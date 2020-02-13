Ювентус - Милан онлайн трансляция матча

Анонс матча Ювентус - Милан 12.06.2020, Кубок Италии

Матч между командой Ювентус (Турин) и командой Милан (Милан) будет проходить в рамках турнира по футболу: Кубок Италии 2021.

Дата проведения матча: 12.06.2020

Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Ювентус (Турин) и командой Милан (Милан):

Прошедший поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Милан и Ювентус в предыдущем футбольном матче 13.02.2020 закончилось с таким счетом: 1:1 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Ювентус (Турин)

Год основания Ювентус (Турин): 1897

Страна: Италия

Тренер: Маурицио Сарри



Предыдущий матч команды Ювентус был сыгран против Интер - 08.03.2020, в рамках турнира Чемпионат Италии 2021 и закончился победой команды Ювентус.

Команда гостей

Название: Милан (Милан)

Год основания Милан (Милан): 1899

Страна: Италия

Тренер: Стефано Пиоли



Предыдущий матч команды Милан был сыгран против Фиорентина - 22.02.2020, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2019/2020 и закончился ничьей.

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