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Олимпик - ФК Львов онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 13 июня 2020, 19:30 . Трансляция: Футбол 2
Рейтинг матча:
Олимпик
Донецк
0 - 0
Обновить
22'
ФК Львов
Львов
Ход матча
Кто победит?
12 Пользователей сделало свой выбор
Олимпик
42%
Ничья
25%
ФК Львов
33%
Личные встречи
Олимпик
3
Побед
5
Игр
1
Побед
ФК Львов
Премьер-лига 2021
23.02.2020 - 19:30 Олимпик 0 - 1 Завершен ФК Львов
Премьер-лига 2019/2020
21.09.2019 - 14:00 ФК Львов 0 - 1 Завершен Олимпик
Премьер-лига 2018
10.11.2018 - 14:00 ФК Львов 1 - 1 Завершен Олимпик
Первая лига 2011/2012
06.11.2011 - 14:00 ФК Львов 0 - 4 Завершен Олимпик
Последние матчи - Олимпик
Премьер-лига 2021
07.06.2020 - 14:00 Олимпик 2 - 2 Завершен ФК Мариуполь Н
Премьер-лига 2021
30.05.2020 - 17:00 СК Днепр-1 3 - 1 Завершен Олимпик П
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021
27.05.2020 - 14:00 Динамо 2 - 0 Завершен Олимпик П
Премьер-лига 2021
15.03.2020 - 19:30 Олимпик 1 - 1 Завершен Ворскла Н
Премьер-лига 2021
07.03.2020 - 14:00 Ворскла 1 - 0 Завершен Олимпик П
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Последние матчи - ФК Львов
Премьер-лига 2021
07.06.2020 - 19:30 ФК Львов 1 - 2 Завершен СК Днепр-1 П
Премьер-лига 2021
31.05.2020 - 14:00 Ворскла 1 - 1 Завершен ФК Львов Н
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
22.05.2020 - 15:00 ФК Минай 0 - 0 Завершен ФК Львов Н
Премьер-лига 2021
14.03.2020 - 14:00 ФК Львов 1 - 1 Завершен Карпаты Н
Премьер-лига 2021
08.03.2020 - 14:00 ФК Львов 0 - 0 Завершен Карпаты Н
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Кто победит?
12 Пользователей сделало свой выбор
Олимпик
42%
Ничья
25%
ФК Львов
33%
Трансляция
23'
Снова Шахаб взял игру на себя, пошел на обострение, обыграл одного защитника, второй же вынес мяч
20'
Шахаб наносил смачный удар, хорошо, но точности не хватило
18'
Попробовали пробить олимпийцы - защитники блокируют эти удары
17'
Передерживают мяч дончане, много разыгрывают комбинаций перед штрафной без ударов
15'
Хорошие скорости в игре, в центре мяч не задерживается, идет обмен атаками
14'
Бопесу пробивал слету, не поймал мяч, поэтому и не получился удар
11'
Высокий прессинг олимпийцев завершился отбором мяча и дальним ударом Кравченко
9'
Львов перехватил инициативу, теперь хозяева в обороне, Альваро пробивал опасно, хоть немного и неточно
7'
Опасный момент
Кичак зачем-то вышел из ворот, Велвес перебросил кипера и только Лебеденко вынес мяч с пустых ворот
5'
Опасный момент
Паника у ворот Кичака, банальный навес и оборона дончан не смогла навести порядок в штрафной, Бопесу пробивал по воротам
4'
Желтая карточка
Романовский слишком заряжен на игру, арбитр остудил его пыл
3'
Олимпик заметно доминирует в дебюте, львовяне всего пару раз коснулись маяча
Свисток
Матч начался
Олимпик: 30. Кичак, 4. Гришко, 13. Зотько, 44. Цымбалюк, 54. Лебеденко, 14. Романовский, 29. Кравченко Н., 89. Политыло, 7. Балашов, 8. Захеди, 19. Тейшейра
Запасные: 12. Алими, 3. Литвин, 74. Снурницын, 88. Вербный, 11. Ксёнз, 17. Баланюк, 21. Кравчук, 42. Пасич Е., 9. Завийский
Львов: 23. Сарнавский, 22. Братков, 33. Борзенко, 95. Бопесу, 10. Альваро Луиc, 18. Велвес, 21. Гончар, 90. Люлька, 7. Шина, 9. Татарков, 14. Яковелли
Запасные: 94. Пеньков Г., 5. Приймак, 35. Кравчук Ю., 30. Жонатан Лима, 17. Ходаковский, 20. Клименчук, 13. Нич, 25. Недоля
Добрый вечер, уважаемые болельщики, Вашему вниманию предлагается текстовая онлайн трансляция матча Олимпик - ФК Львов.
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Анонс матча Олимпик - ФК Львов 13.06.2020, Премьер-лига

Поединок между командой Олимпик (Донецк) и командой ФК Львов (Львов) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2021.

Дата проведения матча: 13.06.2020
Время начала матча: 19:30

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Олимпик (Донецк) и командой ФК Львов (Львов):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу команды ФК Львов, тогда как команда Олимпик осталась с поражением. Столкновение Олимпик и ФК Львов в предыдущем футбольном матче 23.02.2020 закончилось со счетом: 0:1 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Олимпик - ФК Львов можно посмотреть 13.06.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Олимпик - ФК Львов, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Олимпик (Донецк)
Год основания Олимпик (Донецк): 2001
Страна: Украина
Тренер: Игорь Климовский

Предыдущий поединок команды Олимпик был сыгран против ФК Мариуполь - 07.06.2020, в рамках турнира Премьер-лига 2021 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: ФК Львов (Львов)
Год основания ФК Львов (Львов): 2006
Страна: Украина
Тренер: Егише Меликян

Предыдущий поединок команды ФК Львов был сыгран против СК Днепр-1 - 07.06.2020, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021 и закончился победой команды СК Днепр-1.

Следите за результатами матча Олимпик - ФК Львов онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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