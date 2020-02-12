Наполи - Интер онлайн трансляция матча

Анонс матча Наполи - Интер 13.06.2020, Кубок Италии

Поединок между командой Наполи (Неаполь) и командой Интер (Милан) будет проходить в рамках турнира по футболу: Кубок Италии 2021.

Дата проведения матча: 13.06.2020

Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Наполи (Неаполь) и командой Интер (Милан):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу команды Наполи, тогда как команда Интер осталась с поражением. Столкновение Интер и Наполи в предыдущем футбольном матче 12.02.2020 закончилось со следующими результатом: 0:1 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Наполи (Неаполь)

Год основания Наполи (Неаполь): 1926

Страна: Италия

Тренер: Дженнаро Гаттузо



Прошедший поединок команды Наполи был сыгран против Верона - 08.03.2020, в рамках турнира Чемпионат Италии 2019/2020 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Интер (Милан)

Год основания Интер (Милан): 1908

Страна: Италия

Тренер: Антонио Конте



Прошедший поединок команды Интер был сыгран против Ювентус - 08.03.2020, в рамках турнира Чемпионат Италии 2021 и закончился победой команды Ювентус.

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