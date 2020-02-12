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Наполи - Интер онлайн трансляция матча

Кубок Италии - 13 июня 2020, 22:00
Рейтинг матча:
Наполи
Неаполь
0 - 1
Обновить
8'
Интер
Милан
Ход матча
Кто победит?
14 Пользователей сделало свой выбор
Наполи
43%
Ничья
14%
Интер
43%
Личные встречи
Наполи
9
Побед
20
Игр
5
Побед
Интер
Кубок Италии 2021
12.02.2020 - 21:45 Интер 0 - 1 Завершен Наполи
Чемпионат Италии 2019/2020
06.01.2020 - 21:30 Наполи 1 - 3 Завершен Интер
Чемпионат Италии 2018
19.05.2019 - 21:30 Наполи 0 - 0 Завершен Интер
Чемпионат Италии 2018/2019
19.05.2019 - 21:15 Наполи 4 - 1 Завершен Интер
Последние матчи - Наполи
Чемпионат Италии 2019/2020
08.03.2020 - 16:00 Верона 0 - 0 Завершен Наполи Н
Чемпионат Италии 2019/2020
29.02.2020 - 21:45 Наполи 2 - 1 Завершен Торино В
Лига Чемпионов 2019/2020
25.02.2020 - 22:00 Наполи 1 - 1 Завершен Барселона Н
Чемпионат Италии 2019/2020
21.02.2020 - 22:00 Брешиа 1 - 2 Завершен Наполи В
Чемпионат Италии 2019/2020
16.02.2020 - 19:45 Кальяри 0 - 1 Завершен Наполи В
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Последние матчи - Интер
Чемпионат Италии 2021
08.03.2020 - 21:45 Ювентус 2 - 0 Завершен Интер П
Лига Европы 2019/2020
27.02.2020 - 22:00 Интер 2 - 1 Завершен Лудогорец В
Лига Европы 2019/2020
20.02.2020 - 19:55 Лудогорец 0 - 2 Завершен Интер В
Чемпионат Италии 2019/2020
16.02.2020 - 21:45 Лацио 2 - 1 Завершен Интер П
Кубок Италии 2021
12.02.2020 - 21:45 Интер 0 - 1 Завершен Наполи П
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
14 Пользователей сделало свой выбор
Наполи
43%
Ничья
14%
Интер
43%
Составы команд
Стартовый состав
  • 25
    Давид Оспина
    Вратарь
  • 24
    Лоренцо Инсинье
    Нападающий
  • 23
    Элсид Хисай
  • 26
    Калиду Кулибали
    Защитник
  • 19
    Никола Максимович
  • 22
    Джованни Ди Лоренцо
  • 12
    Ельф Ельмас
  • 4
    Диего Демме
    Полузащитник
  • 20
    Петр Зьелински
  • 21
    Маттео Политано
    Полузащитник
  • 14
    Дрис Мертенс
    Нападающий
  • 95
    Алессандро Бастони
    Защитник
  • 77
    Марсело Брозович
    Полузащитник
  • 6
    Де Врей Стефан
  • 87
    Антонио Кандрева
    Полузащитник
  • 9
    Ромелу Лукаку
    Нападающий
  • 10
    Мартинес Lautaro
  • 1
    Самир Ханданович
    Вратарь
  • 37
    Милан Шкриньяр
    Защитник
  • 24
    Кристиан Эриксен
    Полузащитник
  • 23
    Николо Барелла
    Полузащитник
  • 15
    Эшли Янг
    Полузащитник
Запасные игроки
  • 7
    Хосе Кальехон
    Полузащитник
  • 27
    Орестис Карнезис
    Вратарь
  • 11
    Ирвинг Лосано
    Полузащитник
  • 13
    Себастьяно Луперто
    Защитник
  • 9
    Фернандо Льоренте
    Нападающий
  • 1
    Мерет Алекс
  • 99
    Аркадиуш Милик
    Нападающий
  • 8
    Руиз Фабиян
  • 6
    Мариу Руи
  • 31
    Фаузи Гулам
    Защитник
  • 5
    Аллан
    Полузащитник
  • 34
    Амин Юнес
    Полузащитник
  • 18
    Квадво Асамоа
    Полузащитник
  • 30
    Себастьяно Эспосито
  • 12
    Стефано Сенси
    Полузащитник
  • 46
    Томмазо Берни
    Вратарь
  • 34
    Кристиано Бираги
    Защитник
  • 20
    Борха Валеро
    Полузащитник
  • 5
    Роберто Гальярдини
    Полузащитник
  • 11
    Виктор Мозес
    Нападающий
  • 27
    Даниэле Паделли
    Вратарь
  • 31
    Pirola L.
  • 13
    Андреа Раноккия
    Защитник
  • 7
    Алексис Санчес
    Нападающий
Тренеры
Трансляция
1'
Уже угловой успел заработать Инсинье на левом фланге.
Свисток
Стали известны стартовые составы:
Запасные: Паделли, Раноккья, Пирола, Асамоа, Бираги, Мозес, Гальярдини, Борха Валеро, Сенси, Санчес, Эспозито.
Интер: Ханданович – Шкриниар, Де Врей, Бастони – Кандрева, Барелла, Брозович, Янг – Эриксен – Лукаку, Мартинес.
Запасные: Мерет, Карнезис, Гулам, Луперто, Руи, Фабиан Руис, Аллан, Лозано, Амин, Кальехон, Милик, Льоренте.
Наполи: Оспина – Ди Лоренцо, Максимович, Кулибали, Хисай – Элмаз, Демме, Зьелински – Политано, Мертенс, Инсинье.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Первый матч, который прошел на поле стадиона "Джузеппе Меацца", завершился победой "ослов" со счетом 1:0.
Даниэле Довери (Рим, Италия) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию ответного поединка полуфинала Кубка Италии. На поле стадиона "Сан Паоло" (Неаполь, Италия) сыграют неаполитанский Наполи и миланский Интер.
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Анонс матча Наполи - Интер 13.06.2020, Кубок Италии

Поединок между командой Наполи (Неаполь) и командой Интер (Милан) будет проходить в рамках турнира по футболу: Кубок Италии 2021.

Дата проведения матча: 13.06.2020
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Наполи (Неаполь) и командой Интер (Милан):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу команды Наполи, тогда как команда Интер осталась с поражением. Столкновение Интер и Наполи в предыдущем футбольном матче 12.02.2020 закончилось со следующими результатом: 0:1 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Наполи - Интер можно посмотреть 13.06.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Кубок Италии. Текстовую трансляцию матча Наполи - Интер, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Наполи (Неаполь)
Год основания Наполи (Неаполь): 1926
Страна: Италия
Тренер: Дженнаро Гаттузо

Прошедший поединок команды Наполи был сыгран против Верона - 08.03.2020, в рамках турнира Чемпионат Италии 2019/2020 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Интер (Милан)
Год основания Интер (Милан): 1908
Страна: Италия
Тренер: Антонио Конте

Прошедший поединок команды Интер был сыгран против Ювентус - 08.03.2020, в рамках турнира Чемпионат Италии 2021 и закончился победой команды Ювентус.

Следите за результатами матча Наполи - Интер онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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