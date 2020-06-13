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Бавария - Боруссия онлайн трансляция матча

Чемпионат Германии - 13 июня 2020, 19:30 . Трансляция: Футбол 1
Рейтинг матча:
Бавария
Мюнхен
2 - 1
Матч завершен
Боруссия
Мёнхенгладбах
Ход матча
10' Маркус Тюрам Вышел: Брель Эмболо 26' Джошуа Зиркзи 37' Бенжамен Павар 45' Бенсебаини Рами
46' Нико Эльведи Вышел: Тони Янчке 62' Микаэль Кюизанс Вышел: Кингсли Коман 62' Дэвис Alphonso 69' Штефан Лайнер 70' Патрик Херрманн Вышел: Оскар Вендт 77' Джошуа Зиркзи Вышел: Кваси Окьере Вридт 82' Брель Эмболо Вышел: Ласло Бенеш 88' Иван Перишич Вышел: Хави Мартинес
Кто победит?
6 Пользователей сделало свой выбор
Бавария
17%
Ничья
50%
Боруссия
33%
Личные встречи
Бавария
8
Побед
17
Игр
6
Побед
Боруссия
Чемпионат Германии 2021
13.06.2020 - 19:30 Бавария 2 - 1 Завершен Боруссия
Чемпионат Германии 2019/2020
07.12.2019 - 16:30 Боруссия 2 - 1 Завершен Бавария
Чемпионат Германии 2018
02.03.2019 - 19:30 Боруссия 1 - 5 Завершен Бавария
Чемпионат Германии 2018
06.10.2018 - 19:30 Бавария 0 - 3 Завершен Боруссия
Последние матчи - Бавария
Чемпионат Германии 2021
13.06.2020 - 19:30 Бавария 2 - 1 Завершен Боруссия В
Кубок Германии 2021
10.06.2020 - 21:45 Бавария 2 - 1 Завершен Айнтрахт В
Чемпионат Германии 2021
06.06.2020 - 16:30 Байер 2 - 4 Завершен Бавария В
Чемпионат Германии 2021
30.05.2020 - 19:30 Бавария 5 - 0 Завершен Фортуна В
Чемпионат Германии 2021
26.05.2020 - 19:30 Боруссия 0 - 1 Завершен Бавария В
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Последние матчи - Боруссия
Чемпионат Германии 2021
13.06.2020 - 19:30 Бавария 2 - 1 Завершен Боруссия П
Чемпионат Германии 2021
05.06.2020 - 21:30 Фрайбург 1 - 0 Завершен Боруссия П
Чемпионат Германии 2021
31.05.2020 - 16:30 Боруссия 4 - 1 Завершен "Унион" В
Чемпионат Германии 2021
26.05.2020 - 21:30 Вердер 0 - 0 Завершен Боруссия Н
Чемпионат Германии 2021
23.05.2020 - 16:30 Боруссия 0 - 2 Завершен Байер П
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
6 Пользователей сделало свой выбор
Бавария
17%
Ничья
50%
Боруссия
33%
Главные события
Иван Перишич
Вышел: Хави Мартинес
88'
82'
Брель Эмболо
Вышел: Ласло Бенеш
Джошуа Зиркзи
Вышел: Кваси Окьере Вридт
77'
70'
Патрик Херрманн
Вышел: Оскар Вендт
69'
Штефан Лайнер
Микаэль Кюизанс
Вышел: Кингсли Коман
62'
46'
Нико Эльведи
Вышел: Тони Янчке
45'
Бенсебаини Рами
ГООЛ! Бенжамен Павар
37'
ГООЛ! Джошуа Зиркзи
26'
10'
Маркус Тюрам
Вышел: Брель Эмболо
Составы команд
Стартовый состав
  • 1
    Мануэль Нойер
    Вратарь
  • 35
    Джошуа Зиркзи
    77 26
  • 22
    Серж Гнабри
    Нападающий
  • 11
    Микаэль Кюизанс
    62
  • 14
    Иван Перишич
    Полузащитник
    88
  • 32
    Йозуа Киммих
    Полузащитник
  • 18
    Леон Горецка
  • 5
    Бенжамен Павар
    Полузащитник
    37
  • 17
    Жером Боатенг
    Защитник
  • 27
    Давид Алаба
    Полузащитник
  • 1
    Ян Зоммер
    Вратарь
  • 10
    Маркус Тюрам
    10
  • 23
    Йонас Хофманн
    Полузащитник
  • 13
    Ларс Штиндль
    Полузащитник
  • 7
    Патрик Херрманн
    70
  • 6
    Кристоф Крамер
    Полузащитник
  • 32
    Флориан Нойхаус
  • 25
    Бенсебаини Рами
    45
  • 30
    Нико Эльведи
    Защитник
    46
  • 28
    Маттиас Гинтер
    Полузащитник
  • 18
    Штефан Лайнер
    69
Запасные игроки
  • 28
    Сарприт Синг
  • 34
    Оливер Батиста Мейер
  • 29
    Кингсли Коман
    Полузащитник
  • 2
    Альваро Одриосола
    Защитник
  • 8
    Хави Мартинес
    Полузащитник
  • 19
    Дэвис Alphonso
    62
  • 26
    Свен Ульрайх
    Вратарь
  • 38
    Кваси Окьере Вридт
    Нападающий
  • 22
    Ласло Бенеш
    Полузащитник
  • 17
    Оскар Вендт
    Защитник
  • 24
    Тони Янчке
    Полузащитник
  • 21
    Тобиас Зиппель
    Вратарь
  • 36
    Брель Эмболо
    82
  • 16
    Ибраима Траоре
    Нападающий
Тренеры
Трансляция
90+4'
Свисток
Матч окончен! "Бавария" одолела "Боруссию М."! 2:1! Спасибо за внимание! Держитесь позитивной волны и оставайтесь с нами!
90'
Инфо
3 мин. добавлено.
88'
Замена
