче Тейлора с правого фланга. Поспешил полузащитник с этим пасом — Булеца уже набегал в зону за спиной форварда.
13'
Опасный момент
Опустился мяч на сетку ворот сверху после удара головой от Логинова с лицевой границы штрафной!
12'
Люлька пошел прямой ногой в борьбу за мяч против Тейлора, угодив сопернику в лицо. Арбитр не думает о предупреждении?
10'
Опасный момент
Бопесу неудачно подал на дальний угол вратарской, однако отскок не смог подобрать Булеца, после чего Шина попытался пробить с близкой дистанции — прямиком в руки Юрчуку.
10'
Желтая карточка
Ужасающе грубый подкат исполнил Лопыренок у правого угла штрафной своей команды. Прямиком в ноги Татаркова.
9'
Навес на дальнюю штангу от Люльки со стандарта получился слишком сильным.
8'
Штрафной для хозяев на правом фланге.
7'
Борзенко убрал корпусом от мяча Ди Франко на левом фланге атаки ПФК Львов.
6'
Татарков пошел в жесткий стык против Адамюка на левом фланге.
4'
Тейлор уже успел поменять фланги, после чего пробил со смещения в центральную зону со средней дистанции прямиком в защитника хозяев.
4'
Супряга удачно зацепился за мяч у чужой штрафной, но его скидкой Тейлор так и не воспользовался.
3'
Много мелкого фола от номинальных гостей сегодня на первых минутах.
2'
Поднялся на чужую половину Лопыренок, где и нарушил правила против Джонатана.
1'
С владения на своей половине начал Днепр.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Клищук, Батагов, Полевой, Чичиков, Ярмолюк, Назаренко, Коркишко, Вакулко, Хобленко.
Днепр-1: Юрчук — Адамюк, Лопыренок, Логинов, Цуриков — Кравченко — Тейлор, Ди Франко, Когут, Булеца — Супряга.
Запасные: Пеньков, Приймак, Ходаковский, Ныч, Богунов, Клименчук, Кравчук.
ПФК Львов: Сарнавский — Люлька, Братков, Гончар, Татарков — Борзенко, Джонатан — Бопесу, Шина, Велвес — Яковелли.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Ярослав Козык (Мукачево, Украина) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка двадцать пятого тура Украинской Премьер-лиги. На поле "Днепр-Арены" (Днепр, Украина) сыграют ПФК Львов и днепровский Днепр-1.
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Анонс матча ФК Львов - СК Днепр-1 07.06.2020, Премьер-лига

Противостояние между командой ФК Львов (Львов) и командой СК Днепр-1 (Днепр) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2021.

Дата проведения матча: 07.06.2020
Время начала матча: 19:30

История предыдущих матчей

История противостояний между командами ФК Львов (Львов) и командой СК Днепр-1 (Днепр):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды СК Днепр-1, тогда как команда ФК Львов осталась с поражением. Столкновение ФК Львов и СК Днепр-1 в предыдущем футбольном матче 30.11.2019 закончилось с такими результатами: 0:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча ФК Львов - СК Днепр-1 можно посмотреть 07.06.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча ФК Львов - СК Днепр-1, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: ФК Львов (Львов)
Год основания ФК Львов (Львов): 2006
Страна: Украина
Тренер: Егише Меликян

Прошедший поединок команды ФК Львов был сыгран против Ворскла - 31.05.2020, в рамках турнира Премьер-лига 2021 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: СК Днепр-1 (Днепр)
Год основания СК Днепр-1 (Днепр): 2017
Страна: Украина
Тренер: Дмитрий Михайленко

Прошедший матч команды СК Днепр-1 был сыгран против Олимпик - 30.05.2020, в рамках турнира Премьер-лига 2021 и закончился победой команды СК Днепр-1.

Следите за результатами матча ФК Львов - СК Днепр-1 онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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