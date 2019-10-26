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Атлетик - Атлетико онлайн трансляция матча

Чемпионат Испании - 14 июня 2020, 15:00 . Трансляция: Футбол 2
Рейтинг матча:
Атлетик
Бильбао
1 - 1
Обновить
43'
Атлетико
Мадрид
Ход матча
37' Икер Муньяин
Кто победит?
10 Пользователей сделало свой выбор
Атлетик
20%
Ничья
40%
Атлетико
40%
Личные встречи
Атлетик
2
Побед
19
Игр
15
Побед
Атлетико
Чемпионат Испании 2019/2020
26.10.2019 - 21:45 Атлетико 2 - 0 Завершен Атлетик
Чемпионат Испании 2018
16.03.2019 - 19:15 Атлетик 2 - 0 Завершен Атлетико
Чемпионат Испании 2018
10.11.2018 - 19:30 Атлетико 3 - 2 Завершен Атлетик
Чемпионат Испании 2017/2018
18.02.2018 - 17:15 Атлетико 2 - 0 Завершен Атлетик
Последние матчи - Атлетик
Чемпионат Испании 2019/2020
08.03.2020 - 15:00 Вальядолид 0 - 0 Завершен Атлетик Н
Чемпионат Испании 2019/2020
08.03.2020 - 14:45 Вальядолид 1 - 4 Завершен Атлетик В
Чемпионат Испании 2019/2020
01.03.2020 - 15:45 Атлетик 1 - 0 Завершен Вильярреал В
Чемпионат Испании 2019/2020
23.02.2020 - 15:30 "Алавес" 2 - 1 Завершен Атлетик П
Чемпионат Испании 2019/2020
16.02.2020 - 19:30 Атлетик 0 - 1 Завершен Осасуна П
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Последние матчи - Атлетико
Лига Чемпионов 2019/2020
11.03.2020 - 22:00 Ливерпуль 2 - 3 Завершен Атлетико В
Чемпионат Испании 2019/2020
07.03.2020 - 17:00 Атлетико 2 - 2 Завершен Севилья Н
Чемпионат Испании 2019/2020
01.03.2020 - 17:45 Эспаньол 1 - 1 Завершен Атлетико Н
Чемпионат Испании 2019/2020
23.02.2020 - 22:30 Атлетико 3 - 1 Завершен Вильярреал В
Лига Чемпионов 2019/2020
18.02.2020 - 22:00 Атлетико 1 - 0 Завершен Ливерпуль В
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Новости команд
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Кто победит?
10 Пользователей сделало свой выбор
Атлетик
20%
Ничья
40%
Атлетико
40%
Главные события
ГООЛ! Икер Муньяин
37'
Составы команд
0
Икер Муньяин
Стартовый состав
  • 0
    Икер Муньяин
    Нападающий
Запасные игроки
Тренеры
Трансляция
35'
Хаотично и даже в панике отбиваются гости, с трудом отразив очередную атаку Атлетика
33'
Опасный момент
Решили разыграть корнер баски, затем последовал навес и Муньяин пробивал головой, Облак вытащил мяч из дальнего угла
Инфо
Арбитр останавливает встречу, чтобы игроки попили воды
28'
Уголовой
Разыграли стандарт не лучшим образом красно-белые, почти сразу потеряв мяч
27'
Почти все атаки хозяев поля проходят правым флангом
25'
Опасный момент
Уильямс головой опасно срезал мяч в ворота, Облак не дрогнул и зафиксировал мяч в руках
23'
Уголовой
Третий корнер гости разыграли все также неудачно
22'
Феррейра-Карраско обыграл защитника и пробил, неплохо, хотя точности немного не хватило
20'
Наконец ударом завершилась атака Атлетика, Берчиче запустил мяч намного выше ворот
17'
Столичная команда все же активнее бежит вперед, хотя и нередко случается брак при передачах
15'
Снова перехватили мяч хозяева поля, и снова перепасовываются в центре поля без продвижения вперед
12'
Опасный момент
Гарсия классным пасом вывел Феррейра-Карраско на отличную ударную позицию, вот только пробил форвард рядом со штангой
11'
Уголовой
Два корнера подряд разыграли матрацники, ничего опасного, защитники легко отбились
8'
Больше мяч контролирует Атлетик, но слишком осторожничает, гости острее переходят центр мяч
7'
Офсайд
Навес в штрафную хозяев поля, кто-то пробил головой, но арбитры зафиксировали вне игры
5'
Идет обмен атаками в среднем темпе, разведовательные комбинации проводят соперники
3'
Бильбао разыграли штрафной, после навеса в штрафную мяч вынесли защитники
1'
В первой же атаке Феррейра-Карраско врывался в штрафную, его в последний момент опередил защитник
Свисток
Матч начался
Атлетико: 13. Облак, 2. Хименес Хосе, 15. Савич, 23. Триппьер, 12. Ренан Лоди, 5. Тейе Партей, 6. Коке, 8. Сауль Ньигес, 14. Льоренте М., 21. Феррейра-Карраско, 19. Диего Коста
Запасные: 1. Адан, 22. Эрмосо, 4. Ариас С., 35. Санчес М., 10. Корреа А., 11. Лемар, 16. Эррера Эк., 32. Рикельме Р., 38. Мойя Ант., 9. Мората, 17. Шапоньич, 34. Камельо
Атлетик: 1. Симон У., 4. Мартинес Ин., 5. Йерай, 17. Берчиче, 8. Лопес У., 11. Кордоба Ин., 14. Гарсия Дани, 21. Капа, 22. Гарсия Ра., 9. Уильямс И., 10. Муньяин
Запасные: 13. Эррерин Яго, 3. Нуньес У., 6. Сан Хосе, 24. Баленсиага, 7. Беньят Эчебария, 12. Ларрасабаль, 15. Лекуэ И., 16. Весга, 18. де Маркос, 34. Сансет, 19. Ибай, 23. Кодро
Добрый день, дорогие друзья, Вашему вниманию предлагается текстовая онлайн трансляция матча Ла Лиги Атлетик - Атлетико.
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Анонс матча Атлетик - Атлетико 14.06.2020, Чемпионат Испании

Противостояние между командой Атлетик (Бильбао) и командой Атлетико (Мадрид) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Испании 2021.

Дата проведения матча: 14.06.2020
Время начала матча: 15:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Атлетик (Бильбао) и командой Атлетико (Мадрид):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу Атлетико, тогда как команда Атлетик осталась с поражением. Столкновение Атлетико и Атлетик в предыдущем футбольном матче 26.10.2019 закончилось со счетом: 2:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Атлетик - Атлетико можно посмотреть 14.06.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Испании. Текстовую трансляцию матча Атлетик - Атлетико, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Атлетик (Бильбао)
Год основания Атлетик (Бильбао): 1898
Страна: Испания
Тренер: Гаиска Гаритано

Прошедший матч команды Атлетик был сыгран против Вальядолид - 08.03.2020, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2019/2020 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Атлетико (Мадрид)
Год основания Атлетико (Мадрид): 1903
Страна: Испания
Тренер: Диего Симеоне

Предыдущий матч команды Атлетико был сыгран против Ливерпуль - 11.03.2020, в рамках турнира Лига Чемпионов 2019/2020 и закончился победой команды Атлетико.

Следите за результатами матча Атлетик - Атлетико онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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