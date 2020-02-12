Наполи - Интер онлайн трансляция матча

Поединок между командой Наполи (Неаполь) и командой Интер (Милан) будет проходить в рамках турнира по футболу: Кубок Италии 2021.
Дата проведения матча: 13.06.2020
Время начала матча: 22:00
История противостояний между клубами Наполи (Неаполь) и командой Интер (Милан):
Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу команды Наполи, тогда как команда Интер осталась с поражением. Столкновение Интер и Наполи в предыдущем футбольном матче 12.02.2020 закончилось со следующими результатом: 0:1 в пользу гостей.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Наполи (Неаполь)
Год основания Наполи (Неаполь): 1926
Страна: Италия
Тренер: Дженнаро Гаттузо
Прошедший поединок команды Наполи был сыгран против Верона - 08.03.2020, в рамках турнира Чемпионат Италии 2019/2020 и закончился ничьей.
Название: Интер (Милан)
Год основания Интер (Милан): 1908
Страна: Италия
Тренер: Антонио Конте
Прошедший поединок команды Интер был сыгран против Ювентус - 08.03.2020, в рамках турнира Чемпионат Италии 2021 и закончился победой команды Ювентус.
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