Замена у "Баварии". Мартинес сменил Перишича.
86'
Гоооол!!!
ГОООООЛ! Павар прострелил с правого фланга. Горецка пробил в касание! Гол! 2:1!
82'
Замена
Замена у "Боруссии". Бенеш сменил Эмболо.
81'
Готовится замена у гостей. Бенеш стоит у кромки поля.
77'
Замена
Замена у "Баварии". Вридт сменил Зиркзее.
71'
Павар прострелил с правого фланга. Зоммер забирает мяч в руки.
74'
Моментов нет. Мяч находится в районе центрального круга.
70'
Замена
Замена у "Боруссии". Вендт сменил Херрманна.
69'
Желтая карточка
Лайнер получил желтую за фол против Дэвиса.
67'
Опасный момент
Неплохой удар от Гнабри! Зоммер контролировал ситуацию.
66'
Инфо
Статистика ударов - 7:6 в пользу "Баварии".
64'
Опасный момент
Павар пробил головой после подачи партнера с углового! Над перекладиной
62'
Замена
Двойная замена у "Баварии". Дэвис сменил Эрнандеса. Коман сменил Кюизанса.
60'
Готовится замена у "Баварии". Дэвис и Коман получают наставления от Флика.
58'
Боатенг хорошо сыграл в обороне против Эмболо. Мяч перехвачен.
56'
"Боруссия" владеет мячом, но ударов почти нет. "Бавария" отошла к своим воротам.
53'
Опасный момент
Херрманн нанес плотный удар! Нойер в полном порядке!
51'
Инфо
Владение мячом - 55%/45% в пользу "Боруссии".
48'
Опасный момент
Лайнер нанес удар. Голкипер "Баварии" зацепил мяч ногой и отвел угрозу.
46'
Свисток
Второй тайм начался!
46'
Замена
Замена у "Боруссии". Янчке сменил Эльведи.
45+4'
Свисток
Перерыв.
45'
Инфо
3 мин. добавлено.
45'
Желтая карточка
Бенсебаини получил желтую за фол против Павара.
43'
Гнабри пытался на дриблинге пройти соперника, но не смог. Серж заработал угловой.
39'
Кюизанс пробил головой после подачи партнера. Мимо цели!
37'
Гоооол!!!
АВТОГОЛ! Вы не забиваете - мы поможем! Херрманн прострелил вдоль вратарской. Павар коленом перевел сферу в свои ворота. Какой красивый автогол! 1:1!
35'
Горецка стал спорить с арбитром после своего фола. Цвайер пожалел игрока и не дал ему желтую за разговоры.
33'
Инфо
Статистика ударов в створ - 3:1 в пользу "Баварии".
31'
Офсайд
Херрманн в офсайде.
30'
Павар отдал на Кюизанса. Эльведи перехватил пас соперника.
28'
Большие проблемы у Гладбаха. Гости мыслями находятся за пределами "Альянц-Арены".
26'
Гоооол!!!
ГОООООЛ! Парад ошибок Гладбаха! Оригинальный бросок от Зоммера! Прямо в ноги Зиркзее! Удар от Джошуа! Мяч в сетке! 1:0!
25'
Удар Эмболо! Нойер! Добивание! Выше створа!
23'
Эрнандес получает помощь медиков. пауза в игре.
22'
Опасный момент
Чудовищная ошибка Гинтера в обороне! Эрнандес пробил с 4-х метров! Нет гола! Зоммер на месте! Так разбазаривать моменты надо уметь!
20'
Опасный момент
Херрманн в положении вне игры.
19'
Темп игры не очень высокий. "Боруссия" контролирует мяч.
16'
Офсайд
Хофманн вырвался на свидание с Нойером после паса Эмболо! Мяч в сетке! Арбитр посоветовался с ассистентом и отменил взятие ворот. Офсайд.
15'
Инфо
Владение мячом - 51%/49% в пользу "Баварии".
12'
Опасный момент
Перишич получил пас от Киммиха и загрузил на Кюизанса! Удар! Выше створа!
10'
Замена
Замена у "Боруссии". Эмболо сменил Тюрама.
8'
"Бавария" провела атаку правым флангом. Нет удара.
6'
Тюрам падает на газон после единоборства с защитником хозяев. Пауза в игре.
4'
"Бавария" высоко прессингует соперника. "Боруссия" прижалась к своим воротам.
2'
Боатенг сфолил против Тюрама. Штрафной для гостей.
1'
Свисток
Матч начался!
Главный арбитр встречи - Феликс Цвайер.
"Бавария", стартовый состав: Нойер — Павар, Боатенг, Алаба, Эрнандес — Киммих, Кюизанс — Гнабри, Горецка, Перишич — Зиркзее. Запасные: Ульрайх, Одриосола, Мартинес, Дэвис, Сингх, Коман, Майер, Вридт, Мусиала.
"Боруссия", стартовый состав: Зоммер — Лайнер, Гинтер, Эльведи, Бенсебаини — Крамер, Хофманн, Нойхаус — Херрманн, Штиндль, Тюрам. Запасные: Зиппель, Дукуре, Траоре, Вендт, Бенеш, Янчке, Мюсель, Кюйзера, Эмболо.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет Вам текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 31-го тура Бундеслиги: "Бавария" - "Боруссия М.". Начало поединка - 19:30.
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Анонс матча Бавария - Боруссия 13.06.2020, Чемпионат Германии

