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Заря - Динамо онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 13 июня 2020, 17:00 . Трансляция: УНИАН ТВ
Рейтинг матча:
Заря
Луганск
0 - 0
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31'
Динамо
Киев
Ход матча
30' Томаш Кендзера
Кто победит?
59 Пользователей сделало свой выбор
Заря
46%
Ничья
22%
Динамо
32%
Прогноз на матч
Личные встречи
Заря
4
Побед
28
Игр
16
Побед
Динамо
Премьер-лига 2021
08.12.2019 - 17:00 Динамо 1 - 2 Завершен Заря
Премьер-лига 2019/2020
01.09.2019 - 19:30 Заря 2 - 2 Завершен Динамо
Премьер-лига 2020
11.05.2019 - 17:00 Динамо 1 - 1 Завершен Заря
Премьер-лига 2020
03.04.2019 - 18:30 Заря 2 - 3 Завершен Динамо
Последние матчи - Заря
Премьер-лига 2021
06.06.2020 - 17:00 Заря 1 - 0 Завершен Колос В
Премьер-лига 2021
30.05.2020 - 17:00 ФК Александрия 1 - 0 Завершен Заря П
Премьер-лига 2021
15.03.2020 - 14:00 Заря 1 - 0 Завершен Шахтер В
Премьер-лига 2021
07.03.2020 - 14:00 Десна 1 - 0 Завершен Заря П
Премьер-лига 2021
04.03.2020 - 17:00 Заря 2 - 0 Завершен ФК Львов В
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Последние матчи - Динамо
Премьер-лига 2021
07.06.2020 - 17:00 Динамо 5 - 1 Завершен ФК Александрия В
Премьер-лига 2021
31.05.2020 - 17:00 Шахтер 3 - 1 Завершен Динамо П
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021
27.05.2020 - 14:00 Динамо 2 - 0 Завершен Олимпик В
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021
22.05.2020 - 14:00 Динамо 0 - 0 Завершен Рух Н
Премьер-лига 2021
15.03.2020 - 17:00 Динамо 1 - 1 Завершен Десна Н
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Новости команд
Кто победит?
59 Пользователей сделало свой выбор
Заря
46%
Ничья
22%
Динамо
32%
Главные события
30'
Томаш Кендзера
Составы команд
Стартовый состав
  • 0
    Заури Махарадзе
    Вратарь
  • 0
    Владлен Юрченко
    Полузащитник
  • 0
    Евгений Чеберко
    Полузащитник
  • 0
    Артём Громов
    Полузащитник
  • 0
    Дмитрий Иванисния
  • 0
    Богдан Михайличенко
    Полузащитник
  • 0
    Дмитрий Хомченовский
    Полузащитник
  • 0
    Владислав Кочергин
    Полузащитник
  • 0
    Абу Х.
  • 0
    Александр Тымчик
    Защитник
  • 0
    Владислав Кабаев
    Нападающий
  • 0
    Георгий Бущан
    Вратарь
  • 0
    Георгий Цитаишвили
    Полузащитник
  • 0
    Александр Андриевский
    Полузащитник
  • 0
    Артём Шабанов
    Защитник
  • 0
    Виталий Буяльский
    Полузащитник
  • 0
    Владимир Шепелев
    Полузащитник
  • 0
    Сергей Сидорчук
    Полузащитник
  • 0
    Томаш Кендзера
    Защитник
  • 0
    Виталий Мыколенко
    Защитник
  • 0
    Денис Попов
  • 0
    Назарий Русин
    Нападающий
Запасные игроки
Тренеры
Трансляция
30'
Красная карточка
Томаш Кендзера (Динамо) получает предупреждение, арбитр долго смотрел повтор и фол против Михайличенко, красную показать не решился
28'
Уголовой
Ханна выносит мяч после навеса в штрафную Зари
27'
Громов боролся сразу с двумя защитниками, протолкнул мяч в штрафную, но но успел за ним
25'
Опасный момент
Шабанов выиграл верховой мяч после навеса и пробил головой, мяч пролетел рядом со штангой, еще и Русин не успел к мячу
23'
Чеберко оказывают медпомощь
22'
Цитаишвили пробивал по воротам после того, как обыграл Чеберко, но точно в руки голкиперу прилетел мяч
19'
