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Ювентус - Милан онлайн трансляция матча

Кубок Италии - 12 июня 2020, 22:00
Рейтинг матча:
Ювентус
Турин
До начала
00 : 00 : 00
Милан
Милан
Кто победит?
39 Пользователей сделало свой выбор
Ювентус
69%
Ничья
13%
Милан
18%
Личные встречи
Ювентус
17
Побед
22
Игр
2
Побед
Милан
Кубок Италии 2021
13.02.2020 - 21:45 Милан 1 - 1 Завершен Ювентус
Чемпионат Италии 2019/2020
10.11.2019 - 22:30 Ювентус 1 - 0 Завершен Милан
Чемпионат Италии 2018
06.04.2019 - 19:00 Ювентус 2 - 1 Завершен Милан
Суперкубок Италии 2018
16.01.2019 - 19:30 Ювентус 1 - 0 Завершен Милан
Последние матчи - Ювентус
Чемпионат Италии 2021
08.03.2020 - 21:45 Ювентус 2 - 0 Завершен Интер В
Лига Чемпионов 2019/2020
26.02.2020 - 22:00 Лион 1 - 0 Завершен Ювентус П
Чемпионат Италии 2019/2020
22.02.2020 - 18:45 СПАЛ 1 - 2 Завершен Ювентус В
Чемпионат Италии 2019/2020
16.02.2020 - 17:30 Ювентус 2 - 0 Завершен Брешиа В
Кубок Италии 2021
13.02.2020 - 21:45 Милан 1 - 1 Завершен Ювентус Н
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Последние матчи - Милан
Чемпионат Италии 2019/2020
22.02.2020 - 22:45 Фиорентина 1 - 1 Завершен Милан Н
Чемпионат Италии 2019/2020
17.02.2020 - 21:30 Милан 1 - 0 Завершен Торино В
Кубок Италии 2021
13.02.2020 - 21:45 Милан 1 - 1 Завершен Ювентус Н
Чемпионат Италии 2019/2020
09.02.2020 - 21:30 Интер 4 - 2 Завершен Милан П
Чемпионат Италии 2019/2020
02.02.2020 - 17:45 Милан 1 - 1 Завершен Верона Н
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
39 Пользователей сделало свой выбор
Ювентус
69%
Ничья
13%
Милан
18%
Составы команд
Стартовый состав
  • 77
    Джанлуиджи Буффон
    Вратарь
  • 10
    Пауло Дибала
    Нападающий
  • 7
    Роналду К.
  • 5
    Миралем Пьянич
    Полузащитник
  • 30
    Родриго Бентанкур
    Полузащитник
  • 14
    Блез Матюиди
    Полузащитник
  • 13
    Данило
    Вратарь
  • 19
    Леонардо Бонуччи
    Защитник
  • 4
    Маттейс де Лигт
  • 12
    Алекс Сандро
    Защитник
  • 11
    Дуглас Коста
    Полузащитник
Запасные игроки
Тренеры
Трансляция
Главный арбитр встречи - Даниэле Орсато.
"Ювентус", стартовый состав: Буффон - Де Лигт, Сандро, Бонуччи, Данило - Пьянич, Бентанкур, Матюиди - Коста, Дибала, Роналду. Запасные: Пинсольо, Щесны, Ругани, Де Шильо, Рабьо, Бернардески, Мураторе, Хедира, Куадрадо, Оливьери.
"Милан", стартовый состав: Д. Доннарумма - Романьоли, Кьяер, Калабрия, Конти - Бонавентура, Чалханоглу - Беннасер, Кессье, Пакета - Ребич. Запасные: Беговиич, А. Доннарумма, Габбья, Лаксальт, Крунич, Билья, Салемакерс, Мальдини, Леао, Коломбо, Ользер.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет Вам текстовую онлайн-трансляцию матча 1/2 финала Кубка Италии: "Ювентус" - "Милан". Начало поединка - 22:00.
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Анонс матча Ювентус - Милан 12.06.2020, Кубок Италии

Матч между командой Ювентус (Турин) и командой Милан (Милан) будет проходить в рамках турнира по футболу: Кубок Италии 2021.

Дата проведения матча: 12.06.2020
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Ювентус (Турин) и командой Милан (Милан):

Прошедший поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Милан и Ювентус в предыдущем футбольном матче 13.02.2020 закончилось с таким счетом: 1:1 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Ювентус - Милан можно посмотреть 12.06.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Кубок Италии. Текстовую трансляцию матча Ювентус - Милан, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Ювентус (Турин)
Год основания Ювентус (Турин): 1897
Страна: Италия
Тренер: Маурицио Сарри

Предыдущий матч команды Ювентус был сыгран против Интер - 08.03.2020, в рамках турнира Чемпионат Италии 2021 и закончился победой команды Ювентус.

Команда гостей

Название: Милан (Милан)
Год основания Милан (Милан): 1899
Страна: Италия
Тренер: Стефано Пиоли

Предыдущий матч команды Милан был сыгран против Фиорентина - 22.02.2020, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2019/2020 и закончился ничьей.

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