Противостояние между командой Бавария (Мюнхен) и командой Боруссия (Мёнхенгладбах) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Германии 2021.

Дата проведения матча: 13.06.2020
Время начала матча: 19:30

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Бавария (Мюнхен) и командой Боруссия (Мёнхенгладбах):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу Бавария, тогда как команда Боруссия осталась с поражением. Столкновение Бавария и Боруссия в предыдущем футбольном матче 13.06.2020 закончилось со счетом: 2:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Бавария - Боруссия можно посмотреть 13.06.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Германии. Текстовую трансляцию матча Бавария - Боруссия, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Бавария (Мюнхен)
Год основания Бавария (Мюнхен): 1900
Страна: Германия
Тренер: Ханси Флик

Предыдущий поединок команды Бавария был сыгран против Боруссия - 13.06.2020, в рамках чемпионата Чемпионат Германии 2021 и закончился победой команды Бавария.

Команда гостей

Название: Боруссия (Мёнхенгладбах)
Год основания Боруссия (Мёнхенгладбах): 1900
Страна: Германия
Тренер: Марко Розе

Предыдущий поединок команды Боруссия был сыгран против Бавария - 13.06.2020, в рамках турнира Чемпионат Германии 2021 и закончился победой команды Бавария.

Следите за результатами матча Бавария - Боруссия онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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