Навес от Андриенвского, неожиданно неуверенно сыграл Махарадзе, выбив мяч на Русина, благо, продстраховали его защитники
16'
Заметно добавили хозяева встречи, Динамо в эти минуты в глухой обороне, еще и Попов неудачно выносил мяч, который попал ему в руку
14'
Юрченко разыграл штрафной, откатил мяч под удар Михайличенко, хотя защитники успели бросится под этот мяч
12'
Опасный момент
Ух, какой сейв Бущана. Кочергин навесил, а Кабаев пробивал головой по воротам с близкой дистанции. Повезло Динамо, что счет остался неизменным
11'
Примерно равная игра, до ворот мяч долетает не часто, но игра идет на высоких скоростях
9'
Кабаеву досталось от Попова, довольно жесткая у нас игра и много нарушений
6'
После паса от Бущана едва не выбежал на свидание с Махарадзе Русин
5'
Уголовой
Луганчане разыграли стандарт, навес в штрафную, Шабанов выбивал мяч, Громов еще и сфолил на защитнике Динамо
2'
Громов пробивал не очень сильно, Бущан забрал мяч
Свисток
Матч начался
Динамо: 1. Бущан, 4. Попов, 16. Миколенко, 94. Кендзера, 5. Сидорчук, 8. Шепелев, 29. Буяльский, 30. Шабанов, 18. Андриевский, 11. Цитаишвили, 70. Русин
Запасные: 71. Бойко, 6. Кадири, 7. Вербич, 14. Де Пена, 15. Цыганков, 99. Дуэлунд, 20. Караваев, 9. Фран Соль, 10. Шапаренко
Заря: 1. Махарадзе, 18. Тымчик, 20. Абу Ханна, 7. Кочергин, 10. Хомченовский, 14. Михайличенко, 21. Иванисеня, 28. Громов, 98. Чеберко, 80. Юрченко, 22. Кабаев
Запасные: 23. Василь Н., 15. Вернидуб, 4. Цвек, 6. Каменюка, 19. Чайковский, 29. Белоцерковец, 97. Цыганикс, 8. Лунев, 9. Перович
Здравствуйте, дорогие друзья, Вашему вниманию предлагается текстовая онлайн трансляция центрального матча 26-го тура УПЛ Заря - Динамо.
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Комментарии(1)
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AndrewKruk (Київ)
13.06.2020 в 17:30
балакин в действии
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Анонс матча Заря - Динамо 13.06.2020, Премьер-лига

Противостояние между командой Заря (Луганск) и командой Динамо (Киев) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2021.

Дата проведения матча: 13.06.2020
Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Заря (Луганск) и командой Динамо (Киев):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу команды Заря, тогда как команда Динамо осталась с поражением. Столкновение Динамо и Заря в предыдущем футбольном матче 08.12.2019 закончилось с такими результатами: 1:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Заря - Динамо можно посмотреть 13.06.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Заря - Динамо, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Заря (Луганск)
Год основания Заря (Луганск): 1923
Страна: Украина
Тренер: Виктор Скрипник

Прошедший поединок команды Заря был сыгран против Колос - 06.06.2020, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021 и закончился победой команды Заря.

Команда гостей

Название: Динамо (Киев)
Год основания Динамо (Киев): 1927
Страна: Украина
Тренер: Алексей Михайличенко

Предыдущий матч команды Динамо был сыгран против ФК Александрия - 07.06.2020, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021 и закончился победой команды Динамо.

Следите за результатами матча Заря - Динамо онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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